Thomann Cyber Week 2023 mit super Deals im Bereich PA und Licht

Jetzt zuschlagen und ordentlich abstauben

Genau jetzt ist der Zeitpunkt zuzuschlagen. Bei der Thomann Cyber Week 2023 gibt es aktuell super Deals im Bereich PA und Licht. Vielleicht wollt ihr euch den Traum nach einer neuen Funkstrecke endlich erfüllen oder die Bühne soll mit neuen Scheinwerfern in knalligem Licht erstrahlen. Die alten PA Lautsprecher sollen endlich in den Ruhestand und durch leistungsstarke Aktivboxen ersetzt werden? Dazu bietet die Thomann Cyber Week 2023 mit besonders günstigen Angeboten die Gelegenheit, richtig viel Geld zu sparen. Und bedenkt dabei, bei PA Lautsprechern braucht man ja meist zwei. Das heißt im Klartext, hier spart ihr sogar doppelt ;-).

Thomann Cyber Week PA Lautsprecher zu unschlagbar günstigen Preisen

Turbosound Milan M15

Der 1.100 Watt starke MILAN M15 ist ein tragbarer 15″-Zweiwege-Aktivlautsprecher mit unabhängigen Eingangskanälen mit Mikrofon- und Line-Eingängen, die separat ausgewählt werden können. Mit Klark Teknik DSP Technology versehen und seinem Zweiband-Master-EQ (Bässe, Höhen), dem intelligentem Limiting und seiner Mix-Out-Funktion, zum Anschluss weiterer Aktivlautsprecher für eine einfache Systemerweiterung, eignet sich Milan M15 für eine Vielzahl von Musikquellen: von niederohmigen Mikrofonen, akustischen Gitarren und Keyboards bis hin zu MP3-Playern und Mischpulten.

Bei den Cyber Week-Specials sind jetzt 16 Prozent Preisnachlass drin. Das heißt, statt 598 Euro zahlt ihr jetzt nur noch 498 Euro, habt also 100 Euro gespart. Und das pro Lautsprecher :-)

Turbosound Milan M15

Alto TX 315

Hier haben wir einen aktiven Fullrange-Lautsprecher mit 2-Wege-Arbeitsweise, der sich für eine Vielzahl von Einsatzzwecken eignet. Der Lautsprecher verfügt über einen 15-Zoll-Tieftöner und einen 1-Zoll-Kompressionstreiber aus Titan, der für seidige Höhen sorgt. Gemeinsam decken sie das Frequenzspektrum von 65 Hz bis 20 kHz ab. Seine aktive Frequenzweiche setzt bei 2,5 kHz an. Dabei werden beide Speaker per Bi-Amping separat angesprochen. So leistet der Class-D Verstärker des aktiven Lautsprechers 350 W RMS. Ein Stereo-Paar kann damit bis zu 140 Zuhörer beschallen. Ein einfacher Equalizer ist ebenfalls an Bord. Per Contour-Schalter lassen sich die tiefen und hohen Frequenzen gemeinsam um 3 dB anheben.

Im Thomann Cyber Week-Deal habt ihr pro Lautsprecher 50 Euro weniger zu zahlen. Statt 379 Euro also jetzt 329 Euro. Worauf jetzt noch warten?

Alto TX 315

JBL EON715

Der JBL EON715 ist ein aktiver Fullrange-Lautsprecher mit 15“ Tieftöner und 1“ Hochtöner. Mit seiner Leistung von 1.300 Watt Peak eignet er sich für effektive Beschallung mittelgroßer und großer Veranstaltungen. Er verfügt über einen digitalen 3-Kanal-Mischer mit DSP-Effekten, sowie einen 8-Band-Equalizer zur Klangoptimierung. Darüber hinaus verwendet er die dbx DriveRack Inside-Technologie, die für eine automatische Unterdrückung von Rückkopplungen sorgt. Die beiden XLR-Kombibuchsen bieten einen flexiblen Anschluss von Signalen. Auch drahtlose Audiostreams sind via Bluetooth möglich.

Statt 666 Euro braucht ihr aktuell nur 598 Euro auf den Tisch legen, habt also 68 Euro pro Lautsprecher gespart. Wenn das kein guter Deal ist.

JBL EON712

Wem der JBL EON715 zu wuchtig ist, der findet vielleicht an der kleineren Ausführung EON712 gefallen. Die Leistung der EON712 ist identisch mit dem größeren Modell, aber durch die etwas andere Bestückung beim Woofer mit einem 12″ Tieftöner ist das Gehäuse kompakter.

Natürlich macht sich das auch im Preis bemerkbar. Statt regulären 589 Euro kostet die EON712 bei der Thomann Cyber Week 2023 jetzt nur noch 549 Euro. Macht immerhin einen Preinachlass von 40 Euro pro Lautsprecher.

RCF HD 10-A MK V

Manchmal reicht ein Tieftöner mit 10“ einfach aus. Dann seid ihr hier richtig. Die RCF HD 10-A MK V kommt mit 10“ Woofer und 1“ Hochtöner. Immerhin 800 Watt Peak verspricht der italienische Hersteller. Die Aktivbox ist äußerst handlich und gut klingend. Das hat auch unser Testbericht ergeben. Für ihre Abmessungen bietet die „kleine Italienerin“ einen ausgewachsenen Bassanteil und überzeugt mit guten Komponenten und einer praxisgerechten Haptik. Wer eine kleine, leistungsfähige und sehr gut klingende Box sucht und die Verwendung eines externen Pults für die finale Klangregelung nicht scheut, ist hier genau richtig.

Und Geld sparen könnt ihr obendrein. Denn statt 549 Euro geht die Kleine jetzt für 498 Euro über die Theke. Das heißt, 51 Euro pro Lautsprecher weniger bezahlen und zwei neue Aktivboxen an den Start bringen.

RCF HD 10-A MK V

Wünsche erfüllen mit günstigen Funkstrecken bei der Thomann Cyber Week 2023



Sennheiser XSW IEM Set B-Band

Die Marke Sennheiser ist eine Bank im Bereich Funkstrecken. Mit diesem Set gibt es jetzt drahtloses In-Ear Monitoring zum Sonderpreis. Zum Lieferumfang gehören neben dem UHF-Sender mit Beltpack sogar ein Ohrhörer. Also nichts wie hin in den Proberaum und direkt antesten. Das Set arbeitet im B-Band zwischen 572 und 596 MHz bei einer Sendeleistung von 30 mW und hat einen Übertragungsbereich von 45 bis 15.000 Hz und macht einsteiger rundum sorglos.

Im Thomann Cyber Week-Deal statt 598 Euro jetzt 555 Euro. Macht immerhin 43 Euro Ersparnis.

Hier geht es übrigens zu unserem Test.

Sennheiser XSW IEM Set B-Band

the t.bone free solo HT 863 Mhz

Die Hausmarke the t.bone aus dem Musikhaus Thomann steht für gute Qualität bei fairen Preisen. Doch nun werden die Kosten für den schmalen Geldbeutel noch weiter gesenkt – unglaublich! Das the t.bone free solo HT 863 MHz ist ein Funkmikrofon-Set mit Gesangsmikrofon / Handsender und stationärem Empfänger. Einsteiger können damit im Handumdrehen arbeiten. Obwohl das analoge Drahtlos-Paket im unteren Preissegment angesiedelt ist, bietet es Profi-Features wie wählbare Sendeleistung, regelbarern Squelch, Frequenzscan und Pilotton. Transportkoffer und Rackmount-Set sind ebenfalls dabei.

Wer 30 Euro sparen will, sollte zuschlagen. Statt 209 Euro kostet das UHF Funksystem jetzt nur noch 179 Euro. Das sind ganze 14% Rabatt.

the t.bone free solo HT 863 MHz

Shure SLXD24E/Beta58 G59

Shure ist ebenfalls eine große Marke im Bereich der Funktechnik. Wer schon immer die bekannte Mikrofonkapsel Beta58A als Handsender haben wollte, der kann bei diesem Deal 50 Euro sparen. Das Drahtlossystem SLXD24/B58 mit der dynamischen Beta58A Mikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik und SLXD2 Handsender liefert transparente digitale Klangqualität und eine absolut zuverlässige HF-Performance für Live-Auftritte im Frequenzbereich von 50 Hz bis 16.000 Hz.

Deal- Statt 739 Euro jetzt 689 Euro in der Thomann Cyber Week 2023.

Digitalmischpulte von klein bis groß mit deutlichen Preisnachlässen bei der Thomann Cyber Week 2023

Tascam Sonicview 16

Bei hochwertigen Aufnahmegeräten und digitalen Mischpulten kann Tascam auf eine lange Tradition zurückblicken. Mit Sonicview hat Tascam eine völlig neue Reihe digitaler Mischkonsolen geschaffen, die mit modernster Technik ausgestattet sind und es leicht machen, alle gewünschten Parameter im Blick zu haben und zu steuern – mit frei konfigurierbaren Touchscreens und benutzerdefinierbaren Tasten, Motorfadern und intuitiver Steuerungssoftware. Das Digitalmischpult Sonicview 16 bietet 44 Eingangskanäle (40 Mono, 2 Stereo), 22 flexible Ausgangsbusse plus Stereosumme mit grafischem 31-Band-EQ. Die AD/DA-Wandlung liegt bei 32 Bit / 96 kHz.

In der Thomann Cyber Week kostet das Digitalmischpult statt 5.222 Euro jetzt 4.444 Euro. Macht satte 778 Euro Preisnachlass.

Tascam Sonicview 16

Allen & Heath Qu-32 Chrome

32 Mono Eingänge (XLR oder Klinke), 3 Stereo Inputs (Klinke), 4 Stereo FX Returns und 24 Mix Outputs bietet das Digitalmischpult Allen & Heath Qu-32 Chrome. Die meistverkaufte Mischpultserie von Allen & Heath schöpft das volle Potenzial der digitalen Mischtechnik aus, mit vollständigem Abruf der Einstellungen, praktischen Aufnahme- und Wiedergabelösungen, iPad-Steuerung, persönlichen Monitoring-Optionen und der Wahl zwischen lokalem und ferngesteuertem I/O.

Damit der Umstieg auf ein Digitalpult noch schmackhafter ist, kostet das Qu-32 Chrome statt 3.898 Euro jetzt 3.590 und ist damit um 308 Euro günstiger.

Allen & Heath Qu-32 Chrome

In der dunklen Jahreszeit ist stimmungsvolles Licht erhellend – Die Thomann Cyber Week 2023 schafft Abhilfe

Stairville Infinite Pixel 360

Dies Matrix Moving Head mit 36x 10 W 4-in-1 RGBW LEDs bietet durch seine 6×6 Pixel-Matrix unzählige Möglichkeiten für Lichtdesigner. Mit vielen vorprogrammierten Mustern lassen sich tolle Effekte auch in kleinen Kanalmodi realisieren. Mit vorprogrammierten Buchstaben für die schnelle Gestaltung von Texten auf der Bühne. Die Endlos-Rotation im Pan und Tilt Bereich sorgt für spektakuläre Effekte. Im 152 Kanal Modus lässt sich jede einzelne LED im vollen Umfang ansteuern. Durch die Größe und enorme Lichtleistung von insgesamt 360 Watt ist der Infinite Pixel 360 perfekt für mittelgroße bis große Bühnen und Clubs.

Der Geldbeutel wir allerdings deutlich entlastet, denn mit 26% Nachlass kostet diese Matrix statt 949 Euro jetzt nur noch 698 Euro. Das sind 251 Euro weniger – wenn das keine Erleuchtung bringt.

Stairville Infinite Pixel 360

Stairville LED Commander 16/2

Zur Steuerung von LED Scheinwerfern und Moving Heads ist der Stairville LED Commander 16/2 das perfekte DMX Steuerpult für Einsteiger. Damit lassen sich insgesamt 16 Geräte unabhängig voneinander steuern. Auf zwei Bänken können 16 Farben gespeichert und abgerufen werden. Seine separate Chaser Funktion ermöglich es, 16 Chaser (Lauflichter) abzuspeichern. Dank Joystick ist die Steuerung von Moving Heads oder Scannern sehr komfortabel. Zwei zusätzliche Aux Wege ermöglichen außerdem die Steuerung einer Nebelmaschine oder eines Stroboskops.

Hier kannst du 32% sparen, denn statt 279 Euro kostet das DMX Steuerpult jetzt nur noch 189 Euro. Macht 90 Euro weniger Kohle.

Stairville LED Commander 16/2

Ignition Tristan 200

Dieser 180 W Beam-Spot-Wash Hybridscheinwerfer im ultrakompakten Design bietet eine Helligkeit von 16.500 lx @ 5 m. Als Lichtquelle dient eine 180W starke 8.500K LED. Die Farbwechsel erfolgen über ein Farbrad mit acht Farben und Rainbow-Effekt. Weitere Effekte unterstützt der Bewegt-Scheinwerfer mit den beiden Gobo-Rädern, eines davon rotierend und mit sechs wechselbaren Gobos bestückt, das andere statisch mit sieben werkseitig integrierten Gobos. Hinzu kommen das rotierende 3-Facetten-Prisma, das für zusätzlich kreative Lichtbilder steht, sowie der Frostfilter.

Jetzt 301 Euro Preisnachlass sichern. Statt 1.499 Euro kostet der Ignition Tristan 200 jetzt 1.198 Euro, macht 20%.

Ignition Tristan 200

Stairville Infinite Pixel Mini 90

Der Stairville Infinite Pixel Mini 90 ist mit einer 3×3 Matrix der kleinste Moving Head der Stairville Infinite Pixel Reihe und bietet Lichtdesignern die Möglichkeit, auch auf kleinen Bühnen individuelle und kreative Effekte zu erzielen. Durch die vielen vorprogrammierten Muster lassen sich tolle Effekte auch in kleinen Kanalmodi und mit kleinem Lichtpult realisieren. Die Endlos-Rotation im Pan und Tilt Bereich sorgt für spektakuläre Effekte. Im 44 Kanal Modus lässt sich zu dem jede einzelne LED im vollen Umfang ansteuern. durch die kompakte Größe und trotzdem starke Lichtleistung von insgesamt 90 W ist der Infinite Pixel Mini 90 perfekt geeignet für kleine bis mittelgröße Bühnen, Clubs und mobile DJs.

Statt 499 Euro jetzt nur noch 398 Euro. Das sind 20% weniger oder 101 Euro Einsparpotenzial, die ihr in das Weihnachtsgeschenk de Freundin stecken könnt.