Zeitmaschine: Dynacord DRP 5, Effektprozessor

Aus der 16 Bit Ära

So lasset uns mit dem Dynacord DRP 5 eine kleine Zeitreise machen in die späten 80er, frühen 90er Jahre. Eine Zeit, in der viele Tonschaffende ihre „Kronjuwelen“ in zentnerschweren Sideracks umherrollten. Flankiert von mehreren Quadratmeter großen analogen, latenzfreien Konsolen. Verbunden mit meterweise „Insert“-Kabel-Peitschen oder speziellen Multicores. Ja, das waren noch Zeiten oder ist heute doch alles smarter? Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden.

Tatsache ist, dass es in der besagten Jahrzehntwende sehr viel 19 Zoll Equipment gab. Insbesondere Effektgeräte auf digitaler Basis wurden immer populärer und vor allem erschwinglicher. Aufgrund dieser Tatsache ein Anstoß, mal ein altes „Schätzchen“ auszugraben und zu testen. Wem dieses Review gefällt, der möge es kundtun, um eventuell noch tiefer im Keller zu stöbern.

Unser heutiger Proband ist das Dynacord DRP 5, ein digitaler Multi-Effektprozessor aus dem Jahre 1989/90. Ich muss gleich vorweg schicken, dass die Recherche extrem schwierig war, da im Netz so gut wie keine verbindlichen Informationen zu finden waren. Optisch zumindest wirkt das DRP 5 wie der kleine Bruder des viel bekannteren DRP15, das ich seinerzeit mal im Gitarren-Rack hatte (anderes Thema ;-)). Um so interessanter, hier mal die Lupe anzusetzen.

Hardfacts zum Dynacord DRP 5

Das Dynacord DRP 5 macht äußerlich einen grundsoliden Eindruck und wirkt mit einem zeitlosen dunklen Grauton erstmal ein wenig unscheinbar. Bedient wird das Gerät mit drei Potis, sechs Tastern sowie einem Endlos-Encoder-Rad mit „Enter“-Funktion. Ein zweistelliges Sieben-Segment-Display sowie beleuchtete Taster plus zwei Effektindikatoren und eine dreistellige Input-Anzeige, sind unsere optischen Anzeigen. Die verbauten Wandler sind 16 Bit Typen, intern wird jedoch mit 24 Bit gerechnet. Am Rande sei noch erwähnt, dass es neben dem internen Netzteil noch einen „Ground-lift“-Schalter gibt, was bei Geräte-Kaskaden ein echter Vorteil war und ist.

Frequenzgang: 20 Hz bis 20.000 Hz

Presets: 20 programmierbare Nutzer-Speicherplätze, 80 Werkspresets

Effekte: Reverb (Gate, Reverse), Delay, Chorus, Flanger, Pitch Shift, Organ Rotor, MixFx

Anschlüsse: Inputs L/R, Outputs L/R, MIDI-In / Out / Thru, Remote (Program Up/Down)

Eingangspegel: 0 / -20 dBm (umschaltbar)

Ausgangspegel: +12 dBm

Abmessungen: 483 mm x 227 mm x 43,5 mm

Gewicht: 3,6 kg

Gebrauchstauglichkeit des Dynacord DRP 5

Für was braucht man so einen „Dinosaurier“ der digitalen Effekte, wo man heutzutage nur ein „Plug-in“ oder eine Mixer-Software bemühen muss? Wenn man sich Angebote bekannter Plug-in/Software-Hersteller ansieht, hört man häufig Begriffe wie „dirt“, „grit“ oder „warmth“.

Will sagen, Nichtlinearitäten sind durchaus gewollt und verleihen Charakter. Auch in digitalen Konsolen ist dieser Trend feststellbar. Je mehr ein Gerät vermeintlich begrenzt ist, um so größer der Ansporn, alles aus ihm herauszuholen. Natürlich hat das Dynacord DRP 5 nicht die Qualitäten eines aktuellen Hi-End Reverbs, aber das genau macht es ja spannend.

Spielwiese

Allein schon die Tatsache, keine „Millisekunden“ angezeigt zu bekommen, bringt schon Schwung in den „quantisierten“ Alltag. Bei der Einstellung eines Delays ist nun das Ohr gefordert und nicht der „Sync-Taster“. Die Reverb-Parameter erlauben einem auch nicht immer sofortigen Durchblick, da uns hier nur zwei Buchstaben-Kürzel angezeigt werden. Also, schrauben und probieren und hinhören, kann durchaus zu ungeahnten, kreativen Ergebnissen führen.

Audiobeispiele

Für die Soundfiles habe ich das Dynacord DRP 5 als AUX-Device wie ein externes FX-Gerät am Mischpult angeschlossen. Das Effektsignal konnte ich so exklusiv aufzeichnen und danach als hochauflösende MP3-Datei rendern. Dabei wurden im Master-Bus bis auf 16 Bit-Dithering keine Effekte oder EQs genutzt. Die ersten Sekunden der Soundfiles sind trocken und wurden danach per Automation mit dem reinen „Wet“-Signal gemischt. Viel Spaß beim Hören.

Schlussgedanken

Nachdem das Gerät bestimmt fünf Jahre nicht eingeschaltet wurde, fiel auf, dass nichts kratzt, flackert oder keinen Kontakt hat. Man muss an dieser Stelle vor einem über 25 Jahre alten Gerät den Erbauern und Ingenieuren sehr gute Arbeit attestieren. Falls es unter der Leserschaft noch DRP 5 Besitzer gibt, würde ich mich über persönliche Erfahrungen im Anhang freuen. Leider konnte ich keine genauen Informationen über den Herstellungszeitraum und Auflagenmenge in Erfahrung bringen. Auch hier wäre ich für weiterführende Informationen dankbar, da sich die Dynacord Homepage darüber leider ausschweigt. Schlussendlich kann ich nur jedem dazu raten, seine alten „Schätzchen“ mal wieder hervorzukramen und die „16 Bit Ära“ noch mal aufleben zu lassen.