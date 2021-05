Frauen, Synthesizer und die elektronische Musikszene

Wie werden Frauen in der elektronischen Musikszene wahrgenommen?

Frauen in Synthesizer-Foren

Ich mag den Austausch mit allen Teilnehmern in der Synthesizer-Welt, mit Diversen, Männern und Frauen. Frauen? Nach Durchsicht von Kommentaren auf AMAZONA.de und vielen anderen Foren rund um Musikelektronik muss ich feststellen, dass sich überwiegend Männer an den Diskussionen beteiligen. Falls sich Frauen hinter männlich klingenden Pseudonymen verbergen, würde ich mich fragen, warum Frauen das tun sollten?

Es gibt viele Frauen, die im weitesten Sinne elektronische Musik machen, sich mit Synthesizern beschäftigen, auftreten und prinzipiell in den Medien präsent sind. Frauen haben schon immer das gesamte Spektrum in der elektronischen Musik erfolgreich abgebildet. Sie sind als DJs tätig, produzieren Noise, elektronische Musik mit akademischen Anspruch, Electro, Drum and Bass, House, New Wave, Synth Pop, Techno, Hardcore, Acid usw.

Wollen sich Frauen nicht mit Männern über Synthesizer unterhalten? Machen sie lieber Musik und sind angeödet vom Fachsimpeln auf den Messen und in den Foren?

Es gibt Frauen, die sich gerne austauschen. Es gibt Frauen, die kompetent, argumentativ, streitbar und rechthaberisch sind. Sie unterscheiden sich in dieser Frage nicht von den Männern. Wo findet man diese Frauen?

Ich hab sie u.a. in der sozialen Arbeit gefunden. Der Östrogenüberschuss im sozialen Berufsfeld ist erstaunlich. Auch in diesem Bereich findet eine geschlechtliche Segregation statt. Der soziale Sektor wird von Frauen dominiert.

Reden Männer tatsächlich lieber über Synthesizer, Fußball, Sportwagen und Bier? Beschäftigen sich Frauen lieber mit Kindern, Gärten und Mode? Erklärt das die sporadische Teilnahme von Frauen in Synthesizer-Foren und die geringe Anzahl von Männern in den sozialpädagogischen Foren?

Die Wahrnehmung von Musik in unserem Lebensraum

Viele Frauen musizieren sehr gerne und Musik ist in unserer Gesellschaft ein allgegenwärtiger Teil unserer Kultur. Dazu gehören alle Prozesse, die sich in unserer Gesellschaft mit Musik beschäftigen. Zum Beispiel bedeutet Musik für viele Menschen Ruhe und Entspannung, aber auch Lärm und Belästigung. Musik ist Teil des Wirtschaftskreislaufs, z.B. durch die Herstellung und Verkauf von Musikinstrumenten, Tonträgern, Vertrieb, Lizenzierung usw. Musik ist durch Förderung in staatliche Institutionen eingebettet, z.B. in Form von staatlichen Orchestern, Universitäten und Konzertbetrieben. Musik ist Teil des Rechtssystems, welches die Rechte von Komponisten und Interpreten definiert und durchsetzt. Musik wird unterschiedlich definiert. Es kommt darauf an, aus welchen Blickwinkel man Musik betrachtet.

Demzufolge verändert sich der Blickwinkel auf die Musik, wenn sie aus der Sicht der Geschlechter betrachtet wird. Frauen und Männer werden in unserer Gesellschaft unterschiedlich definiert und daher sammeln sie unterschiedliche Erfahrungen in der Musikwelt. Die Wahrnehmung der Frau in der elektronischen Musikszene kann nicht losgelöst von der Rolle der Frau in der Gesellschaft betrachtet werden. Das gilt im Besonderen, wenn der Eindruck erweckt wird, dass die elektronische Musikszene von Männern dominiert wird.

Es wäre lächerlich, wenn ich den Anspruch erheben würde, für Frauen sprechen zu können. Ich bin ein Mann, erlebe mich als Mann und werde als Mann in der Gesellschaft wahrgenommen. Deswegen wäre es überheblich anzunehmen, ich würde wissen, was Frauen in unserer Gesellschaft für Erfahrungen machen und wie sie sich u.a. als Musikerinnen, Musikproduzentinen oder DJ erleben.

Ich beziehe meine Kenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen und aus Erzählungen von Frauen. AMAZONA.de beschäftigt sich mit Musik, aber in diesem Text werden auch Themen behandelt, die anscheinend mit Musik nichts zu tun haben. Das liegt daran, dass Frauen Teil der Gesellschaft sind und dort die Gründe verortet sind, warum Frauen als elektronische Musikerinnen geringer wahrgenommen werden als Männer.

Ist Geschlecht ist eine natürliche Gegebenheit?

Warum ist das eigentlich so, dass wir denken, Frauen eignen sich besser für die Kindererziehung, sind emotional und Prinzessinnen? Warum denken wir, dass Männern sich dafür eignen, Nationen anzuführen und Fußball zu spielen? Warum sind Männer allgegenwärtig in der Welt der elektronischen Musik? Warum ist es nicht umgekehrt? Warum taucht u.a. Klaus Schulze in unserem Bewusstsein auf, wenn wir an elektronische Musik denken und nicht Suzanne Ciani?

Unsere Vorstellungen von Geschlecht wird in der Mehrheit als „natürlich“ empfunden, weil sie allgegenwärtig ist. Unsere Vorstellungen von Geschlecht werden tagtäglich wiederholt und sind in unserem Bewusstsein fest verankert. Manche Wissenschaftler nennen dieses Phänomen traditionelle Rollenmuster, und diese definieren, dass Frauen nicht in der Lage sind, Synthesizer zu bedienen und elektronische Musik zu machen. Frauen eigenen sich zur Kindererziehung, Kochen und Haushaltsführung. Frauen tragen Röcke, Männer tragen Hosen.

All diese Beispiele sind keine Naturgesetze und wurden auch nicht biologisch oder genetisch in die Körper von Frauen und Männer implementiert. Es handelt sich um kulturelle Zuschreibungen, und diese können je nach Kulturkreis unterschiedlich definiert werden. Ein Mann im Rock wirkt in Schottland nicht lächerlich. In Deutschland ist es unmöglich, den Rock für den Mann durchzusetzen.

Diese Zuschreibungen haben Vorteile und werden nicht nur auf das Geschlecht angewandt. Sie dienen uns in einer komplexen Gesellschaft als Orientierungshilfe. Die Funktion einer Ampel ist eindeutig festgelegt. Niemand wird auf die Idee kommen, an einer Ampel ein Brot zu kaufen.

Die Zuschreibung von Geschlecht ist nicht eindeutig. Marla Glen verfügt über eine Stimme, die an ein Mann erinnert. Auch David Surkamp von Pavlovs Dog klingt eher wie eine Diva aus den

1930er-Jahren. Lange dachte ich, dass Billy Mackenzies Gesang in den Yello-Songs von einer Frau stammte. Es werden Menschen geboren, die über beide Geschlechtsmerkmale verfügen. Es gibt Frauen mit Bartwuchs und Männer, die Brüste entwickeln.

Geschlechtliche Zuschreibungen können negative Auswirkungen auf Personen haben. Die Tragödie wird u.a. dann sichtbar, wenn Frauen und Männer die zugeschriebenen Geschlechterrollen nicht erfüllen können oder wollen. Sie werden auf erheblichen Widerstand stoßen oder werden verspottet, weil sie nicht männlich genug oder weiblich genug sind. Männern und Frauen wird nahegelegt, sich in die bestehenden Rollenmuster einzufügen.

Die Begriffe Mann und Frau transportieren nicht bloß eine biologische Unterscheidung, sondern sind ideologisch aufgeladen. Sie transportieren ein kulturelles Wertesystem, das mit einer biologischen Unterscheidung nicht zu rechtfertigen ist.

Durch pränatale Diagnostik ist es möglich, das Geschlecht im Mutterleib festzustellen, wodurch eine Kette von Zuschreibungen losgetreten wird. Das ungeborene Kind hat keine Chance, sich gegen diese Zuschreibung zu wehren.

Ein Junge bekommt einen blauen Strampler, aber das Mädchen wird in ein rosa Strampler gesteckt. Ein Mädchen spielt mit Puppen. Der Junge darf mit Autos spielen. Diese geschlechtliche Zuschreibung findet bis in das Erwachsenenalter und darüber hinaus statt und wird in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen bestätigt.

Es wird nicht allein vorgegeben, welche Farbe Kinder tragen sollen, sondern wozu Männer und Frauen geeignet sind. Es wird festgelegt, was Männer und Frauen dürfen und was nicht. Es wird der Status von Männern und Frauen definiert. Frauen und Männer werden bewusst und unterbewusst darin trainiert, diese Rollen anzunehmen.

Aus diesem Grund existieren z.B. Berufe, die in der Mehrheit von Frauen oder Männern ausgeführt werden. Dabei wurde schon längst bewiesen, dass Frauen in der Lage sind, sich in typischen Männerberufen zu beweisen, was Männern in typischen Frauenberufen ebenso gelingt.

Die Werbung nutzt Rollenbilder aus, um uns Produkte zu verkaufen und bestätigt damit unsere Vorstellung von Geschlecht. Frauen werden attraktiv und geschminkt dargestellt. Sie erfüllen das Bild einer erfolgreichen Frau oder besorgten Mutter. Männer sind die Meister des Grills, Organisatoren, Anführer, Familienoberhaupt und fahren gern auf dem Motorrad durch die Landschaft.

Diese geschlechtlichen Zuschreibungen zu überwinden ist unglaublich schwierig, weil wir als soziale Wesen ein Teil der Gesellschaft sein wollen. Wenn das Selbstbild der geschlechtlichen Identität infrage gestellt wird, wird auch ein Teil der Persönlichkeit infrage gestellt. Die Zuschreibung des Geschlechts definiert, was wir dürfen und wozu wir in der Lage sind. Frauen, die sich in technischen Berufen beweisen, werden als Außenseiterinnen wahrgenommen und so ist es auch mit Frauen, die sich mit Synthesizern beschäftigen. Wenn eine Frau auf einer Harfe musiziert, entspricht es der Vorstellung von Weiblichkeit.

Ich bewundere die Musik von Laurie Anderson. Laurie Anderson ist alles andere als medienscheu und deshalb wird sie öfters in Foren und Podcasts eingeladen, um über ihre Ideen und künstlerische Visionen zu berichten. Selten wird Laurie Anderson zu Synthesizern und Produktionstechniken befragt. Es finden sich hunderte von Interviews, in denen u.a. Jean Michel Jarre, Martin Gore und andere Männer über Equipment fachsimpeln.

Auf YouTube findet sich ein Interview mit Laurie Anderson und Lou Reed. Lou Reed erzählt, dass er wegen Laurie Anderson den Access Virus gekauft hat und das Studio von Lou Reed eine Kopie des Studios von Laurie Anderson ist. Es ist zu bemerken, dass Laurie Anderson ganz überrascht ist, weil sie normalerweise mit solchen Fragen in der Öffentlichkeit nicht konfrontiert wird. Für Lou Reed ist es selbstverständlich. Es ist für ihn selbstverständlich, weil er ein Mann ist und es ganz „natürlich“ ist, dass er sich für Technik interessiert, weil er ein Mann ist.

Da diese Frage aufgeworfen wurde: Wie ist es, wenn man sich als Mann mit einer Frau über Synthesizer zu unterhält? Es macht keinen Unterschied, ob man sich mit Frauen über Synthesizer unterhält. Manche Vorlieben wird man teilen und andere nicht. Was hat man auch anderes erwartet?

Werden Frauen anders behandelt als Männer?

Da wir in einer männerdominierten Gesellschaft leben, sind deren Merkmale und Mechanismen in der elektronischen Musikszene vorhanden. Die patriarchalische Gesellschaft wertet die Leistungen von Frauen in vielen Bereichen ab oder nimmt sie nicht wahr.

Die Vorstellungen von Geschlechtern sind so tief in uns verwurzelt, dass ein Teil der Männer nicht merken, dass sie Frauen in Diskussionen zu marginalisieren versuchen. Das hat nichts mehr mit „geeken“ oder einer gesunden Diskussionsgrundlage zu tun. Was würde ein Mann in solch einem Fall machen? Er wird sich zurückziehen, und diesen Weg beschreiten auch viele Frauen. Frauen suchen sich andereWege, um ihre berechtigten Interessen durchzusetzen.

Es gibt Netzwerke in der elektronischen Musikszene, die den Anspruch haben, Frauen zu vertreten. Die Funktionen solcher Netzwerkes ist u.a. darin begründet, auf Ungleichbehandlung hinzuweisen, Rollenmuster zu hinterfragen und stärker wahrgenommen zu werden. Erwähnt sei female:pressure, die seit Jahrzehnten bewundernswerte Arbeit leisten. Sie haben u.a. herausgefunden, dass im Durchschnitt 10 % der gebuchten Acts auf Festivals Frauen sind.

Offenbar benötigen Frauen in der elektronischen Musikszene einen Raum, in dem sie sich über Themen austauschen können, die Frauen beschäftigt und Frauen in den Blickpunkt des Interesses rückt. In diesen Foren beschäftigen sich Frauen mit Sexismus, Abwertung, Workshops, Produktionstechniken, Erfahrungen in Clubs etc.

Die Organisation von Frauen in der elektronischen Musikszene bietet ein Schutzraum. Es gibt Frauen, die einen Schutzraum benötigen, weil sie in einer männerdominierten Gesellschaft ungerecht behandelt wurden. Es finden sich unzählige Erfahrungsberichte von Frauen in der elektronischen Musikszene und nicht alle sind positiv. Männer machen auch schlechte Erfahrungen, aber diese beziehen sich eher selten auf ihr Geschlecht.

Wenn Männer Erfahrungen von Frauen abwerten, Frauen sexistisch abwerten, wenn Frauen marginalisiert werden, muss man sich nicht wunderen, dass viele Frauen dies nicht akzeptieren wollen und ein Gegengewicht schaffen.

Auch in der elektronischen Musikszene werden Frauen sexuell belästigt und es gibt Männer, die diese Erfahrungen abwerten. #metoo verfolgt das Ziel, Aussagen von Frauen ernst zu nehmen. Frauen wollen gehört werden und offensichtlich werden sie in einer patriarchalen Gesellschaft gerne überhört. Es geht nicht darum, Frauen in eine Opferrolle zu drängen. Es soll deutlich gemacht werden, dass Männer über mehr Privilegien in unsere Gesellschaft verfügen, weil sie Männer sind und diese Privilegien zu ihrem Vorteil ausnutzen.

Frauen wollen sich selbst definieren, weil sie nicht von einer männerdominierten Gesellschaft definiert werden wollen. Das Geschlecht muss betont werden, weil die Unterschiede zwischen Mann und Frau zu einer Ungleichbehandlung führt. Die Ungleichbehandlung führt zu Nachteilen für Frauen. Die Vorherrschaft von Männern regelt den Zugang zum Markt und wie sich eine Frau in einer männerdominierten Gesellschaft zu präsentieren hat. Es gelingt nicht allen Musikerinnen, sich unabhängig vom Geschlecht in ihrem Berufsstand zu etablieren.

Beispiel: DJs, welche auf die Qualitätsmerkmale Vinyl, Synchronität und Mixing achten, wissen, das diese Form des Musizierens unglaublich viel Konzentration bedarf. Viele DJs wirken bei der Arbeit häufig abwesend. Ein mir bekannter weiblicher DJ wurde gebeten, dass sie während des Auftritts mehr lächeln soll. Haben Richie Hawtin, Jeff Mills oder Sven Väht jemals eine ähnliche Aufforderung erhalten? Als Frau reicht es nicht aus, Hochleistung abzuliefern, sondern sie muss auch noch einer Vorstellung von männlicher Attraktivität genügen.

Das ist ein Grund, warum viele weibliche DJs nicht mehr DJane genannt werden wollen. Mit DJanes verbindet man Frauen, die halbnackt zu Vollplayback an nicht angeschlossenem Equipment posieren, um die erotischen Fantasien von Männern zu bedienen. Wenn der Begriff DJane ein Frauenbild transportiert, mit dem sich weibliche DJs nicht identifizieren können und wollen, sollte man auf diesen Begriff verzichten. Wenn dieser Wunsch ins Lächerliche gezogen wird, hat das zur Folge, dass sich weibliche DJs nicht ernst genommen fühlen. Wer heutzutage eine Frau „Weib“ nennt, muss nicht wundern, wenn er auf Widerstand stoßen wird.

Auf YouTube wird die sexualisierte Reduzierung von Frauen in den Kommentaren oft reproduziert. Ich schreibe nicht von Frauen, die mit Botox und Silikonbrüsten diese Kommentare absichtlich provozieren. Ich schreibe von Frauen, die hochtrainiert sind und bewundernswerte Leistungen abrufen können.

Viele Kommentare behandeln nicht die Leistung von Frauen, seien es virtuose Musikerinnen, Polizistinnen, Pädagoginnen, Politikerinnen usw. Gerne wird die Botschaft der Videos ausgeblendet und auf das Geschlecht gelenkt. Das weibliche Geschlecht wird thematisiert, und damit wird der Fokus vom Inhalt auf das Geschlecht verlagert. Frauen finden in den Kommentaren nicht mehr als Expertinnen statt, sondern werden zum Sexobjekt oder erfüllen die weiblichen Schönheitsideale nicht.

Warum laden Männer Videos von ihrer Performance hoch? Weil wir uns anhören wollen, wie geil wir aussehen? Ein weiblicher DJ oder Liveact möchte wegen ihrer Leistung bewertet werden. Ein Austausch zwischen Männern und Frauen findet oftmals nicht auf Augenhöhe statt.

Männer können Frauen entgegenkommen und ihre Forderung nach Gleichbehandlung ernst nehmen. Männer müssen sich nicht daran beteiligen, wenn Frauen in der Öffentlichkeit aufgrund ihres Geschlechts abgewertet werden. Mutige Männer könnten Männer auf ihr sexistisches Verhalten ansprechen und damit eingefahrene Rollenmuster überwinden.

Wie werden Frauen in der elektronischen Musik wahrgenommen?

Es gibt viele Frauen, die elektronische Musik machen. Wer sich in der Szene auskennt, kann sie aufzählen. In der öffentlichen Wahrnehmung werden Männer aber stärker wahrgenommen. Der Anspruch von Frauen, in der elektronischen Musikszene wahrgenommen zu werden, ist berechtigt und wichtig. Die Organisation von Frauen in vielen Bereichen in unserer Gesellschaft ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass eine geschlechtliche Ungleichbehandlung zum Nachteil der Frauen stattfindet. Das gilt in vielen Bereichen, die von Männern dominiert werden und wo Frauen der Zugang erschwert wird.

Wie werden Frauen in der elektronischen Musik wahrgenommen? Wer den deutschen Wikipedia-Eintrag „Elektronische Musik“ liest, wird feststellen, dass Frauen geringe Beachtung geschenkt wird. Wikipedia ist kein zitierfähiges Instrument im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit, es ist aber ein Spiegel unserer Zeit. Wikipedia spiegelt, was wir denken, weil wir alle die Möglichkeit haben, an Wikipedia mitzuarbeiten und damit sagt der Eintrag viel über die Bedeutung von Frauen in der elektronischen Musik aus. Indem Frauen so gut wie nicht erwähnt werden, finden sie nicht statt.

2013 veröffentlichte ein deutsches Magazin eine Liste mit den 50 besten elektronischen Alben der letzten 25 Jahre. Diesem Magazin nach ist alleine das Album „Now is Early“ der Musikerin Nicolette erwähnenswert. Alben mit weiterer weiblicher Beteiligung sind Blue Lines von Massive Attack und Dummy von Portishead, auf denen Frauen vor allem als Sängerinnen auftreten.

Sind die Alben von elektronischen Künstlerinnen so schlecht, dass es bloß eine Frau in die Top 50 schaffte? Keine Miss Kittin? Keine Björk? Keine Barbara Morgenstern? Keine Laurie Anderson? Keine Rosin Murphy? Keine Ellen Alien? Keine einzige Frau hat in den letzten 25 Jahre Alben veröffentlicht, die es in die Top 50 schaffte? Bemerkenswert!

Selbstverständlich sollte Musik nach Qualitätsmerkmalen bewertet werden. Diese sind in der Musik schwer zu definieren, da sie subjektiv sind. Wenn man dennoch Merkmale wie Musikalität, Erfolg, Innovationskraft, Präsentation, Umsetzung in die Bewertung einbezieht, wird signalisiert, dass Frauen in diesem Bereich nicht konkurrenzfähig sind. Das ist eine sexistische Einstellung, weil Frauen existieren, die diese Kriterien erfüllen. Elektronische Musik wird häufig instrumental präsentiert und somit ist es unmöglich, beim Hören zu unterscheiden, ob die Musik von einer Frau oder einem Mann gemacht wurde. Offensichtlich werden Erwartungshaltungen an Musik gestellt, wenn man weiß, dass sie von einem Mann oder einer Frau gemacht wurde.

Deswegen ist anzunehmen, dass die oben genannte Hitliste durch bewusste oder unbewusste Vorurteile gegenüber Frauen in der elektronischen Musikszene entstanden ist. Wenn auf dem Plattencover z.B. Tina 303, Acid Maria oder Françoise Cactus steht, wird ein Geschlecht transportiert, und das bewirkt in uns Assoziationen, die unsere Vorstellung von Geschlecht widerspiegelt.

Eine dieser Vorstellung lautet, dass Frauen technisch nicht begabt sind und daher den Umgang mit technisch anspruchsvollen Instrumenten wie z.B. Synthesizer vermeiden, und folglich können Frauen auch keine Musik erschaffen, die es in die Top 50 der besten elektronischen Alben schafft.

Man könnte annehmen, dass dieses Thema die Political Corectness bedient. Das kann tatsächlich vorkommen. Es werden Sonntagsreden gehalten und Preise verliehen, welche nicht die Leistungen von Frauen würdigen, sondern deren Geschlecht. Ich würde behaupten, dass Suzanne Ciani

als Frau bekannter ist, als ihre Beiträge zur elektronischen Musik.

Wer will ein Vorzeigeobjekt für ein Geschlecht sein, dass man sich selbst nicht ausgesucht hat? Gut gemeinte Hitlisten wie „die besten weiblichen DJs“ helfen da auch nicht weiter. Können sich weibliche DJs nicht mit männlichen DJs messen? Legen Frauen anders auf?

Frauen legen genauso virtuos oder so schlecht auf wie Männer. Ich erinnere mich gerne an ein Abend, an dem Monika Kruse DJ Hell und Adam Bayer an die Wand gespielt hat! Derzeit muss ich mich öfters fragen, ob die Leistung einer Frau gewürdigt wird oder ihr Geschlecht.

Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau wird uns noch lange begleiten – nicht nur in der elektronischen Musik

Die Beobachtung, dass Frauen sich angeblich seltener für elektronische Musik interessieren, ist strukturell begründet. Es gibt viele Frauen, die als elektronische Musikerinnen aktiv sind, aber sie werden nicht so intensiv wahrgenommen wie Männer. Diese Erfahrung machen Frauen nicht alleine in der elektronischen Musikszene.

Das Problem ist also viel größer und betrifft Frauen, die elektronische Musik machen möchten oder machen. Die Ursachen finden sich in den institutionalisierten Strukturen unserer Gesellschaft, die mit Vorurteilen verknüpft sind. Frauen werden für gleiche Arbeit schlechter bezahlt als Männer. Viele Frauen erleben nach der Geburt des ersten Kindes einen Karriereknick, weil eine traditionelle Rollenverteilung in der Familie stattfindet.

Wenn Frauen sich um die Kindererziehung kümmern, haben sie im Fall einer Scheidung mit finanziellen Einbußen zu kämpfen. Der Mann kann nach dem Ende einer Ehe seine berufliche Karriere fortsetzen. Die Problematik zeigt sich u.a. in der Diskussion um die Frauenquote. Die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 ein Straftatbestand in Deutschland.

Diese Themen beeinflussen die elektronische Musikszene, weil sie Teil der Gesellschaft ist, und damit passiert in diesem Raum alles, was auch in der Gesellschaft passiert: In der elektronischen Musikszene finden sich z.B. Ehepartner, werden Verbrechen begangen, Arbeitskräfte ausgebeutet, Partys gefeiert, Hits geboren, Steuern hinterzogen und auch Frauen marginalisiert.

Wie fest diese Strukturen in uns verankert sind, möchte ich an folgendem Beispiel schildern: Die Sozialwissenschaften finden immer wieder Belege dafür, dass mit geschlechtlicher Zuschreibung Vorurteile verknüpft sind. Großkonzerne suchen nach den besten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um ihre globale Vormachtstellung zu festigen. Drei Großkonzernen wurde vorgeschlagen, die Bewerbungen zu anonymisieren. Es wurde auf Geschlecht, Name, Herkunft, Religionszugehörigkeit und ein Foto verzichtet. Nur die Fachkenntnisse der Bewerber waren bekannt. Es wurden mehr Frauen, mehr Personen mit Migrationshintergrund und mehr Muslime zu den Bewerbungsgesprächen eingeladenen als in der Vergangenheit.

Wenn in der Vergangenheit in geringerem Maße Personen mit diesen Merkmalen eingeladen wurden, sind sie aufgrund eines dieser Merkmale als untauglich empfunden worden. Wir werten automatisch Fähigkeiten von Personen auf oder ab, wenn wir Rückschlüsse auf ihr Geschlecht, ihre Herkunft und religiöse Zugehörigkeit ziehen können. Übrigens hielt nur einer der Konzerne an diesem Auswahlverfahren fest.

Global gesehen existieren Staaten, in denen ein neugeborenes Mädchen wertlos ist, Frauen nicht Auto fahren dürfen, nicht wählen dürfen, ihnen der Zugang zu Bildung verwehrt wird und weibliche Genitalverstümmlung stattfindet. Vielen Frauen wird weltweit das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben versagt.

In Deutschland wird das Zusammenleben u.a. durch das Statistische Bundesamt oder mit dem sozio-ökonomischen Panel erhoben, welches seit 1984 Haushalte in einer Langzeitstudie untersucht. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Die traditionellen Rollenmuster haben nicht ausgedient.

Nach wie vor übernehmen Frauen, zusätzlich zur Erwerbstätigkeit, mehrheitlich die Kindererziehung und Haushaltsführung. Männer dürfen sich überwiegend um ihre Karriere kümmern. Eine gerechte Arbeitsteilung findet aufgrund der gesellschaftlichen Rolle von Mann und Frau in der überwiegenden Anzahl der Haushalte nicht statt. Das bedeutet nicht, dass Leser oder Leserinnen keine anderen Erfahrungen machen, doch gehören sie mit diesen Erfahrungen zur Minderheit.

Erfolgreiche Frauen müssen sich immer wieder fragen lassen, wie sie ihre Familie organisieren und ob sie nicht Angst haben, ihre Kinder zu vernachlässigen. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Spitzenpolitiker sich zu der Frage äußern muss, wie er das Zusammenleben in der Familie organisiert, wenn er als „Papa“ viel arbeiten muss. Diese Frage wird nicht gestellt werden, weil es als „natürlich“ betrachtet wird, dass „Mama“ sich um die Familie kümmert.

Man könnte annehmen, dass die geringe Wahrnehmung von Frauen in der elektronischen Musikszene irrelevant sei und wichtigere Probleme zuerst beseitigt werden müssten. Nein! Diese Wahrnehmung von Frauen ist ein Symptom dessen, wie Frauen in Gesellschaft definiert werden und in der elektronischen Musikszene definiert werden. Wenn in der elektronischen Musikszene sich die Wahrnehmung von Frauen verändert, wirkt sich dies auf andere Bereiche der Gesellschaft aus.

Die strukturelle Ungleichbehandlung zu verändern oder zu beenden, ist nicht ausschließlich eine Aufgabe der Politik, sondern eine Aufgabe, die alle Bürger und Bürgerinnen betrifft. In unserem Selbstverständnis als Mann ist uns oftmals nicht bewusst, wie wir als privilegiertes Geschlecht auf Frauen wirken. Wir haben es in der Hand, wie Geschlecht wahrgenommen wird.

Nachtrag

Am 7.04.2021 erschien die Dokumentation „Sisters with Transistors.“ The remarkable untold story of electronic music’s female pioneers and composers“. Es wurde Zeit.