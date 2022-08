Test: Toontrack EZdrummer 3, Drum-Software

Das Upgrade steht ganz oben auf meiner Liste, und nach meinen guten Erfahrungen mit EZ drummer 2, den ich seit Jahren nutze, und mit Toontracks allgemein (die z.B. alle Inhalte ihrer Erweiterungspacks ausgiebig vorhören lassen auf ihrer Webseite) bin ich schon sehr gespannt auf die neuen Features und Möglichkeiten. Besonders auf die Bandmate-Option!

Von dem Artikel hätte ich mir noch etwas mehr Vergleiche zur beliebten Vorgängerversion gewünscht – gerne auch kritische, wo es vielleicht noch hakt oder was das Upgrade so für neue Anforderungen (?) stellt in der Handhabung. Wie lässt sich z.B. „Bandmate“ einsetzen – was schafft das Tool (oder die Option) und wo liegen die Grenzen? Gerade für Singer/Songwriter und vergleichbare „Alleinbastelnde“, für die es definitiv gemacht ist (nicht nur, aber laut Toontracks in erster Linie), wären solche Detailinfos hilfreich.

Auch fehlt die Erwähnung einiger Neuigkeiten gegenüber der Vorgängerversion, z.B. die Skalierbarkeit der Fenster (was EZ drummer 2 nicht bot).

Insgesamt liest sich der Artikel ein wenig unreflektiert und oberflächlich. Toontracks selbst informierten da schon etwas genauer in ihrer Eigenwerbung! ;-)

Für Neulinge ist der Artikel aber schon ein schöner Einblick und hätte mich sicher auch neugierig gemacht.