Test: Roland Cloud TR-909, Drummachine Plug-in

Old, but gold - TR-909 Plug-in

Mittlerweile sind eine unüberschaubare Anzahl von Instrumenten vorhanden, die behaupten, den Sound der Roland TR-909 Drummachine authentisch zu kopieren oder verbessert zu haben. Die Hersteller setzen dabei auf Software, Sample-Instrumente und Hardware. Roland hat mit der TR-09 die TR-909 neu aufgelegt. Ihre Software-Version der TR-909 findet sich seit Längerem in der Roland Cloud. Was sie kann und wie sie klingt, erfahrt ihr im folgenden Test. Übrigens: Die originale Roland TR-909 haben wir hier für euch getestet.

Die Roland TR-909 steht für Techno

Für Techno waren zwei Drummachines von Roland prägend. Die Rede ist von der TR-808 und der TR-909. Beide Trommelmaschinen sind mittlerweile Teil der Roland Cloud und das ist auch gut so, denn die Originale sind schwer aufzutreiben und dazu noch sehr teuer. Die Puristen werden natürlich auf das Original schwören, aber für alle anderen werden eine Software-Emulation, Samples oder ein Klon vermutlich ausreichen. Viele Musiker und Musikerinnen werden sich damit zufriedengeben, wenn der Charakter der TR-909 getroffen wird.

Wer klassischen Detroit-Techno produzieren möchte, kommt an dem Sound der TR-909 nicht vorbei. Aus meiner Sicht ist Detroit-Techno nervös, schnell, treibend und pulsierend. Der Sound wird durch die schneidenden HiHats, Cymbals und Rides geprägt. Die Toms der TR-909 hört man dabei deutlich heraus. Sie klingen aber nicht so künstlich wie eine Simmons Drums. Die Kick verfügt über viel Attack und tritt dadurch kräftig zu. Sie klingt im Vergleich mit der TR-808, die auch gerne im Hip-Hop verwendet wird, viel härter.

Ich denke bei Detroit Techno an Jeff Mills, Underground Resistance, Derrick May, Eddie Flashin’ Fowlkes, Octave One, DJ Ronaldo und viele andere. Jeff Mills ist sicher einer der großen Virtuosen an der TR-909. Er ruft nicht nur Patterns ab, sondern programmiert und improvisiert auf ihr während seiner Auftritte. Die zwei folgenden Videos zeigen die Fähigkeiten von Jeff Mills an der TR-909.

Es darf nicht vergessen werden, dass die TR-909 nur sehr selten in ihrer reinen Form zu hören ist. In der elektronischen Tanzmusik ist es üblich, die Sounds zu bearbeiten, um sie noch durchsetzungsfähiger klingen und um noch härter wirken zu lassen. Für manch einen war es schon eine große Enttäuschung, wenn er feststellte, dass die TR-909 im Original nicht so klingt wie auf den Lieblingsproduktionen.

Zugang zur Roland Cloud Version der TR-909

Um die TR-909 nutzen zu können, ist eine Mitgliedschaft in der Roland Cloud notwendig. Roland bietet hierfür verschiedene Abo-Modelle an. Die TR-909 kann aber auch als eigenständige Software-Lizenz erworben werden. Details findet ihr in unserem Roland Cloud Artikel.

Ich führe den Test unter Logic 10.7.1 durch und die Roland Cloud TR-909 verfügt über die Version 1.09.

Die Funktionen der Roland Cloud TR-909

Die Oberfläche wirkt sehr aufgeräumt und erinnert an die originale TR-909. Es fällt auf, dass die Cloud-Version nicht mit Effekten beschenkt worden ist, wie z. B. die TR-606 und SH-101. Es finden sich keine zusätzlichen Sounds. Andere Hersteller bieten da mehr Optionen an.

Neben den bekannten Einstellungen für die Roland TR-909 findet sich ein kleiner Unterschied zum Original. Die Closed-HiHat verfügt nun über einen eigenständigen Level-Regler. Die Taste „Panel“ erweitert die bekannten klangformenden Elemente mit Gain und Pan. Schön, dass es nun möglich ist, einzelne Sounds im Stereopanorama zu platzieren.

In klanglichen Fragen darf man sich keine Überraschungen erwarten. Es handelt sich nicht um eine TR-909, Version 2. Alle klangformenden Eigenschaften des Originals wurden übernommen und vollbringen ihre Leistung mit den bekannten Vorteilen und Einschränkungen.

Moderne Drumsynthesizer bieten da weit mehr klangformende Eigenschaften wie z. B. eine Auswahl von Schwingungsformen oder eine vollwertige ADSR-Hüllkurve, Filter und viele andere nützliche Funktionen.

Mit Sicherheit ist man aber auch nicht auf der Suche nach futuristischen Sounds, wenn man mit der TR-909 arbeitet. Der TR-909 Klang wird geliefert und man darf ihn mit den bekannten Parametern beeinflussen.

Der Sequencer der Roland Cloud TR-909

Die originale TR-909 lässt sich mit einem Lauflicht-Sequencer programmieren. Das funktioniert auch heute noch sehr gut. Roland hat die Cloud TR-909 mit einer neuen Funktion beschert, einem Matrix-Sequencer, der in jeder Roland Cloud Drummachine identisch aufgebaut ist.

Mit dem Taster „Edit“ wird er aufgerufen. Insgesamt verfügt jeder Sound über 16 Steps. Viel ist das nicht, aber die TR-909 Cloud erlaubt es, 8 Patterns zu speichern und miteinander zu verknüpfen, wodurch man insgesamt über 128 Steps pro Spur verfügt.

Es ist möglich, die Step-Zahl pro Spur zu ändern, um polyrhythmisches Material zu erzeugen. Dazu muss die Funktion „Last Step“ aufgerufen werden und schon lässt sich die Step-Länge pro Spur ändern. Leider ist es nicht möglich, die Step-Länge in den Patterns individuell zu verändern. Verfügt die Bassdrum-Spur über 4 Steps, wird auch die Bassdrum-Spur im nächsten Pattern über 4 Steps verfügen. Ich hätte es schön gefunden, wenn ich in den unterschiedlichen Patterns eine andere Step-Zahl angeben könnte, denn das würde polyrhythmischer Wahnsinn bedeuten.

Netterweise liefert Roland alle unterschiedlichen Scales, also Taktarten, der TR-909 mit. Auch hier gilt, dass nur eine Scale für alle Patterns ausgewählt werden kann. Scale-Sprünge sind nicht möglich.

Pro Spur steht ein Shuffle-Regler zur Verfügung. Lobenswert ist, dass man den Shuffle pro Spur verändern kann und er nicht auf alle Spuren gleichermaßen wirken muss. Einmal getroffene Shuffle-Einstellungen bleiben über alle Patterns bestehen.

Interessanterweise lässt sich auch Accent mit dem Sequencer programmieren. So kann bestimmt werden, auf welchen Beat ein Accent wirkt. Dieses einfache Werkzeug gestaltet ein Drumpattern dynamischer. Der Einfluss von Accent lässt sich für alle Spuren gleichermaßen einstellen. Hier hätte ich mir mehr Flexibilität gewünscht, wie z. B. vollen Accent auf der Bassdrum und ein bisschen Accent auf der Snare.

Die Funktion Weak erzeugt genau das Gegenteil von Accent. Sie entschärft durchdringende Sounds. Leider lässt sich Weak in seiner Konzentration nicht bestimmen. Sehr gut ist aber, dass sich die Farbe der Note ändert, die man mit Weak ausstattet. So behält man Übersicht über die Besonderheiten eines Patterns.

Ähnlich funktionieren auch die Funktionen Flame und Substep. Beide Funktionen erzeugen kurze Wiederholungen der gewählten Noten und können damit das rhythmische Schema aufbrechen und abwechslungsreicher gestalten. Noten mit Flame werden gelb angezeigt und als Substep in Blau.

Wie schon erwähnt, lassen sich 8 Variationen eines Beats erstellen, die miteinander verknüpft werden können. Die Variationen wurden nach dem Alphabet mit A-H benannt. Selbstverständlich müssen Variationen nicht von Hand nachgezeichnet werden, sondern die Patterns lassen sich kopieren und weiterarbeiten. Mit den Knöpfen A-H können die Patterns live aufgerufen werden.

Auch können die Patterns per MIDI getriggert werden. Neben den Patterns können auch die üblichen Start/Stop-Befehle und die individuellen Klänge getriggert werden. Die Funktionen sind im Handbuch mit der jeweiligen MIDI-Note hinterlegt. Es ist aber etwas irritierend, dass Roland keine MIDI-Noten angeben hat, sondern die Nummer der Tastatur. Das bedeutet, dass die Patterns sich auf den Noten 24 bis 31 befinden.

Grundsätzlich ist es nicht unbedingt notwendig, mit dem internen Sequencer zu arbeiten. Patterns können als MIDI-File in den Sequencer der DAW gezogen werden. Das gilt auch für Audiospuren. Die Files müssen nicht gebounct, sondern können direkt in die DAW gezogen werden. Die dazugehörigen Befehle findet man in dem Menü „Option“. Es lohnt sich, sich mit den Möglichkeiten von „Option“ auseinanderzusetzen. Es ist beispielsweise möglich, Patterns von und für die Roland TR-8S zu importieren und zu exportieren.

Die Subouts der Roland Cloud TR-909

Großartig ist, dass die Cloud TR-909 über multiple Outputs verfügt. Dadurch ist es möglich, auf einzelne Klänge der TR-909 unterschiedliche Effekte zu legen oder mit Outboard-Gear zu veredeln.

Um diese Funktion zu erreichen, müssen verschiedene Schritte durchgeführt werden. Die TR-909 muss zunächst von Stereobetrieb auf Multi-Outputs umgestellt werden, denn sofern die TR-909 im Stereo-Modus geladen wurde, wird es nicht funktionieren.

Im nächsten Schritt muss die TR-909 Cloud Version wissen, welche Spuren bzw. Instrumente auf die Multiple-Outputs gelegt werden sollen. Dazu im Menü „Option“ Suboutput auswählen. Ein Fenster öffnet sich und die verschiedenen Klänge stehen zur Auswahl. Im Mixer von Logic ist zu beobachten, dass sich in der Spur der TR-909 ein Plus- und ein Minus-Zeichen befindet. Mit diesen können die unterschiedlichen Klänge auf einzelne AUX-Kanäle gelegt werden.

Nun wird es ein bisschen kompliziert. Wie man auf den Screenshots sehen kann, hat sich Roland nicht bemüht, die einzelnen Klänge sinnvoll zu beschriften. Ich weiß jedenfalls nicht, welcher Sound sich hinter TR-95-6 versteckt. Um einen gewünschten Klang zu finden, muss man also die Liste abarbeiten. Mit der Zeit wird man sich die Belegung zwar gemerkt haben, aber bis dahin ist es eine ziemliche Fummelei.

Leider folgt die Beschriftung nicht der Reihenfolge der Sounds in der TR-909. Der erste Sound ist tatsächlich die Bassdrum und der zweite Sound die Snare, aber das Low-Tom folgt nicht.

Wenn man diese kleine Hürde überwunden hat, kann man aber tatsächlich jeden Klang der TR-909 individuell mit Effekten aller Art aufpeppen. Ich möchte behaupten, dass hier der wahre Spaß mit der TR-909 Cloud beginnt.

Arbeit mit der Roland Cloud TR-909 in der DAW

Die TR-909 Cloud klingt nach TR-909. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Roland stellt auf der Ebene der Soundengine so gut wie keine Verbesserungen zur Verfügung. Der TR-909 Sound ist ein klassischer elektronischer Drumsound und daher ist auch nicht zu erwarten, dass die Musiker und Musikerinnen auf der Suche nach einem anderen Sound sein könnten.

Allerdings macht das die Konkurrenz anders. Sehr oft wird die TR-909 auf Steroiden angeboten, was dem Umstand zu Schulden ist, dass die TR-909 in den Klassiker der Techno-Geschichte schon prozessiert worden ist, um ihr noch mehr Durchsetzungskraft zu verleihen. Hier liegt es am Käufer zu entscheiden, welchen Sound er bevorzugt.

Die Arbeit mit dem Sequencer macht dabei sehr viel Spaß und die Optionen sind im alltäglichen Umgang mit einer DAW durchaus sinnvoll. Es ist toll, Grooves als Sample oder MIDI-Files zu exportieren und diese dann mit anderen Instrumenten und Werkzeugen weiterzuverarbeiten. Mir macht es Spaß, solche Patterns über MIDI zu triggern und so in das Arrangement eines Songs einzufügen. 8 Variationen sind natürlich nicht viel, da hätte Roland durchaus großzügiger sein dürfen. Aber für die meisten Spielarten der elektronischen Tanzmusik wird dies ausreichend sein.

Die originale TR-909 verfügte über einzelne Ausgänge und auch das Plug-in verfügt über solche. Hier beginnt dann der eigentliche Spaß, denn dadurch ist es möglich, die schon (evtl.) etwas abgenutzten Sounds der TR-909 auf ein neues Niveau zu heben und ihnen neue Strahlkraft zu verleihen. Mit ein paar schrägen Plug-ins oder einem externen Effektgerät wird es nicht mehr nach einer typischen TR-909 klingen, aber der Groove wird bestehen bleiben.

Roland verzichtet darauf, die Roland Cloud TR-909 mit neuen Funktionen zu überfrachten. Neues gibt es daher wenig zu entdecken, aber man bekommt den Sound einer TR-909 in einer authentisch klingenden Emulation geliefert.