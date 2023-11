Report: MTV VIVA, Die Geschichte der Kultsender

Musikvideos vor YouTube und TikTok

Was haben Heike Makatsch, Stefan Raab, Markus Kavka und Joko Winterscheidt gemeinsam? Sie alle begannen ihre Karriere bei dem Musiksender VIVA.

Gemeinsam mit Nilz Bokelberg und Mola Adebisi versprach Heike Makatsch am 01.Dezember 1993 den Zuschauern des gerade geborenen Musiksenders VIVA „Wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Wir sind Euer Sprachrohr und Euer Freund“. Beim Sendestart von VIVA war ich fast 11 Jahre alt und fand das dargebotene Programm recht unterhaltsam. Musikalisch war ich damals noch recht unentschlossen und zunächst noch von Heike Makatsch und ihrem Girlie-Style beeindruckt. Doch dann änderten sich meine musikalischen Vorlieben und Nilz Bokelberg wurde für mich zu einer der Ikonen des Grunge-orientierten Fernsehens.

MTV und VIVA oder David gegen Goliath

Mit dem US-amerikanischen Musiksender MTV, der bereits am 01. August 1981 mit „Video killed the Radiostar“ seinen Sendebetrieb aufnahm, konnte ich aufgrund meines Alters damals noch nichts anfangen und auch MTV Deutschland (Sendestart 1987) gehörte noch nicht zu meinen Favoriten, da ich ja zu dieser Zeit höchstens mal die Sesamstraße schaute. Nach dem Sendestart von MTV Deutschland dauerte es allerdings auch noch 6 Jahre, bis der Journalist Elmar Giglinger vom Radio zum Fernsehen wechselte und 1993 Teil der Gründungsredaktion und Programmchef des neuen Musiksenders VIVA wurde. Der Ursprung des Namens war übrigens gar nicht so hip, wie man vermuten könnte, denn VIVA war einfach nur die ehemalige Abkürzung für Videoverwertungsanstalt. Anfangs von vielen noch belächelt und als Eintagsfliege abgetan, mauserte sich VIVA als erstzunehmender Konkurrent für MTV, der zwei Jahren nach Sendestart in Deutschland deutlich mehr Zuschauer hatte als MTV. Und genau das war auch das Ziel der kreativen Köpfe bei VIVA: MTV Konkurrenz zu machen.

Am 01. Dezember 1993 ging VIVA auf Sendung:

VIVA Zwei: Mehr als nur ein Abklatsch von VIVA

Für mich ereignete sich 1998 die große Musik-TV-Revolution, als VIVA Zwei (bis 1996 VIVA II) ein Make-Over erfuhr. Der Sender, dessen Inhalte sich vormals an die Ü25-Zuschauer wendete, sollte sich fortan vor allem populären Subkulturen widmen und holte mich damit genau da ab, wo ich damals war. Markus Kavka und Charlotte Roche wurden zu den Helden meiner Jugend, während VIVA für mich zunehmend an Attraktivität verlor. An den Humor von Stefan Raab komme ich bis heute nicht heran. Es gab aber auch bei VIVA Zwei durchaus Moderatoren und Sendungen, die mir einfach nicht zusagten (ich gehörte vermutlich nicht wirklich zur Zielgruppe von Niels Ruf). Einige Inhalte finde ich bis heute nicht unterhaltsam, lustig oder was auch immer sie sein sollten. Andere hingegen sprachen mir aus der Seele und das nicht nur, weil viele Eltern derjenigen, die VIVA und VIVA Zwei regelmäßig schauten das Ganze als albernen Zirkus abtaten. Im Musikfernsehen flimmerte jugendliche Rebellion über den Bildschirm. Klar, das galt ganz sicher auch für MTV, aber ich muss gestehen, dass ich mit MTV und VH-1, später aber auch mit VIVA meinem nie eine so innige Beziehung eingegangen bin wie mit VIVA Zwei. Und ja, ich finde auch heute noch den depressiven kleinen Stoff-Grunge-Jörg aus Seattle ganz bezaubernd.

Moderation und Sendungen mit Ecken und Kanten

Allen VIVA- und VIVA II- (später VIVA Zwei) Moderatoren gemein war, dass sie alle Ecken und Kanten hatten. Wenn man Markus Kavka Glauben schenken kann, ging es den Verantwortlichen darum, Musikfernsehen von Freaks für Freaks zu machen. So nahm Charlotte Roche vor laufender Kamera, ihre Zahnprothese heraus (was sie später übrigens auch in anderen Sendungen wiederholt hat), Nilz Bokelberg hüpfte als Inbegriff der Grunge-liebenden Schwiegermutter-Schrecks ins Rampenlicht und Niels Ruf machte durch politisch bisweilen grenzwertige Moderationen von sich Reden. Eine weitere Besonderheit war, dass die Moderatoren immer maßgeblich an den Inhalten ihrer jeweiligen Sendungen beteiligt oder bisweilen sogar komplett verantwortlich waren. In den 1990er-Jahren fühlten meine Freunde und ich uns mit vor allem mit VIVA Zwei verwachsen. Man erkannte sich in den Moderatoren wieder, erlebte eine nie gefühlte Identifikationsmöglichkeit mit den Menschen vor der Kamera, die Musik so zu lieben schienen, wie man selbst. Klar war das naiv, aber das Konzept ging auf und holte uns genau da ab, wo wir waren. Es gab natürlich auch diejenigen, die VIVA einfach nur schlecht fanden, die MTV bevorzugten oder alles als Nonsens abgetan haben. Und wie bereits gesagt, auch ich mochte nicht alles, was so gezeigt wurde.

Oral History: MTVIVA liebt dich

Die große Rückschau auf 528 Seiten

Gemeinsam mit Musikjournalist Markus Kavka, der 1995 vom Metal Hammer zu VIVA Zwei (ehemals VIVA II) kam, hat sich Elmar Giglinger auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Musikfernsehens begeben und lässt sage und schreibe 68 Protagonisten des Musikfernsehens in dem 528 starken Buch starken Buch: „MTVIVA liebt dich! Die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens“ zu Wort kommen.

Im Gespräch auf dem Friedhof: Charlotte Roche im Interview mit Hanin Elias von Atari Teenage Riot

Es handelt sich bei dem Werk um sogenannte Oral History. Zeitzeugen kommen hier zu Wort erzählen frei von der Leber weg von ihren Erfahrungen und Erlebnissen rund um die Glanzzeiten des Musikfernsehens. Neben den ehemaligen VIVA-Moderatoren wie beispielsweise Nora Tschirner, Matthias Opdenhövel und Oliver Pocher kommen auch Künstler wie die Ärzte, Fettes Brot und die Toten Hosen zu Wort. Wenn man den Autoren Glauben kann, verspricht es eine spannende und bisweilen schockierende Reise hinter die Kameras zu werden, die den Leser mitnimmt zu Drogenexperimenten und Klassenfahrt-ähnlichen Exzessen.

Der Anfang vom Ende des deutschen Musikfernsehens

Im Jahr 2007 gab es einen Wechsel an der Spitze der Sender und plötzlich regierten Controller einen Kanal, der zuvor von Kreativen geführt wurde. Das Programm wurde grundlegend geändert und etliche Sendungen wurden eingestampft. Langsam aber sicher ging das Musikfernsehen dann zugrunde. Der Niedergang des Musikfernsehens machte auch vor MTV nicht Halt, denn während der Sender noch 2007 zu den 5 beliebtesten Jugendmarken weltweit. 2010 tauchte der Sender in dieser Liste nicht einmal mehr auf. Am Silvesterabend 2018 stellte VIVA den Sendebetrieb ein. Für mich endete meine Liaison mit dem Musikfernsehen schon ein bisschen früher. 2001 war es dann mit VIVA Zwei vorbei und damit endete auch meine Liebe zum Musikfernsehen. VIVA und MTV konnten diese Lücke nie füllen. Leider setzte man auch hier zunehmend auf Shows wie „Date My Mom“ oder ähnliche Formate, die mit Musikfernsehen nicht einmal im Entferntesten etwas zu tun hatten. Und lange bevor Leute wie JOKO und Claas zu VIVA kamen (2009), rückten diese Sender komplett aus meinem Sichtfeld. Und dann kamen YouTube und Musik-Streaming-Plattformen wie Ampaya, MyVideo und Vevo. Musikvideos on Demand ohne die endlos langen Nächte, in denen man hoffte, ein bestimmtes Musikvideo noch einmal zu sehen. Musikfernsehen hatte in den ausklingenden 1990er- und den beginnenden 2000er-Jahren für mich eine ganz besondere Magie. Es war in meinen Augen nicht besser oder schlechter als das, was wir heute haben – es war einfach anders. Auch die Tagesthemen berichteten damals über das Ende von VIVA:

Und was mich, als absoluten VIVA Zwei-Enthusiasten natürlich total interessiert: Welche Erfahrungen hast Du mit MTV, VIVA und VIVA Zwei (VIVA II) gemacht? An welche besonderen Schnipsel aus den Sendungen erinnerst Du Dich noch heute gerne? Oder war Dir das Ganze vielleicht damals schon zuwider?

Ach, und noch eine Anmerkung am Rande: Ja, die Qualität der Bilder ist ziemlich mau. Aber so war das Fernsehen in den 1990er-Jahren. Ohne HD und man hat es trotzdem geschaut.