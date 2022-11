AIR Music Tech: Neue MPC Plug-ins für die DAW

MPC/Force Plug-ins für die DAW

Eines muss man AKAI lassen: Die letzten Updates für Force und die MPC-Plattform haben etliche neue Features gebracht und die MPCs sowie die Force auf ein neues Level gebracht. Ein Teil der Lorbeeren gebührt AIR Music Tech, der zum InMusic Konzern gehörenden Firma, die für die Entwicklung der Plug-ins zuständig ist. Nun hat AIR Music Tech acht Plug-ins der MPC-Plattform für macOS und Windows portiert, so dass diese ab sofort auch innerhalb einer DAW genutzt werden können.

Acht MPC-Plug-ins für die DAW

Bereits im April dieses Jahres hatte AIR Music Tech sieben Plug-ins vorgestellt, die es zuvor nur für die MPC gab. Damals holten die Entwickler die Plug-ins Bassline, Electric, Hype, Mellotron, Odyssey, Solina und TubeSynth auf den Mac/Windows-Computer. Hier unsere News dazu.

Bei den acht neu für macOS/Windows verfügbaren DAW Plug-ins handelt es sich um die folgenden:

Flavor Pro

Mini D

Organ

The Fabric Collection

OPx-4

Studio Strings

Stage Piano

Stage EP

Klanglich ist also für alle etwas dabei, zieht sich das Klangspektrum doch von akustischen Klavier- und E-Piano Sounds über Orgeln, Streicher, Synthesizer-Sounds und Sampling-Emulationen.

Alle acht Plug-ins sind einzeln erhältlich. Alternativ bietet AIR Music Tech die MPC Instruments Collection an. Diese beinhaltet die sechs Plug-ins Organ, The Fabric Collection, OPx-4, Studio Strings, Stage Piano und Stage EP. Es fehlen also Mini D und Flavor Pro.

Als Systemvoraussetzungen gibt AIR Music Tech Windows 10 (oder neuer) bzw. macOS Catalina (10.15.7 bis macOS 12.4 Monterey) an. Die Plug-ins können in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX zum Einsatz kommen.

Die Einführungspreise der Plug-ins liegen aktuell zwischen 69,- Euro für Flavor Pro bis hin zu 159,- Euro für die Fabric Collection. Die MPC Instruments Collection kostet aktuell 349,- Euro. Später werden die Plug-ins für Preise zwischen 99,- Euro und 249,- Euro zu haben sein, die MPC Collection soll dann 500,- Euro kosten.