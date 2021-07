Vergleichstest: Behringer RD-9 vs Roland TR-909 Drummachine

Behringer beats the Beast

Behringer RD-9 im Vergleich zum Vorbild TR-909

Wenn man sich dazu bereit erklärt, Produkte der Firma Behringer zu testen, muss man sich auf eine emotionale und teils kontroverse Diskussion einstellen. Ich möchte bereits an dieser Stelle darum bitten, hier die Roland TR-909 und die RD-9 als zwei Werkzeuge zur Klanggestaltung zu verstehen und von grundsätzlichen Anmerkungen zum jeweiligen Hersteller ausserhalb dieses Vergleichstestes abzusehen, da es dafür extra Foren und somit die Möglichkeit zum Austausch gibt. Ich jedenfalls werde mich an solchen Diskussionen nicht beteiligen, sondern mich auf einen möglichst objektiven Vergleich der beiden Maschinen beschränken. Dementsprechend soll sich jeder, der die beiden Instrumente nicht gleichzeitig gegeneinander testen kann, ein eigenes Bild und vor allem einen eigenen Höreindruck machen können.

Das Hauptaugenmerk dieses Tests ist natürlich der Soundvergleich, denn einen ausführlichen Testbericht zur Behringer RD-9 gab es hier auf AMAZONA.de bereits von meinem Kollegen Markus Galla.

Die technischen Daten im Vergleich habe ich überblicksartig dargestellt, wobei ich schon an dieser Stelle feststelle, dass die Behringer RD-9 die Roland TR-909 in vielen Punkten glasklar schlägt, schon allein wegen des erweiterten Funktionsumfangs, der umfangreicheren Klangformungsmöglichkeiten, der vielfältigen Anschlüsse zur Einbindung in eine Studioumgebung und der großzügigen Ausstattung. Ich werde nicht im Detail auf die Unterschiede bei der Bedienung eingehen, jedoch meine persönlichen Eindrücke, wie ich sie nach einigen Tagen festgestellt habe, kundtun.

Ein kurzer Blick auf die Behringer RD-9 Drummachine

Wer Instrumente nachbaut bzw. sich am klassischen Klangcharakter eines Instruments orientiert, muss sich natürlich auch genau daran messen lassen. Bei der RD-9 handelt es sich nicht um irgendeinen neuen Drumcomputer, Behringer hat sich allein schon in Punkto Optik am Original orientiert. Das selbsterklärte Ziel des Herstellers ist eine auch klanglich möglichst nahe ans Vorbild heranreichende Kopie des Sounds. Auf Nachfrage wurde mir von Behringer mitgeteilt, dass hier fünf TR-909 als Referenz herangezogen wurden und sie sich schließlich ob der ca. 10-prozentigen Streuung unter den 40 Jahre alten Geräten an einer Maschine einer sehr bekannten britischen Band orientiert haben.

Ich kann vorwegnehmen, dass die Soundnachbildung weitestgehend gelungen ist und meine persönlichen Erwartungen sogar übertroffen haben. Letzteres muss nichts heißen, weil ich von Natur aus kritisch bin und als Schwabe immer denke, was nichts kostet, kann auch nichts wert sein. Falsch gedacht!

Features RD-9 und TR-909 im Schnellvergleich

Die wesentlichen Unterschiede stelle ich einmal in nachfolgender tabellarischer Übersicht dar.

Darüber hinaus bietet die RD-9 noch den Wave Designer und analogen Dual Mode Filter, der aber nur global über den Summenausgang funktioniert und einzelnen Sounds zugewiesen werden kann.

Die Gegenüberstellung des Preises ist natürlich eine Provokation. Man bedenke, dass der Preis der TR-909 für ein Neugerät mit OVP (ohne Garantie) bei Reverb sicher für gut und gerne 8.000 USD eingestellt werden würde. Ein ausführliches TR-909-Special findet Ihr hier.

Testumgebung für den Soundvergleich der beiden Drumcomputer

Die RD-9 ist wie ihr Vorbild mit 10 Einzelausgängen bestückt, so dass jeder der 10 Sounds separat abgenommen werden kann. Das ist für mich bereits ein immenser Pluspunkt, und da hat die kleine TR-09 Rolands Boutique Serie, die mittlerweile aus mir unerfindlichen Gründen Sammlerpreise erzielt und gebraucht inzwischen mehr als die RD-9 kostet (!), das Nachsehen (mal ganz abgesehen von der vollkommen unzureichenden Haptik).

Ich habe demnach auch alle 10 Instrumente der beiden Maschinen separat mit Breakout Kabeln abgegriffen und direkt in mein Audio Interface geschleust. Hierbei handelt es sich um ein Apogee Symphony Mk 1 mit einer 16-Kanal-Erweiterungskarte, so dass ich über 24 Kanäle verfüge. In der DAW habe ich keine weiteren Bearbeitungen vorgenommen, außer einer minimalen Aussteuerung der Einzelspuren, soweit ich dies im Gerät nicht schon akkurat erledigt hatte. Bei den Klangbeispielen handelt es sich um MP4 Dateien.

Als Referenzgerät diente die TR-909 des Chefredakteurs Peter Grandl, welche allerdings komplett von Matlak Service/Chiemsee überholt und bei der zusätzlich die Bass Drum mit mehr Decay modifiziert wurde. Der Grundcharakter der Bass Drum soll sich aber nicht verändert haben, so dass der Vergleich immer noch objektiv ist.

Beide Geräte habe ich zuerst im vollen Accent Modus (soweit bei der TR-909 verfügbar) aufgenommen, und dann ohne Accent, so dass die Voraussetzungen immer dieselben waren.

Für das Timing habe ich einfach Viertel – bzw. halbe Noten (bei den Becken und der Handclap) bei einem jeweiligen Tempo von 120 BPM verwendet.

Alle Aufnahmen liefen sodann auch in ein einziges Logic Pro Projekt mit 20 Einzelspuren. Die RD-9 hat einen sog. Enhanced Mode, bei dem weitere Parameter der Soundgestaltung verfügbar sind, und den Authentic Mode, der dieselben Parameter ermöglicht wie die RD-9. In diesem Modus habe ich die RD-9 betrieben. Die Testbedingen beider Probanden waren somit absolut vergleichbar.

Die Sounds der TR-909 und RD-9 habe ich, so gut es mir möglich war, aufeinander abgestimmt, mithin Attack, Decay, Tuning und was eben die einzelnen Sounds an Einstellmöglichkeiten bieten. Hierbei war das Ziel, dass ich mit der RD-9 exakt dieselben Sounds hinbekomme, wie mit der TR-909. Dabei muss man wissen, dass ein paar Sounds sich gar nicht anpassen lassen, wie etwa die Handclap oder die Rimshot. Außerdem sollte man wissen, dass sowohl bei der TR-909 als auch bei der RD-9 die Cymbals und Hi-Hats samplebasiert sind und eine analoge Hüllkurve besitzen. Es verwundert nicht, dass diese nahezu identisch klingen; hierzu aber gleich mehr.

Soundvergleich Behringer RD-9 und TR-909

Kommen wir nun zu der wichtigsten Frage. Klingt die RD-9 wie die TR-909? Ja, das tut sie im Wesentlichen, der Soundcharakter jedenfalls wurde getroffen. Es gibt aber in einigen wenigen Sounds erkennbare Unterschiede, und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass die RD-9 im Vergleich zur TR-909 in einem entscheidenden Punkt abfällt, und zwar bei der BASS DRUM, was ich persönlich sehr schade finde. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob die Modifikation der BASS DRUM der TR-909 darauf Einfluss nimmt, weil ich sonst keine weitere TR-909 im Vergleich da hatte. Hört man sich aber diverse Aufnahmen an, kann man doch deutlich feststellen, dass die TR-909 einen enormen Punch hat, so dass meine Feststellung doch eine allgemeine Aussagekraft zu besitzen scheint.

Doch hören Sie selbst. In den nachfolgenden Soundbeispielen habe ich versucht, die beiden Instrumente möglichst exakt gleich zu programmieren. Nachdem meist nur Lautstärke, Tuning und Decay als Parameter zur Verfügung stehen, gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, die Sounds anzupassen. Wie eingangs beschrieben, habe ich die RD-9 im Authentic Mode betrieben, mithin sind dort dieselben Einstellmöglichkeiten gegeben wie bei der TR-909, nämlich nachfolgende:

Zu den Aufnahmen

Zuerst hören Sie vier Takte TR-909 und sodann vier Takte RD-9. Bei den Sounds, bei dem Accent wählbar ist, erfolgen in einer jeweils dritten und vierten Aufnahme die gleichen Sounds mit Accent.Meine persönliche Einschätzung zu den einzelnen Sounds unterhalb der Klangbeispiele ist hierzu wie folgt:

BASS DRUM:

Die TR-909 ist knackiger und hat mehr Punch. Dem Namen Kick Drum wird sie wirklich gerecht. Der knackige Sound war für die TR-909 stilprägend. Die RD-9 fällt hier leider hörbar ab, wenngleich das Jammern auf hohem Niveau ist. Aber leider ist die Attackphase zu langsam und die RD-9 wummst zwar ordentlich, aber eher muffig, die enorme Snappieness der TR-909 fehlt ihr.

SNARE DRUM:

Die Snare gefällt, allerdings ist die Stimmung beim Ausklang (kaum hörbar) höher als bei der TR-909, somit ist sie über das gesamte Klangspektrum nicht ganz akkurat, was man aber im Pattern niemals heraushören kann. Tone und Snappy sind die zwei maßgebenden Parameter, welche gut getroffen wurden.

LOW TOM:

Die RD-9 klingt hier minimal muffiger und der Klang beinhaltet etwas mehr weißes Rauschen als bei der TR-909.

MID TOM:

Die Mid Tom ist gut getroffen und erstaunlicherweise konnte ich den höheren Rauschanteil bei der Low Tom hier nicht feststellen.

HI TOM:

Die High Tom gefällt ebenfalls, wobei hier im Nachklang (kaum hörbar) ein undefinierter Ton feststellbar ist.

RIMSHOT:

Die Tonhöhe der RD-9 liegt etwas über der TR-909, ansonsten ist sie akkurat getroffen. Einstellen lässt sich nichts.

HANDCLAP:

Die Handclap ist natürlich ebenfalls stilprägend. Der Sound ist gut getroffen, allerdings ist die Ausklingphase bei der RD-9 länger. Decay lässt sich leider nicht einstellen. Auch dies hört man aber im Pattern Mode nicht.

HIHAT:

Die Hihats sind akkurat wiedergegeben, allerdings passte die Tonhöhe im Authentic Mode nicht ganz. Da diese nur im Enhanced Mode eingestellt werden kann, musste ich in diesen Modus wechseln. Im Klangbeispiel passt es dann.

CRASH:

Der Sound passt genau.

RIDE:

Der Sound passt ebenfalls genau.

Insgesamt betrachtet kann ich mit den hier festgestellten Nuancen leben und es wäre für mich kein Grund, deshalb das mehr als 10-fache für eine originale TR-909 hinzulegen. Schade ist allerdings, dass die BASS DRUM nicht ganz an die TR-909 rankommt. Das mit der längeren Ausklingphase bei der Clap und der unterschiedlichen Tonhöhen wäre m. E. in der Entwicklung vermeidbar gewesen, allerdings will ich nicht ausschließen, dass es eine Produktstreuung gibt. Ich selbst habe ein Testexemplar direkt vom Hersteller verwendet. Im Übrigen fasse ich meine Erkenntnisse aber unter die Rubrik „Flöhe beim Husten zuhören“ zusammen.

Nachfolgend habe ich noch zwei Patterns im Vergleich aufgenommen. Bei der RD-9 habe ich den Swing auf 57 eingestellt. 50 ist ohne Swing. Beide Maschinen grooven m. E. sehr schön. Die RD-9 fällt hier meiner Meinung nach nicht ab. Zuerst wieder die TR-909 und sodann die RD-9.

Zudem muss ich feststellen, dass mich die etwas weniger knackige BASS DRUM dann wiederum nicht stört, im Gesamtkontext wirkt das Pattern der RD-9 sogar etwas frischer und brillanter.

Puristen werden nun endlose Diskussionen über die Unterschiede führen können, allerdings ist mir das ziemlich egal. Die RD-9 klingt weitestgehend wie eine TR-909 und das wichtigste ist: sie klingt gut.

Eine Besonderheit der TR-909 ist die FLAM Funktion, wonach der Doppelschlag der Sticks auf die Trommel imitiert werden soll, hier geht es von sehr tight bis loose. Bei der TR-909 ist dies global einstellbar, bei der RD-9 individuell pro Instrument.

Hier mal ein Vergleich eines Doppelschlags mit der Snare (zuerst TR-909 dann RD-9):

Schließlich gibt es eine Besonderheit bei der TR-909, wenn die SNARE und die CLAP gleichzeitig ertönen. Da sich beide Sounds den Rauschgenerator teilen, kommt es zu einem Phasing Effekt. Dies wurde in der RD-9 wirklich gut nachgebildet. Sehr schön!

Zuerst die TR-909, dann die RD-9:

Haptik und Bedienung

Die RD-9 schlägt meiner Meinung nach die TR-909 in Punkto Handhabung bei Weitem. Die Regler bei der TR-909 liegen sehr eng beieinander und sind zudem etwas wabbelig, die der RD-9 sind großzügig bemessen und sie sitzen fest auf ihren Achsen. Die Sounds der TR-909 muss man über die Steptaster spielen, während bei der RD-9 gummierte Pads zur Verfügung stehen, die bei Aufruf leuchten.

Das Bedienkonzept der Behringer RD-09 gefällt mir besser als bei der Roland TR-909. Ich kam hier fast ohne Handbuch zurecht, zumal die Funktionen mit separaten Tastern belegt sind und Einstellungen über den Data Knob vorgenommen werden können. Bei der TR-909 muss man meist mit Shift und Funktionstaster arbeiten und Parameterwerte werde sodann über die Lauflichttaster eingegeben, was etwas komplexer ist und was man erst einmal verstehen muss. Fans wird das aber nicht stören, weil der Workflow, hat man die Bedienschritte erst einmal verinnerlicht, dann ebenfalls leicht von der Hand geht.

Die Anschlüsse RD-9 und TR-909 im Vergleich

Anschlussseitig verfügt die Behringer RD-9 über gleich drei Trigger Ausgänge, während die TR-909 nur einen über den RIMSHOT-Ausgang hat.

Leider hat die RD-9 nur einen Mono-Summenausgang, während die TR-909 auch eine Stereosumme bietet, wobei die HIHATS und CYMBALS im Stereofeld verteilt werden. Die 6,3 mm Klinken-Einzelausgänge liegen bei der RD-9 sehr nah beieinander, so dass nur schmale Klinkenstecker verwendet werden können.

Die RD-9 punktet dahingehend, dass während des Abspielens von Patterns in verschiedene Modi gewechselt werden kann, was bei der TR-909 leider nicht der Fall ist. Für den Live-Einsatz ist dies natürlich ein enormer Pluspunkt.

Die TR-909 hat zwar Midi, allerdings ist das kaum in Time und für eine ordentliche Synchronisation kommt man am Trigger Out nicht vorbei. Die RD-9 hat diese Probleme nicht mehr. Ob live mit externen Analogsynthies oder mit VST aus der DAW oder sonstigem Midi Hardware-Kram, alles ist mit der RD-9 synchronisierbar, sowohl als Slave als auch als Master. Hier bleiben keine Wünsche offen.

Comparison-Videos TR-909 vs RD-9 on YouTube