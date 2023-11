Roland A-88MKII MIDI-Controller ist bereit für MIDI 2.0

Masterkeyboard mit Hammermechanik

Das Roland A-88 Mk2 wurde bereits anlässlich der NAMM Show 2020 vorgestellt. Das kompakte MIDI-Controllerkeyboard, das wir hier bereits im Test hatten, erhält nun ein lang ersehntes Update – inklusive der vor 3 Jahren bereits angepriesenen MIDI 2.0-Funktionen.

Roland A-88MKII – jetzt mit MIDI 2.0

Das Thema MIDI 2.0 zieht sich bereits etliche Jahre und Roland gehörte im Jahr 2020 zu den ersten Herstellern, die ein Produkt mit entsprechendem Funktionsumfang vorstellten. Allerdings damals noch echten Nutzen, man gab lediglich bekannt, dass das Roland technisch für MIDI 2.0 gerüstet sei.

Mit dem ab sofort erhältlichen Firmware-Update 2.0, das ihr euch kostenlos von der Roland-Website herunterladen könnt, unterstützt das A-88 Mk2 nun endlich auch MIDI 2.0. Damit lassen sich Sounds nun deutlich detaillierter und ausdrucksstärker spielen, es werden 256 anstatt 16 MIDI-Kanäle unterstützt und vieles mehr.

Hier unsere Original-News vom 07.01.2020

Mit dem Roland A-88MKII wird ein neuer MIDI-Controller vorgestellt, der für den neuen MIDI 2.0-Standard mit seinen erweiterten Möglichkeiten gerüstet ist.

Das Masterkeyboard besitzt Rolands bewährte Hammermechanik-Tastatur PHA-4 mit 88 Tasten. In der Controller-Sektion gibt es acht RGB-beleuchtete Tasten, acht RGB-beleuchtete Regler, zwei zuweisbare Tasten und weitere Funktionstasten.

Es lassen sich drei Splitzonen für separate Sounds frei einrichten. Anstelle von Pitch- und Modulatiosrad ist der Roland-typische Bender vorhanden. Neben einem Eingang für ein Sustain-Pedal gibt es noch zwei weitere frei zuweisbaren Pedaleingänge.

Ein Arpeggiator kann mit den Modi Up, Down, Up/Down und Random über bis zu vier Okatven betrieben werden. Ebenso ist ein Akkordspeicher vorhanden. Über die multifunktionale Pads lassen sich Steuerbefehle und Events auslösen, was sich insbesondere im Live-Einsatz anbietet.

An Anschlüssen besitzt das Keyboard MIDI-In und -Out sowie USB-C, das für für MIDI und Stromversorgung an MacOS- und Windows-Rechnern genutzt werden kann, wofür eine eigene Steuersoftware mitgeliefert wird. Damit lassen sich Layer, Mappings und Zuweisung für die Pads programmieren und als Setups, zum Beispiel für bestimmte Software-Synthesizer, abspeichern. Über eine Snapshot-Funktion lassen sich die Setups abrufen.

Außerdem werden iOS-Geräte (Lightning-Anschluss mit Apple Camera Connection Kit sowie eine separate Netzstromversorgung am Keyboard) unterstützt.

Der Roland A-88MKII MIDI-Controller ist mit 1.429 x 274 x 119 mm recht kompakt bemessen und wiegt 16,3 kg. Der Preis soll 999,- US-Dollar betragen.