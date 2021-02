Thomann Stompenberg FX

Stompenberg FX - Pedale von Zuhause aus testen

Wer’s kennt, kennt’s: man sucht nach dem perfekten Overdrive-/Modulation-/Reverb-/Delay-Pedal, schaut sich unzählige Videos an, klickt sich durch, bestellt’s und wird dann irgendwie nicht ganz warm damit, weil irgendwas beim Handling dann doch anders war als erwartet. Innovation entsteht, wenn jemand eine clevere Lösung für ein Problem findet. Stompenberg FX haben genau das geleistet.

Mit der Online App präsentieren Thomann eine Möglichkeit, wie ihr quasi über den Web Browser auf authentische Weise Pedals testen könnt. Das heißt im Konkreten: Ihr könnt an den Reglern Parameter einstellen, Bedienebenen freischalten und den authentischen Sound produzieren. So könnt ihr euch ein umfassendes Bild machen, bevor ihr das gute Stück in den Warenkorb schieb. Wie funktioniert das Ganze? Ihr geht auf die Stompenberg FX Seite und ruft das Pedal eures Interesses aus. Dann könnt ihr aus aufgenommenen Loops auswählen und durch das Pedal schicken und im Web-Browser an den Reglern und Parametern drehen was das Zug hält. Ihr seid dabei nicht auf fremde Loops angewiesen, sondern könnt auch im Record-Modus eure eigenen Loops erschaffen und sie als Test-Audio verwenden. Das ist eine ganze Menge wert, hat man doch eigene Vorstellungen und möchte mit eigenen Ideen die Response des Pedals ausloten. Das ist aber nicht alles. Neben Record-Modus gibt es nämlich noch den Live-Modus.

Der Modus erlaubt euch quasi, ein Pedal über die Stompenberg App mit leichter Latenz und per Reamping durch euren Verstärker zu jagen. Die oberste Devise ist hierbei natürlich, das Ganze so authentisch und stark wie nur denkbar möglich klingen zu lassen. Das User-Interface soll eine hundertprozentige Repräsentation der Konfiguration beim Panel wiedergeben. Das heißt konkret: Im Grunde spielt ihr also echte Pedale über ein Web-Browser-Interface, und hierfür werden die integren Schaltkreise im Detail abgebildet. Ein Mordsunterfangen, das Ihr hier genauer nachvollziehen könnt:

Wie weit wird das gehen, und wird sich das Konzept der Stompenberg FX App etablieren? Das hängt zweifelsohne davon ab, wie intuitiv es in der Praxis ist und vor allem – wie einfach. Macht aber einen verdammt guten Eindruck – wer sich für die Entstehung des Ganzen interessiert – dieser Blog-Artikel bei Thomann gibt Einblicke. Thomann macht die Ausweitung des Angebots der App sicher von den Zahlen ab. Natürlich wird man jetzt nicht jedes obskure Overdrive-Pedal aus den 70ern finden. Den Anfang machen 185 Pedale, darunter Klassiker wie das Strymon Capistan oder der TC Electronic Fluorescence Shimmer. Dass die Bibliothek wachsen wird, steht außer Frage. Ich persönlich mag die Idee und werde mir das schon bald näher ansehen.