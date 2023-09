Interview mit Musikproduzentin Lisa Furtwängler alias KERFOR

Things that I care for - oder einfach: KERFOR

Von Zeit zu Zeit stolpert man im Netz über spannende Musikprojekte, die kaum noch jemand kennt, wie zum Beispiel von Lisa Furtwängler und ihrer Musik. Die junge Künstlerin, die ihre Rap-Texte nicht nur selbst schreibt und singt, sondern auch die Musik dazu selbst produziert, hat mich sofort fasziniert.

Die unkomplizierte und wirklich sehr sympathische Autodidaktin, gab mir dann auch ein wunderbares Interview, bei dem wir vor allem auch das Thema Frauen in der Musikproduktion behandelt haben, aber auch die Frage: „Warum hat AMAZONA.de eigentlich 95 % männliche Leser?“

Na dann legen wir mal los:

Peter:

Liebe Lisa, toll, dass es mit einem Interview geklappt hat. Die Frage, die mir am meisten auf der Seele brennt, gleich zu Beginn: Dir standen tausend Wege offen, dich in unterschiedlichsten Richtungen zu verwirklichen – und nun liegt einer deiner Schwerpunkte auf Musik. Wieso Musik?

Lisa:

Musik ist meine Art mich auszudrücken, innere Prozesse nach außen zu bringen. Es ist für mich eine Notwendigkeit, dass ich meine Gefühle in Songs packe. Die Entscheidung, diese Lieder mit der Öffentlichkeit zu teilen, kam erst später.

Peter:

Magst du uns einen kurzen Abriss geben, wie du zur Musik gekommen bist?

Lisa:

Ich habe mit 6 angefangen, Klavier zu spielen, dann auch Gitarren- und Schlagzeugunterricht gehabt. Die Lehrer, die ich hatte, wollten, dass ich Stücke auswendig lerne oder vom Blatt spiele. Aber mich hat immer mehr interessiert zu verstehen, wie ich die Stücke nutzen kann als Inspiration für meine eigene Kreativität. Also, mit anderen Worten, wollte ich immer selber Lieder schreiben. Ich habe auch schon früh, mit 12 Jahren, meine eigenen Lieder aufgenommen mit einer Software, Cubase war das damals. Mir hat ein Bekannter gezeigt, wie man das Interface und das Mikrofon ansteckt, von Speaker auf Kopfhörer umschaltet und dann auf „Record“ drückt. Nur das mit dem Click habe ich erst später gelernt, deshalb waren meine ersten Aufnehmen sehr süß außer Takt.

Ich habe dann im Studium etwas ganz anderes gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, der Musik den ganzen Raum zu geben. Ich dachte, ich bin vielleicht nicht talentiert genug und es gibt andere, die Musiker sind und gleich als Genies gesehen werden und ich gehöre nicht dazu. Ich habe dann erst Mitte 20 den Sprung gewagt und gesagt: Okay, ich mache das jetzt wirklich. Bin nach LA gezogen und habe dort Songwriting und Produktion studiert und dort wirklich angefangen, mich und meine Musik ernst zu nehmen.

Peter:

Irgendwann hast du die Musikelektronik für dich entdeckt. Digital Audio Workstations, Synthesizer usw. Wie kam das?

Lisa:

Das kam, als ich hier in Berlin mit einem befreundeten Produzenten gearbeitet habe. Ich bin immer zu ihm ins Studio mit Text und Song-Ideen gegangen und er hat dann aufgenommen und die Beats gemacht. Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich selber viele Ideen für Arrangements und Produktion hatte, habe versucht ihm zu erklären, was ich meine und manchmal konnte er es umsetzen. Aber manchmal auch nicht, weil ich vielleicht auch nicht die richtigen Worte gefunden hatte. Ich habe da den Wunsch gespürt, selber in der Lage zu sein, meine Ideen in Produktion ausdrücken zu können. Ich habe den Produzenten deshalb gefragt, ob er mir ein paar Sachen zeigen kann und er hat mir die Basics erklärt. Ich saß dann, nachdem er weg war, bis spät nachts da und habe meine Vocals gecompt und mit FX-Plug-ins rumprobiert, die ich ihn am Tag habe benutzen sehen. Ich habe mir auch im Netz viele Tutorials angeschaut und dann selber angefangen, mit Logic zu arbeiten. Am Anfang nur, um Skizzen zu machen, damit der Produzent sie dann besser umsetzen kann. Aber mit der Zeit sind die Skizzen immer besser geworden und ich habe dabei auch meinen eigenen Sound entwickelt, so dass ich irgendwann gar nicht mehr wollte, dass jemand anderes etwas daran macht. Jetzt macht es mir so einen Spaß, meine eigenen Sachen zu produzieren!

Peter:

Hattest du früher einmal andere Pläne oder wusstest du schon immer, dass Musik „dein Ding“ ist?

Lisa:

Ich hab eine ganz frühere Erinnerung, wo ich „Star Search Kids“ geschaut habe. Und da war ein Rapper namens Oliver, der ‚Without Me’ von Eminem auf der Bühne gerappt hat. Ich weiß noch, dass ich dachte: Das kann ich auch. Rap war schon als kleines Mädchen meine Lieblingsmusik, obwohl ich kein Wort Englisch verstanden habe. Und von da an habe ich geübt, alleine in meinem Zimmer und die Texte von Eminem analysiert und mir so auch Englisch beigebracht, weil ich verstehen wollte, was er sagt. Meine andere Leidenschaft ist Sport, Fußballerin und Tennis-Profi wollte ich auch mal werden.

Peter:

Deine Texte befassen sich durchgehend mit sozialkritischen Themen. Wie kommst du zu deinen Inspirationen dafür?

Lisa:

Meine Inspiration sind meine eigenen, inneren Prozesse und das, was ich um mich herum erlebe. Beziehungsdynamiken oder große gesellschaftliche Themen. Ich glaube, letztendlich ist alles verbunden. Zum Beispiel beim Thema Patriarchat: Ich glaube, es ist schwierig, im Außen etwas zu fordern, wenn ich es im Innen nicht lebe. Also wenn ich sage: Frauen müssen gleichberechtigt sein und dann aber mich in meinen Beziehungen zurückstelle und meine Bedürfnisse nicht anspreche, ist es nach außen schwer verwirklichbar. Ich versuche die Dinge, die ich sage oder fordere, selbst zu leben oder den Prozess zuzulassen, mit all den Ups and Downs, die Veränderungen mit sich bringen.

Peter:

Deshalb auch dein Künstlername Kerfor, ausgesprochen „Things that I care for““?

Lisa:

Genau, ich habe lange überlegt, was mein Künstlerinnen-Name sein soll und dann kam ich auf KERFOR. Ich wollte einen Namen, der mich meine ganze Karriere lang begleiten kann, egal in welcher Rolle ich tätig bin. Als Künstlerin, Produzentin, Songwriterin, Musikunternehmerin – so lange ich die Dinge mache, die mir wichtig sind, bin ich KERFOR.

Peter:

Nun schreibst du nicht nur deine eigenen Texte, sondern produzierst deine Sachen auch selbst – veröffentlichst sogar Videos mit Producer-Tipps. Wie kam es denn dazu?

Lisa:

Ich dachte immer, ich kann nicht produzieren, das ist viel zu schwer. Doch irgendwie hat es mich nicht losgelassen und ich bin immer tiefer eingestiegen in die Welt von Plug-ins und Mixing. Ich fand es faszinierend, mit einem befreundeten Mixer zusammenzusitzen und zu lernen, wie er eine 808 in Relation zur Kick mixt, welcher Frequenz er welchen Raum gibt, damit am Ende alles Balance hat und die Stimme und der Text am besten rauskommt. Ich will in meinen Producer-Tipp-Videos die Basics erklären, wie EQ und Kompression dazu einladen, es einfach mal auszuprobieren. Auf der Logic-Website kann man die Session des Produzenten (und Bruders) von Billie Eilish, Finneas, anschauen und genau sehen, welche Plug-ins und Sounds er benutzt hat. Das fand ich faszinierend, denn er kocht auch nur mit Wasser. Es ist keine Rocket Science, ein Lied zu produzieren, man muss nur die Basics verstehen und Neugier haben weiterzumachen.

Peter:

Was meinst du, ist der Grund dafür, dass der Anteil von Frauen die selbst Musik produzieren, immer noch sehr gering ist.

Lisa:

Bei mir war ein Grund: fehlende Vorbilder. Man kennt als Laie irgendwie Max Martin oder Timbaland und weiß, dass sind Produzenten. Aber bei den Frauen gibt es kaum Superhero-Produzentinnen, die auch im Rampenlicht stehen und klar sagen sagen, dass sie selber produzieren. Missy Elliot kannte ich als Künstlerinnen und habe erst später erfahren, dass sie auch produziert. Insgesamt ist es, glaube ich, durch die Konditionierung von Jungs und Mädchen so, dass Jungs eher bestärkt werden, in die Technik zu gehen und dann mit ihren Kumpels schon früh ausprobieren, was passiert, wenn man an einem Synth rumdreht. Diese Erfahrung fehlt Mädchen und viele die Musik machen wollen, werden Sängerinnen oder Songwriterinnen. Aber auch bei den Artists und Songwritern gibt es im Vergleich viel mehr Männer, wie Studien belegen.

Peter:

Haben Frauen eine geringere Affinität zur Technik, die Musikproduzentinnen ja irgendwo dringend benötigen?

Lisa:

Ich glaube, die Technikaffinität hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt viele Frauen die totale Technik-Nerds sind und es gibt Männer, die mit Technik nichts anfangen können. Ich glaube, es kommt auf den Typ Mensch an und in welchem Umfeld man aufwächst, dass man sieht, was es für Möglichkeiten gibt und dass man von außen bestärkt wird. Ich liebe es rumzunerden über Produktionen und Arrangements und es gibt aber natürlich auch Frauen, die das nicht so interessiert. Ich glaube, es gibt aber viel Potential, mehr Frauen für Musikproduktion zu inspirieren! Ich bin Teil eines Netzwerks, das heißt „Female Producer Collective“ und da bin ich mit anderen tollen Produzentinnen im Kontakt, wir bauen Beats und tauschen uns über die neusten Plug-ins aus. Das macht Riesenspaß und bringt alle weiter.

Peter:

Ich muss zugeben, seit wir 1999 AMAZONA.de für Musiker:innen ins Leben gerufen haben, ist der Anteil der weiblichen Leser nur minimal gewachsen, während die Menge der männlichen Leser quasi durch die Decke geschossen ist. Wenn du dir unsere Beiträge so ansiehst, denkst du, wir machen etwas falsch bei unserem Content-Angebot oder gibt es einfach nach wie vor nur sehr wenige Frauen, die sich für Gear-Talk begeistern können?

Lisa:

Ich finde euer Content-Angebot total interessant. Aber was mir auffällt ist, dass man kaum Frauen sieht auf der Website. Ich glaube, ihr könntet einen Unterschied machen, wenn ihr gezielt Frauen herausstellt – was ihr ja auch schon macht – und dadurch auch mehr andere Frauen anzieht.

Peter:

Dann lass uns doch mal ein wenig über dein Gear reden. Was sind deine bevorzugten Synths oder Plug-ins und mit welcher DAW produzierst du deine Songs?

Lisa:

Ich produziere mit Logic Pro x und benutze Ableton Live für Auftritte. Ich benutze am liebsten Omnisphere, Keyscape und Arturia für meine Synth-Sounds. Vor allem Omnisphere hat so endlos viele geniale Sounds. Ich spiele etwas auf dem MIDI-Keyboard ein und klicke mich dann durch die verschiedenen Moogs und Retro-Synths, die das Plug-in zu bieten hat. Effekt-Plug-ins liebe ich, das ganze Waves Bundle, das ich eigentlich in jeder Produktion benutze. Und ich liebe auch die Tools von Soundtoys, vor allem den PanMan und Little Alter Boy benutze ich sehr oft. Auch FabFilter mag ich gerne oder den Sausage Fattener von Dada Life, wenn ich etwas mal richtig krass verzerren will.

Peter:

Wo veröffentlichst du deine Arbeit? Gibt es ein Label – oder hast du evtl. sogar dein eigenes Label gegründet?

Lisa:

Ich mache alles DIY. Habe mein eigenes Label gegründet, Perplexd Records, und auch meinen eigenen Verlag. So habe ich alle Rechte an den Songs und die größtmögliche Autonomie bei der Entstehung und Auswahl der Songs und auch beim Veröffentlichen.

Peter:

Bist du zufrieden mit den Reichweiten? Woran könnte es liegen, dass manche Tracks auf den einschlägigen Plattformen durch die Decke gehen, manche aber kaum Beachtung finden?

Lisa:

Wir haben jetzt mit „Es Tut Mir Leid“ die fünfte Single in diesem Setup veröffentlicht und setzen auf organisches Wachstum und das Potenzial der Songs. Die Zahlen steigen jedes Mal, wir sind da auf einem guten Weg.

Peter:

Dir sind ja vor allem auch die deine Liveauftritte und Performances sehr wichtig. Gibt es da quasi eine Band um dich rum? Wie muss man sich das vorstellen?

Lisa:

Ich habe aktuell noch keine feste Band, sondern suche mir für die Auftritte Musiker und Musikerinnen, mit denen ich die Setlist probe und dann performe. Ich spiele gerne mit Musikerinnen, auch hier wieder mit dem Vorbild-Gedanken, denn wenn junge Mädchen im Publikum sind und sehen: „Hey, die Schlagzeugerin ist super, das will ich auch machen“, dann machen wir was richtig.

Peter:

Wie bekommt ihr eure Live-Auftritte?

Lisa:

Ich habe einen Booker, Pink von Pachanka, der das Booking macht. Sonst auch über Instagram. Das ist so wie meine Visitenkarte, wo man sieht, was für Musik ich mache und wie es Live aussieht. Da werde ich auch angeschrieben.

Peter:

Was war der coolste Auftritt, an den du dich erinnern kannst?

Lisa:

Dieses Jahr im Sommer beim Fête de La Musique in Berlin. Das war mein größter Auftritt bis jetzt auf einer riesigen Bühne. Das hat großen Spaß gemacht, denn ich bewege mich gerne, wenn ich performe und da hatte ich genug Platz zu tanzen und mit den Leuten abzugehen.

Peter:

Und welches Event, welche Bühne wäre für dich dein absoluter Traum?

Lisa:

Ich würde gerne vor dem Brandenburger Tor spielen. Irgendwie fände ich das toll. Ich bin Fußball-Fan und kenne Bilder von Auftritten nach dem WM Sieg 2014 und fand das toll zu sehen, vor einer Menge, vor einem Denkmal zu spielen. Aber ich freue mich auch auf Clubshows vor 50 Leuten, weil dort die Atmosphäre so dicht ist und wir gemeinsam Party machen.

Peter

Wie ordnest du deine Musik musikalisch ein? Welchem Genre fühlst du dich besonders zugehörig?

Lisa:

Ich würde sagen, meine Musik ist eine Mischung aus HipHop und Pop. Ich liebe catchy Hooks und will immer einen eingängigen Chorus in meinen Liedern, den man am besten gleich mitsingen kann. Aber trotzdem ist mein Fokus immer auf der Geschichte, die ich erzähle und auf dem Text. Das kommt stark aus dem Rap, den ich mein ganzen Leben lang gehört habe. Vor allem Old School HipHop, wo es vermehrt um spannende Geschichten ging.

Peter:

Und was waren so deine Vorbilder bzw. deine musikalischen Helden, die dich inspiriert und geprägt haben?

Lisa:

Ganz klar Eminem. Avril Lavigne fand ich toll als junges Mädchen. Ich mochte auch Blink-182 und Limp Bizkit sehr gerne. Und aber auch Taylor Swift und Ed Sheeran als Songwriterinnen.

Peter:

Wo soll die Reise hingehen, Lisa? Wo siehst du dich in 10 Jahren?

Lisa:

In 10 Jahren habe ich viele Alben veröffentlicht und spiele meine zweite Europa-Tournee. Ich sehe mich auch als Produzentin für andere Artists, die ich in meinem Label signen kann.

Peter:

Ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Interview und kann nur hoffen, dass viele viele Frauen deinem Beispiel folgen.

Lisa:

Danke sehr, dass du mir die Plattform gibst, darüber zu sprechen. Genau so entsteht Veränderung!