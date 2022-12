Test: Arturia MiniLab 3, MIDI-Keyboard

Volle Kontrolle auf engstem Raum

Kürzlich hatte Arturia sein kompaktes Controllerkeyboard MiniLab mit einem Update versehen. Das MiniLab 3 ist in den zwei Farben Schwarz und Weiß erhältlich und bietet einige interessante Features, die wir uns im folgenden Test einmal näher angeschaut haben.

ANZEIGE

Übersicht zum Arturia MiniLab 3

Der erste Eindruck zum MiniLab 3 ist sehr gut. Die Designer und Entwickler des französischen Herstellers haben bei der Überarbeitung des Keyboards durchaus Hand angelegt und einige Elemente verändert. Insgesamt wirkt das Keyboard moderner und frischer.

Grundsätzlich handelt es sich beim MiniLab weiterhin um ein kompaktes Controllerkeyboard, das mit 25 anschlagsdynamischen Mini-Tasten – Arturia nennt sie Slim-Tasten – ausgestattet ist. Die Maße des Keyboards belaufen sich auf 355 x 220 x 50 mm, das Gewicht liegt bei 1,5 kg. Damit ist das MiniLab ungefähr gleich groß wie der Vorgänger.

Ausgestattet ist das MiniLab 3 mit acht kleinen, hintergrundbeleuchteten Pads, die sowohl zum Spielen von Drum Sounds als auch zum Triggern von Samples und Clips dienen können. In ihrer Zweitfunktion dienen sie aber auch als Transportsektion (Play, Stop, Cycle, Record, Tap Tempo) und zur Aktivierung des internen Arpeggiators sowie zum Umschalten von Presets.

Oberhalb der acht Pads hat Arturia neben vier 30 mm Fadern acht kleine Drehregler untergebracht. Ebenfalls vorhanden sind zwei rund 5 cm lange Touchstrips, die für die Parameter Pitchbend und Modulation dienen. Zum Abschluss gibt es noch ein OLED-Display, dessen Schrift zwar sehr klein, aber OLED-typisch sehr scharf abgebildet wird, sowie vier Buttons. Direkt daneben befindet sich noch ein schwarzer Drehregler mit Push-Funktion, der für das Steppen und Scrollen durch das Menü sowie zum Einstellen von Werten dient.

Alles in allem hat Arturia beim MiniLab 3 allerhand Features auf kleinstem Raum untergebracht. Dass man aufgrund der kompakten Maße natürlich hier und da mit etwas Fingerspitzengefühl hantieren muss, versteht sich da von selbst. Letztlich ist der Name MINI-Lab also Programm.

ANZEIGE

Die Verarbeitung des Keyboards ist tadellos. Das aus Kunststoff gefertigte Gehäuse ist sauber verarbeitet, die Bedienelemente liegen gut in der Hand und die Touch-Strips reagieren ordentlich. Vor allem die Drehregler bieten soliden Drehwiderstand, hier hat man richtig etwas in der Hand.

Wie eingangs erwähnt, ist das Controllerkeyboard in den zwei Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Beide verfügen über abgesetzte Streifen in einer Holzoptik. Funktional wie auch preislich gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Varianten.

Lieferumfang des MiniLab 3 Controllers

Das in einem bedruckten Pappkarton ausgelieferte MiniLab 3 wird mit einem schwarzen USB-Kabel und allerhand Software ausgeliefert. An vorderster Stelle ist da Arturias eigene Analog Lab Software zu nennen, die dem MiniLab 3 in der Intro-Version beiliegt. Über 500 Sounds aus der V-Collection und Pigments sind hier anspiel- und einsatzbereit abrufbar. Wie man es von Arturia kennt, sind Keyboard und Software sehr gut aufeinander abgestimmt, so dass man nach dem Kauf und der Installation der Software im Prinzip direkt loslegen kann, den passenden Sound im Analog Lab Intro Fundus zu finden und zu spielen.

Die Sounds von Analog Lab Intro stammen aus insgesamt 28 Software Instrumenten von Arturia, darunter Nachbildungen bekannter analoger und digitaler Synthesizer. Hinzu gesellen sich diverse Effekte und Software-Stompboxen, die wie in DAW-Manier über Send-Kanäle oder als Inserts eingesetzt werden können.

Für Nutzer, die bereits über etliche Plug-ins verfügen, mag das kein Kaufargument sein, für Einsteiger aber definitiv. Natürlich soll die Intro-Version Kunden zum späteren Upgrade auf die größere Analog Lab Version oder andere Software-Bundles wie Sound Explorers, die V-Collection oder FX-Collection verleiten, aber als Einstieg in die große Welt der Instrumenten- und Effekt-Plug-ins ist das schon sehr interessant, was Arturia hier beim Kauf des MiniLab 3 mitliefert.

Neben Analog Lab Intro legt Arturia dem MiniLab 3 auch die DAW Ableton Live Lite, Model D, ein Software Piano von UVI, The Gentleman, das aus Native Instruments Komplete bekannte Upright-Piano, die Lernsoftware Melodics und ein 2-monatiges Probeabonnement von Loop Cloud bei.

Kurzum, für den passenden Produktionsstart ist man mit dem MiniLab 3 also definitiv gut ausgestattet.

Tastatur und Anschlüsse des Arturia MiniLab 3

Die 25 Slim-Tasten des MiniLab 3 lassen sich trotz der geringen Spielfläche gut spielen. Dass man auf diesen Tasten keine Chopin Etüde spielt, ist klar, aber wie auch bei normal-großen Tasten gibt es bei den Mini-Ausführungen sehr wohl deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern und deren Keyboards. Bei meinem Test der MiniLab 2 war ich von der Tastatur des MIDI-Keyboards sehr angetan und kam trotz Umstellung auf Mini-Tasten recht schnell und gut mit der Tastatur zurecht. Das MiniLab 3 macht da keinen Unterschied und überzeugt auf ganzer Linie. Das Anschlagsverhalten der Tasten ist sehr gut und sie lassen sich schön dynamisch spielen. Die einzelnen Tasten federn gut und schnell zurück.

Im Gegensatz zum Vorgänger setzt Arturia bei der dritten Version ihres MiniLab Keyboards auf eine USB-C-Schnittstelle, die MK2-Version des Keyboards verfügte noch über einen USB-B-Port. Neben dem USB-Anschluss befindet sich eine mit „Control“ betitelte Klinkenbuchse, an die sowohl ein Sustain-, ein Footswitch- oder ein Expressionpedal angeschlossen werden kann.

Zu meiner (positiven) Überraschung bietet das MiniLab 3 nun auch einen MIDI-DIN-Ausgang. Das wird alle Nutzer von MIDI-Hardware freuen, erweitert diese Schnittstelle das Einsatzgebiet des Controllers doch deutlich, sehr schön. Auf der gegenüberliegenden Seite der Gehäuserückseite hat Arturia dazu auch einen Kensington Lock verbaut.

Einsatz des MIDI-Keyboards Arturia MiniLab 3

Die ersten Schritte mit Arturias MiniLab 3 Keyboard sind einfach und intuitiv. Sobald man das Keyboard mit dem beiliegenden USB-Kabel am Computer angeschlossen hat, wird es von der DAW oder Software-Klangerzeugern erkannt und man kann loslegen. Die Hardware-Bedienelemente des Keyboards lassen sich entweder innerhalb einer DAW über „MIDI Learn“ anlernen oder man nutzt hierfür Arturias MIDI Control Center. Dieser kostenlose Software-Editor erlaubt es, diverse MIDI-Kommandos auf Fader, Pads und Drehregler des Keyboards zu legen. Darüber hinaus dient das MIDI Control Center für Updates der MiniLab Firmware.

Wie bereits erwähnt, sind die acht Pads des MIDI-Keyboards mit Zweitfunktionen ausgestattet. Dieser lassen sich durch Drücken der Shift-Taste in Kombination mit dem gewünschten Pad aktivieren. Für eine bessere Übersicht hat Arturia die Pads in dieser Funktion farblich unterschiedlich markiert, so dass die drei linken Pads blau (Arpeggiator), die anderen fünf in unterschiedlichen Farben leuchten. Darüber hinaus können die acht Pads zweifach belegt werden, die Umschaltung der Bänke erfolgt ebenfalls mit Hilfe der Shift-Taste. Entsprechend lassen sich auf die acht Pads maximal 16 unterschiedliche MIDI-Kommandos programmieren.

Die Spielbarkeit der Pads empfinde ich als sehr gut. Alle reagieren sauber und dynamisch lassen sie sich sehr gut spielen.

Das Arturia MiniLab 3 bietet drei Arbeitsmodi. Der erste Modus wird aktiviert, sobald das Keyboard eine Verbindung zur Analog Lab Software feststellt. Entsprechend sind alle Bedienelemente auf die Software abgestimmt.

Der zweite Modus ist DAWs vorbehalten. Nutzt man eine der unterstützten DAWs, schaltet das Keyboard auch hier automatisch in den richtigen Modus und die wichtigsten Funktionen sind den Bedienelementen zugeordnet – super. Bei allen anderen DAWs funktionieren in der Regel nur die Transporttasten, der Rest muss dann eigenständig zugewiesen und programmiert werden.

Der dritte und letzte Arbeitsmodus dient für eigene Kreationen, d. h. nutzt man beispielsweise häufig einen bestimmten Software Klangerzeuger und möchte das MiniLab hierauf abstimmen, lassen sich intern bis zu fünf Presets anlegen. Auch dieser werden über das MIDI Control Center angelegt. Am Keyboard selbst kann man dann durch die Presets schalten.

Arpeggiator und Chord-Mode

Der Arpeggiator des MiniLab 3 bietet insgesamt sechs Abspielrichtungen: Up, Down, Inc(lusive), Exc(lusive), Rand(om) und Order. Als weitere Parameter lassen sich der Notenwert (1/4 bis 1/32, auch triolisch), Swing- und Gate sowie der Oktavumfang, Tempo und Sync (intern, extern) einstellen. Solche ein Arpeggiator gehört mittlerweile zur Standardausstattung von MIDI-Keyboards und bietet eine einfache Möglichkeit, Sounds auf die Schnelle mal in Aktion/Verlauf zu hören als auch für musikalische Inspiration zu sorgen.

Arturia MiniLab 3 White Kundenbewertung: (8) 95,00 € bei

Auch ein Chord-Mode gehört mittlerweile zur Standardausstattung eines MIDI-Keyboards und auch das MiniLab 3 verfügt über solch einen Modus. Die einzelnen Akkordtöne lassen sich im Aufnahmemodus entweder zusammen oder nacheinander einspielen. Danach benötigt man für das Spielen des Akkords nur noch einen Finger, der gespeicherte Akkord ist chromatisch über die gesamte Tastatur spielbar.

Eine Information noch zum Display des MiniLab 3: Auch wenn dieses vergleichsweise klein ausfällt, sorgt es dennoch dafür, dass man Einstellungen intuitiv und schnell vornehmen kann. Diverse Anzeigen wie bei der Einstellung des Arpeggiators oder des Chord Modus sind mit Hilfe des Displays schnell und zielsicher erledigt.

Zu guter Letzt darf man sich beim MiniLab 3 auch über eine Art Bildschirmschoner freuen. Wird das Keyboard für einige Zeit nicht gespielt, schaltet es automatisch in den Vegas-Modus. Das Display wird schwarz, die Pads leuchten in unterschiedlichen Farben auf. Sobald man ein Bedienelement berührt, „erwacht“ das Keyboard und ist sofort wieder spielbereit.