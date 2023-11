Cyberweek Specials bei Thomann: Die besten Angebote für Tonstudio-Equipment

Angebote für Recording-Equipment

Aktuell purzeln wieder überall die Preise. Egal ob man es Black Friday, Cyberweek, Winter Special oder sonst wie nennt, an allen Ecken und Enden senken Hersteller und Händler derzeit ihre Preise. Auch das Musikhaus Thomann ist dieses Jahr wieder mit etlichen Angeboten dabei. Die Besten aus dem Bereich Studio- und Recording-Equipment haben wir euch im folgenden Artikel zusammengestellt.

Antelope Audio Edge Solo, Modeling-Mikrofon

Modeling-Mikrofone sind derzeit stark angesagt. Wer in diesen Bereich günstig einsteigen möchte, kann dies derzeit mit dem Antelope Audio Edge Solo machen. Das Mikrofon agiert zunächst wie ein herkömmliches Mikrofon. Das aufgenommene Signal kann im Nachhinein aber bearbeitet werden um so klanglich einem bekannten Mikrofonklassiker zu entsprechen. Derzeit bietet Antelope Audio 18 Emulationen an. Wohl aus lizenztechnischen Gründen sind die Namen, hinter denen sich die Klassiker verbergen, nicht die Originalnamen. Bei der Aufzählung der Modelle: Tokyo 800T, Berlin 47 FT, Berlin 67, Berlin 87, Berlin M103, Berlin 49T, Minnesota 20, Vienna 12 und Vienna 414 dürfte den Meisten klar sein, um welche Modelle es sich dabei handelt. Ausgeliefert wird das Edge Solo mit Mikrofonkoffer und Stativhalterung. Hier geht es zum Test des Vorgängers Edge (ohne Solo), so dass ihr euch einen Eindruck von der Funktionsweise des Mikrofons machen könnt.

Zur Cyberweek 2023 bekommt ihr das Edge Solo derzeit 24% günstiger. Der Preis liegt aktuell bei 298,- Euro.

AVID MBOX Studio, Audiointerface

Das Avid MBOX Studio Audiointerface ist eine Kombination aus Interface und Monitorcontroller samt DSP-Effekten und einem ausgeklügelten Software-Mischpult. Die Möglichkeiten sind sehr weitreichend, so dass man nach einer kurzen Lernphase sehr flüssig mit dem Interface arbeiten kann und gesonderte Geräte wie ein Monitorcontroller überflüssig sind. Die FX-Loops und das Re-Amping von Gitarren sind ein weiteres Highlight des AVID-Interfaces.

Zum Zeitpunkt unseres Tests im Dezember 2022 lag der Preis bei 989,- Euro – jetzt bekommt ihr das Interface für 798,- Euro. Das macht 12% Rabatt.

Boss Gigcaster 5 und Gigcaster 8, Streaming-Interfaces

Wer im Streaming-Bereich unterwegs ist, hat sicherlich schon einmal von der Gigcaster-Serie gehört. Boss hat gleich zwei Gigcaster-Modelle im Angebot, den Boss Gigcaster 5 und den Boss Gigcaster 8. Die beiden Modelle unterscheiden sich zum einen in der Zahl der Kanäle – 5 Kanäle und 16 In/12 Out als USB-Audiointerface beim Gigcaster 5, 8 Kanäle und 20 In/14 Out als Interface beim Gigcaster 8. Der kleine Gigcaster bietet zwei XLR/TRS-Kombo-Eingänge, der große deren vier. Zudem sind auch die Fader-Wege des 8ers mit 65 mm gegenüber den 50 mm des 5ers etwas luxuriöser. Beide besitzen aber (nur) einen Kanal zum direkten Anschluss von Bass oder Gitarre und einen weiteren Stereo-Line-Eingang.

Weitere Pluspunkte des großen Modells sind unter anderem ein eingebautes Stereomikrofon, vier statt zwei getrennt regelbare Kopfhöreranschlüsse, die Möglichkeit des Multitrack-Recordings auf einer microSD-Speicherkarte und Hardware-Pads statt virtueller Pads auf dem Display.

Hier unser Test zum Gigcaster 5.

Wer daran Interesse hat, kann während der Black Friday 2023 Angebote kräftig sparen. Den Gigcaster 5 gibt es derzeit für 222,- Euro (-48%), den Gigcaster 8 für 299,- Euro (-52%).

DOCtron IMC, Instant Mastering Chain

Unser Test zum DOCtron IMC hat bei seinem Erscheinen für viel Aufsehen gesorgt. Das von Martin Stimmig und DOCtron entwickelte Gerät, Instant Mastering Chain (IMC) genannt, kann als Stereo-Prozessor für die Summenbearbeitung im Live- und Studio-Betrieb zum Einsatz kommen. Ausgestattet mit Equalizer, Kompressor und Sättigungsstufe soll es die letzten Dezibel rausholen und Live Künstlern so zu einem druckvollen Auftritt verhelfen. Unseren Test dazu findet ihr hier.

Während der Cyberweek ist die Instant Mastering Chain um 23% günstiger zu haben, der Preis liegt aktuell bei 2.290,- Euro.

Focusrite Scarlett 3rd Generation, Audiointerfaces

Zwar hat Focusrite seine Scarlett-Serie vor kurzem auf den neuesten Stand gebracht (hier alle Informationen zur 4rd Generation) und damit ist die 3rd Generation nicht mehr ganz aktuell. Aber wer sparen möchte, bekommt mit den aktuellen Angeboten der Scarlett-Audiointerfaces jetzt die passende Gelegenheit um ein Schnäppchen zu machen. Denn die 3rd Generation ist keineswegs schlecht – in unserem Test schnitten die Interfaces mit einem „sehr gut“ ab.

So gibt es das Scarlett Solo 3rd Generation derzeit für 76,- Euro, das Scarlett 2i2 3rd Generation für 112,- Euro. Und Software gibt es kostenlos auch noch mit dazu.

IGS Audio Multicore und V8 Compressor, Kompressoren

Die beiden Hardware-Boliden von IGS Audio gibt es anlässlich der Cyberweek 2023 mit 14% Rabatt. So kostet der Multicore derzeit 2.990,- Euro, der V8 Compressor 2.490,- Euro.

Der Multibandkompressor IGS Audio Multicore ist fürs Mastering gedacht und bietet einen sehr warmen Grundcharakter. Er klingt Vintage-mässig und dazu auch noch außerordentlich weich für einen VCA-Kompressor. Auch optisch geht es Retro-mäßig zu, denn er erinnert an die Anfänge der Radioübertragung.

Alles in allem ist der Multibandkompressor eine Soundmaschine, die sicher in vielen Studios eine passende Anwendung finden kann.

Neve 1073 DPD Stereo, Mikrofonvorverstärker

Wer schon immer mal einen Neve-1073-Preamp sein Eigen nennen wollte, der Preis aber bis dato zu hoch lag, könnte jetzt zugreifen. Mit 2.390,- Euro ist der Neve 1073 DPD Stereo zwar weiterhin kein Schnäppchen, aber bei 11% Rabatt könnte der ein oder andere schon ins Grübeln kommen.

Der Clou des 1073 DPD ist, dass er neben dem klassischen Neve-Sound, mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet ist und so in modernen Tonstudio besser eingebunden werden kann.

Weitere Informationen gibt es in unseren Tests zum 1073 DPA und 1073 DPX.

Swissonic V7 und V8, Nahfeldmonitore

Mittlerweile müsste jedem klar sein, dass Qualität nicht immer mit einem hohen Preis einhergehen muss. Im Falle von Nahfeldmonitoren hat Thomann mit seiner Eigenmarke Swissonic gezeigt, dass günstig auch gleichzeitig sehr gut sein kann. Die V5, V7 und V8 Studiomonitore haben uns im Test überzeugt, bieten sie doch einen sehr natürlichen und druckvollen Klang. Der Air Motion Transformer im Hochtonbereich ist nicht nur ein Gewinn in Sachen Auflösung und Transparenz, sondern harmoniert auch bestens zum Gesamtkonzept der Aktivmonitore.

Wer also nach günstigen Studiomonitoren Ausschau hält, sollte die V-Serie von Swissonic ruhig einmal ausprobieren. Derzeit gibt es die Speaker mit 16% bzw. 25% Rabatt, so dass der kleinere V7 117,- Euro kostet, der V8 Speaker 149,- Euro. Hier unser Test dazu.

TC Electronic TC8210, DAW-Plug-in mit Controller

Mittlerweile hat TC Electronic etliche Controller-Plug-in-Bundles im Angebot. Eines der ersten Kombinationen, die aus Hardware-Controller und DAW-Plug-in bestehen, war der TC8210. Dabei dient der Controller lediglich als Fernsteuerung für das Plug-in, die Bedienung wird hierdurch also von der Maus/Tastatur-Kombi in Richtung Controller geschoben. Klanglich bietet das TC8210 unterschiedliche Hall-/Reverb-Programme, wobei der Reverb des 8210 eher tendenziell kühl klingt. Bombastische Drums und epische Becken, da fühlt sich das TC Electronic wohl. Der Hall klingt immer ernsthaft und wenig verspielt. Auch die Presets gehen sehr in diese Richtung.

Bei Thomann gibt es das TC Electronic TC8210-DT derzeit für 59,- Euro und damit 25% günstiger.