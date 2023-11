Ableton Live 12 kommt, Digital Audio Workstation

Live 12 kommt!

Ableton hat heute die Veröffentlichung von Live 12 angekündigt. Laut Ableton enthält das umfassende Update neue generative MIDI-Tools, neue vielseitige Sounds sowie Instrumente und natürlich allerhand Optimierungen. Offiziell wird es Live 12 allerdings erst Anfang 2024 geben!

Die DAW Ableton Live 12 kommt

Unter dem Motto „Gib deinen Ideen Spielraum“ bringt Live 12 allerhand MIDI-Transformatoren und MIDI-Generatoren mit sich. Einfache, komplexe und organisch klingende Variationen von MIDI-Clips sollen mit den neuen Tools erstellt werden können. Ornamente und Arpeggios, die Verbindung aufeinanderfolgenden Noten und Akkorde oder die Simulation von Gitarrenschlägen stehen im Fokus.

Updates gibt es auch für den MIDI-Noten-Editor. So lässt sich beispielsweise die Reihenfolge von Noten in Live 12 nach Tonhöhe, Velocity oder Länge sortieren. Noten können gestreckt, gesplittet oder verbunden werden, dazu in andere Tonleitern transponiert und mit beliebigen Intervallen gespielt werden.

Tonarten und Tonleitern: Sofern in der Kontrollleiste in Live eine bestimmte Tonart festgelegt ist, lassen sich die dazugehörigen Noten anzeigen. Dazu kann jetzt auch mit Stimmungen jenseits der gleichstufig temperierten gearbeitet werden. Die neuen Stimmungen lassen sich mit Lives integrierten Instrumenten und sämtlichen MPE-fähigen Plug-ins spielen.

Neue Sounds in Live 12

Klanglich wird es in Ableton Live 12 allerhand Neues geben:

Meld: ein bi-timbraler Synth für klangliche Vielfalt, Verspieltheit und Charakter. Mit den Zwillings-Oszillatoren und den komplexen Klangformungstools von Meld lassen sich geschichtete Texturen, rhythmische Drones, harmonische Effekte und geräuschhafte Sounds erzeugen.

Roar heißt das neue Colouring- und Saturations-Tool von Live. Dieses bietet drei Saturations-Grade, die seriell, parallel oder in Mid/Side- sowie in Multibandkonfigurationen eingesetzt werden können. Außerdem bietet Roar eine umfangreiche Modulations-Matrix.

Die neueste Version des granularen Instruments Granulator III von Robert Henke ist komplett MPE-fähig und erlaubt mit Parametern wie Note Bend, Vibrato und Glissando die volle Kontrolle über den Ausdruck zu erlangen. Audio kannst du damit jetzt auch in Echtzeit einfangen.

Mit dem ebenfalls neuen vierteiligen Performance-Pack für Max for Live soll man laut Ableton „zu neuen Arten des Performens“ kommen. Innerhalb der sogenannten „Lost-and-Found-Collection“ wird es diverse Instrumente und einzigartige Aufnahmen von Geräuschen geben.

Workflow Verbesserungen in Ableton Live 12

Folgende Verbesserungen soll es in Live 12 ebenfalls geben:

Dank der neuen gestapelten Detail-Ansicht hat man Anwendungen, den Clip-Editor, Automations- und Geräteparameter jetzt übersichtlich und gleichzeitig im Blick

Die Oberfläche von Live 12 soll sich laut Entwickler auf das Wesentliche reduzieren

Den vertikalen Mixer aus der Session-Ansicht findet man jetzt auch in der Arrangement-Ansicht. Außerdem soll er einfacher zu lesen und zu bedienen sein

Browser-Tagging: Mit Tags lassen sich Sounds jetzt auch jenseits der voreingestellten Browser-Kategorien suchen

Ähnliche-Sounds-Suche: Nimm ein beliebiges Sample und lasse dir in Lives Browser vergleichbare Sounds und Instrumenten-Presets mit ähnlichen Klangfarben anzeigen

Barrierefreiheit und verbesserte Navigation: Lives zentrale Workflows lassen sich nun mit unterstützenden Technologien wie Screenreadern steuern, dazu gibt es neue Tastaturkürzeln mit denen man sich durch fast jeden Teil von Live bewegen kann

Hier das offizielle Video zu Ableton Live 12:

Live 12 wird Anfang 2024 veröffentlicht werden und ist bald im Rahmen einer öffentlichen Beta-Phase erhältlich. Wer sich jetzt für Ableton Live 11 entscheidet, erhält 20% Rabatt auf den Preis und Version der 12 nach Veröffentlichung als kostenloses Update hinzu. Die 20 % Rabatt gelten auch für Upgrades von früheren Versionen.

Ansonsten wird es die Download-Versionen von Ableton Live zum Preis von 79,- Euro (Live Intro), 279,- Euro (Live Standard) und 599,- Euro (Live Suite) geben.