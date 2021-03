Vergleichstest: Studiokopfhörer von AKG, Audio Technica, Beyerdynamic, Focal, Shure

Voll auf die (Kopfhörer) Ohren!

Vorwort

Rund fünf Jahre ist es bereits her, dass unser Autor Sigi Schöbel den folgenden Vergleichstest Studiokopfhörer für uns geschrieben hat. Technisch hat sich in dieser Zeit kaum etwas getan und mit Ausnahme des Focal Spirit Professional sind die getesteten Kopfhörer weiterhin im Handel erhältlich, haben sich über die Jahre also entsprechend bewährt.

Wie setzt man Studiokopfhörer ein?

Kopfhörer sind im Studio, egal ob professionell oder Homerecording, ein ebenso wichtiges Kriterium wie Monitorlautsprecher. Und so habe ich heute fünf „Ohrenwärmer“ der gehobeneren Preisklasse in meiner Tonküche: Den AKG K712 Pro aus Österreich, den Amerikaner Shure SRH940, aus Frankreich den Focal Spirit Professional, aus Japan den Audio-Technica ATH-M70x und aus unseren heimischen Gefilden den Beyerdynamic DT880 Pro, der in Heilbronn entstanden ist. Wer am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen wird, klärt unser Vergleichstest Studiokopfhörer.

Mein Tonstudio in Gauting ist vornehmlich für Recordingsessions bis um die 8 Mann geeignet, deshalb brauche ich auch eine gewisse Anzahl vernünftiger Kopfhörerverstärker. In der Gesangskabine habe ich seit einigen Jahren den ART HeadAmp 6 Pro in Betrieb, den sowohl die Musiker als auch ich sehr schätzen. Er ist in erster Linie ein Kraftpaket und kann bis zu 6 Kopfhörer wirklich satt laut antreiben. Hinzu kommt, dass er ein sehr kraftvolles Klangbild ohne Schärfe liefert und auch die Bassbereiche der Aufnahme sehr „bauchig“ rüberbringt, ohne aber zu schwimmen. Dazu kommen praxistaugliche Regler und ein schönes Design.

Als „Gegenabhöre“ habe ich als sechsten Kopfhörer meinen eigenen AKG K171 Mk II drangehängt, da ich den Klang dieses mittelpreisigen Profihörers einfach gut kenne und so den Unterschied zu den einzelnen Testkandidaten unseres Vergleichstest Studiokopfhörer besser auffächern kann.

Eigene Abmischungen und Lieblings-Konserven von CD, vom MacBook Pro in mein Motu 8pre und von dort aus direkt in den Kopfhörerverstärker ART HeadAmp 6 Pro, das ist der Weg der Audiosignale für diesen Testlauf.

AKG 712 Pro

Der in Österreich entwickelte und dort auch gefertigte AKG K712 Pro ist ein ohrumschließender Kopfhörer in offener Bauweise. Wie die meisten AKG-Kopfhörer besitzt er ein tauschbares Kabel, das per Mini-XLR-Verbindung sehr solide am Hörer sitzt.

Kopfhörertyp: offen

Nennimpedanz: 62 Ω

Nennbelastbarkeit: 200 mW

Empfindlichkeit: 105 dB SPL/V

Übertragungsbereich: 10 – 39,8 kHz

Kabel abnehmbar: ja

Kabellänge: 3 m

Gewicht: 235 g

Shure SRH940

Der aus den USA stammende und in China gefertigte Shure SRH940 ist ein ohrumschließendes Modell in geschlossener Ausführung. Auch er besitzt ein austauschbares Kabel.

Kopfhörertyp: geschlossen

Nennimpedanz: 42 Ω

Nennbelastbarkeit: 1000 mW

Empfindlichkeit: 100 dB SPL/mW

Übertragungsbereich: 5 Hz – 30 kHz

Kabel abnehmbar: ja

Kabellänge: 3 m & 2,5 m

Gewicht: 322 g

Beyerdynamic DT880 Pro

Der in Deutschland entwickelte und auch gefertigte Beyerdynamic DT880 Pro ist ein halboffener Kopfhörer und ebenso ohrumschließend. Er besitzt ein fest montiertes Spiralkabel von 3 m Länge.

Kopfhörertyp: halboffen

Nennimpedanz: 250 Ω

Nennbelastbarkeit: 100 mW

Empfindlichkeit: 96 dB

Übertragungsbereich: 5 Hz – 35 kHz

Kabel abnehmbar: nein

Kabellänge: 3 m

Gewicht: 295 g

Audio Technica ATH-M70 X

Von der japanischen Firma Audio Technica stammt der in geschlossener Bauweise gefertigte ATH-M70x, der in Taiwan gefertigt wird. Bei diesem sind sogar drei Kabel unterschiedlicher Länge beigelegt.

Kopfhörertyp: geschlossen

Nennimpedanz: 35 Ω

Nennbelastbarkeit: 2000 mW

Empfindlichkeit: 97 dB

Übertragungsbereich: 5 Hz – 40 kHz

Kabel abnehmbar: ja

Kabellänge: 3 m Spiralkabel, 3 m & 1,2 m Festkabel

Gewicht: 280 g

Focal Spirit Professional

Der für seine edlen Lautsprecher bekannte Hersteller Focal aus Frankreich bietet mit dem Spirit Professional einen ebenso für professionelle Zwecke geeigneten Kopfhörer an. Er wird in China gefertigt und ist eine ohrumschließende, geschlossene Ausführung.

Kopfhörertyp: geschlossen

Nennimpedanz: 32 Ω

Nennbelastbarkeit: nicht angegeben

Empfindlichkeit: 102 dB SPL / 1mW

Übertragungsbereich: 5 Hz – 22 kHz

Kabel abnehmbar: nein

Kabellänge: 4 m Spiralkabel

Gewicht: 280 g

Technische Daten der Studiokopfhörer

Die oben genannten Daten zu unseren Modellen des Vergleichstest Studiokopfhörer habe ich den jeweiligen Webseiten der Hersteller entnommen. Leider braut hier bezüglich präziser Referenzwerte jeder irgendwie sein eigenes Süppchen und es fehlt somit eine verlässliche Vergleichsmöglichkeit der technischen Angaben. Allerdings ist der entscheidende Faktor immer noch das Ohr, also stelle ich meine „Watschln“ als Messinstrument hiermit zur Verfügung. Statt Graphic Analyzer, Onkel Sigisizer, sozusagen.

Unterschiede – was ist ein offener Studiokopfhörer?

Ein OFFENER Kopfhörer hat auf der Außenseite keine Abschottung der Schallwellen, es dringt also alles ungedämpft nach außen. Der Vorteil ist, dass sich das Klangbild extrem luftig und frei entwickeln und eine hervorragende Räumlichkeit vermittelt werden kann. Allerdings sind diese Kopfhörer nur am Mischpult zum Mischen oder Mastern geeignet, als Monitorhörer für die Musiker taugen sie nicht, da der austretende Schall allzu deutlich von den Mikrofonen wieder aufgenommen wird.

Vorteilhaft ist im Regieraum hingegen, dass man sich bei aufgesetztem Hörer noch unterhalten kann, im Gegenschluss dringen aber auch wieder unerwünschte Außengeräusche in den Hörer ein (wenn die Musiker miteinander reden etc.). Akustisch gesehen ist ein offener Kopfhörer leichter zu beherrschen als die geschlossenen Typen, da man hier mit weniger Reflexionen der Muscheln zu kämpfen hat. Darüber hinaus ist der Bassbereich bei offenen Typen tendenziell eher schlank und man schwitzt beim längeren Tragen nicht so sehr um die Ohren herum, da die warme Luft ungehindert austreten kann.

Was ist ein geschlossener Kopfhörer?

Der GESCHLOSSENE Kopfhörer ist exzellent für die Studioräume geeignet, da hier der Schall nur sehr mäßig nach außen tritt und somit kein großes Problem für Aufnahmen mit Mikrofonen darstellt. Man kann sie in Aufnahmesituationen relativ laut machen, was gerade Musiker im Rock-Bereich durchaus zu schätzen wissen. Der Bassbereich kommt meist druckvoll, bei billigen Kopfhörern dieser Bauart führt das dann gerne zu Matsch und Mulm.

Für das Monitoring im Live- und DJ-Bereich ist dieser Typ die einzig vernünftige Wahl, denn ein geschlossener Hörer lässt nicht nur die Geräusche von innen nach außen wenig durchdringen, er isoliert auch in Gegenrichtung vernünftig. Nachteilig ist der Wärmestau um die Ohren herum (zumindest bei ohrumschließenden Typen) und manche mögen den „Voll-auf-die-Ohren“-Effekt nicht so gerne, denn geschlossene Kopfhörer klingen prinzipiell sehr direkt und wenig zurückhaltend.

Was ist ein halboffener Kopfhörer?

Der HALBOFFENE Kopfhörer versucht beide Bauweisen in ihren Vorteilen zu verbinden: Mehr Bass als beim offenen Typen, aber ein überzeugenderes Panoramagefüge gegenüber dem geschlossenen System. Durch die verhaltenere Isolation kann man sich auch bei aufgesetztem Hörer noch einigermaßen unterhalten, als Monitorhörer für die Musiker sind sie aber nur bedingt geeignet (zumindest bei offenen Mikrofonen), es dringt doch noch eine Menge Sound nach draußen.

Wie klingen die Kopfhörer?

AKG K712 Pro

Der trotz seiner beeindruckenden Größe sehr leicht am Kopf anliegende Österreicher ist sehr gut verarbeitet und besitzt mit dem verriegelten Mini-XLR-Stecker einen sehr soliden Anschluss. Mechanische Geräusche beim Auf- und Absetzen sind kaum vorhanden.

Der orange-bronzefarbene Bügel sieht hip aus, dient aber auch zur automatischen Anpassung an die Kopfgröße. Der Klang ist von leiser bis mittlerer Lautstärke satt, „schön“ und eher weich in der Gesamtabstimmung. Mit zunehmender Lautstärke fängt der K712 Pro bei den Gesangsstimmen und insgesamt im oberen Mittenbereich aber etwas an zu „plärren“ und es klingt dann nicht mehr ganz so beeindruckend.

Shure SRH940

Die mechanische Verarbeitung beim Amerikaner im Testfeld ist gut, eine Spur „Plastikcharakter“ ist aber vorhanden und die mechanischen Elemente machen ein wenig Geräusch beim Auf- und Absetzen. Für einen geschlossenen Hörer ist der Tragekomfort angenehm.

Merklich heller abgestimmt klingt er nicht „kinomäßig“ oder nach Cinemascope, sondern nach einem kompakten Raum mit viel hohen Mitten. Der Klangcharakter ist von leise bis sehr laut auffallend stabil, ändert sich also kaum. Das Anschlusskabel ist hier eine Mini-Klinkenbuchse mit Drehverriegelung, diese erscheint durchaus vertrauenswürdig.

Beyerdynamic DT880 Pro

Der Deutsche im Testfeld stammt aus Heilbronn und ist mechanisch ganz vorzüglich ausgeführt. So gut wie kein Geräusch entwickelt sich beim Auf- und Absetzen und der Tragekomfort ist hervorragend (zumindest auf meiner Rübe).

Das Klangbild ist einerseits relativ weit, es drückt aber auch merklich ein solider Bass in die Gehörgänge und alles ist sehr konturiert dargestellt. Gesangsstimmen klingen durchsetzungsfähig und ohne Schärfe und der DT880 Pro ist auch bei hoher Lautstärke noch ein Genuss. Zudem zeigt sich, dass auch mit einem relativ hochohmigen Kopfhörer (250 Ohm) eine hohe Lautstärke möglich ist (starker Kopfhörerverstärker natürlich vorausgesetzt).

Audio-Technica ATH-M70x

Der Japaner wirkt auf den ersten Blick ein wenig schlicht, ist aber sehr elegant ausgeführt. Die Verarbeitung ist hervorragend, ebenso der Tragekomfort. Zudem erzeugt er nur äußerst vernachlässigbare Geräusche beim Auf- und Absetzen. Der Anschluss am Kopfhörer erfolgt mit einer Miniklinke, die durch Drehung verriegelt wird, auch das wirkt solide ausgeführt.

Der Klang ist für einen geschlossenen Kopfhörer eine Überraschung, da hier sehr viel Weite realisiert wurde und der ATH-M70x kaum nach „voll-in-die-Fresse“ klingt, wie das gerne bei geschlossenen Typen der Fall ist. Er hat einerseits viel Druck und schiebt schön, andererseits klingt er sogar ein wenig nach Feingeist. Eine sehr gelungene Abstimmung, die von leise bis laut weitestgehend gleichbleibt. Zudem kann er unglaubliche Lautstärken entwickeln.

Focal Spirit Professional

Die französische Firma bietet hier einen optisch äußerst schlichten Hörer an, der von der Verarbeitung aber insgesamt sehr gut ausgeführt ist. Die mechanischen Teile machen ein wenig Geräusche, aber alles noch im Rahmen, zudem wirkt alles sehr robust. Nur der nicht verriegelbare Miniklinken-Anschluss gefällt mir nicht sonderlich gut, denn es kommt immer mal wieder im Leben vor, dass man auf der Leitung steht und dann ist das Kabel draußen.

Der Tragekomfort ist gut, aber man spürt hier doch einen gewissen Nachdruck am Kopf. Klanglich ist er sehr druckvoll und präzise, aber „große Weiten“ tun sich nicht auf, hier spielt die Musik eher auf einer kompakten Bühne. Ideal für die Musiker als Monitoring-Hörer.

Welcher ist der beste Studiokopfhörer?

Für mich gibt es bei diesem Test eine klare Reihenfolge und der absolute Testsieger des Vergleichstest Studiokopfhörer heißt: Audio-Technica ATH-M70x

Die Gründe dafür: Er ist trotz seines sehr feinauflösenden Klangbildes ein GESCHLOSSENER Typ und damit der universellste Kandidat. Man kann mit ihm mischen und mastern, da er sehr ausgewogen klingt und nie nervig wird. Andererseits kann er so sacklaut betrieben werden, dass auch der Gitarrero einer Heavy-Metal-Truppe sich damit die Ohren Barbecue-mäßig durchgrillen kann. Der Tragekomfort ist für einen geschlossenen Hörer schlicht exzellent und die Verarbeitung ausgesprochen gut. Zudem sind drei unterschiedlich lange Anschlusskabel beigefügt.

Gleich dahinter folgt der Beyerdynamic DT880 Pro, der absolut gesehen das beste Klangbild von allen hat. Er löst extrem fein auf und klingt von leise bis laut superedel, ohne aber den nötigen Druck vermissen zu lassen. Die Verarbeitung ist die beste von allen Kandidaten und der Tragekomfort ebenso. Da er als halboffener Typ aber in seiner Universalität eingeschränkt ist, setze ich ihn auf den zweiten Platz.

Platz drei nimmt der Focal Spirit Professional ein, der die Eigenschaften eines geschlossenen Kopfhörers beinahe perfekt verkörpert: Gute Schallisolation nach und von außen sowie ein druckvolles Klangbild „direkt-ins-Hirn“. Dieses klingt aber nicht roh und ungeschliffen, sondern ist durchaus mit einem edlen Touch versehen. Nur für das Mischen und Mastern hätte ich persönlich gern mehr Weite und Feinsinn als es der Spirit wiedergibt.

Auf Platz vier setze ich den AKG K712 Pro. Er hat einen beinahe ebenso guten Tragekomfort wie der Beyerdynamic DT880 Pro und ist mit diesem von der Verarbeitung beinahe ebenbürtig. Von allen Kandidaten klingt der AKG am meisten nach „großem Kino“, also weit und breit und tief. Allerdings hält er das nicht über die gesamte Lautstärken-Bandbreite durch, denn bei höherem Pegel wird er deutlich plärrig und verliert diesen wunderschönen Grundcharakter.

Den letzten Platz auf meiner persönlichen Rangliste nimmt der Shure SRH 940 ein, da ich mich bis zuletzt mit seinem eher mittig-hellen Klangbild nicht recht anfreunden konnte. Es muss aber klar gesagt werden, dass der Shure kein schlechter Kopfhörer ist und einen unabhängig von der Lautstärke gleichmäßigen Klangcharakter entwickelt. Nur gefallen muss er einem halt.

Trotz meines Versuchs, den Klang in Worte zu kleiden, sind meine Ohren MEINE Ohren. Evtl. geht jemand von euch in einen Laden und findet aber den AKG am besten oder ein anderer den Shure, ein weiterer liebt den Focal. Es würde nicht so viele Kopfhörertypen geben, gäbe es nicht so viele unterschiedliche Ohrentypen und Musikertypen. Jeder der hier getesteten Kandidaten ist fähig, als Studiokopfhörer gute Dienste zu leisten. Ich kann einen Anhalt geben, entscheiden müssen eure eigenen Ohren.

Noch eine Anmerkung: Aus mir unerfindlichen Gründen verwenden alle Hersteller als Hauptstecker eine 3,5 mm Miniklinke und schrauben darauf einen Adapter auf 6,35 mm Stereoklinke. Diese Adapter haben mir über die Jahre stets Ärger bereitet, da sie gerne mal den Kontakt verlieren. Bei meinen eigenen Kopfhörern habe ich deshalb diesen Miniklinkenstecker abgeschnitten und mir einen soliden 6,35 mm Neutrik-Stecker drangelötet.

Vergleich Studiokopfhörer – AKG K171 MK II?

Auch nach dem Test gefällt er mir noch gut, selbst wenn er nicht so wirklich mit dem Spitzenfeld dieses Vergleichstest Studiokopfhörer mithalten kann. Ich kenne ihn und ich mag ihn. Er bleibt und seine sechs gleichen Brüder, die ich für größere Aufnahme-Sessions besitze, ebenso. Für den Preis nach wie vor ein Riesenhörer!

Hinweise

Zum privaten Musikhören ist es wichtig, ob sich im Zimmer befindliche Personen von der Musik gestört fühlen. Für die Nachbarn sind alle drei Typen problemlos geeignet, aber im Zimmer selbst hört die Frau/Freundin bei offenen Kopfhörern stets eine ordentliche Menge Musik unfreiwillig mit. Die halboffenen sind etwas unproblematischer, aber eine maximal mögliche Trennung nach draußen haben ausschließlich die geschlossenen Ausführungen.