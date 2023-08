Ein Hör-Quiz mit Vintage-Synthesizern

Ein Quiz für alle, die sich für Synthesizer begeistern

Einschwingende Worte

Für uns Synthesizer-Enthusiasten gibt es oft Schlüsselerlebnisse, die unsere Leidenschaft für die Beschäftigung mit diesen interessanten und vielseitigen Instrumenten erweckt haben, sei es der bislang unerhörte Sound einer Schallplatte des großen Bruders, ein irgendwie andersklingender Song im Radio oder eine Band im Fernsehen, die anstelle der üblichen Gitarren stattdessen diese „seltsamen Kästchen“ bespielten. Schnell kommen da Namen wie Kraftwerk, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Space, Hot Butter und dergleichen in Erinnerung. Wir etwas älteren Semester haben Enstehung und Entwicklung dieser neuartig klingenden Musik mit Interesse verfolgt.

Für mich war dieses Schlüsselerlebnis der Synthesizer-Jingle einer Radio-Magazinsendung, die in den frühen 1970er-Jahren vom Hessischen Rundfunk (HR) ausgestrahlt wurde. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um die Magazin-Sendung „Passiert – Notiert“ vom gleichen Sender, die über die Jahre wechselnde Erkennungsmelodie für diese Sendung steuerte da noch Sandy Nelson’s „Drums A Go-Go“ bei, eine ziemlich coole Nummer aus den 1960er-Jahren, allerdings ohne jede Synthesizer-Beteiligung. Beim HR gab es ungefähr zu dieser Zeit auch eine Kriminalhörspielreihe, deren Erkennungsmelodie im Gegensatz dazu auf eher wilde und schräge Synthesizersounds beruhte. Man experimentierte da noch sehr gerne mit den neuen musikalischen Möglichkeiten.

Leider ist mir nun der Name dieser schicksalhaften Magazin-Radiosendung so gar nicht mehr präsent. Wenn sich in der Leserschaft noch jemand daran erinnern sollte, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Steckbrief für den gesuchten Jingle: ein Synthesizer-Sweep, gefolgt von vier (…) abwärts gespielten Noten. Es klang irgendwie geheimnisvoll, fast unheimlich. Weil sich mein Lebensalter seinerzeit noch im einstelligen Bereich bewegte, lässt sich das alles freilich nicht mehr so genau festmachen.

Was sich allerdings damals tief in mein Bewusstsein eingbrannt hat, ist das unbeschreibliche Gänsehautgefühl, das ein Synthesizer-Sweep hervorrufen kann. Wenn sich aus den Eingeweiden der gelobten Schaltkreise ein dunkler geschlossener Sound ankündigt, der sich dann allmählich erhebt und dabei stetig, sich immer weiter öffnend in leuchtende Höhen emporsteigend, auf dem Zenit der Fahrt sich in einem Feuerwerk an Klangfarben entlang des Resonanzbereichs der Filterschaltung entlädt, um schließlich langsam wieder in tiefen schattigen Tälern zu versinken …

Stellen wir also fest: Filter-Sweeps gehören für mich zu den Highlights bei Synthesizer-Sounds. Kein Wunder also, dass ich beim Abmischen meines letzten Tracks (ich mache hobbymässig ein bisschen Synthi-Musik …) spontan auf die Idee kam, ein kleines Quiz für AMAZONA.de anzufertigen.

Sweep Spotting



Das Quiz ist schnell erklärt: Es steht eine Auswahl von Filtersweeps verschiedener Poly-Synthesizer zur Verfügung, die den jeweiligen Instrumenten zugeordnet werden sollen.

Um es nicht zu schwer zu machen, wird verraten, mit welchen Synthesizern die Aufnahmen durchgeführt wurden. An dieser Stelle geht mein herzlicher Dank an meine Mitstreiter, die mir ihre Geräte für dieses Quiz zur Verfügung gestellt haben bzw. die gleich selbst die Aufnahmen angefertigt haben.

Sämtliche Aufnahmen wurden lediglich normalisiert, weitere externe Effekte wurden nicht benutzt. Vorgabe für die Sweep-Sounds war „schön klingen“ und möglichst gleicher Akkord, aber keine technisch exakten Anforderungen wie etwa VCO-Mischverhältnis, Filtersteilheit, Envelope-Einstellung und solche Sachen. Wir wollen keine Haarspalterei mit A/B-Vergleichen betreiben, sondern einfach nur Spaß haben.

Zu gewinnen gibt es übrigens auch etwas: Die ersten drei Teilnehmer mit den meisten eindeutigen Treffern bekommen ein T-Shirt von AMAZONA.de, daher bitte beim Mitmachen in den Kommentaren auch gleich die gewünschte T-Shirt-Größe mit angeben. So, nach dieser langen Vorrede legen wir jetzt einfach mal los.

Sweep Dreams Are Made Of This

Hier nun die Liste der verwendeten Synthesizer. Hinter den Links verbirgt sich jeweils der AMAZONA.de Vintage-Artikel:

Es handelt sich bei allen Instrumenten um originale Vintage-Geräte, also keine Reissues oder Software-Plug-ins. Sollte es hier und da ein wenig rauschen oder knispeln, ist das also nicht nur meinen bescheidenen Aufnahmekünsten geschuldet, sondern es gehört durchaus – ein bisschen – auch zum „guten Ton“ dieser betagten Schätzchen („HiFi kann ja jeder“).

So, und jetzt viel Spaß und Erfolg beim Rätseln!

Zum Schluß bitte noch einmal zur Erinnerung: Kommentar schreiben, die zehn Sweeps den zur Auswahl stehenden Synthesizern eindeutig zuordnen und ganz wichtig: gewünschte T-Shirt-Größe mit angeben!

Servus und bis bald, Auflösung folgt zeitnah.