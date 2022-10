Strymon BigSky, Reverb-Pedal im Plug-in-Format

Bodentreter im Plug-in Format

Die Firma Strymon ist vor allem in Gitarristen-Kreisen beim Weitem kein Unbekannter. Unzählige Pedale hat das Unternehmen bereits auf den Markt gebracht, darunter der weitverbreitete Bodentreter Big Sky. Und jetzt bringen die US-Amerikaner davon sogar ein Plug-in auf den Markt. Ab sofort kommen also auch alle DAW-User in den Genuss dieser tollen Hall-Programme.

Strymon BigSky

ANZEIGE

Das Strymon Big Sky Plug-in enthält insgesamt zwölf Reverb-Machines. Von Room, Hall, Spring und Plate bis hin zu Cloud, Shimmer, Magneto und Non Linear steht klanglich so einiges zur Auswahl. Je nach gewähltem Preset bietet das Plug-in unterschiedliche Parameter, die den Sound entsprechend beeinflussen. Optisch ähnelt das Plug-in seinem Hardware-Vorbild, so dass man neben der gleichen Grundfarbe auch ähnliche Potis „verbaut“ hat. Hierüber lassen sich u. a. Decay, Pre-Delay, Tone und Mod justieren. Den „Low End“-Regler findet man an der Hardware dagegen nicht, hier ist dieser Parameter nur über ein Untermenü zu erreichen. Hier das offizielle Video zum Big Sky Plug-in, Audiobeispiele findet ihr auf der Strymon Website:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Das Plug-in könnt ihr ab sofort zum Preis von 239,- Euro kaufen. Definitiv kein No-Brainer, aber günstiger als die Hardware ist das Plug-in immerhin. Diese kostet aktuell 449,- Euro. Und das Plug-in könnt ihr in der DAW gleich mehrere Male einsetzen.

Eine Demoversion, die ihr für sieben Tage nutzen könnt, bietet Strymon ebenfalls an. Eine Art Kombi aus Hardware und Software bzw. Rabatt für User der Original-Hardware gibt es leider nicht.

Als Systemvoraussetzungen gibt Strymon macOS (ab 11.6.4., 64 Bit) und Windows 10 (oder neue, 64 Bit) an. Einsetzen könnt ihr es als VST3, AU und AAX-Plug-in. Autoristiert wird das Plug-in über einen iLok-Account, wobei kein physischer Dongle notwendig ist.