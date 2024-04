Lead Architect & mehr Audio-Integration

Presonus hat das Update 6.6 für die DAW Studio One veröffentlicht. Die neue Version erweitert die Unterstützung von Dolby Atmos und Apple Spatial Audio und bringt auch einen neuen Software-Synthesizer.

Presonus Studio One 6.6, Digital Audio Workstation Update

Der neue Synthesizer heißt Lead Architect und kombiniert eine Synth-Engine mit Samples. Ein Sound besteht aus drei Parts, zwischen denen mit einem Vector-ähnlichen virtuellen Joystick übergeblendet werden kann. Das Plug-in verfügt über einen Arpeggiator, einen Repeater sowie sowie Reverb- und Delay-Effekte.

Lead Architect ist in Studio One+ enthalten.

Mehrere der neuen Features drehen sich um die erweiterte Unterstützung diverser Audioanwendungen, die mit der Version 6.5 eingeführt wurden.

Es gibt nun die Digital Release-Option “Upload to TuneCore” (TuneCore Client) für die direkte Bereitstellung auf Social Media- und Streaming-Plattformen.

Dolby Atmos Composite Beds (extending 5.1 and 7.1 beds with up to 6 top surround channels using objects) werden unterstützt und es gibt Mute/Solo für Dolby Atmos Bed Channels im Dolby Atmos Renderer-Fenster.

Ebenfalls werden nun Apple Spatial Audio Binaural Monitoring sowie Apple AirPods Pro/Max Head-Tracking und PHRTF (Personalized Head-Related Transfer Function) unterstützt.

Darüber hinaus gibt es Verbesserungen des Lyrics Displays auf den Song und Show Pages, ein neues Recording Template für Fender Master Pro, Pause/Resume beim Content Download, zusätzliche Eingabebefehle und eine längere Liste an Bug Fixes.

Die komplette Übersicht der Neuerungen und Verbesserung könnt ihr euch unter diesem Link ansehen.

