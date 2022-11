Test: Lewitt Connect 6, Audiointerface

Interface mit DSP und ausgeklügeltem Routing

Sie sind grau, rot, blau, silbern oder schwarz und eckig. Mal passen sie in ein 19“ Rack, mal sind sie als Tischgerät ausgeführt. Oft besitzen sie einen, zwei, acht oder mehr Eingänge und ebensoviele Ausgänge. Manchmal sind DSP-Effekte integriert, manchmal nicht. Die Mehrheit wird per USB angeschlossen und viele kommunizieren mittlerweile auch mit Smartphones und Tablets. Die Rede ist von Audiointerfaces. Ganze 362 Audiointerfaces mit USB-Anschluss hat das Musikhaus Thomann im Online-Shop gelistet. Eines davon hört auf den Namen Lewitt Connect 6 und liegt hier vor mir auf meinem Schreibtisch.

Der Hersteller Lewitt

Lewitt wurde im Jahr 2009 von Roman Perschon gegründet und hat seine Firmenzentrale in Wien. Innerhalb kürzester Zeit hatten Lewitt einen guten Ruf in Fachkreisen aufgrund der erstklassig verarbeiteten und hervorragend klingenden Mikrofone. Eine große Bandbreite an Studiomikrofonen und Live-Mikrofonen füllt das Portfolio des österreichischen Herstellers mit Fertigung in China. Dass das kein Problem darstellen muss, zeigen viele andere Hersteller und auch bei Lewitt wird Qualität groß geschrieben. Mit dem Lewitt Connect 6 Audiointerface dringen Lewitt nun in einen Markt vor, der eigentlich als gesättigt angesehen werden darf. Damit der Einstieg gelingt, kommt das Audiointerface nicht nur mit einem ungewöhnlichen Design daher, sondern auch mit raffinierten Features. Das alles zu einem Preis, der aufhorchen lässt.

Was bietet das Lewitt Connect 6 Audiointerface?

Das Lewitt Connect 6 ist ein Interface mit USB-Anschluss. Das ist eigentlich ein Understatement, denn die Rückseite des Interfaces zieren gleich drei USB-C-Anschlüsse. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal fällt das außergewöhnliche Äußere auf, was sich kaum beschreiben lässt. Das Lewitt Connect 6 ist jedenfalls alles andere als symmetrisch und rechteckig. Der Produktdesigner beweist jedenfalls viel Mut und ich bin gespannt, wie die Musiker auf das Design reagieren. Es ist jedenfalls ein reines Tischgerät und nicht für den Einbau in ein Rack gedacht. Das schwarze Kunststoffgehäuse mit der teils matten, teils sich spiegelnden Oberfläche sieht edel aus.

Anschlüsse des Lewitt Connect 6

Auf der Oberseite sind verschiedene LEDs, zwei LED-Ketten sowie ein Push-Encoder untergebracht. Auf der Front erblicke ich zwei Kopfhöreranschlüsse. Kopfhöreranschluss 1 ist dabei als Miniklinke ausgeführt, während der zweite Kopfhöreranschluss einen normalgroßen Klinkenstecker aufnimmt.

Auf der Rückseite finden wir die erwähnten drei USB-C Anschlüsse für Computer, Power und Mobile, einen Aux-Input als TRS-Miniklinke, einen R/L-Anschluss als 3,5 mm TRS-Miniklinke für den Anschluss von portablen Lautsprechern, zwei 6,3 mm R/L TRS-Klinkenbuchsen (symmetrisch) als Monitorausgänge für die Studioabhöre und zwei Combo-Buchsen (XLR/Klinke) für Eingang 1 und Eingang 2.

Kommen wir zur digitalen Seite: Das Connect 6 Audiointerface besitzt drei digitale Stereo-Software-Returns für das Zuspielen von Audiosignalen aus der DAW zum Interface. Über einen Stereo-Loopback-Kanal gelangen Signale aus dem Computer wieder auf den Recording-Bus, um so zum Beispiel für Podcasts, Streaming oder Conferencing zugespielt zu werden. Ein Mobile-Input führt Signale von einem Smartphone oder Tablet (oder Computer), ein Mobile-Output ermöglicht die Aufzeichnung und Verarbeitung von Signalen auf einem Smart-Devide oder einem Computer. Das Audiointerface erlaubt zwei verschiedene Mixe, die über die verschiedenen Ausgänge, analog wie digital, ausgespielt werden können. So wäre es zum Beispiel möglich, zwei verschiedene Kopfhörermischungen zu erstellen. Oder wie wäre es mit einem Mix für das Monitoring im Studio und einem weiteren Mix für das Streaming? Das Lewitt Connect 6 Audio Interface eignet sich damit prima als Schaltzentrale für Live-Streams auf YouTube und Co.

Wandler & DSP des Connect 6 USB-Interfaces

Die Wandler im Lewitt Connect 6 wandeln das Audiosignal mit 24 Bit und bis zu 96 kHz. Das gilt zumindest dann, wenn man mit dem Computer USB-C-Port arbeitet. Am Mobile-Port hingegen wird mit 24 Bit und bis zu 48 kHz gearbeitet. Der dritte USB-C-Port dient übrigens der Stromversorgung, wenn man mit Mobilgeräten (iOS, Android) arbeitet, die dann ihrerseits über das Interface geladen werden können. Empfohlen wird dafür ein USB-C-Netzteil mit 27 Watt (optional).

Für PCs stehen ASIO-Treiber zur Verfügung, Mac-User benötigen keinen Treiber. Beide Fraktionen sollten sich allerdings die kostenlose Lewitt Control Center Software für PC und Mac herunterladen, denn diese stellt nicht nur den Zugriff auf alle Interface-Funktionen her, die auch über die Oberfläche des Lewitt Connect 6 Audiointerface erreichbar sind, sondern auch auf die DSP-Funktionen die im Inneren des Connect 6 schlummern. Und die haben es durchaus in sich, wie wir gleich noch sehen werden.

Lewitt Control Center

Die kostenlose Software Lewitt Control Center ist das Herzstück des Lewitt Connect 6. Mit ihr lassen sich alle Funktionen bequem am Computer einstellen, die verschiedenen Mixes erstellen, Loopback-Kanäle einrichten und vieles mehr.

Nach der Installation bietet die Software eine „Guided Tour“ an, die man wahrnehmen sollte. In kurzer Zeit wird man einmal durch die gesamten Bereiche der Software und deren Funktionen geführt. Das dauert nicht lange, aber man ist anschließend erheblich schlauer und kann die Software auch ohne Studium der Bedienungsanleitung bedienen.

Das Lewitt Control Center ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Links befinden sich die Eingangssignale (Hardware-Inputs), allen voran der Kanal 1 und 2, aber auch der Aux-Input und der Mobile-Input sind hier zu finden. Ebenfalls in der linken Fensterhälfte zu finden sind die beiden Regler für die Master-Mixes A und B. In der rechten Hälfte finden wir oben die Software-Inputs 1 bis 6 (als Stereopaare) und unten den Loopback-Kanal sowie die Hardware-Outputs (Speaker, Headphone 1, Headphone 2, Mobile Out.

Ist an den Anschlüssen für Aux In, Mobile In und Mobile Out nichts angeschlossen, wird dort auch nichts angezeigt. Sobald hier etwas angeschlossen und vom Interface erkannt wird, erscheinen die entsprechenden Bedienelemente wie Fader oder Schalter. Das ist gut gelöst und verschafft einen besseren Überblick. Schade, dass man das nicht auch für die übrigen Anschlüsse so gelöst hat.

Ausstattung Kanal 1 und Kanal 2

Die beiden Kanäle 1 und 2 verfügen über eine großzügige Ausstattung. Los geht es mit dem Auto-Setup. Anwender, die unsicher sind, welches die richtige Einstellung für das Mikrofon oder Instrument ist, werden hier komfortabel mittels einiger Fragen durch den gesamten Vorgang geleitet. Zunächst wird abgefragt, ob es sich um ein dynamisches Mikrofon, ein Kondensatormikrofon oder ein Instrument handelt. Im nächsten Schritt geht es um die Art des Signals: Wird gesprochen, gesungen oder ein Instrument gespielt? Tipp an Lewitt für ein Update: Wird ein Instrument als Eingangsquelle ausgewählt, dürfen im Nachfolgedialog die beiden Schaltflächen für Gesang und Sprache ruhig ausgeblendet werden. Weiter geht es mit der Frage, ob das Interface für eine Live-Darbietung oder das Recording genutzt wird. Hat man auch diese beantwortet, wird um eine kurze Darbietung von 10 Sekunden gebeten, bei der automatisch der Gain des jeweiligen Eingangskanal eingestellt wird. Auch hier sollte die Anweisung „Sing into your mic“ der entsprechenden Auswahl zuvor angepasst werden. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber der Alltag zeigt, dass gerade Neueinsteiger in Sachen Homerecording und Streaming hier Verständnisprobleme haben.

Ist der Auto-Setup Wizzard abgeschlossen, sind bereits die wichtigsten Parameter im Kanalzug eingestellt: So wird zum Beispiel bei einem Kondensatormikrofon automatisch die Phantomspeisung eingeschaltet und bei Sprache das Low-Cut-Filter gesetzt. Außerdem steht der Gain-Regler schon auf der richtigen Position, sofern man bei der automatischen Einstellung das Interface mit einem Pegel gefüttert hat, der auch dem späteren Pegel halbwegs entspricht.

Lewitt Connect 6 DSP-Effekte

Weiter geht es im Kanalzug. Neben der Polaritätsumkehr finden wir hier einen Mute-Schalter und dann im Anschluss schließlich drei Insert-Slots, die einzeln ein- und ausgeschaltet werden können. Diese sind fest belegt mit den Effekten Expander, Compressor und Equalizer. Klickt man auf einen der Slots, öffnet sich ein neues Fenster mit den Plug-in-Parametern. Das sieht alles aus wie bei Plug-ins einer DAW und es darf angenommen werden, dass sich jeder damit schnell zurecht findet. Etwas schade ist, dass man den drei Plug-ins keine Hersteller-Presets spendiert hat. Gerade für Einsteiger ist das immer eine große Hilfe und auch Profis nutzen diese gerne als Ausgangsmaterial für eigene Einstellungen, wenn es gerade mal schnell gehen muss. Leider ist das Preset-Dropdown-Menü leer und muss erst vom Anwender selbst gefüllt werden. Vorschlag: Gerade für Sprache und Gesang könnten hier Presets hinterlegt werden, die dann auch in den Auto-Setup Wizzard mit einbezogen werden.

Ein wichtiger Hinweis: Alle DSP-Effekte werden mit aufgezeichnet! Was einerseits ein Vorteil ist, weil man dann Ressourcen innerhalb der DAW einsparen kann, ist zugleich für Einsteiger ein entschiedener Nachteil, weil Fehler, die hier gemacht werden, einen kompletten Take ruinieren können. Man sollte also für das Recording eher vorsichtig mit den Effekten umgehen.

Schade ist außerdem, dass man die DSP-Effekte nicht einem Bus zuordnen kann. Zwar gibt es die beiden Busse Main A und Main B, die Effekte sind aber immer beiden Bussen zugeordnet. So wäre es doch schön, wenn man für das Streaming den EQ, Kompressor und Expander im Streaming-Zweig eingeschaltet hätte, für das simultane Recording jedoch das cleane Signal nutzt. Das geht leider (derzeit) nicht. Vielleicht lässt sich so etwas ja per Firmware-Update umsetzen. Über ein solches Update wäre auch möglich, die Effekte für den Kopfhörermix einzusetzen, jedoch das unbearbeitete Signal aufzuzeichnen.

Was fehlt ist leider ein einfacher Hall für den Kopfhörermix. Hier muss man dann doch die DAW bemühen und diesen extern einbinden, was aber kein großes Problem ist. Über den Loopback-Kanal wäre es hier sogar möglich, externe Effekte einzubinden und mit den anderen Signalen aufzuzeichnen oder zu streamen. Wer also gerne beim Gaming seinen Kommentar mit der Stimme Darth Vaders verziert oder wie ein Ork klingen möchte, bitteschön. Kein Problem. Loopback macht’s möglich.

Einen weiteren DSP-Effekt gibt es noch, der nicht vergessen werden darf. Für den Ausgang von Mix A und Mix B steht ein Maximizer zur Verfügung, der die Lautheit erhöht.

Routing

Kommen wir zu einem Aspekt, der vielleicht einer der interessantesten des Lewitt Connect 6 Audio Interface darstellt: das Routing.

Beim Lewitt Connect 6 handelt es sich intern um ein 12/6 Interface, also um ein Interface mit zwölf USB-Sends und sechs USB-Returns. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich Logic und Ableton Live geöffnet habe und mir beide 12 Eingangskanäle und sechs Ausgangskanäle angeboten haben. Natürlich gibt es keine zwölf physischen Inputs, sondern nur vier analoge Eingänge (Input 1, Input 2, Aux R/L), für die sich unabhängig voneinander ein Mix A und Mix B erstellen lässt. Hinzu kommen aber die digitalen Inputs und Streams. Offensichtlich ist der Mobile In L/R. Hinzu kommen noch der Loopback L/R-Kanal, Main A L/R und Main B L/R. Zählen wir nach, kommen wir auf 12 USB Streams. Zurück geht es auf sechs USB-Kanälen für Out 1/2, Out 3/4 und Out 5/6. Diese wiederum lassen sich getrennt und in der Lautstärke regelbar Main A und Main B zuweisen. Wer jetzt einen Knoten im Kopf hat, liest bitte den Absatz noch einmal.

Nun lassen sich im einfachsten Fall die einzelnen Streams den sechs physikalischen Ausgängen zuweisen (Speaker Output R/L, Headphone 1 R/L, Headphone 2 R/L). Auch der Loopback-Kanal speist sich aus all den Signalen, die analog oder digital dem Lewitt Connect 6 Audio Interface zugeführt werden. Gleiches gilt für den Mobile Out, an den ein weiterer Computer oder ein Smart Device angeschlossen werden kann.

Im Prinzip kann der Anwender also alle Signale kreuz und quer verschalten und sogar von einem USB-Gerät an ein anderes senden. Eine solche Flexibilität kannte ich bislang nur von den iConnectivity Interfaces. Da viele Anwender mittlerweile iPads und iPhones als Klangerzeuger nutzen, sind diese leichter denn je in den Workflow einer PC/Mac gestützten DAW-Umgebung einzubinden.

Wie klingt das Lewitt 6 Audiointerface?

Klanglich lässt sich am Lewitt Connect 6 nichts aussetzen. Die Eingangsverstärker sind recht rauscharm und besitzen einen großen Headroom mit einer Verstärkung von -6 bis +72 dB. Das bedeutet, dass auch pegelschwache Mikrofone wie Bändchenmikrofone oder ein Shure SM7B sich mit dem Lewitt Connect 6 Audiointerface betreiben lassen sollten, ohne dass man einen zusätzlichen Verstärker benötigt. Die Total Harmonic Distortion (THD) sind vom Hersteller mit 0,002 % angegeben, der Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Beides habe ich mal nachgemessen (Loop-Verfahren vom Input 1 zum Speaker Out L, 0 Hz bis fs/2). Mein Ergebnis bestätigt die Herstellerangaben.

Die DSP-Plug-ins klingen gut und lassen sich sehr gut zum Beispiel für das Streaming einsetzen, aber auch (in Maßen) für das Recording.