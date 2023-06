Test: IMG Stageline Skyrock Outdoor-Lautsprecher

Passende Begleitung für Party-People?

Was wäre eine Party im Park ohne Musik? Das haben sich bestimmt auch die Entwickler der Soundboks gedacht, die auf immerhin auf Platz 3 der Thomann-Verkaufscharts für akkubetriebene Fullrange-Lautsprecher steht. Platz 1 und 2 belegt die Bose S1 Pro (auf Platz 2 als Bundle mit Stativ). Das ist eigentlich erstaunlich, denn die Soundboks ist nicht gerade klein und schon gar nicht leicht. Mit ihrer 2x 10“ Subwoofer-Bestückung plus 1“ Hochtöner und einer Optik, die entfernt an die berühmte 15/3-Allround Box von Zeck erinnert, die in den 80er Jahren gefühlt jeder gespielt hat, hebt sie sich von den anderen Anbietern deutlich ab. Die IMG Stageline Skyrock möchte nun den gleichen Markt bedienen und die eine oder andere optische Ähnlichkeit mag beabsichtigt sein. Doch schauen wir einfach mal genauer hin.

IMG Stageline

IMG Stageline ist eine Marke von Monacor International. Gegründet im Jahr 1965 noch unter dem Namen Inter-Mercador und später umbenannt in Monacor bedient das Unternehmen schon früh den deutschen und dann auch den internationalen Markt mit Elektronikartikeln aus Asien. Zunächst macht man durch Sicherheitstechnik auf sich aufmerksam, dann mit Beschallungs- und Hifi-Technik. Dabei wurde das Unternehmen fast sieben Jahre lang aus einem Eigenheim in Bremen heraus geführt und zog erst 1972 in ein eigenes Bürogebäude. Es folgen erste Auftritte auf Messen wie der Musikmesse und der Pro Light & Sound in Frankfurt. 1990 führt man die Marke IMG Stageline ein, die sich ausschließlich mit Veranstaltungstechnik befasst.

IMG Stageline Skyrock

Wie bereits zu Beginn erwähnt, besitzt die IMG Stageline Skyrock auf den ersten Blick einige Ähnlichkeiten mit der Soundboks. Doch schon beim Blick auf die Ausstattung und die technischen Daten ist es vorbei mit der Ähnlichkeit. Die IMG Stageline Skyrock ist mit einem 15“ Woofer und einem 1“ Hochtonhorn bestückt. Es handelt sich also um einen Zweiwegelautsprecher. 76 Watt RMS-Leistung verteilen sich wie folgt auf die beiden Treiber: 55 W für den Tieftöner und 21 W für den Hochtöner. Bereitgestellt werden diese von einer Class-D-Endstufe. IMG Stageline gibt die Gesamtleistung mit 130 W Peak an, den maximalen Schalldruck mit 129 dB.

Der Frequenzgang reicht laut Hersteller von 38 Hz bis 20 kHz, was ich später mit einer Messung überprüfen werde. Eingangsseitig entdecke ich einen XLR/Klinke-Combo-Anschluss für ein Mikrofon sowie einen Aux-Eingang als 3,5 mm Klinkenbuchse für einen Zuspieler. Das war’s auch schon. Musik zuspielen lässt sich außerdem per Bluetooth in der Version 5 und immerhin mit APTX für den guten Sound. Die USB-Buchse auf der Front ist nicht zum Anschluss eines USB-Sticks gedacht oder eines Computers, um diesen als Zuspieler zu verwenden, sondern rein als Ladebuchse. Die USB-Typ-A-Buchse liefert maximal einen Strom von 1 A. Mehr zu erfahren ist darüber leider nicht.

Zwei Skyrock lassen sich kabellos über die TWS Bluetooth-Funktion verbinden. TWS steht für True Wireless Stereo und ermöglicht den stereofonen Betrieb, ohne dafür extra Kabel ziehen zu müssen und ein externes Mischpult zu bemühen. Zum Aktivieren von Bluetooth und TWS stehen jeweils eigene Taster zur Verfügung.

Es folgen vier Regler: Mic-Level, Mic-Reverb, Aux/BT-Level und Main Level. Mikrofon- und Musiksignal lassen sich also immerhin getrennt voneinander regeln. Mic-Reverb regelt einen „Hall“-Effekt dem trockenen Mikrofonsignal hinzu. Zwei kurze viergliedrige LED-Ketten zeigen den Akkuladestand (1/1, 1/2, 1/3, Charge) und den Pegel (On, Low, High, Limit) an. Die gesamte Frontplatte mit allen Bedienelementen und Anschlüssen ist leicht nach unten hin angewinkelt, was mich beim Einstecken eines Mikrofonkabels zunächst irritiert hat.

Auf der Rückseite gibt es den Stromanschluss zu entdecken sowie einen dreistufigen Betriebsschalter: On, Off und Charge sind die möglichen Positionen. In der Position Charge wird der integrierte Akku geladen und die Lautsprecherbox kann nicht gleichzeitig betrieben werden. Der Akku selbst ist hinter einer mit acht Schrauben gesicherten Abdeckplatte auf der Rückseite versteckt. Es handelt sich um einen Blei-Gel-Akku mit 12 V/18 Ah.

An den Seiten besitzt die IMG Stageline Skyrock vier eingelassene Tragegriffe. Das erleichtert den Transport. Mit einem Gesamtgewicht von 29,2 kg inklusive Akku und 21,4 kg ohne Akku gehört die IMG Stageline Skyrock nicht zu den Leichtgewichten.

Einsatzgebiet Skyrock

Was gehört zum Musikfestival mit dazu? Natürlich das Zelt, der Grill, mehrere Kästen Bier und Musik. Für die Beschallung soll die IMG Stageline Skyrock sorgen. Private Events im Freien wie Trauungen, Geburtstagsfeiern und mehr stehen ebenfalls ganz im Fokus der Skyrock. Auch am Strand möchte der Hersteller die Skyrock gut aufgehoben wissen. Unterm Strich soll die Skyrock überall dort für Verstärkung sorgen, wo kein Stromanschluss verfügbar ist. Der Mikrofonanschluss ermöglicht Durchsagen, die Verstärkung von Reden und natürlich auch die Karaoke-Party.

Innenleben des Outdoor-Lautsprechers

Ein schneller Akkuwechsel ist nicht mal eben so zu bewerkstelligen und erfordert Werkzeug, darunter einen Torx-Schraubendreher in der passenden Größe. Nach dem Entfernen der acht Schrauben ist der Akku zugänglich, der wiederum mit Schraubklemmen mit der Skyrock verbunden ist. Wenn nicht gerade ein Akkuschrauber mit passendem Bit zur Verfügung steht, ist der Akkutausch also durchaus eine etwas längere Angelegenheit. Da sich die Box nicht gleichzeitig betreiben und der Akku laden lässt, ist hier also etwas Haushalten mit der Akkuladung angesagt. Zwar gibt der Hersteller eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden bei Zimmerlautstärke an, aber was ist schon Zimmerlautstärke bei einer Freiluft-Party auf dem Camping-Platz? Bei voller Lautstärke sind laut Hersteller 10 Stunden drin. Testen konnte ich das den Nachbarn und meiner Familie zuliebe nicht und muss darauf vertrauen, dass der Hersteller hier korrekte Angaben macht.

Um an das sonstige Innenleben zu gelangen, muss zunächst das Frontgitter abgeschraubt werden. Dieses ist mit neun Torx-Schrauben befestigt. Darunter kommen dann der 15“ Woofer und das 1“ Horn zum Vorschein sowie ein Bassreflexport. Sollte die Box einen Service-Techniker benötigen, ist das Entfernen der beiden Treiber der einzige Zugang zur dahinterliegenden Technik.

In meinem Fall war das leider notwendig, weil sich beim Transport vom Hersteller zu mir ein Kabel im Inneren gelöst hatte und die Skyrock deshalb keinen Ton von sich gab. Aber so hatte ich immerhin die Möglichkeit, das Innenleben zu begutachten. Der Aufbau ist ansonsten sauber ausgeführt und bis auf etwas Dämmmaterial und einigen kleinen Platinen sowie den Verbindungskabeln gibt es nicht viel zu entdecken. Das hohe Gewicht von 21,4 kg ohne Akku kommt übrigens durch das Holzgehäuse und den 15“ Woofer zustande.

Messung

Natürlich habe ich wie immer eine Messung durchgeführt. Die Skyrock steht beim Betrieb in der Regel auf dem Boden. Einen Lautsprecherflansch gibt es nämlich nicht. Die Messung wurde also ebenfalls auf dem Boden stehend durchgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass es bei solchen Messungen, die nicht im reflektionsarmen Messraum erstellt werden, zu Verzerrungen des Frequenzgangs im direkten Umfeld des Lautsprechers und des Mikrofons kommt. Das Messsignal wird nämlich bei der Skyrock vor allem vom Boden reflektiert und trifft zweimal auf das Messmikrofon: einmal das direkte Schallsignal und dann noch einmal das mit einer kurzen Verzögerung versehene reflektierte Signal. Es kommt dann zu destruktiven und nicht destruktiven Interferenzen. Da der Lautsprecher im Betrieb jedoch auch auf dem Boden steht, spiegelt die Messung im Prinzip das wider, was man in der Regel dann auch hören wird.

Betrachtet man den Gesamtfrequenzgang, so werden die Herstellerangaben gut eingehalten. Der geglättete Frequenzgang zeigt so ziemlich das, was man auch hört: kräftige Bässe, Einbruch im Mittenbereich, zurückhaltende Höhen.

Schauen wir auf den nicht geglätteten oder mit 1/48 Oktave geglätteten Frequenzgang, fällt auf, dass der Einbruch um 1 kHz herum geschieht. Ich vermute hier die Übergangsfrequenz zwischen Hochtöner und Tieftöner. Ein weiterer Einbruch ist bei 2,6 kHz zu finden.

IMG Stageline Skyrock in der Praxis

Ausprobiert habe ich die IMG Stageline Skyrock im Garten sowie im großen Wohnzimmer. In beiden Situationen fällt der extrem kräftige Bass auf und der zurückhaltende Hochtöner. Das gleicht sich aus, wenn der Zuhörer in größerer Entfernung zur Skyrock steht. Größere Entfernung bedeutet dabei ein Abstand von mehreren Metern. Im direkten Umfeld der Skyrock sind mir die Bässe zu überbetont. Da an der Skyrock selbst keine Klangregelung zur Verfügung steht, muss dies am Zuspieler reguliert werden. An meinem iPhone habe ich dazu ein entsprechendes EQ-Preset mit Höhenanhebung geladen. Alternativ könnte man auch den Bass absenken. Bewegt man sich um den Lautsprecher herum, hört man deutlich, dass die Bässe das Klangbild dominieren und die Höhen außerhalb der 0°-Achse deutlich abnehmen. Auch hier relativiert sich dieses Verhalten selbstverständlich mit größerem Abstand zum Lautsprecher.

Die erzielbare Gesamtlautstärke des Skyrock Akkulautsprechers ist für eine Gartenparty vollkommen ausreichend. Ein größerer Raum lässt sich damit nicht beschallen. Dazu fehlt dann auch der Lautsprecherflansch, um den Lautsprecher vernünftig auf das Publikum auszurichten.

Der Mikrofoneingang ist brauchbar, mangels Klangregelung aber auch nicht sehr flexibel (Stichwort Bass). Der Halleffekt ist weniger ein Halleffekt als ein kurzes Shatter-Echo. Für die Karaoke-Party reicht das, für mehr aber auch nicht.

Für eine Party-PA ist der Klang in Ordnung und nutzt man ein passendes EQ-Preset am Smartphone, auch ausgeglichen.

Was mich persönlich sehr stört, ist der Formfaktor und auch das Gewicht. Gleiches stört mich auch an der Soundboks, obwohl diese noch deutlich weniger wiegt als die IMG Stageline Skyrock. Wer möchte denn so einen schweren Lautsprecher mit zum Strand oder in den Park tragen? Meine Generation hatte den Ghettoblaster mit fetten Batterien drin auf der Schulter und dem selbst angefertigten Mix-Tape. Ich möchte der heutigen jungen Generation nicht absprechen, eine Soundboks oder einen Skyrock mit sich zu schleppen, aber praktisch finde ich das eher nicht.

Ein Feature des Skyrock Lautsprechers habe ich noch gar nicht erwähnt, denn ich wusste zunächst überhaupt nichts mit dem beiliegenden „Bauteil“ anzufangen: der anschraubbare Flaschenöffner aus Metall. Na dann, Prost!

Soundboks und Bose als Alternativen

Eine Alternative zum Skyrock Akkulautsprecher habe ich schon genannt: die Soundboks. Mehr Leistung, weniger Gewicht, dafür Verzicht auf den Mikrofonanschluss. Die Soundboks besitzt ebenfalls True Wireless Stereo sowie Bluetooth 5. Für größere Partys lassen sich damit bis zu fünf Soundboks verbinden. Integriert ist ein Hochständerflansch und das Gewicht beträgt 15,4 kg. Für die Soundboks ist ein Rucksack erhältlich, mit dem man sie sich auf den Rücken schnallen kann. Verrückt.

Eine andere und deutlich günstigere Alternative kommt von Bose in Form der Bose S1 Pro. Drei Kanäle, davon zwei mit Mic/Line Combo-Buchsen und Klangregelung, Bluetooth, Tone Match-Presets, Aux In (Miniklinke), Line Out (Klinke), Hochständerflansch, Monitorschräge, Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 11 Stunden Laufzeit, Gewicht von 6,8 kg. Für mich die wesentlich „tragbarere“ Alternative.