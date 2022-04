Test: Roland Cloud TR-808, Drummachine Plug-in

Die Königin im neuen Gewand

Die Geschichte der TR-808 müssen wir vermutlich heute nicht neu schreiben. Aber wir ergänzen sie mit einem Test der Roland Cloud Version. Als zeitgemäße Weiterentwicklung schlägt das Plug-in allerdings schon ein neues Kapitel auf. Und dies ist Grund genug, die Software auf den Prüfstand zu stellen. Die Cloud-Version hat Roland so positioniert, dass eine Integration von Hard- und Software möglich ist, was in der Praxis sicher ein nicht zu unterschätzendes Merkmal ist. Zudem bietet das Plug-in Auflösungsraten von 44,1 kHz bis 192 kHz. Als Plattformen werden VSTi 2.4 (64 Bit) – Windows, VSTi 3.6, AU und AAX sowohl in der Intel als auch in der M1-Mersion unterstützt.

ANZEIGE

Der Test wird sich hier gleichwohl auf die AU-Version mit Apple M1-Prozessor und macOS 11 Monterey beziehen.

Installation und Vorraussetzungen

Für Windows ist anzumerken, dass nur die VSTi 3.6 Version unter Windows 8.1 und Windows 10/11 läuft. Theoretisch werden auch die Windows Plattformen Windows RT und Windows Phone unterstützt. Wer seinen Windows Rechner via Boot Camp, Hyper-V oder Virtual PC betreibt, greift auch zur VSTi Version 3.6. Der Prozessor unter Windows sollte minimal ein Intel i5 sein.

Die minimalen Anforderungen für RAM halten sich mit 2 GB in Grenzen. Und 400 MB Platz auf der SSD oder HD lassen sich auch finden. Hinzu kommen noch der Roland Cloud-Manager und etwaige Presets, die sich über die Library im Roland Cloud-Manager laden und installieren lassen. Generell ist eine Internet Anbindung in regelmäßigen Abständen notwendig. Voraussetzung ist sie allemal für die Installation. Hier gilt, sich vorab Gedanken machen, ob ich einen Lifetime-Key oder ein Subscriptions/Abo-Modell bevorzuge.

Die Installationsroutine für alle Cloud-basierenden Plug-ins ist sehr stringent und konsistent. Roland arbeitet hier nach dem Motto: eine Routine für alles. Das freut den Anwender. In Logic wird dann die AU-Validierung nach der ersten Installation losrennen und danach kann es auch losgehen.

Grundsätzlich unterscheidet sich die virtuelle TR-808 in der Bedienung nicht von den anderen Roland Cloud Drum-Maschinen. Das liegt zum einen an dem mit der TR-808 eingeführten TR-Bedienkonzept, das von TR-808 bis zur TB-303 greift und ebenso die Menüführung einschließt. Roland hat sich hier Gedanken gemacht und tatsächlich eine Plattform geschaffen. Der Anwender kann sich somit auf die Erzeugung der Patterns konzentrieren und hat nach wenigen Minuten die Maschine im Griff.

Roland Cloud TR-808: Beats bei der Arbeit

Einfache Beats gehen immer und gehen hier flott von der Hand. Wer mehr will – und hier macht es Logic dem Anwender einfach – greift im Kanalkontext zur Automatisierung via Kurven und oder externem MIDI-Controller. Beides ist möglich. Hier sei auf die weitgehend nahtlose Integration einer TR8S, TR6S und TR-08 verwiesen. Diese können als Controller und/oder Wiedergabegeräte für MIDI-Patterns oder Audio-Loops arbeiten.

ANZEIGE

Somit haben wir hier das Beste aus beiden Welten. Auf der einen Seite eine authentische Software und eben auch einen unproblematischen Transfer zum Zwecke einer Live-Darbietung, was durchaus sinnvoll ist. Es muss nicht immer Ableton sein und nicht immer ist jeder Workaround sinnvoll.

Rolands Anspruch an die TR-808 ist – neben der Integration – eben auch der authentische Klang. Meine Erfahrungen beschränken sich hier auf Hörensagen und Wahrnehmung in diversen Titeln aus der Popgeschichte. Demzufolge ist nun ein Vergleich schwierig.

Hier und heute betrachten wir die Cloud-Version der TR-808 also nur für sich alleine. Die Richtung hier passt. Und dank der Integration in die DAW haben wir alle Möglichkeiten, den Sound zu beeinflussen. Und so fallen die Klangbeispiele heute auch etwas anders aus. Klar werden die Klischees bedient, aber der Fokus sitzt auf tonalen Kickbässen in Kombination mit Kick, Snare und Co.

Das geht entsprechend gut, wenn man einen externen Controller benutzt. Die Feinabstimmung und die Effekte kann man nun mit den internen FX der DAW realisieren – oder auch unter Einsatz externer Effekte. Beide Varianten sind zu hören. Die internen FX stammen auch aus der Roland Cloud, hier ist vom Overdrive bis zu Distortion alles dabei.

Workflow der Roland Cloud TR-808

Die Organisation derart erzeugter Patterns gestaltet sich einfach. Ein Pattern kann bis zu 16 Steps enthalten. Von A – H sind dann 8 Variationen pro Pattern möglich. Pro Bank 128 Patterns und entsprechend eine mehr oder minder unbegrenzte Anzahl von User-Bänken.

Analog zu den anderen TR-Plug-ins kommt die TR-808 mit einer umfassenden MIDI-Implementierung und Steuerung über Notenwerte daher. Die Notenwerte 24 – 31 wählen die Pattern-Variationen A-H. Der Notenwert 32 startet den Step-Sequencer, während 33 den Step-Sequencer stoppt. Die Bass-Drum sitzt auf 35 und 36, so dass Double-Kicks kein Problem sein sollten. Allerdings hält Roland sich strikt ans Original, so dass die maximale Polyphonie 11 Stimmen beträgt. An MIDI-CCs werden von 7 (Volume) bis 88 (CB Level) alle Parameter unterstützt, die sich auch händisch regeln lassen. Dementsprechend kann man diese Parameter auch automatisieren. Hiermit gelingen dann auch Tricks, die so mit einer originalen TR-808 nur schwer möglich sind.

Angenehm fällt unter Apples M1-Prozessoren und macOS Monterey die niedrige Systemlast auf, de facto ist diese nicht messbar. Mit einem entsprechenden Low-Latency-Interface wie meinem MOTU M4 kann man so ein Setup durchaus live einsetzen.

Generell kann man sagen, dass in Verbindung mit Roland MIDI-Equipment die TR-808 Cloud-Version „out of the box“ zusammenarbeitet und sich der Aufwand mit Hardware anderer Anbieter in Grenzen hält. Bei mir zum Beispiel ein Pioneer Toraiz Squid, der auf seinen Regler die Kickbässe steuert. Dies war in einer Minute erledigt.