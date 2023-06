Test: Vermona DRM1 MKIV, Drum-Synthesizer

Dauerbrenner in der vierten Generation

Wir testen für euch heute einen echten Dauerbrenner in den Tonstudios dieser Welt: den Vermona DRM1 MKIV Drum-Synthesizer. Meinen ersten Kontakt mit dem Firmennamen Vermona hatte ich als in der DDR geborenes Kind tatsächlich erst nach der Wende: Asche auf mein Haupt! 1995 brachte unser damaliger Keyboarder ein mächtiges Ungetüm mit bunten Reglerkappen in den Proberaum und ich war sofort fasziniert. Erstaunt stellte ich fest, dass dieser Synthesizer von Vermona aus der ehemaligen DDR kam, denn obwohl ich mich dort schon frühzeitig in diversen Instrumentenläden rumtrieb, hatte ich nirgendwo solch ein cooles Teil in der Auslage stehen gesehen. Da das Monster leider auch keinen MIDI-Anschluss hatte, habe ich damals einfach ein paar der brachialen Sounds abgesampelt. Einen sehr informativen Artikel über diesen vermeintlichen „Minimoog des Ostblocks“ könnt ihr gern in unserem Blue Box Artikel nachlesen.

ANZEIGE

Mittlerweile tummeln sich in meinem heimischen Fuhrpark aber schon einige Geräte von Vermona. Allen voran mein geliebter Vermona Mono Lancet ’15 inklusive Modular Dock sowie die Eurorack-Module Vermona meloDicer, randomRythm und twinCussion, die ich mir nach unseren Testberichten guten Gewissens zugelegt habe. Ich schätze an den Geräten von Vermona, neben dem meistens sehr einzigartigen Ansatz, vor allen Dingen die wertige Verarbeitung und den stets vorhandenen Vintage-Vibe, denn Auge hört bekanntlich mit!

An dieser Stelle dann auch gleich ein dickes Danke an Thomas Haller von Vermona, der uns für diesen Test den Vermona DRM1 MKIV Trigger und zum direkten Vergleich auch noch einen Vermona DRM1 MKIII Trigger Deluxe zur Verfügung stellte.

Bedienung und Features des Vermona DRM1

Den Vorgänger unseres aktuellen Testprobanden, den Vermona DRM1 MKIII, hatten wir ja vor knapp neun Jahren auch bei uns im Test. Ich selbst besitze leider keinen der Vorgänger und so kann ich an diesen neuerlichen Test doch ziemlich unbefangen herangehen. Natürlich werde ich mich grob am Vorgängertest orientieren und vergleichen, ob die damaligen Aussagen und Bewertungen auch für die aktuelle Version noch gelten.

Wer also mehr über die Bedienung und die Features des Vermona DRM1 wissen möchte, sollte sich vorab den Test zur Revision III noch einmal zu Gemüte führen, denn in meinem aktuellen Test werde ich das Hauptaugenmerk eher auf die Unterschiede zwischen den beiden Revisionen legen. Der Fokus liegt dabei dann eben auf der Beantwortung solcher Fragen wie: Welche Unterschiede sind offensichtlich? Welche Upgrades gab es unter der Haube? Wie ist die allgemeine Produktqualität? Und für das Fazit: Gilt die damalige sehr gute Bewertung auch für die neue Revision? Aber bevor wir nun intensiv einsteigen, sollten wir unsere neuen Leser erst einmal abholen und erklären, was der Vermona DRM1 denn nun eigentlich ist.

Was ist der Vermona DRM1 MKIV?

Der Vermona DRM1 war herzlich gesprochen der Defibrillator für Vermona, die sich nach den Wirren der Wendezeit mit diesem, ihrem ersten neuen Produkt, wieder auf dem Markt zeigten. Ich finde die Einleitung und Erklärung dazu in der Bedienungsanleitung von Vermona so großartig, dass ich sie hier einfach auch gleich zitiere:

ANZEIGE

„Der analoge Drumsynthesizer DRM1 MKIV ist nicht einfach nur ein Instrument oder ein Stück Technik. Er ist auch ein Stück Geschichte, nämlich unserer Geschichte. Mit der ersten Version des DRM1 haben wir uns erstmals wieder unter dem Namen VERMONA mit einem Produkt am Markt zurückgemeldet, von dem wir uns wegen geschichtsträchtiger, weltpolitischer Umwälzungen vorübergehend zurückziehen mussten. Das ist nun schon viele Jahre her, aber den DRM1 bauen wir immer noch. Der Grund? Es gibt immer noch Musiker, die keinen haben. Deswegen haben wir den DRM1 ständig weiterentwickelt und sind mittlerweile bei der Version MKIV angekommen – der beste Drumsynthesizer, den wir je gebaut haben.

Der DRM1 MKIV ist ein auf synthetische Drumsounds spezialisierter Klangerzeuger, der mit echt analogen Schaltungen arbeitet. Er erzeugt acht Drum- und Percussionsounds. Zwar tragen diese Klänge die Namen der Bestandteile eines herkömmlichen Schlagzeugs, doch handelt es sich hierbei „nur“ um Imitationen dieser Instrumente. Aber genau darum geht es. Synthetische, oder allgemein gesagt, analoge Drums besitzen eine ganz eigene Ästhetik und haben damit die verschiedensten Musikrichtungen maßgeblich beeinflusst, wenn nicht gar überhaupt erst möglich gemacht. Old School Hip-Hop, Electro, House, Techno wären ohne die berühmten analogen Drummaschinen unserer japanischen Freunde kaum möglich gewesen. Der DRM1 MKIV kann vieles, was auch diese Klassiker konnten, und er kann einiges mehr. Eines ist er aber gewiss nicht, nämlich ein Clone, der versucht acht oder neun Sounds von damals exakt nachzubilden. Der DRM1 MKIV ist sein eigenes Original!“

Der einzigartige analoge Klang, kombiniert mit einer intuitiven Bedienung, macht den Vermona DRM1 zu einem vielseitigen Instrument, das bis heute in zahlreichen Musikgenres Verwendung findet. Und so wird in der Gegenwart der hübsche Klopfgeist in all seinen Versionen von vielen Musikern und Produzenten weltweit genutzt und geschätzt. Mit jeder neuen Version blieb und bleibt sich auch diesmal der Vermona DRM1 seiner Tradition treu, eine enorm vielseitige Palette an synthetischen Drum-Sounds zu liefern und die Kreativität der Musikschaffenden in aller Welt zu beflügeln.

Der Vermona DRM1 MKIV wird ausgepackt

Aus der passgenauen Umverpackung mit Sicherheitspolstern kommt der 3,7 kg schwere Vermona DRM1 MKIV zum Vorschein, flankiert von einem Kaltgerätenetzkabel und einer Bedienungsanleitung in deutscher und englischer Sprache. Diese finden wir parallel dazu auch als umweltfreundlichen Download auf der Website von Vermona. Gratis wird von Vermona noch „eine Riesenportion Spaß und Leidenschaft“ mitgegeben (Zitat aus der Bedienungsanleitung). Na, dann sind doch schon mal alle notwendigen Zutaten für einen guten Start vorhanden – oder?

Da ich, wie gesagt, noch nie einen Vermona DRM1 in der Hand hatte, warf ich natürlich erst einmal einen prüfenden Blick auf die allgemeine Verarbeitungsqualität und liebe Leser, ich muss sagen: Da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist es, was ich noch unter bewährter Produktqualität „Made in Germany“ verstehe. Wie die Zinnsoldaten stehen die sage und schreibe 73 Drehregler wie eine Eins in Reih und Glied, da findet sich kein Ausbruch nach links, rechts, oben oder unten. Das ergibt mit den neun großen Klinkenbuchsen und den acht Trigger-Buttons ein sehr aufgeräumtes, geradliniges Bild und trägt zur hochwertigen Optik des Vermona DRM1 MKIV enorm bei. Die Regler sind griffig und haben einen sehr angenehmen Widerstand im sehr gut aufgelösten Regelweg. Die verwendeten Buchsen machen einen soliden und langlebigen Eindruck.

Die äußeren Abmessungen sind gleichgeblieben und betragen 483 mm in der Breite, 125 mm in der Höhe, 225 mm in der Tiefe oder für das 19 Zoll Rack umgerechnet 5 Höheneinheiten und 90 mm Tiefe von der Frontplatte gemessen. Die Anschlüsse auf der Rückseite sind leicht eingelassen, sodass die Stecker und Kabel im Rack dann auch ordentlich Platz haben. Die Beschriftungen auf der sauber bearbeiteten Frontplatte sind gut ablesbar und man findet am gesamten Klopfgeist keine scharfen Ecken und Kanten oder gar Grate: Alles wirkt wie aus einem Guss!

Unterschiede zwischen Vermona DRM1 MKIV und MKIII

Der Ein- und Ausschalter ist jetzt von der Frontplatte auf die Rückseite gewandert. Wenn der Vermona DRM1 MKIV in ein 19 Zoll Rack eingebaut wird, verschwindet der Schalter nun leider im Inneren des Racks und ein Ausschalten ist dann nur noch über die Steckdose möglich. Im Betrieb als Desktop-Gerät gibt es diese Einschränkung nicht.

Der direkte Vergleich zeigt: Beim Vorgänger war der Schalter oben auf der Frontplatte und hat damit beide Einsätze optimal abgedeckt. In meiner subjektiven Empfindung ist diese Neuerung also eher eine ungünstige Design-Entscheidung. Aber gut, damit kann man sicher leben.

Einhergehend mit dieser Neuerung wurde dem Vermona DRM1 MKIV ein neues Schaltnetzteil mit automatischer Anpassung und Einschaltverzögerung spendiert, sodass hier das typische Knacksen beim Ein- und Ausschalten in Zukunft entfällt.

Und wo wir nun schon auf der Rückseite sind, finden wir dort nun endlich auch ein vollwertiges MIDI-DIN5-Buchsen-Trio, weil die MIDI-OUT-Buchse neu hinzugekommen ist. Zeitgemäß finden wir bei den Anschlüssen nun auch eine USB-Buchse über die MIDI-Daten gesendet und empfangen und zusätzlich auch Firmware-Updates gefahren werden können. Der Vermona DRM1 MKIV meldet sich als MIDI-Interface über den USB-Port dann auch ordnungsgemäß mit Namen in der DAW an, so soll das sein.

Leider gibt sich der Vermona DRM1 auch in seiner aktuellen Reinkarnation MIDI-seitig sehr wortkarg. Im Test zur Version III schrieb unser Autor Tyrell dazu: „Und obwohl der DRM1 MKIII über eine MIDI-Schnittstelle verfügt, muss ich Ihre Hoffnung leider zunichtemachen, die Regler würden Controller oder Sysex-Daten über MIDI empfangen oder senden. Zumindest versteht der DRM1 aber Velocity über MIDI und erlaubt damit ein dynamisches Spiel.“ Daran hat sich leider nichts geändert: Schade! Zumindest die Trigger-Version ermöglicht eine erweiterte MIDI-Funktionalität, aber dazu später mehr.

Was mich in dem Zusammenhang etwas ratlos zurückließ, war der Umstand, dass auch die Trigger-Buttons keine MIDI-Events auslösen. Ich mein, ich sitze am Gerät und schraube am Sound und wenn ich dann zum laufenden Takt gleich ein paar Events in die DAW klopfen will, muss ich erst zu einem anderen Gerät rennen? Die Trigger-Buttons lassen sich doch wunderbar bespielen und reagieren prima, also warum nur zum Verhören und nicht auch gleich als Zuspieler verwenden? Vom Verständnis her hätte ich dieses Feature an dieser Stelle zumindest erwartet und es dürfte jetzt auch nicht das große schaltungstechnische Problem sein, das zu implementieren.

Insert oder Einzelausgang? Verschaltung der DRM1 Mk4 Anschlüsse

Ein Feature, das ich unbedingt noch einmal aufwärmen wollte, obwohl es die MKIII-Version auch schon mitbrachte, ist die flexible Verschaltung der Einzelausgänge.

Die auf der Frontplatte befindlichen großen Klinkenbuchsen, kann man über verschieden geschaltete Kabel unterschiedlich nutzen. Einmal als Einzelausgang, wobei dann wahlweise das Signal des ausgewählten Instrumentes auch aus der Summe verschwinden kann oder als Insert, sodass man hier diverse Effektgeräte einschleifen kann.

Sehr cooles Feature! Ich wusste bis dato gar nicht, dass so etwas schaltungstechnisch über die Buchsen überhaupt regelbar ist, aber man lernt ja nie aus.

Auf jeden Fall bereichert diese Schaltung den Output des Vermona DRM1 MKIV noch einmal enorm. Gitarrenpedale, Verzerrer, Delays oder gar BitCrusher gewinnbringend in den Sound einschleifen – das fetzt!

Was hat sich unter der Haube beim MKIV getan?

Der Vermona DRM1 MKIV besitzt gegenüber der MKIII einen allgemein verbesserten Rauschabstand, was sich in einer insgesamt höheren Signalgüte niederschlägt. Einige Instrumente bekamen dazu noch ein dezentes Feintuning verpasst.

Bei der KICK wurde der Frequenzbereich angepasst, er liegt nun zwischen 22 Hz und 380 Hz. Der Wellenformer wurde auch gleich mit überarbeitet und liefert nun einen noch sauberen Sinus und ein aggressiveres Rechteck. Auch der ATTACK-Impuls bekam nochmal einen Feinschliff. Im direkten Vergleich zur MKIII klingt die Kick dadurch um kleine Nuancen runder und voller.

Im Gegensatz zur Version III haben DRUM 1 und DRUM 2 nun unterschiedliche Frequenzbereiche DRUM 1: 18 Hz…300 Hz (FM-Oszillator: 1,25 Hz…550 Hz) DRUM 2: 24 Hz…430 Hz (FM-Oszillator: 1,25 Hz…785 Hz). Dabei wird nun der FM-Oszillator zum Trigger-Signal synchronisiert und auch die BEND-Bereiche wurden entsprechend angepasst.

Vermona DRM1 MKIV Kundenbewertung: (4) 799,00 € bei

In der Revision III wurde die Kick ja schon in ihrem Verhalten angepasst, sodass sie immer gleich auslöst und einen stabilen Pegel hat. In Revision IV des Vermona DRM1 wurden dahingehend auch die Sounds der HIHAT 1- und HIHAT 2 Tongeneratoren überarbeitet. Sie haben nun einen stabilen Pegel über den kompletten Frequenzbereich. Zudem wurden auch die DECAY-Zeiten für offene und geschlossene HIHAT nachjustiert.

Und Beifall bitte! Auch das Verhalten des Reglers für CLAP wurde überarbeitet. Hier sind nun Impulsanzahl und Impulsabstand regelbar und der Regler NOISE COLOR überblendet nun sanft von rosa zu weißem Rauschen.

Alles in allem sind das sicher nur kleinere Anpassungen, die aber in der Summe für eine höhere Soundausbeute sorgen. Nach meinem Dafürhalten sind auch die alten Sounds in gewissen Sweetspots noch möglich und so bietet sich hier ein Mehrwert, den wir gerne mitnehmen und deshalb geht hier auch mein Daumen ganz deutlich nach oben.

Die Trigger-Version des Vermona DRM1 Mk4

Wenn ich hier eine Empfehlung aussprechen darf, dann bitte gleich zur Trigger-Version des Vermona DRM1 MKIV greifen. Die Option kostet zwar ein Scheinchen mehr, aber der Mehrwert dafür ist enorm! Das gilt besonders, wenn man Eurorack-Nutzer oder Live-Drummer mit Electro-Set ist. Denn eingehende Trigger werden dann an den MIDI-Ausgängen (also auch über USB) ausgegeben und so wird der hübsche Klopfgeist gleich zu einem Trigger-to-MIDI-Interface.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dabei ist die gleichzeitige Verwendung von MIDI- und Analog-Triggern möglich. Die Trigger-Eingänge verarbeiten sogar dynamische Trigger und damit kann der eingehende Trigger-Pegel dann die Lautstärke der Klänge des Vermona DRM1 steuern. Das eröffnet dann auch völlig neue Spielweisen. Euer Drummer spielt über Trigger-Pads seine kreativen Ideen direkt über den Vermona DRM1 MKIV in die DAW als MIDI-Noten ein, wo sie euch dann gleich für die Weiterbearbeitung zur Verfügung stehen. Dafür gibt es dann auch vier verschiedene Trigger-Modi:

KICK – Gate: Die Trigger-Ins arbeiten ohne Dynamik. Jedes eingehende Triggersignal ≥ ca. 2,8 V erzeugt eine konstante Lautstärke. Der via MIDI ausgegebene Velocitywert beträgt konstant 127.

DRUM 1 – Gate + Accent: Triggersignale zwischen ca. 0,5 V und ca. 5 V erzeugen eine konstante Lautstärke (keine Dynamik). Trigger ≥ 5 V erzeugen einen konstanten Accent von 11 V. Der via MIDI ausgegebene Velocitywert beträgt konstant 63 (ohne Accent) bzw. 127 (mit Accent).

DRUM 2 – Gate + Dynamik: Triggersignale zwischen ca. 0,5 V und ca. 5 V erzeugen eine konstante Lautstärke (keine Dynamik). Trigger zwischen ca. 5 V und ca. 11 V erzeugen einen dynamischen Lautstärkezuwachs. Der via MIDI ausgegebene Velocitywert beträgt mindestens 56, darüber hinaus dynamikabhängig bis zu 127.

MULTI – volle Dynamik: Trigger zwischen ca. 0,5 V und ca. 11 V erzeugen eine dynamische Lautstärke. Der via MIDI ausgegebene Velocitywert liegt dynamikabhängig zwischen 6 und 127.

Vermona DRM1 MKIV Trigger Kundenbewertung: (4) 899,00 € bei

Ein weiteres Anwendungsbeispiel für die Trigger-Eingänge wäre ein Setup, wo das Eurorack-Modularsystem zur DAW synchronisiert wird und dann der Trigger-Sequencer, zum Beispiel der von mir auch getestete ROBAUX SWT16+ den Vermona DRM1 MKIV auf allen Kanälen befeuert und ihr nun die Trigger in der DAW zeitgenau auch als Events aufnehmen und weiterbearbeiten könnt.

Besonderen Spaß haben mir in diesem Zusammenhang die Experimente mit dem auch von mir getesteten Mystic Circuits IDUM bereitet. Die dynamischen Events der Session wurden damit sicher in der DAW hinterlegt und ich konnte noch am optimalen Sound weiterschrauben, bis es passte.

Klang und Bedienung des Vermona DRM1 MKIV

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Natürlich gibt es typbedingte Überschneidungen im Sound mit anderen bekannten Drum-Maschinen, der Vermona DRM1 MKIV ist kein Clone und das will er auch nicht sein. Der Sound des Vermona DRM1 MKIV hat immer einen vollen, warmen, analogen Charakter, will sagen: Wo Vermona draufsteht, da kommt auch Vermona raus.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die absolut intuitive Bedienung, die ein umfangreiches Handbuchstudium quasi entfallen lässt, sowie der Hammersound im wahrsten Sinne des Wortes sorgen hier für einen immensen Spaßfaktor. Einfach an das Gerät setzen, Regler drehen und Rumms, Rumms, Rumssss plus Erpelpelle – so in etwa läuft das Ganze und so unterschreibe ich zu 100 % die Zeilen des sehr geschätzten Autorenkollegen Tyrell aus seinem Test zur MKIII auch für die MKIV und ersetze: „Die DRM1 MKIV überzeugt klanglich auf voller Länge und beherrscht alle Spielarten elektronischer Drum- und Percussionsounds. Peng — äh Punkt.“