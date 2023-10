Report: Hasskommentare im Web unter Musikern (Hate Speech)

Über Hate Speech in der Musikwelt

Vor Kurzem hörte ich im Radio ein Interview mit einer Musikerin aus Österreich, die über die bevorstehende Veröffentlichung ihres neuen Albums sprach und eine kleine Randbemerkung führte mir mal wieder vor Augen, dass in der Musikwelt ganz sicher nicht alles eitel Sonnenschein ist. Sie sprach darüber, dass sie sich ganz besonders vor DEM einen bösen Kommentar fürchtet, der es schafft, die Freude über alle positiven Kommentare zunichte zu machen.

Hasskommentare oder auch Hate Speech sind schon seit Jahren in aller Munde und auch wenn vielen das Thema vielleicht schon zum Hals raushängt, scheint die Debatte darüber nach wie vor wichtig, um eventuell irgendwann zu einem Umdenken zu gelangen, zumal das Ganze kein neues Phänomen ist.

Hasskommentare sind kein neues Phänomen

In den 1940er-Jahren richteten sich die Anfeindungen vor allem gegen Musiker und Musikerinnen, die Minderheiten angehörten. In erster Linie wurden sie aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, aber auch die Art ihrer Musik war Ziel von Hass und Hetze. Sie wurden auf der Bühne und im öffentlichen Raum offen angefeindet, beschimpft und verunglimpft. Und all diejenigen, die sich nicht trauten, ihr Gesicht zu zeigen, wenn sie ihren Hass zum Ausdruck brachten, schrieben bereits damals schon Hassbriefe. Also machten sich Menschen tatsächlich die Mühe, sich an den heimischen Tisch zu setzen, Papier und Stift zur Hand zu nehmen, ihren Hass niederzuschreiben, den Brief in einen Umschlag zu stecken, die Anschrift des Managements des Musikers oder der Musikerin herauszufinden, den Brief zu adressieren und mit einer Briefmarke zu versehen, um ihn dann in einen Briefkasten zu stecken oder sogar den Weg bis zu einem Postamt zurückzulegen. Es waren also keine unüberlegten spontanen Reaktionen auf Verhaltensweisen oder Aussagen eines Musikers oder einer Musikerin, sondern planvolle Handlungen.

Wie viele derjenigen, die heute Hasskommentare versenden, wirklich lange über das nachgedacht haben, was sie heute in Windeseile in das World Wide Web hinausschicken, kann vermutlich niemand sagen. Fakt ist, dass es durch das damalige Fehlen von Kommunikationsmedien wie dem Internet auf alle Fälle aufwändiger war, seinen Hass schriftlich zum Ausdruck zu bringen. Und der erforderliche Aufwand lässt vermuten, dass sich in den Zeiten vor der digitalen Revolution sehr viel weniger Hass den Weg bis zu demjenigen fand, dem er galt. Aber leider hielt das Menschen trotzdem nicht davon ab, andere mit ihrem Hass zu bombardieren.

Ich habe in einer Zeit mit dem Bass-Spielen begonnen, als das Internet in dem kleinen Nest, in dem ich aufwuchs, noch etwas sehr Exotisches war. Die Bands, die damals in der Gegend auftraten, hatten keine YouTube-Videos und nur die wenigsten überhaupt eine eigene Website. Und trotzdem gab es auch damals schon die „Musiker-Polizei“. Sie setzte sich wahlweise aus anderen Musikern oder aber auch Konzertbesuchern ohne jegliche Erfahrung an einem Instrument zusammen. Und dann wurde abfällig die Augenbraue gehoben, wenn man wie ich mit einem Squier-Bass um die Ecke kam. An alle da draußen: Ja, ich liebe meinen ersten Squier Jazz-Bass, den ich in den frühen 1990er-Jahren über die Kleinanzeigen einer gedruckten Tageszeitung fand und für einen Spottpreis von einem Jüngling kaufte, der unbedingt auf ein „Markeninstrument“ upgraden musste. Bis heute spiele ich diesen Bass unheimlich gerne. Damals aber verunsicherte es mich zutiefst, dass die Wahl meines Instruments in den Augen anderer bereits darüber entschieden hatte, ob man mir musikalisch etwas zutraut oder nicht. Erst später begriff ich, dass es nicht darum ging, tatsächlich meine Qualitäten als Musikerin zu beurteilen. Es ging auch damals auf den kleinen Dorffesten einfach nur darum, andere respektlos zu behandeln und sie runterzumachen. Zu dieser Zeit kannte man das Wort „dissen“ in Deutschland noch nicht, aber die Leute beherrschten die Verhaltensweisen, die durch dieses Wort beschrieben werden, schon in der Zeit vor der digitalen Revolution ganz wunderbar.

Heute lässt sich Hass sehr viel leichter, schneller und vor allem anonymer zum Ausdruck bringen: Man sitzt wahlweise im warmen Heim auf dem bequemen Sofa oder aber in der Bahn, einem Café oder wo auch immer, schaut sich ein Video an, wird neidisch, weil man selbst vielleicht das gezeigte Equipment nicht zur Verfügung hat, das eigene Talent eventuell nicht ganz so groß ist oder man einfach schlechte Laune hat und verfasst einen bitterbösen Post. Blitzschnell verfasst und abgesendet. Fertig. Wer an so etwas wie das Prinzip des Karmas glaubt, hat jetzt ordentlich Punkte auf dem Negativkonto gesammelt. Herzlichen Glückwunsch! Irgendwo anders auf der Welt sitzt nun der Mensch, der vermutlich jahrelang mit Hingabe ein Instrument erlernt, sich viel Mühe bei der Komposition eines Songs und der Erstellung von Sound-Files und Videos gegeben hat und gerade den bitterbösen Kommentar liest. Bei Plattformen wie beispielsweise YouTube wurde die öffentliche Sichtbarkeit der „Mag ich nicht“-Bewertungen, sprich des nach unten gerichteten Daumens begrüßenswerterweise vor einiger Zeit abgeschafft. Dieser Ausdruck des Missfallens ist jetzt nur noch für diejenigen sichtbar, die das entsprechende Video erstellt und hochgeladen haben. Aber macht es das besser? Sicher, viele der Leute, die ich kenne und die regelmäßig Videos auf YouTube veröffentlichen, haben gesagt, dass die Zahl der „Mag ich nicht“-Bewertungen seither abgenommen hat. Für viele „Hater“ scheint die befriedigende Wirkung des nach unten gerichteten Daumens abgenommen zu haben, seit diese nicht mehr öffentlich sichtbar sind. Trotzdem stellt sich mir die Frage: Wenn ich ein Video, einen Song oder ein Gerät nicht mag, muss ich meine Meinung dazu unbedingt zum Ausdruck bringen? Kann ich nicht einfach ein anderes Video anschauen? Natürlich darf jeder seine Meinung frei äußern und wenn ein Zuschauer berechtigte Kritik an dem Inhalt eines Videos hat, kann er oder sie diese natürlich gerne auch in einer respektvollen Art und Weise zum Ausdruck bringen. Aber ein Daumen nach unten oder ein sinnfreier Hasskommentar sind alles andere als konstruktive Kritik.

Einige Menschen haben das Glück, dass die Hasskommentare an ihnen abperlen, aber die meisten, ob sie es zugeben oder nicht, schmerzt es etwas zu lesen, was sie persönlich angreift, beleidigt, diskreditiert, diskriminiert oder herabwürdigt. Doch genau darum geht es in Hasskommentaren. Wie bereits erwähnt, würde ich persönlich Kommentare mit berechtigter konstruktiver Kritik nicht als Hasskommentare einstufen, aber Kommentare wie „Dein Song ist verdammt Sche…!“, „Kauf dir mal besseres Equipment, du Ar…!“ oder „Pfui, bist du hässlich!“ sind ganz sicher keine kritischen Anmerkungen, die dem Adressaten helfen, Ideen zu entwickeln, wie er oder sie die eigenen Videos oder Songs eventuell verändern kann. Letztgenannter Post ist übrigens aus den Kommentaren einer Musikerin übernommen. Keiner der Männer, mit denen ich gesprochen habe, hat jemals einen negativen Kommentar zu seinem Äußeren bekommen. Frauen hingegen überproportional häufig. Die Hasskommentare ihrer Kanäle richten sich tatsächlich seltener auf das von ihnen verwendete Equipment oder ihr musikalisches Talent, sondern zielen sehr häufig auf die Optik der Musikerin ab. Dann sind wir zu fett, zu dürr, unsere Frisuren, Haarfarben oder Klamotten sind Mist oder wir sind einfach nur „hässlich“. Ja, liebe Leute, sowas hilft natürlich sehr, um musikalisch besser zu werden…

Musik ist in der Regel eine unglaublich emotionale Form des menschlichen Ausdrucks und sie ist bisweilen in der Lage, Gefühle auszudrücken, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Ich bestreite in keiner Weise, dass diese Kunstform leider auch gerne dazu benutzt wird, um andere zu verletzen, zu diskriminieren und herabzuwürdigen, aber es gibt auch viele Musiker und Musikerinnen, die Musik einfach um ihrer selbst willen machen oder weil sie Menschen mit dem, was sie tun berühren, erfreuen oder trösten wollen. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass jeder Mensch, der wirklich ernsthaft musiziert, sich Mühe bei dem gibt, was er oder sie tut. Man steckt viel Arbeit, Energie und Lebenszeit in das Erlernen von Instrumenten. Man verschiebt die Prioritäten zugunsten der Musik, spart, um sich bestimmtes Equipment leisten zu können, macht Abstriche hinsichtlich der Zeit mit Familie und Freunden, um proben zu können und macht sich Gedanken, wie man das, was einem selbst viel bedeutet, mit anderen teilen kann. Sei es auf der Bühne oder im Rahmen eines Videos. Wir sitzen als Musiker doch alle letztlich in einem Boot und sollten uns dessen auch jeden Tag bewusst sein. Vor allem, wenn wir etwas kommentieren möchten.

In was für einer Welt wollen wir Musiker leben?

Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der Konzerne extra Personal einstellen, das ausschließlich Hasskommentare ausfindig machen und löschen soll? Und man fieberhaft versucht, künstliche Intelligenz dazu nutzbar zu machen, um dem menschlichen Hass Einhalt zu gebieten. Ist das nicht furchtbar traurig?

Aber für viele frustrierte, einsame Menschen ist die Möglichkeit, ihren Hass schnell und einfach zum Ausdruck zu bringen, natürlich wunderbar. Man muss nicht mehr auf ein Konzert gehen und böse schauen, den Applaus verweigern oder einfach nur unbewegt dastehen, um seine Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Man muss sein Gesicht nicht zeigen, wenn man „buh“ ruft, weil es anonym über das Internet geht. Und ich glaube, nur die wenigsten „Hater“ würden sich ein Ticket für ein Konzert von Bands oder Künstlern kaufen, die er oder sie nicht mag, nur um dann in der ersten Reihe zu stehen, die Arme vor Wut in die Höhe zu reißen und das zu schreien, was Leute im Internet als bitterbösen, politisch absolut inkorrekten Kommentar bisweilen zum Besten geben. Auch würde sich wohl kaum einer der Verfasser von Hasskommentaren dem Ziel seines Hasses von Angesicht zu Angesicht gegenüberstellen und dann sagen, was er oder sie im anonymen Internet in die Kommentarfelder schreibt.

Schon in der Zeit vor dem omnipräsenten Internet gab es Leute, die unter den gerümpften Nasen, den getuschelten Kommentaren und den Stimmungs-Killern mit verschränkten Armen und bösen Briefen so gelitten haben, dass sie Musik nur noch für sich im heimischen Kämmerlein machten. Auf diese Weise beschneiden Menschen, die voller Hass künstlerische Leistungen kommentieren, uns alle, denn durch sie werden uns die Werke von unzähligen talentierten Menschen vorenthalten, die einfach keine Lust mehr haben, sich öffentlich demütigen oder beleidigen zu lassen.

Ich spreche hier übrigens nicht nur von Kommentaren, die offen unter die Gürtellinie gehen oder politisch nicht korrekt sind. Es geht auch schon um all die „kleinen Sticheleien“. Negative Kommentare über emotionale Texte, die Herabwürdigung von vermeintlichem Billig-Equipment oder der ironische Seitenhieb gegen ein winziges Detail im Video. Oft sind es aber wie gesagt Kommentare, die gar nichts mit der Musik zu tun haben. Viele der Kommentare zielen nur darauf ab, den Menschen hinter der Kunst zu verletzen. Wem helfen solche Anmerkungen? Wie bereits erwähnt, fühlt der Autor sich im Moment des Sendens ganz wunderbar. Für den Bruchteil einer Sekunde hat er oder sie sich mächtig gefühlt. Konstruktive Kritik sucht man in derartigen Kommentaren aber vergebens. Hasskommentare machen den Empfänger ärgerlich, traurig oder wütend. Sicher, vielleicht motivieren die negativen Kommentare den einen oder anderen, noch besser werden zu wollen. Aber sehr viel öfter demotivieren und kränken sie einfach nur. Jeder von uns sollte sich darüber im Klaren sein, dass wir alle unser Leben als Musiker mal klein angefangen haben. Und dann denkt darüber nach, wie oft ihr in der Vergangenheit einen positiven Kommentar abgegeben habt und wie oft ihr einen Kommentar abgegeben habt, der keine konstruktive, respektvoll geäußerte Kritik, sondern einfach nur eine negative Äußerung enthielt. Ich will damit keinesfalls sagen, dass es nicht unzählige Menschen gibt, die ganz wundervolle wertschätzende, motivierende und positive Kommentare unter Beiträgen hinterlassen und ich glaube, dass wir bei AMAZONA.de beispielsweise das Glück haben, dass viele unserer Leser mit sich und der Welt im Reinen und somit in der Lage sind, die Leistungen anderer positiv wertzuschätzen.

Emotionen in der Musik

Und natürlich gehört es auch dazu, dass bisweilen harte Riffs Gefühle wie Wut, Hass und Trauer zum Ausdruck bringen oder Texte über negative Emotionen und Erfahrungen berichten. Solange man niemanden damit verletzt, diskriminiert, ausgrenzt, herabwürdigt oder demütigt, sollte jede Form, in der Menschen sich kreativ ausdrücken, auch erlaubt sein. Wem ein bestimmter Musikstil, ein Song oder die Art und Weise, wie ein Instrument gespielt wird, nicht gefällt, der kann doch einfach andere Musik hören. Es ist mir ein Rätsel, wie Menschen sich angesichts des Umstandes, dass überall auf der Welt unglaublich schreckliche Dinge passieren und es vielen von uns dennoch vergleichsweise gut geht, dazu genötigt fühlen können, ihre Energie zu nutzen, um noch mehr Elend in diese Welt zu bringen. Niemand muss alles gutheißen und wenn jemand Musik nutzt, um andere zu demütigen, zu verletzen, sie herabzuwürdigen, lächerlich zu machen oder zu diskriminieren, ist das in meinen Augen der Missbrauch einer Kunst, die uns Menschen eigentlich miteinander verbinden sollte. Und natürlich darf man dann auch respektvoll zum Ausdruck bringen, dass man mit bestimmten Aussagen nicht einverstanden ist.

Eine – wie ich finde – unglaublich tolle Art, mit diesem Hass umzugehen, fand Hainbach in seinem Projekt der Hate Loops.

Er startete mit anderen YouTubern eine Challenge, in der es darum ging, die bösesten Hasskommentare zu sammeln. Aus den Tonspuren der Hasskommentare erstellte er eine akustische Collage, die er in einem kreativen Prozess zerstörte und daraus eigene Kunstwerke erstellte. Und unzählige Musiker verarbeiten ihre Erfahrungen mit Hasskommentaren in Songs, die dann wiederum die Gemüter derjenigen erhitzen, die zuvor schon gehetzt haben.

Natürlich gibt es Musik, die auch mich nicht anspricht. Aber ganz ehrlich: dann suche ich mir einfach etwas anderes. Niemand zwingt mich, Songs, die ich nicht mag, zu hören und Videos, die mir nicht gefallen, anzuschauen. Und gleichzeitig habe ich genug Selbstbewusstsein, um neidlos anzuerkennen, dass es in dieser Welt einfach großartige Künstler gibt, deren Niveau ich niemals erreichen werde, egal wie intensiv ich übe. Und dass einige von ihnen Equipment nutzen, bei dem Preis und Leistung für mich persönlich in keinem passenden Verhältnis zu einander stehen. Trotzdem muss ich deswegen niemanden mit negativen Kommentaren bombardieren. Es steht uns allen frei, einfach auch mal den Mund zu halten, beziehungsweise die Finger von der Tastatur zu nehmen und das, was niemanden verletzt, uns aber nicht gefällt, einfach mal unkommentiert zu lassen und uns selbst zu fragen: Was würde so ein negativer Kommentar in mir auslösen?

Es muss nicht der krasse Hass-Post sein, der einen um Leib und Leben fürchten lässt. Es reicht oft auch schon viel weniger, um andere zu verletzen. Also: Denk nach, bevor du etwas schreibst! Wenn dich etwas so sehr aufregt, dass du dich hinsetzt, einen Bogen Papier und einen Stift zur Hand nimmst, deine Meinung niederschreibst, das Blatt faltest, es in einen Briefumschlag steckst, eine Adresse darauf schreibst, eine Briefmarke organisierst und den fertigen Brief dann zu einem Briefkasten oder zum nächsten Postamt bringen würdest, dann solltest du darüber nachdenken, warum es dich so aufregt. In der Regel hat der Ursprung der negativen Emotion nichts mit dem zu tun, was gerade in einem Video zu sehen, in einem Sound-File zu hören oder in einem Artikel in einem Musiker-Magazin zu lesen war, sondern er findet sich tief in der eigenen Seele. Ja, das klingt vielleicht pathetisch. Und ganz ehrlich: Wer es anders sieht, darf das gerne hier in den Kommentaren zum Besten geben, nachdem er seinen Brief an unsere Redaktion zum Briefkasten gebracht hat.

Aber natürlich interessiert mich auch, welche Erfahrungen du mit dem Thema hast und wie du selbst mit Hasskommentaren umgehst.