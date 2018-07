Zeitmaschine: Roland SDE-1000, Digital Delay

Das Erste seiner Art!

Wir drehen die Uhr um 34 Jahre zurück und schreiben das Jahr 1984. Eine kleine Sensation macht sich breit, denn mit dem Roland SDE-1000 erscheint erstmals ein bezahlbares Digital Delay, das nicht nur in professionellen High-End-Studios anzutreffen war. Bezahlbares Digital Delay? So manch einer, der die Mitte Dreißig noch nicht überschritten hat, kann sich bei dieser Behauptung nur am Kopf kratzen. Was soll an einem Digital Delay so außergewöhnlich sein, bekommt man es doch heute in jedem 50 Euro Effektpedal nachgeschmissen.

Those were the days my friend!

Die Zeit Mitte der Achtziger ist über weite Strecken analog bis auf die Knochen. Die erste digitale DASH Maschine von Sony hat noch ein paar Jahre Entwicklungsarbeit vor sich und selbst der ATARI als MIDI-Sequencer hat noch keinen Einzug in die Elite der Aufnahmetempel gehalten. Von einem ernstzunehmenden Mac oder gar einer DAW sind wir noch Dekaden entfernt.

Es ist die Zeit des Outgears, die Zeit der opulenten 19 Zoll, 16 HE Massivholz Racks, die gerne einmal in bis zu sechs Exemplaren im rechten Winkel zur standesgemäßen Neve oder SSL Konsole thronen. Aufnahmestudios sind keine Arbeitsräume im klassischen Sinne, es sind Tempel mit Tausenden von blinkenden LEDs, der Abwärme eines Blockheizkraftwerkes, einem vierstelligen Stromverbrauch im Monat und einem Anschaffungspreis von mind. einer halben Million, wohlgemerkt nur für Konsole, Tonbandmaschinen und 19 Zoll Outgear! Mindestens zwei Stück synchronisierte Otari oder Studer 2-Zoll-Maschinen mit passendem Dolby System und je 24 Spuren erlauben Mehrspuraufnahmen, die damals als überirdisch galten. Diese Studios betrat man nicht, man kroch gebückten Hauptes voller Demut Richtung Couch, um mucksmäuschenstill den Meistern ihres Faches, den gottgleichen Toningenieuren bei ihrer Arbeit zusehen zu dürfen :-)

Funk

Das Ende der Fahnenstange in Sachen Equipment wird von den Raumeffekten gehalten. Die Qualität der Delay- und Reverb-Geräte entscheidet über den Tageskurs der Studios und wer nicht mindestens ein Lexicon 300, besser das legendäre 480 sein Eigen nennt, findet faktisch nicht statt. Der Delay-Bereich befindet sich nahezu in fester Hand des TC Electronics 2290, das DAS Delay der oberen Studioklasse darstellt. Warum aber eigentlich dieses ganze Gedöns um ein paar Nullen und Einsen?

Es lebe die Auflösung!

Schauen wir uns doch einmal kurz die Entwicklungsgeschichte des Delay-Effektes in einer ganz kurzen Abhandlung an. Schon früh merkten die ersten Toningenieure, dass neben dem großen Bruder des Delay, dem Reverb, auch das Wiederholen eines fest gelegten Zeitabschnitts ebenfalls eine dezente räumliche Tiefe erzeugt, jedoch ohne Gefahr zu laufen, wie bei einem übermäßig verwendeten Reverb-Effekt im Hall zu ersaufen oder aber die Ortung zu erschweren.

Um den Delay-Effekt jedoch optimiert einsetzen zu können, bedarf es eines rhythmischen Abgleichs mit der verwendeten Geschwindigkeit des Songs. Viertel, Achtel oder auch triolische respektive punktierte Werte in Millisekunden ausgerechnet, ermöglichen interessante Passagen und verhelfen vor allem einem Durchhänger im Arrangement zu der nötigen Aufmerksamkeitsstütze. Und in diesem Augenblick zeigt sich das erste Problem. Wie soll man die Wiederholungsgeschwindigkeit regulieren?

Die ersten Bandechogeräte nahmen sich dieser Herausforderung an. Einfach wie genial lief ein Tonband in Endlosschleife, wobei ein Tonkopf das gespielte Signal auf das Band überspielte und mehrere danach angeordneten Tonköpfe das Signal zum Original hinzu wiedergaben. Je nachdem, wie schnell das Band lief, konnte man kürzere oder längere Wiederholungszeiten einstellen und hatte zudem noch einen netten Booster in Form der internen Elektronik an Bord, was insbesondere von Gitarristen sehr geschätzt wurde.

Der Nachteil dieser Geräte war hingegen vor allem mechanischer Natur. Das Band nutzte sich ab, Tonköpfe verschmutzten und die meist auf Röhrenbasis aufgebaute Verstärkertechnik musste aufgrund ihrer Verschleißteile regelmäßig gewartet werden.

Ballade

Anfang der Achtziger erreichte die nächste Generation der Echogeräte viele Endkunden. Die Wiederholung des Signals wurde nunmehr von Computerchips generiert. Der mechanische Verschleiß fiel weg und die kleinen Platinen konnten problemlos in Bodeneffektgeräten untergebracht werden. Ein Riesenerfolg, wenngleich sich die Chip-gestützte Analogtechnik klanglich mit dem gleichen Problem der Bandgeräte auseinandersetzen musste.

Aufgrund des Eimerkettenprinzips klang jeweils die nächste Wiederholung des Signals etwas höhenärmer, sprich muffiger als das vorherige Signal. Auch die Millisekunden, die man bei den Tretminen maximal einstellen konnte, lag zumeist unter der 400 ms Grenze. Nett für Slapbacks, aber das Große, Fette wollte sich einfach nicht einstellen. Was heute als Vintage-Sound gefeiert wird, war damals eine große Enttäuschung, wenn es um „große“ Sounds ging. Überhaupt wurde seinerzeit alles, was in irgendeiner Form NICHT muffig klang, gefeiert als gäbe es kein morgen. Muffig war alt, höhenreich war neu, frisch, spritzig, bla bla bla. Das damalige „Frische“ sollte dann später wieder als „steril“ verschrien werden, aber das ist eine andere Geschichte.

So kam es dann auch, dass die ersten Digital Delays, bei denen alle Wiederholungen bei Bedarf exakt wie das Original Signal klangen, einschlugen wie eine Bombe. Einem Tesla gleich wurden diese Produkte wie Statussymbole behandelt und konnten aufgrund der hohen Abgabepreise ohnehin nur von entsprechend zahlungskräftigen Studios benutzt werden. Aber dann …