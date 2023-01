Audiointerface mit transparentem Klang

Der französische Hersteller Arturia ist bei den meisten Nutzern für seine MIDI-Controller, Synthesizer und Software-Emulationen von Synthesizer-Legenden bekannt. Mit der AudioFuse-Serie erweiterte Arturia sein Produkt-Portfolio zunächst um Pro-Audiointerfaces, die mit ihrer kompakten Bauweise und den sehr guten technischen Spezifikationen schnell einen Platz in vielen professionellen Tonstudios fanden. Mit der MiniFuse-Serie brachte Arturia im letzten Jahr drei weitere Audiointerfaces auf den Markt, die sich primär an Einsteiger richten, die dennoch keine Kompromisse beim Klang machen wollen. Nachdem zunächst nur die beiden kleineren Geschwister MiniFuse 1 und MiniFuse 2 erhältlich waren, ist nun auch das Arturia MiniFuse 4 lieferbar und steht für uns zum Test bereit.

Übersicht zur Arturia MiniFuse-Serie

Die MiniFuse-Serie umfasst drei Modelle: Das MiniFuse 1 besitzt nur einen Mic/Line-Eingang, das MiniFuse 2 hat zwei Mic/Line-Eingänge. Das MiniFuse 4 besitzt zwei Mic/Line-Inputs sowie zwei weitere symmetrische Line-Eingänge. Ausgangsseitig stehen zwei symmetrische Stereoausgänge, also 4x 6,3 mm Ausgänge sowie zwei Kopfhörerausgänge zur Verfügung.

Neben dem günstigen Preis von 219,- Euro bietet das Arturia MiniFuse4 sehr gute technische Spezifikationen und ein ansprechendes, kompaktes Design. Arturia verspricht zudem eine kristallklare Aufnahmequalität. Was das Audiointerface noch alles zu bieten hat und ob es die geweckte Neugierde positiv befriedigen kann, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Erster Eindruck des MiniFuse 4

Das Arturia MiniFuse 4 kommt in einem sehr kompakten Karton, der beim Öffnen den Blick auf das in seiner Formgebung leicht ungewöhnlich erscheinende Audiointerface freigibt: Mit den Maßen 198 x 40 x 87 (H x B x T) ist das Interface sehr schmal in der Tiefe.

Das getestete Gerät kommt ist ganz in Schwarz ausgeführt, optional ist aber auch noch eine für Arturia-typische weiße Version erhältlich.

Ich hole das nur 570 g schwere MiniFuse 4 aus der Verpackung und lasse das Design auf mich wirken, das mir mit seinem minimalistischen und aufgeräumt wirkenden Layout wirklich gut gefällt. Das sehr kompakte Format sollte sich sowohl super auf dem Desktop einfügen als auch leicht verstaubar für unterwegs eine gute Figur machen. Mitgeliefert wird ein stoffummanteltes USB-C-Kabel sowie das zugehörige Netzteil, denn neben der Möglichkeit, das Interface bus-powered zu betreiben, kann die Stromversorgung auch extern geschehen.

Features des Arturia MiniFuse 4

Das Arturia MiniFuse4 USB-2.0-Audiointerface mit USB-C-Anschluss verspricht eine optimale Performance für geringe Latenzen bei detailgetreuer Audioqualität.

Auf der Vorderseite befinden sich die 2x Combo Mic/Inst/Line-XLR-Eingänge, die beide gleichzeitig (nicht individuell) mit 48 V Phantomspeisung versorgt werden können. Mittig auf dem Gerät angeordnet sind die Metering-Anzeigen für die Inputs 1L, 2R, 3 und 4.

Der Monitor-Lautstärkeregler befindet sich als großer Drehregler rechts daneben. Das MiniFuse 4 bietet außerdem zwei 6,3 mm Stereo-Kopfhörerausgänge mit je einem eigenen Drehregler. Die Kopfhörerausgänge spiegeln dabei die Signale der Ausgangspaare auf der Rückseite: Kopfhörer 1 gibt Stereo 1/2 aus, Kopfhörer 2 gibt Stereo 3/4 aus. Man kann also leicht zwei unabhängige Monitormixe realisieren und abhören.

Auf der rechten Seite befindet sich schließlich der Arturia-Taster, der mehrere Funktionen besitzt: Kurzes Drücken öffnet das Programm MiniFuse Control Center, also eine grafische Oberfläche aller erweiterten Funktionen, wie hochauflösende Eingangs-Meter und benutzerdefinierte Routings und Mischungen. Der Arturia-Taster holt das Fenster des MiniFuse Control Centers in den Vordergrund, was bei einem Desktop mit vielen geöffneten Fenstern im Studioalltag sehr hilfreich und nützlich sein kann. Außerdem kann man mittels Gedrückthalten des Tasters das Inferface auch in einen Ruhemodus versetzen, um bei Nichtbenutzung Energie zu sparen.

Die Rückseite beherbergt die Line-Inputs 3 und 4 sowie die vier 6,3 mm Line-Ausgänge. Weiterhin gibt es MIDI In und Out als 5-Pol-DIN ausgeführt. Dies halte ich für ein Audiointerface dieser kompakten Größe als sehr großzügig und flexibel. Ein weiteres sehr nützliches Feature ist der danebenliegende USB-Hub mit zwei USB-A-Ports; diese können für den Anschluss von USB-Sticks, Controllern oder anderen USB-Geräten genutzt werden, mit einer maximalen Leistung von 500 mA.

Der Anschluss zum Computer geschieht über eine USB-C-Verbindung, wie es für ein Audiointerface aus dem Jahr 2022 zu erwarten ist.

Positiv anzumerken ist auch das umfangreiche und sehr nützliche Software-Paket, mit dem das MiniFuse 4 geliefert wird. Ableton Live Lite, Analog Lab Intro, Arturia FX, Native Instruments GUITAR RIG 6 LE, Auto-Tune Unlimited sowie ein Splice Creator Plan für eine Vielzahl an Samples – dieser Bonus kann sich sehen lassen.

Inbetriebnahme und Installation des Audiointerfaces

Ich schließe also das Arturia MiniFuse 4 mit dem Netzteil an eine Stromquelle an und verbinde das USB-C-Kabel mit meinem Computer. Praktisch: Das Arturia MiniFuse 4 wird zunächst als ein externes Laufwerk angezeigt. Ich öffne den Laufwerksordner und klicke auf den darin enthaltenen URL-Link „Click Here to Get Started“. So gelange ich direkt auf die MiniFuse-Registrierungsseite. Die Installation verläuft problemlos und die Treiber und Software sind schnell installiert. Es öffnet sich die grafische Oberfläche der MiniFuse Control Center Softwaare-Anwendung. Diese bietet eine gute Übersicht über alle Ein- und Ausgangssignale, Meterings und Routings.

Die Systemanforderungen sind nicht allzu hoch. Das Arturia MiniFuse 4 wurde für den Test auf zwei verschiedenen Testsystemen installiert: ein MacBook Pro (2017, macOS Monterey, 2x 2,3 GHz Intel Core i5, 8 GB RAM) sowie einem Windows 10-PC (Core i7 Quad-Core, 16 GB RAM). Auf beiden Testsystemen verlief die Installation ohne Probleme.

Das MiniFuse Control Center wirkt übersichtlich und aufgeräumt. Es lassen sich die analogen Ein- und Ausgänge sowie die Outputs 1/2 und 3/4 der Host-Anwendung ablesen und routen. Man kann in der Output-Sektion zwischen zwei Optionen wählen: Bei aktivierter USB-Schaltfläche wird direkt das Audiosignal der Softwarekanäle auf die entsprechenden analogen Ausgänge des MiniFuse geleitet. Deaktiviert man die USB-Schaltfläche, so kann man einen eigenen Mix aus Eingangs- und Softwaresignal erstellen.

An dieser Stelle kommt auch der Loopback-Kanal ins Spiel: Dieser ist ein spezieller virtueller Kanal, der nur zum internen Audio-Routing verwendet wird. Auf diese Weise kann man ein Audiosignal aus anderen beliebigen Anwendungen, also zum Beispiel von YouTube aus dem Webbrowser, auf dem Computer aufnehmen, ohne dafür weitere Kabelverbindungen stecken zu müssen. Das finde ich sehr hilfreich, denn auf diese Weise kann man ohne viel Aufwand alle möglichen Klangquellen für die Aufnahme in einem Projekt verwenden. Auch für Streamer und Podcaster ist diese Funktion überaus nützlich, denn ein Echtzeit-Livestream lässt sich hiermit sehr einfach realisieren.

Die Pegelanzeigen auf dem Vorderseite des Geräts sind deutlich ablesbar, so dass das MiniFuse Control Center für Ablesen von Ein- und Ausgangspegel nicht zwangsläufig herangezogen werden muss. In meiner DAW auf dem MacBook Pro nehme ich nun einige Signale auf, wie etwa Stimme und ein Nord Piano 5. Die Treiber arbeiten sehr gut und erzeugen eine sehr niedrige Latenz. Auf niedrigster Buffersize (32 Samples) erreicht das MiniFuse 4 mit verschiedenen Audioeingangssignalen immer noch eine ausgesprochen gute Performance und arbeitet frei von Aussetzern oder Glitches.

Auch bei besonders rechenintensiven Software-Synthesizern arbeitet es noch zuverlässig, wenn auch bei der nächsthöheren Buffersize von 64 Samples. Hier erreiche ich Ein- und Ausgangslatenzen von 4,98 und 4,67 ms. Auf dem Windows-PC kann ich die Buffersize nochmals geringer einstellen, hier arbeitet das MiniFuse auch noch bei 32 Samples störungsfrei mit Plug-ins wie U-He DIVA oder dem rechenintensiven MultiTap Delay in Cubase.

Die von Arturia beworbene sehr gute Niedriglatenz-Performance kann im Test also durchaus bestätigt werden.

MiniFuse 4 in der Tonstudiopraxis

In der Praxis habe ich das Arturia MiniFuse 4 mit verschiedenen Mikrofonen und Audioquellen getestet, die Mikrofon-Vorverstärker erschienen mir hierbei als äußerst rauscharm und mit ausreichend hoher Vorverstärkung ausgestattet. Der von Arturia angegebene Wert des Eigenrauschens (Equivalent Input Noise) liegt bei -129 dB, was sich wirklich sehen lassen kann. Mit diesen Spezifikationen lassen sich auch pegelschwache Mikrofone wie etwa ein Beyerdynamic M 160 Bändchenmikrofon noch ausreichend rauscharm betreiben. A ropos, in dem Fall wäre eine separate Aktivierung der 48 V Phantomspeisung wünschenswert, denn manche Bändchenmikrofone reagieren etwas sensibel, auch eine Phantomspannung.

Die Kopfhörerausgänge haben sich in der Praxis ebenfalls als ausreichend pegelstark dimensioniert erwiesen, so dass man selbst mit hochohmigen Kopfhörern noch auf eine ausreichende Lautstärke kommt. Bei leisen bzw. nicht gemasterten Aufnahmen könnte es in Kombination mit hochohmigen Kopfhörern (hohe Impedanz) aber für den einen oder anderen Musiker dann doch zu leise werden, so dass in diesem Fall ein Kopfhörer mit niedriger Impedanz die bessere Wahl darstellt.

Die Arbeit mit dem Arturia MiniFuse4 geht sehr gut von der Hand. Separate Monitormixe lassen sich schnell erstellen und korrigieren. Positiv zu nennen ist auch das umfangreiche Software-Bundle, das dem Arturia MiniFuse4 beiliegt.

Die Drehregler sind durch die gummierte Oberfläche angenehm griffig. Gleichzeitig weckt dies aber auch ein wenig Unbehagen bei mir, denn ich habe mit dieser Art von Beschichtung bereits einige negative Erfahrung sammeln müssen: Über den Lauf der Jahre löst sich der Weichmacher in dem Material auf und die Oberfläche wird sehr klebrig und zieht Staub an. Dies kenne ich sowohl von Fahrzeugarmaturen, einigen Roland Controller-Keyboards und auch den Drehreglern des Arturia MatrixBrute. Ich hoffe, Arturia ist diese Problematik beim MatrixBrute bewusst und hat hinsichtlich der Zusammensetzung des Materials Verbesserung geschaffen.

Die Klangqualität der Wandler und Preamps habe ich hinsichtlich der Preisklasse, in der das MiniFuse 4 angesiedelt ist, als sehr gut wahrgenommen. Über die Preamps aufgenomme Audioquellen sind transparent, präzise und wenig verfärbt im Klang. Lediglich im direkten Vergleich mit einem RME Fireface 802 wird deutlich, dass bei Audiointerfaces in der Mittelklasse und Oberklasse durchaus noch mehr an Klangqualität, Transparenz und Tiefe herauszuholen ist. Dies ist aber selbstverständlich auch zu erwarten und gerechtfertigt. In der Einsteigerklasse bis 250,- Euro überzeugt das Arturia MiniFuse4 aber durchaus mit einer beachtlichen Performance und detailliertem Klangverhalten.