Feature: Gendern in der Musikszene, Gendergap beim Geartalk?

Macht das Gendersternchen die Musikwelt besser?

Mal Hand aufs Herz: Bei den letzten drei Konzerten, die du besucht hast, wie viele Frauen standen da auf der Bühne? Ich meine jetzt nicht als Sängerin ohne Instrument, sondern als zweiter Gitarrist, Bassist oder Schlagzeuger? Und sofort tritt die nächste Verwirrung auf: Warum denn eine Frau als Gitarrist oder Bassist? Das heißt doch Gitarristin und Bassistin – oder etwa nicht?! Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung würde ich mir wünschen, dass ich als Bassist wahrgenommen würde. Nicht als Mann oder Frau. Für mich beschreibt „Bassist“ einfach einen Menschen, der einen Bass spielt. Warum sollte die Unterscheidung danach, ob ich mich dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordne, in diesem Zusammenhang von Relevanz sein? Ich bin ein Mensch und ich spiele Bass. Aber sobald ich als Bassistin bezeichnet werde, habe ich das Gefühl, dass mir die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen oder etwas darüber zu wissen, aberkannt wird. Dazu kommt noch, dass ich einen Squier Bass aus den 80ern spiele. In meine erste Band kam ich, weil ich ein Mädchen bin. Es war egal, dass ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht Bass spielen konnte. Ich war ein kleines 16-jähriges Püppchen mit Dreadlocks und zerrissenen Schlaghosen, das auf der Bühne als schmückendes Beiwerk dienen durfte.

ANZEIGE

Weibliche Sänger findet man wie Sand am Meer. Da heißt es dann gerne: „Klar, singen kann jeder. Da muss man nichts können.“ An den Instrumenten, in den Tonstudios oder in den Vorständen der Plattenlabel ist das dann schon eine andere Sache. Da ist Können und Wissen gefragt und das liegt anscheinend bei den Männern. Während männliche Gitarristen für ihre geile Gitarre oder ihre Fähigkeiten auf dem Instrument bewundert werden, darf ich mir hinter dem Bass anhören, dass ich mich doch bitte ausziehen sollte. Super, dafür habe ich meine Finger zu verhornten, tauben Gesellen geschunden. Andererseits, Evil Jared konnte ja durch seine Nackt-Auftritte immer ganz hervorragend von seinen Fähigkeiten am Bass ablenken. Oder weißt du, ob er gut oder schlecht spielt?

Frauen und Technik in der Musik

Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Pedalboard in der Optik und Funktionalität eines Pumaboards nachgebaut, weil es in Deutschland nicht zu bekommen war. Im Sinne des „Support your local Dealer“-Prinzips ging ich in den Musikladen um die Ecke und fragte nach Neutrik XLR-Buchsen. Hinter dem Tresen schauten mich große, verwirrte Augen an und schienen nach meiner männlichen und fachlich kompetenten Begleitung zu suchen. Nachdem die Suche erfolglos blieb, wurde meine Frage mit der Gegenfrage beantwortet, was ich denn mit Neutrik Buchsen machen wolle. Naiv und fröhlich erklärte ich kurz, dass ich sie in mein selbstgebautes Pedalboard einbauen wolle. „Na ja, dafür müsste man die aber einlöten,“ lautete die nächste Information hinsichtlich meiner Frage, ob ich in diesem Laden Neutrik Buchsen bekommen könnte oder nicht.

„Ja, ich weiß.“

„Wir können das hier aber nicht machen.“

„Ich wollte das ohnehin selber machen. Ich brauche einfach nur die Buchsen.“

„DU kannst löten?!“

„Habt ihr die Buchsen jetzt oder nicht?“

„Nee, die haben wir nicht. Kannst du aber im Internet bestellen.“

Tja – und so endete mein Versuch, den Händler vor Ort zu unterstützen mit zweierlei Ernüchterung: Erstens: Ich hatte nach wie vor keine Buchsen für mein Board. Und zweitens: Und ich durfte erleben, dass man mir als Frau weder zutraut, dass ich etwas von bestimmten musikalischen Bauteilen verstehe, noch dass ich in der Lage wäre, sie einzubauen. Sicher, man kann jetzt sagen, dass diese Begegnung sicher ein Einzelfall war.

Squier 40th Anni. P-Bass VB Kundenbewertung: (5) 489,00 € bei

Gibt es die Gendergap beim Geartalk?

Dann kann ich leider mit unzähligen Beispielen aus der täglichen Praxis in unserer Werkstatt aufwarten, die das Gegenteil belegen. Es ist tatsächlich so, dass ich bei uns im Laden die Person bin, die die Anrufe entgegennimmt. Das hat einen einfachen Grund: Wenn Leute bei uns anrufen, die ein kaputtes Pedal, eine Gitarre oder einen Amp reparieren lassen wollen, möchten sie immer den DelayDude sprechen. Er ist schließlich die fachlich kompetente Instanz, die schon per Telefon eine Diagnose stellen kann. Das Ganze artet dann in einen Gear-Talk aus, der letztlich dazu führen würde, dass einer von zwei Mitarbeitern (nämlich der männliche Mitarbeiter) pro Tag mehrere Stunden am Telefon hängen würde und wir so nicht mal die Hälfte unserer Aufträge abarbeiten könnten. Telefonate zwischen Gitarristen, Bassisten und mir sind hingegen meist recht kurz. Nach der ersten Enttäuschung, nur mit einer unmusikalischen Frau sprechen zu dürfen, beschränken sich die meisten auf die Herausgabe einiger Fakten, von denen sie hoffen, dass auch jemand, der keine Ahnung von Musik hat, sie versteht. Dass sie am anderen Ende der Leitung jemanden haben, in dessen Leben sich alles, ja wirklich alles um Musik dreht, wissen sie nicht. Ich sehe auf den ersten Blick, dass sie beim Kauf der „Original“ Proco Rat aus den 80ern übers Ohr gehauen wurden und kenne durchaus den Unterschied zwischen Hard-Clipping und Soft-Clipping. Aber das vermuten die meisten in der Regel nicht einmal. Letztlich ist es so, dass ich in einem Musikladen lebe. Jeder Urlaub wird danach ausgerichtet, wo spannende Orte für Gitarristen/Bassisten zu finden sind und nach der Arbeit, deren Fokus fast ausschließlich auf Instrumenten und Musik liegt, wird jede freie Minute der Musik gewidmet. Es ist immer wieder unschön zu merken, dass Männer mir Wissen und Fähigkeiten rund um die Musik absprechen.

Klar, es ist nicht nur in der Musik so. Als ich mal in einer Autowerkstatt nach passenden Zündkerzen und einer Staubmanschette für mein altes Auto fragte, verlief die Kommunikation in etwa so wie in bereits erwähntem Musikladen. Es ist anscheinend schwer zu verstehen, dass ich als Frau alte Autos und Bässe, Gitarren und Effektpedale mag. Ich bin definitiv nicht das, was man eine Emanze nennt. Von Fußball habe ich wenig Ahnung, ich knüpfe und male gerne (klar, auch haben die Motive immer etwas mit Musik zu tun) und ich liebe es zu kochen. Bin ich deswegen ein Heimchen am Herd? Anscheinend schon. Es ist schon spannend, wenn ich mir mal unsere Kundschaft anschaue: Auf etwa 250 Männer kommt eine Frau. Und da stellt sich mir die Frage, ob Frauen tatsächlich so wenig Ahnung von Musik haben, dass sie defekte Geräte nicht reparieren lassen oder keine Mods für ein Pedal wollen, das klanglich nicht ihren Vorstellungen entspricht? Ich würde diese Frage mit einem ganz klaren Nein beantworten. Es gibt wirklich extrem gute weibliche Bassisten, sie kennt nur kaum jemand. Und wenn man sie kennt, dann meist nur, weil sie gut aussehen. Macht doch einfach mal das Experiment und gebt bei YouTube „Female Bass Player“ ein. Wie viele von den Frauen in den gelisteten Videos sind nicht das, was man gemeinhin als schön bezeichnen würde? Und dann macht mal den Gegenversuch. Gene Simmons gehört da noch zu den optisch ansprechenderen Gestalten. Worauf ich hinaus will: Als Mann musst du dein Instrument einfach nur gut beherrschen. Als Frau müsstest du ein Gott auf den Saiten sein und selbst dann würdest du in erster Linie nach deinem Äußeren beurteilt.

Gendern unter Musiker*innen: NO or GO?

Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich aber nicht, dass Me too und Gendersternchen an dieser Situation was ändern. Ganz im Gegenteil. In meinen Augen führt diese Verballhornung der Sprache nur dazu, dass noch mehr differenziert wird. Ich will nicht zu der Gruppe von BassistInnen/ Bassist*innen/ Bassist:innen gehören. Ich will einfach Bass spielen und ich will, dass die Leute mich danach beurteilen, ob ich mein Instrument beherrsche oder eben nicht. Wenn ich auf der Bühne stehe, will ich, dass die Leute vor der Bühne sagen: „Krass, der Bass ist echt tight!“ Und ich merke, dass das Ganze etwas mit mir gemacht hat. Lange Zeit dachte ich, dass ich am Bass niemals so gut werden kann, wie meine (überwiegend männlichen) Vorbilder. Ich war immer irgendwie gehemmt und hatte Angst, Fehler zu machen. Bis mir eines Tages mal der beste Ratschlag gegeben wurde, den ich je bekommen habe. „Wenn du deinen Bass umhängst, verwandelst du dich in Daryll Jones.“ Seitdem spiele ich deutlich tighter. Es ist schräg, aber es ist so.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren ANZEIGE Video laden YouTube immer entsperren

Klar, man könnte sagen, dass es doch schöner wäre, wenn ich einfach nur auf meine Fähigkeiten vertrauen und solche inneren Bilder gar nicht brauchen würde, aber ich bin ehrlich. Mir hilft dieses Bild sehr. Ich habe mal ausprobiert, mir vorzustellen, ich wäre die 88-jährige Carol Kaye, also eine Frau am Bass, die in ihrer aktuellen Verfassung nicht unbedingt an Giselle Bündchen erinnert, wie viele der Frauen am Bass die aktuell bekannt sind. Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Ich bin in meiner Vorstellung von guten Bassisten so geprägt worden, dass selbst ich als Frau einem Mann unterbewusst mehr Selbstbewusstsein am Instrument unterstelle. Es ist nicht so, dass ich lieber ein Mann wäre. Ich komme im Grunde ganz gut damit zurecht, eine Frau zu sein, aber trotzdem strahlen Männer hinter ihrem Instrument fast immer mehr Selbstbewusstsein aus als Frauen und das ganz unabhängig von ihrem tatsächlichen Können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Leider ist auch meine Gedankenwelt und mit ihr unsere Gesellschaft wohl noch nicht so weit. Wie kann es sonst sein, dass Männer in Berlin überall kostenlose, barrierefreie Pissoires nutzen können und ich als Frau aufgrund gewisser anatomischer Gegebenheiten, die sich nicht so ohne Weiteres ändern lassen, jedes Mal bezahlen muss, wenn ich gezwungen bin eine meist wenig ansprechende öffentliche Toilette aufzusuchen. Als ich ein kleines Kind war, wurde nicht groß breitgetreten, dass ich lieber mit Autos als mit Puppen spielte und ich mich liebend gerne mit meinen Kumpels durch den Dreck gewühlt habe. Ich machte das in den 80er- und 90er-Jahren einfach. Hätte hingegen einer meiner damaligen Kumpels den Wunsch geäußert, zum Fasching als Elfe zu gehen (solche mega promoteten Superstars wie Prinzessin Lillifee gab es damals ja noch nicht), wäre für alle Mitmenschen eine Welt zusammengebrochen. Es ist schon sonderbar, dass ich in einer Zeit, in der Frauen in erster Linie Mütter und Hausfrauen ohne jegliche Ambitionen hinsichtlich des exzessiven Auslebens eines Hobbys oder beruflichem Aufstieg waren, als Mädchen relativ frei entscheiden durfte, was ich wollte und Jungen diese Entscheidung verwehrt wurde.

Sind Frauen nur Groupies und Sängerinnen?

Irgendwann drehte sich die ganze Sache dann aber um und so war dann für alle Beteiligten klar, dass Mädchen und Frauen in der Musikszene in erster Linie Groupies oder wenn überhaupt dann Sängerinnen werden können. Während meiner Jugend trafen sich die Jungs in dreckigen Proberäumen und jammten, während ich allenfalls zu Konzerten kommen durfte, nachdem ich zu Hause meinen Bass wieder in die Ecke gestellt hatte. Für Jungs schien es so einfach, zur Musik zu kommen. Für mich war es eine große Anstrengung, mit einem Instrument in einen Proberaum zu kommen, die letztlich auch nur deswegen erfolgreich war, weil ich optisch einigermaßen den D’arcy Wretzkys und Melissa auf der Maurs entsprach. Mich zur Sängerin zu degradieren, stand für mich jahrzehntelang außer Frage. Ich liebe es schon seit meiner Kindheit zu singen, aber weil ich diesem dämlichen Klischee von der Frau am Mikrofon nie entsprechen wollte, habe ich es mir immer versagt, in einer Band zu singen. Mittlerweile bin ich alt genug, um über dieser Vorstellung zu stehen. Dadurch, dass ich nicht gesungen habe, obwohl ich Spaß daran habe, hat sich an der ganzen Geschichte rund um Frauen in der Musik auch nichts geändert.

Mir ist klar, dass ich mit meiner hier geäußerten Meinung und meinen skizzierten Erfahrungen die Welt nicht verändern werde. Aber das wird leider ein Sternchen oder eine Quote in meinen Augen auch nicht. Ich bleibe dabei, dass sie eben genau das Gegenteil bewirken. Ich will nicht in einer Band spielen, weil ich eine Frau bin und damit eine ach so tolle Quote erfülle. Ich will in einer Band spielen, weil ich gut am Bass bin. Und wenn ich dann in einer Band bin, will ich nicht auf einem Festival spielen dürfen, weil durch meine Anwesenheit wieder eine bestimmte Quote erfüllt wird. Auch denke ich nicht, dass uns Programme, die sich exklusiv an Mädchen richten, etwas an der Situation verändern. Sie trennen doch letztlich wieder nur. Sollte nicht unser Ansinnen sein, alle Kinder und letztlich auch alle Menschen gleich zu behandeln? Wenn wir etwas exklusiv für die Gruppe XY tun, spalten wir doch nur. Inklusion ist ja heute DER magische Begriff, der ganz nah beim Sternchen und den Quote steht.

Gendern in der Musik: Macht es alles besser?

Gelebt wird das in meinen Augen aber oft nicht. Vielleicht sollte man die Sternchen als Ausrufezeichen betrachten, die uns darauf hinweisen sollen, dass wir Menschen einfach als Menschen wahrnehmen und versuchen, die Schubladen, in die wir sie stecken, ein bisschen aufzuräumen. Aber ehrlich gesagt nervt es mich tierisch, dass ich in Artikeln, Texten und Büchern ständig über Sternchen und große „I“s hinweglesen muss. Von den phonetischen Auswirkungen des Genderns ganz zu schweigen. Ich bin Musiker und das klingt nicht musikalisch. Es bringt mich raus, ist wie ein ungewollt unrunder Takt. Als wenn man mal so richtig schönen einen Halbton danebengreift. Wer sich selbst als Musiker begreift, wird verstehen, was ich meine. Es wäre einfach schön, wenn wir das aktuell omnipräsente Sternchen durch etwas ersetzen könnten, was uns ohne optische oder akustische Reize darauf hinweist, dass es doch irgendwie cool wäre, Menschen nicht immer gleich in unsere alten und verstaubten Schubladen zu stecken, sondern einfach mal zu schauen, ob man die Schubladen nicht mal neu beschriften könnte.