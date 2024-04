Bitwig Studio 5.2, Digital Audio Workstation Update

Vertraut Euren Ohren!

Version 5.2 der Digital Audio Workstation Bitwig Studio ist ab sofort verfügbar. Das Update ist wieder mit einigen interessanten neuen Features ausgestattet und wird von den Entwicklern mit dem Slogan „Trust your ears“ beworben. Was ist neu bei Bitwig Studio 5.2?

Bitwig Studio 5.2

So ganz offiziell ist der Release der Version 5.2 noch nicht. Bitwig stellt die neue Version aktuell als Public-Beta zum Download bereit, d.h. grundsätzlich sollte alles funktionieren, hier und da könnten aber noch kleinere Bugs auftauchen. So bald die Public-Beta Phase abgeschlossen ist, wird Bitwig dies noch einmal verkünden.

Eine der Neurungen in der Bitwig Studio DAW ist der Compressor+. Dieser geht laut Entwickler als universell einsetzbarer Kompressor durch, kann er doch sowohl den Klang färben als auch möglichst klangneutral arbeiten.

Sechs Arbeitsmodi aka Charaktere sorgen für unterschiedliche Kompressionsstile, indem sie verschiedene Gain-Reduktions- und Hüllkurven-Verhaltensweisen sowie zahlreiche Einstellungen, die Bitwig „unter der Haube“ versteckt hat, ändern.

Mit dem speziellen Auto Timing-Regler werden die Timing-Parameter (Attack, Release etc.) automatisch an das eingehende Audiomaterial angepasst. Zusammengenommen soll die Kombination aus der Charakterauswahl und der Auto Timing-Einstellung eine große klangliche Vielfalt bieten. Im folgenden Video gibt es weitere Infos dazu:

Ebenfalls neu an Bord ist ein Equalizer-Trio, die von klassischer Harware inspiriert sind und auf die Namen Focus, Sculpt und Tilt hören.

Bei Sculpt orientiert man sich am berühmten Pultec EQP-1, wovon dieses EQ-Plug-in auch seine Steuerelemente und Komponenten geerbt hat. Ein klassischer Breitband-EQ, der unter anderem für die Bassanhebung geeignet ist und mit voreingestellten Frequenzen schnell eine „magische Wirkung“ entfalten soll. Der Nutzer kann die Wahl der Sättigung bestimmen. Vom passenden Röhren-Stil über Transistor für gleichmäßige Obertöne und Punch im mittleren Frequenzbereich bis hin zu einem klinisch sauberen Modell soll hier einiges möglich zu sein.

Der Focus-EQ ist ähnlich aufgebaut, orientiert sich aber am MEQ-5 und soll eher für den mittleren Frequenzbereich dienen. Mit Tilt lässt sich zu guter letzt der Klang im Handumdrehen heller oder dunkler einstellen, natürlich nicht ohne ein paar weitere Extras zu bieten.

Die mauslose Navigation soll in Bitwig Studio 5.2 zum Kinderspiel werden. Mit den Pfeiltasten kann jetzt zwischen relevanten Punkten in Clips, auf der Arranger Timeline oder sogar zwischen verschiedenen Spuren im Projekt navigiert werden. In der Arranger Timeline lässt sich durch kleine Schritte wie Beat-Unterteilungen, Automationspunkte, Clip-Anfänge und -Enden und mehr hin und her springen, etc.

Aber auch bei der Verwendung einer Computermaus verspricht Bitwig Verbesserungen. Der Mauszeiger rastet an Überblendungspunkten und anderen praktischen Stellen automatisch ein und mit einem einfachen Rechtsklick kann beispielsweise der Clip-Start festgelegt werden.

Weitere Verbesserungen in Version 5.2 findet ihr im folgenden Video:

Mit dem Update auf Version 5.2 hebt Bitwig auch die Systemvoraussetzungen an. Ab sofort wird Windows 10 (oder neuer) macOS 10.15 (oder neuer) oder Ubuntu 22.04 (oder neuer) vorausgesetzt. Und hinsichtlich der Grafik erfordert Bitwig 5.2 DirectX 11 (oder neuer) bzw. DX11-Level Vulkan unter Linux.

Das Update ist kostenlos. Die Version Bitwig Studio bekommt ihr zum Preis von 379,- Euro. Die Producer-Version gibt es bereits für 195,- Euro, Bitwig Essentials für 95,- Euro.