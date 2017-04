Special: The Story behind Vermona (HDB Electronic)

Vorwort der Redaktion:

Bereits 2001 haben wir HDB-Electronics einen ausführlichen Artikel gewidmet und bereits damals Thomas Haller zum Interview gebeten. Vielen unserer Leser war zu dieser Zeit der Begriff „Zonen-Moog“ noch geläufig, womit man die Vermona-Synthesizer der ehemaligen DDR bezeichnete.

Bereits in unserem ersten Interview mit Thomas Haller, der Sohn von einem der Gründer der der Firma HDB-Electronics, wurde deutlich, mit welchem Enthusiasmus Vater und Sohn die Marke am Leben hielt und welche großen Ziele sie verfolgte. Gerade aus diesem Aspekt empfehle ich Ihnen, beide Artikel zu lesen, denn wie wir nun wissen, hat sich VERMONA weltweit am Synthesizer-Markt etablieren können und gilt heute als Hersteller hochwertiger elektronischen Musikequipments. Leider ist Bernd Haller 2015 verstorben. Wir möchten diesen Artikel deshalb diesem Elektronik-Pionier widmen, der mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln während DDR-Zeiten Enormes geleistet hat und in einem Atemzug mit einem Bob Moog genannt werden sollte.

Auf die Reise zu den Ursprüngen von Vermona begab sich für uns Siegfried Schöbel, der auf AMAZONA.de besser bekannt ist unter seinem Spitznamen „Onkel Sigi“.

Viel Spaß mit dem Special wünscht Ihnen

Peter Grandl

———————————————————

Tagesziel: Vermona! Nein, schon richtig gelesen, nicht Verona. An einem schönen Frühlingstag, an dem Wettergott Petrus besonders gute Laune hatte, führte mich mein Weg aus Bayern eine gute Ecke weg Richtung Sachsen, genauer in das Städtchen Markneukirchen und noch genauer zum Ortsteil Erlbach und dort zu HDB Electronic. Selbiges Städtchen liegt idyllisch gelegen im sächsischen Vogtland und liegt in einer Region, welche sich seit schon sehr langer Zeit sowohl dem Instrumentenbau als auch der Herstellung von allem erdenklichen Zubehör zu allen erdenklichen Musikinstrumenten verschrieben hat.

In diesem schönen Städtchen also empfing mich bei herrlichstem Sonnenschein Thomas Haller, seines Zeichens Geschäftsführer der HDB Electronic, auf deren Firmengelände, welches sich etwas abseits vom Stadtzentrum quasi auf der „grünen Wiese“ befindet.

„HDB Electronic? Wer is’n das?“ wird sich manch einer der Leser fragen. Schon eher klingeln die Glöckchen wahrscheinlich bei der Nennung des Namens „Vermona“, denn dieser hat ja – gerade bei der Garde der Elektromusiker und auch DJs – seit einigen Jahren einen besonders guten Ruf gewonnen. Nun stehe ich also auf dem Hof dieser Firma und darf mir den ganzen Laden einmal in Ruhe ansehen.