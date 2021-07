Teenage Engineering OP-1 Firmware #243, Audiostreaming per USB

Kleines Update zum 10.

Groß ist es nicht, das Update zur Teenage Engineering OP-1 Firmware #243. Das überrascht ein wenig, da doch in Bälde das 10-jährige Jubiläum bei Teenage Engineering gefeiert wird. Doch die Anwender des inzwischen zum Kultgerät avancierten Synthesizers / Groovebox wird es sicherlich trotzdem freuen.

Es gibt nur drei Erweiterungen. Der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass das Gerät jetzt als USB Audio Device genutzt werden kann. Hier hat man die Erfahrungen vom OP-Z mit einfließen lassen. Als Stereo Ein- und Ausgang kann nun vom und zum OP-1 via USB aufgenommen bzw. in eine DAW überspielt werden, ohne die digitale Ebene verlassen zu müssen. Das Streaming ist mit einem Mac oder PC ebenso möglich, wie mit einem iOS- oder Android-Gerät.

Außerdem wurde die Stabilität bei externen Synchronisation des Tempos verbessert. Der dritte Update-Punkt ist, wenn bei laufendem „Tape“ der OP-1 ein „Play“-Befehl erhält,dass eine Aufnahme nun beginnt.

Wie immer sind in dem Update auch ein paar Bugfixes mit untergebracht, Teenage Engineering hat seit dem Erscheinen des OP-1 das Produkt bzw. dessen Firmware stets gepflegt. Hier ist die Liste der Punkte, die die Entwickler korrigiert haben:

• switching between fm radio autotune and manual tuning sometimes could crash the synt

• sketch sequencer in drum mode could crash under certain circumstances

• using shift left when sliding a clip could cause a crash

• stolen notes would sometimes play at incorrect volume when using external keyboard

• adjusted position of stats in chop lifter which sometimes was not visible

• screen sometimes could go black during user test in te-boot

• external tempo stability improved, especially when pressing the play button

• updated: OP-1 sysex identity reply now reflects product family, model and firmware with actual version numbers. previously these values were zero

Die Teenage Engineering OP-1 Firmware#243 ist wie kostenlos und kann von der Website heruntergeladen werden. Außerdem begegnet einem auf der Website im Zusammenhang mit dem 10-jährigen Jubiläum das Kürzel ‚1121, so dass man mit weiteren Neuigkeiten des Herstellers rechnen kann.

Den AMAZONA.de-Testbericht von 2013 könnt ihr unter diesem Link nachlesen. Eine Leser-Story von Martin Stimming aus dem Jahr 2014 findet ihr unter diesem Link.