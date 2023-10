BFD Drums BFD Player, Drum-Software für macOS und Windows

BFD Drums kehrt zurück!

Lange hat man nichts von BFD Drums gehört, doch jetzt gibt es endlich Neuigkeiten. Denn eine neue Drum-Software namens BFD Player ist ab sofort zum kostenfreien Download erhältlich und man kann durchaus davon ausgehen, dass es nicht bei diesem kostenlosen Angebot bleibt.

BFD Drums BFD Player

Im Rahmen der Vorstellung des neuen E-Drumsets Alesis Nitro Max konnte man nebenbei erfahren, dass zum Lieferumfang die Software BFD Player gehört. Diese vor etlichen Jahren entwickelte Drum-Software gehört auch heute noch – obwohl es in der Vergangenheit keine Weiterentwicklung mehr gab – zu den besten Plug-ins für akustische Drums und den Einsatz in der DAW.

ANZEIGE

Nach einer langen Pause scheint nun Bewegung in die Sache zu kommen und Nutzer dürfen sich zunächst auf den kostenfreien BFD Player freuen, der 5 GB Sounds mit sich bringt und insgesamt 14 Kits enthält. Die Sounds enthalten alle Velocity-Layer und Mikrofonkanäle von BFD3, so dass man hier keineswegs von einer kostenlos, aber nicht wirklich nutzbaren Version der Drum-Software sprechen kann. Möchte man die Drum-Grooves nicht selbst einspielen, kann man sich von 340 Patterns inspirieren lassen und diese per Drag & Drop in das DAW-Arrangement ziehen. Einfaches Mixen mit vier Makro-Reglern verspricht das integrierte Mischpult für die Einzelkanäle des Sets.

Wer sich klanglich gleich ein wenig breiter aufstellen möchte, kann sich aktuell die beiden Expansions „London 70s“ und „Dark Mahogany“ zum Stückpreis von 29,99 Euro hinzukaufen.

In den folgenden zwei Videos gibt es weitere Informationen zum neuen BFD Player sowie einige Hörbeispiele:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Aller Voraussicht nach wird es zeitnah weitere Expansions und vermutlich auch eine komplett neue Vollversion des BFD Drummers geben. Alles Weitere erfahrt ihr hier.

Einsetzen lässt sich der BFD Player unter macOS und Windows in den Formaten VST, VST3, AU und AAX. Auch standalone lässt sich die Software nutzen.