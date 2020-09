Zeitmaschine: Boss CE-1 Choruspedal (1976)

Der Ur-Chorus

Der Boss CE-1 aus dem Jahr 1976 darf als heiliger Gral der Choruspedale gelten. Mit der optischen Anmutung einer Panzermine aus dem 2. Weltkrieg und einem wunderbar warmen Chorussound eroberte das Pedal die Herzen von Gitarristen und Keyboardern gleichermaßen im Sturm. Dieser Report richtet sich ausdrücklich sowohl an Saiten- als auch an Tastenkünstler :) Was besonders gefiel: Der Chorus bot – was damals unüblich war – Stereo-Ausgänge. Allerdings kein „True Stereo“: Der CE-1 liefert an einem Ausgang das modulierte und am anderen das cleane Signal. Schickt man das an separate Verstärker, gewinnt der Klang an Tiefe und Räumlichkeit. Summers Gitarrensound bei Police oder Tony Banks CP-70-Klang wären ohne den Boss CE-1 undenkbar. Zum Yamaha E-Flügel gehört der satte, etwas leiernde Chorus einfach dazu, so wie ein Leslie zur Hammond. „Der beliebteste Pedal-Chorus weltweit“, schreibt das Fachmagazin Gitarre & Bass.

Das Choruspedal CE-1 ist das erste eigenständige Produkt des von Roland 1973 neugegründeten Firmenzweigs Boss. 1974 kam das allererste Gerät auf den Markt, das unter dem Namen Boss vertrieben wurde. Es hieß B-100 und war ein Set aus Mikrofon und Vorverstärker für akustische Gitarren. Entwickelt und hergestellt wurde der Preamp von der in Los Angeles ansässigen US-Firma Beckmen Musical Instruments.

Boss CE-1 – den Chorus vom Verstärker emanzipieren

Roland hatte 1975 die erfolgreichen Jazz Chorus Verstärker JC-60 und JC-120 herausgebracht. Der Chorus-Effekt begeisterte viele Musiker, aber er hatte den Nachteil, dass er nun mal fest in einem Amp verbaut war. Und nicht jeder war gewillt, sich deshalb von seinem geliebten Fender oder Vox Verstärker zu trennen. Was lag da näher, als den Chorus auch als Bodenpedal verfügbar zu machen. Der CE-1 war das erste Effektpedal, bei dem ein BBD-Chip (Bucket Brigade Device) zum Einsatz kam. Die beiden Wissenschaftler F.L.J. Sangster und K. Teer hatten die Technologie in den „Philips Research Laboratories“ entwickelt. Später wurde dieser integrierte Schaltkreis an Matsushita lizenziert und stand damit für die Massenproduktion zur Verfügung. Mittels des Eimerkettenspeichers konnte ein Audiosignal verzögert dem Originalsignal beigemischt werden. Wenn man nun noch die Verzögerungszeit durch einen LFO abwechselnd verkürzte und verlängerte, erzielte man eine Modulation. Bei einer Verkürzung wird der Ton höher, bei der Verlängerung tiefer. Daraus entsteht die leichte Verstimmung zum Originalsignal, die für den schwebenden, zuweilen leicht jammernden Chorussound typisch ist.

Boss CE-1 – massiv, groß, schwer

Der Boss CE-1 steckt in einem massiven Metallgussgehäuse. Das Design ähnelt noch sehr dem früher Roland-Effektgeräte wie dem AP-7 Jet Phaser oder dem AP-5 Phaser 5. Mit 1,8 Kilo ist der Chorus kein Leichtgewicht. Und auch von den Abmessungen beansprucht das Gerät viel Platz auf dem Effektboard: 26 cm breit, 18 cm tief und 6,4 cm hoch. So lag der CE-1 noch viel öfter separat neben dem Board, etwa bei dem 2009 verstorbenen britischen Singer-Songwriter John Martyn. Der CE-1 wurde „zwischen Pedalboard und Echoplex eingefügt. Aufgrund des Platzmangels auf dem Board und der Größe des CE-1 wurde es auf dem Boden neben dem Board platziert.“ Keyboarder konnten den CE-1 auf ihr Rhodes legen, Tony Banks parkte es auf einem seiner Roland Space Echos.

Die graue Farbe unterstreicht den etwas martialischen Look, der vor allem aber Langlebigkeit signalisiert. Ich habe einige CE-1 gesehen, denen man wirklich anmerkte, dass sie auf der Bühne malträtiert worden waren. Aber auch wenn schon die Farbe blättert und Rost am Gehäuse frisst: Die beiden Fußtaster und die Einstellknöpfe arbeiten in der Regel wie am ersten Tag. Der zuverlässige Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass der CE-1 ein eigenes Netzteil besitzt und ein mit dem Gerät festverbundes Stromkabel. Über einen soliden Kippschalter wird der Chorus ein- und ausgeschaltet.

Beste Resultate im Stereobetrieb

Rückseitig befinden sich drei Klinkenbuchsen: ein Eingang und zwei Ausgänge. Die Eingangsempfindlichkeit kann über einen Wahlschalter auf „low“ oder „high“ eingestellt und über ein eigenes Poti feinjustiert werden. Ein rotes Lämpchen leuchtet auf, wenn der CE-1 übersteuert wird. Man hört es aber auch. Dieser spezielle „Grit“ gehört zum CE-1-Sound dazu. Wie schon erwähnt, liefert einer der beiden Ausgänge das Effektsignal, der andere das cleane. Dieses Setting empfiehlt das recht übersichtliche Manual-Faltblatt: „the best sound quality is achieved.“ Aber natürlich ist auch ein monoauraler Betrieb möglich, bei dem ein Mix aus „dry“ und „wet“ ausgegeben wird.

Die Stereo-Tauglichkeit des CE-1 ist ein Hinweis darauf, dass die Entwickler in erster Linie an die Keyboarder-Fraktion gedacht hatten. Dafür spricht auch die Eingangsempfindlichkeit von 50 kOhm, die mit der niedrigen Impedanz von Keyboards prima funktioniert, aber viele Gitarristen nicht wirklich glücklich machte. Die Höhen werden abgeschnitten. Während einige diesen Verlust an hohen Frequenzen mit dem warmen Sound des CE-1 assoziieren, finden andere den Sound dann doch etwas mumpfig. Deshalb gibt es eine Menge gemoddeter CE-1 in denen der 50 kOhm Potentiometer gegen einen mit 250 oder 500 kOhm oder gar einem Megaohm ausgetauscht wurde. Eine andere, sozusagen „noninvasive“ Möglichkeit besteht darin, einen Buffer vor das CE-1 zu schalten.

Boss CE-1 – auch als Overdrive einsetzbar?

Mit dem linken Fußschalter kann der Effekt ein- und ausgeschaltet werden. Allerdings befindet sich der CE-1 auch bei ausgeschaltetem Effekt nicht im echten Standby-Modus. Das Signal durchläuft nach wie vor den Vorverstärker. Joe Perkins, der dem Chorus-Pedal mehrere YouTube-Videos gewidmet hat, schlägt gar vor, dass CE-1 als Overdrive zu benutzen: „Indem wir den Chorus-Effekt ausschalten und den Vorverstärker aufdrehen, können wir dafür sorgen, dass das Signal durch diese Schaltung auf eine sehr besondere Art geklippt wird und das CE-1 als ein völlig einzigartig klingendes Overdrive-Pedal verwenden. Es klingt ein wenig ähnlich wie das Hudson Broadcast oder das Supro Drive, die beide gesättigte Übertrager verwenden, um das Signal zu crashen. Aber es ist definitiv eine eigene Sache.“

Boss CE-1 – im Tempo der Diode

Die rechte Diode auf dem Panel hat zweierlei Aufgaben. Leuchtet sie dauerhaft auf, ist der Normalmodus aktiviert (also kein Effekt zu hören). Blinkt sie dagegen, dann befindet man sich im Effektmodus. Die Blinkfrequenz wiederum zeigt an, welcher Effekt gewählt ist: Langsames Blinken verweist auf den Chorus, schnelles Blinken auf den Vibratoeffekt. Wird der Knopf für die Vibrato-Geschwindigkeit nach rechts bewegt, fängt die Diode an, schneller zu blinken. Das gleiche gilt, wenn die Chorus-Intensität erhöht wird. Das ist ganz clever gelöst und hat auch eine innere Logik. Bewege ich den Regler für die Chorus-Intensität nach rechts, verändert sich nämlich nicht nur die Effekttiefe, auch die Geschwindigkeit nimmt zu.

Bereits der Nachfolger – der CE-2 – hatte separate Einstellknöpfe für Intensität und Geschwindigkeit des Chorus. Auch der CE-1 soll, wie ich gelesen habe, zuweilen aufgebohrt worden sein, um beide Parameter getrennt regeln zu können. Das beschert zwar mehr Flexibilität, verwässert aber gerade die besondere Stärke des CE-1 – die musikalisch wirklich hervorragend gelöste Abstimmung von Effekttiefe und Geschwindigkeit. Sie reicht von einem fast an einen Flanger erinnernden langsamen Chorus bis zum verstimmten „Gabriel Melted CP-70“-Effekt.

Hier zwei Beispiele, wie der CE-1 mit polyphonen analogen und digitalen Synthesizern eingesetzt werden kann.

Boss CE-1 – Vibrato geht auch

Der CE-1 ist in der allgemeinen Wahrnehmung fest unter „Chorus“ gespeichert. Dabei bietet das Effektpedal ja auch einen Vibrato-Modus. Beide verwenden den gleichen BBD-Schaltkreis, so dass Vibrato und Chorus nur alternativ genutzt werden können. Mit dem rechten Fußtaster wechselt man zwischen den beiden Effekten hin und her. Das Vibrato ist eigentlich sogar komfortabler ausgestattet, weil Effektstärke und Geschwindigkeit getrennt eingestellt werden können. Ich verwende den CE-1 in 99 % der Fälle als Chorus. Was aber nicht bedeuten soll, dass der Vibrato-Effekt schlecht wäre. Ganz im Gegenteil.

Britt Daniel, Sänger und Gitarrist der US-amerikanischen Indie-Rockband Spoon, setzt den CE-1 auf der Platte „Hot Thoughts“ ein. Allerdings nicht für den Choruseffekt, wie er Vintage Guitar verriet: „Auf dieser letzten Platte gibt es überall Effekte, speziell den Klon-Zentaur. Wir verwenden einen Boss CE-1, und ich habe noch nie ein Vibrato gehört, das auch nur annähernd so gut klingt; es wirbelt alles irgendwie auf. Ich benutze nicht den Chorus, nur das Vibrato.“

Hier zwei Beispiele mit akustischer Gitarre. Am Anfang und zwischen den Beispielen ist immer der Effekt ausgeschaltet. Beim ersten ist „Depth“ und „Rate“ zunächst auf Minimum, dann ziehe ich die Geschwindigkeit auf 20 %, dann folgt die Effekttiefe auf den gleichen Wert, schließlich erhöhe ich die „Rate“ auf 50 % und ziehe dann mit der Intensität nach. Beispiel zwei heißt „seasick“ und stellt die extremeren Einstellungen vor. Und dann gibt es noch ein Beispiel mit Klavier.

Boss CE-1 und CE-2

Ich hatte mich langsam an den CE-1 herangearbeitet. Mein erster Chorus was der blaue CE-2, der 1979 auf den Markt kam und ebenfalls einen legendären Ruf besitzt. Der CE-2 steckte bereits in dem bis heute üblichen kompakten Metallgehäuse. Bei mir hing er neben einem 6-bandigen grafischen Boss Equalizer GE-6 und dem Noise Gate NF-1 der gleichen Firma hinter meinem Wurlitzer 200 A. Der CE-2 ist nicht stereo, das musste er auch nicht sein, weil mein damaliger Keyboardverstärker ein Dynacord Gigant war, der seinen Saft an eine einzelne schrankgroße JBL-Box lieferte. Dem CE-2 wird nachgesagt, dass es besser auf die Bedürfnisse von Gitarristen angepasst war. Sowohl was die Eingangsempfindlichkeit angeht als auch den Boost im mittleren Frequenzbereich. Ich war mit dem CE-2 sehr zufrieden, besitze es auch immer noch.

Als Fan des Genesis-Keyboarder Tony Banks träumte ich allerdings immer von einem CE-1. Immer wieder sah ich mir in Armando Gallos Genesis-Buch das ikonische Foto von Banks Setup mit Hammond, Mellotron, RMI Piano und Pro Soloist an. Auf der rechten Seite stehen zwei Roland Space Echos. Auf einem leuchtet das grelle Orange eines MXR-100 Phasers und direkt daneben steht der Boss CE-1. Nun war der Boss Chorus damals schon teuer und er ist es heute als Gebrauchtgerät immer noch. Wobei viele angebotene Pedale teilweise in einem bemitleidenswerten Zustand sind. Man sollte also nicht erwarten, einen funktionstüchtigen CE-1 für 50 oder 100 Euro abzustauben. 200 bis 300 Euro sind realistisch, aktuelle Internetangebote fangen bei 500 Euro an.

Zwischenhalt Boss CE-20

Also pirschte ich mich über das Doppelpedal CE-20 an, das ich günstig erwerben konnte. Der CE-20 bietet neben einer Emulation des Urchorus CE-1 auch die Programme des Roland Dimension D, dazu einen Chorus, der für Bass optimiert wurde. Obendrein besitzt der CE-20 sogar 4 Speicherplätze für eigene Effektkreationen. Der Verkäufer war ganz ehrlich zu mir und sagte sinngemäß, der CE-20 wäre ein wirklich gutklingender und flexibler Chorus, er persönlich sei aber nun reif für „the real thing“. Und genauso ging es schließlich auch mir: Der CE-20 ließ mit der Zeit den immer dringlicheren Wunsch in mir entstehen, einen echten Boss CE-1 zu erwerben. Als ein Gerät auftauchte, bei dem Preis und Erhaltungszustand in einem vernünftigen Verhältnis standen, habe ich sofort zugeschlagen. Eine Kaufentscheidung, die ich nie bereut habe.

Boss CE-1 – einzigartiger Klang

Der CE-1 klingt voll, warm, dunkel, cremig und vor allem sehr lebendig. Der Chorus-Klang wirkt niemals, als ob er auf das Original-Signal aufgepappt wäre, sondern verschmilzt mit ihm. Ich finde den CE-1 sehr musikalisch. Anders als beim Roland Dimension D käme man aber wohl nie auf den Gedanken zu sagen, man bemerke den Effekt erst, wenn man ihn ausschaltet. Einen CE-1 hört man schon deutlich wabern. Die digitale Emulation des CE-20 hat dagegen keine Chance, sie wirkt flacher und weniger warm. Eine meiner Lieblingsanwendungen für den CE-1 ist es, Synthesizern mit nur einem Oszillator wie dem ARP Axxe und Pro Soloist, dem Yamaha SY-1 oder dem Roland SH-1 zu ein paar gutklingenden Schwebungen zu verhelfen. Nicht von ungefähr haben ja Korg beim Polysix und Roland bei der populären Juno-Reihe das Manko des nur einen Oszillators mit einem eingebauten Chorus ausgeglichen. Bei den Synthesizern neige ich dazu, den CE-1 einfach zwischen Instrument und Mixer zu hängen. Bei Stereo-Instrumenten wie meinem Kurzweil schleife ich den Chorus in den Mixer ein und lege den Return auf zwei Kanäle.

Die folgenden Beispiele sind meinen Blue Box-Reports zum ARP Pro Soloist, Roland SH-1 und dem Yamaha SY-1 entnommen.

Wenn es mehr rauscht als moduliert

Der Rauschabstand ist – nun ja – nicht berauschend: 60 dB. Und manche CE-1 entwickeln auch sehr nervige Rauschfahnen, die vermutlich auf alte Kondensatoren zurückzuführen sind. Hier sollte ein Recapping helfen, die Nebengeräusche in den Griff zu bekommen. Ein funktionierender CE-1 ist aber wohl das wundervollste Effektgerät, das man sich wünschen kann. Gitarristen können sich möglicherweise mit gleicher Inbrunst auch für einen Verzerrer begeistern. Aber für Keyboards gibt es kaum etwas Besseres als einen schönen Chorus. Seitdem ich auch ein Roland Dimension D besitze, weiß ich um dessen besondere Raffinesse und vornehme Zurückhaltung. Die Roland-Ingenieure hatten hier gleich zwei Verzögerungsleitungen eingebaut, und eine der Leitungen mit einem invertierten LFO-Signal beschickt. Die sich ausgleichenden Modulationen eliminierten den etwas wabernden Sound des Ur-Chorus. Nun, so subtil geht der CE-1 nicht zu Werke. Für beide Geräte gibt es bevorzugte Einsatzgebiete. Den CE-1 benutze ich vor allem für einzelne Instrumente, das Dimension D auch schon mal für mehrere Spuren im Mix.

Bei dem Song „I want to live with monkeys“ allerdings habe ich den CE-1 so ziemlich auf jeden Sound gelegt, der nicht bei drei auf den Bäumen war :)

Boss CE-1 – who’s who der Guitar Player

Das Roland CE-1 gehörte Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre bei Gitarristen zu den beliebtesten Effektgeräten. Die Liste der Nutzer der grauen Kiste liest sich wie ein Who’s who der Gitarren-Zunft. Eröffnen wir den Reigen mit Peter Frampton, der in einem Videointerview mit Premier Guitar sein Rig vorstellt: „Dies ist ein alter Boss-Chorus, das Original, und das Gerät ist kurz davor den Geist aufzugeben, aber er klingt immer noch gut. Und das benutze ich für das E-Bow-Intro zu ‚Black Hole Sun‘. Dadurch klingt es einfach ein wenig geheimnisvoll. Also, alles erfüllt seinen Zweck.“

Auch Steve Morse schwört auf den CE-1: „Ich habe immer noch das CE-1 Chorus-Ensemble, das das Beste von Boss ist – ein großes, schweres Ding aus Gusseisen. Ich habe es in Hollywood bei unserer ersten Aufnahmesession gekauft. Es war der Hammer.“ Eagles-Gitarrist Joe Walsh setzte den CE-1 unter anderem 1994 auf der Hell Freezes Over-Tournee ein.

Alex Lifeson, Gitarrist der Prog-Rockband Rush erzählte im Juni 1980 dem Guitar Player, wie er mit auf der ersten Rush-Platte mittels Phaser und Chorus seinen eigenen Sound kreierte: „Ich mag beide Effektsounds. Seit ‚A Farewell To Kings‘ habe ich einen Roland/Boss Chorus verwendet. Ich bevorzugte den Maestro Phaser im Vergleich zu sagen wir dem MXR Phase 90s oder 100s; er war etwas subtiler als die MXR Phaser. Aber nachdem ich den Chorus gehört hatte, liebte ich ihn und beschloss, ihn in meine Musik zu integrieren. ‚Hemispheres‘ und ‚Permanent Waves‘ haben eine Menge Chorus – fast jedes Lied verwendet Chorus, da er bei einer dreiköpfigen Band dabei hilft, den Gitarrenklang zu erweitern.“

Andy Summers – das große oder das kleine Kasterl?

Auch der Gitarrist einer anderen Drei-Mann-Combo reicherte seinen Sound mit den Chorusgeräten von Boss an. In einem Interview mit Paul Hanson für die Boss Website erinnert sich Andy Summers: „Ja. Ich hatte offensichtlich den Roland und den Boss Chorus.“ Der Interviewer hakt nach: „Das CE-1 Chorus Ensemble oder das CE-2 Kompaktpedal?“ Der Police-Gitarrist überlegt, ob ihn seine Erinnerung nicht im Stich gelassen hat: „Das ist das kleine Pedal, oder? Da war aber ein größerer Kasten, wissen Sie?“ Paul Hanson sorgt für Aufklärung; „CE-1 und CE-2 waren Boss-Pedale, und es gab einen Roland Rackmount-Chorus namens Dimension D.“ Endlich fällt bei Andy der Groschen: „Ja, ich hatte die große Box eine Zeit lang, weil sie sehr gut war. Wissen Sie, in dieser Zeit habe ich sie lange Zeit mit meinem Pete Cornish Board bedient, sobald alles eingerichtet war. Im Laufe der Zeit bekam ich natürlich die Boss Pedale.“

Boss CE-1 – seriously modified by Pete Cornish

Die Dienste des eben erwähnten Pete Cornish nahm auch Brian May in Anspruch. Pete hatte die Bühnenanlage des Queen-Gitarristen konfektioniert, die aus einem Pedalboard on stage und einem großen Rack hinter der Bühne bestand. Neben einem Cornish Treble Booster, einem Foxx Phaser, dem Dunlop Cry Baby einem Eventide Harmonizer und dem Digitalecho MXR DDL II gehörte auch das Boss CE-1 zum Set – „seriously modified by Pete Cornish“, wie es auf der Seite des britischen Effektgerätespezialisten heißt. (Brian May’s 1982 System)

Erik Clapton gehört ebenfalls zur Fangemeinde des CE-1. Bob Bradshaw hatte Claptons Effekt-System so konfiguriert, dass es sich über ein Board mit Fußschaltern bedienen ließ, die Presets aufriefen. Das Rack enthielt unter anderem ein Ibanez und ein Roland Delay (SDE-3000), einen DBX Kompressor und einen Dyno-My-Piano Tri Stereo Chorus (drei Choruseinheiten in einem Gerät). Im Interview mit dem Guitar Player erzählte Claptons Gitarrentechniker, dass der Meister „ein bisschen Chorus, den CE-1, und eine Prise Kompression“ verwendete. Die Kombination soll auf „Behind the sun“, Claptons 9. Studioalbum aus dem Jahr 1985 zu hören sein und wurde bis 1989 in Kombination mit verschiedenen Verstärkern (Marshall, Dual Showman, Soldano, Dean Markley) verwendet.

Boss CE-1 – noch kein Alteisen

Der Chorus-Effekt des CE-1 ist so schön, dass Musiker ihn immer wieder für aktuelle Produktionen einsetzen. So besitzt Alex Turner von den Arctic Monkeys ein CE-1, Noel Hogan von den Cranberries hat auch eins, ebenso der australische Songwriter und Multiinstrumentalist Kevin Parker (Tame Impala). Taylor York von Paramore outet sich in einem Tweet gar als richtiger Chorus Fetischist: Neben dem CE-1 verwendet er auch ein CE-2 und ein Dimension C von Boss, aber auch ein Pearl CE-22 Chorus Ensemble aus den 80ern und ein Choruspedal „Old Blood Noise Reflector“. Dean DeLeo (Stone Temple Pilots, Army of Anyone) benutzt den CE-1 on stage.

Zwei Gitaristen, ein Chorus – Red Hot Chili Peppers

Josh Klinghoffer, Multiinstrumentalist und langjähriger Gitarrist von Red Hot Chili Peppers, hatte den CE-1 während der „The Getaway World Tour“ (2016-2017) dabei. Allerdings nur auf dem „Jam Room Pedalboard“, auf „Pedalboard#1“ befand sich der Boss CE-2 – es ist nun mal deutlich handlicher und klingt ja auch nicht schlecht. Apropos Red Hot Chili Peppers: John Frusciante, der alte (und seit vergangenem Jahr auch wieder der aktuelle) Gitarrist der Band nutzte den CE-1 um sein Gitarrensignal zu splitten auf einen Marshall Major und einen Marshall Bass Amp (live war’s ein Marshall Silver Jubilee). Auf meinem Lieblingsalbum der Band „Blood Sugar Sex Magik“ erzeugt der CE-1 den etwas verwaschenen Schimmersound bei Under The Bridge.

Adam Hann, Gitarrist der wegen ihres Eklektizismus ebenso umstrittenen wie erfolgreichen Band „The 1975“ nutzt den Boss CE-1 zum Beispiel für sein Solo bei „Love me“. Der spezielle Sound ist auf den Einsatz des Electro Harmonix Micro Synth und des CE-1 zurückzuführen. „Vor allem wollten wir, dass es nicht wie ein traditionelles Gitarrensolo klingt; es sollte nur interessant klingen. Vom Micro Synth geht es dann in einen Klon (KTR Centaur Overdrive) – ohne wirklichen Drive, nur um die Mitten aufzupeppen – und dann durch einen Roland CE-1-Chorus.“

Boss CE-1 – Lieblingschorus der Keyboarder

Der Boss CE-1 ist auch für Keyboards großartig. 1979 war der Michael Jackson-Song „Don’t Stop ‚Til You Get Enough“ erschienen, übrigens sein zweiter Nummer-1-Hit in den Billboard Hot 100. Der von Quincy Jones produzierte Song enthält Streicher und eine ausgewachsene Bläsercombo. Der wichtigste Begleitsound (Comping Sound) kommt aber von einem Fender Rhodes, berichtet Michael Boddicker: „Andy Leeds besaß ein von Eddy Reynolds modifiziertes Rhodes 88 mit Flat-Top. Dies war das gleiche Rhodes, das David Foster und David Paich auf so vielen Hit-Aufnahmen der 80er Jahre verwendeten. Wir haben das über meinen von Paul Rivera modifizierten Roland CE-1-Chorus aufgenommen. Die wichtigste Zutat war jedoch der Keyboarder Greg Phillinganes, dessen Taschen tiefer sind als der Marianengraben.“ („Deep pockets“ bedeuten eigentlich „stinkreich“, vielleicht meint Boddicker mit Blick auf Phillinganes aber eher „musikalisches“ Vermögen.)

Der britische Electronica-Musiker Aphex Twin listet den CE-1 in der Equipmentliste für sein sechstes Studioalbum „Syros“ auf, das 2014 erschien. Peter Gabriel, der sehr auf Chorus-Sounds steht, besitzt natürlich auch einen CE-1. Und sein alter Kollege aus Genesis-Tagen, Tony Banks, ist bekannt dafür, dass er sein Leslie in den späten siebziger Jahren einmottete und die Hammond T-102 durch eine Kombination aus einem MXR-100 Phaser und dem Boss CE-1 schickte. Und natürlich hatte der CE-1 auch einen Stammplatz bei seinem Yamaha CP-70.

Als ich den Stringsynthesizer Yamaha SS-30 hier vorstellte, gab es auch ein Klangbeispiel mit der Kombination CE-1 und MXR-100:

Hammerhände auf dem Wurlitzer

Auf Supertrams Erfolgsalbum „Breakfast in america“ prägt der Boss CE-1 den Sound der Strings und des Wurlitzer E-Pianos, wie der Produzent und Toningenieur Peter Henderson in Sound on Sound berichtet. Die Synth-Streicher bestanden aus einem Cellosound vom Oberheim Four Voice, ergänzt durch hohe Streicherstimmen vom Elka Rhapsody 610, die durch den Boss Chorus geschickt wurde: „Das haben wir so ziemlich während des gesamten Albums gemacht. Wir haben viel den Oberheim Four Voice verwendet, und das Elka klingt einfach brillant, wenn es durch den Boss Chorus geht.“

Der Supertramp-Signaturesound ist allerdings das Wurlitzer E-Piano. Roger Hodgsons Wurlitzer lief auf früheren Alben durch einen Roland Jazz Chorus. Auf „Breakfast in America“ wurde das Wurlitzer durch eine DI-Box geschickt und das Signal gesplittet. Ein Teil bleib trocken für einen straighten Sound, das andere Signal lief durch das Boss Chorus-Pedal, um einen modulierten Klang zu erzeugen. Die Gefahr, dass die gehämmerten Achtel- und Sechzehntel-Akkorde zu chorusmäßig soft rüberkamen, bestand bei Roger allerdings ohnehin nicht. Produzent Henderson wird da geradezu uncharmant deutlich: „Roger ist ein von Natur aus begabter Musiker – ihm fällt alles sehr leicht – aber er hat für das Wurlitzer immer einen sehr unbeholfenen Stil verwendet“. Supertramp-Saxofonist John Helliwell verpasste Roger gar den Spitznamen „Hammerhände“.

Boss CE-2 – eine Alternative?

Wenn wir über Alternativen zum CE-1 sprechen, fällt einem natürlich zuerst der direkte Nachfolger ein. Der CE-2 ist ein herausragender Chorus, ohne Frage, aber kein wirklicher Ersatz für einen CE-1. Der CE-2 ist mono, durch Veränderung der Impedanz schiebt er einerseits kräftiger in den Mitten, gleichzeitig ist aber der Chorus-Effekt etwas weniger stark ausgeprägt als beim Ur-Chorus: „always keeping the guitar sound sharp and well defined“, wie es auf der Boss-Seite heißt. Der wabernde 70er Sound wurde entfettet und stromlinienförmig in die 80er übertragen. Der CE-2 eignet sich insgesamt für einen angezerrten (Gitarren)-Sound besser, der CE-1 ist für cleane Klänge prädestiniert. Bei den CE-2-Modellen soll es übrigens Klangunterschiede geben, abhängig vom Baujahr und dem verwendeten Chip: „Der frühe CE-2 verwendete den 3007 BBD-Chip, spätere japanische CE-2-Pedale benutzten den 3207. Der 3007-Chip wurde in den späten 1970er und sehr frühen 1980er Jahren in den Originalpedalen verwendet und ermöglicht höhere Pegel und weniger Rauschen, ohne das Originalsignal zu beschneiden.“ (Quelle: Tonehome.de)

Boss CE-3, CH-1 und CE-5

Wenigstens kurz möchte ich auf die Nachfolger von CE-1 und CE-2 eingehen. 1982 stellte Boss den CE-3 vor. Er punktete mit seinem markanten Blaumetallic-Look und er war wieder stereo. Über seine klanglichen Eigenschaften gehen die Meinungen etwas auseinander: Manche sehen ihn ganz dicht beim CE-2, andere sagen, der CE-3 könne mit seinen Vorgängern nicht mithalten. Das soll auch an der günstiger gestalteten IC-Bestückung liegen. Der CH-1 aus dem Jahre 1989 bekam zwei zusätzliche Knöpfe für Level und eine einfache Klangregelung spendiert. Die Klangcharakteristik wurde insgesamt in Richtung „höhenbetont“ abgeändert. Die Modellbezeichnung CE-4 wurde kurzerhand übersprungen. Der 1991 vorgestellte CE-5 hatte eine zweifache Klangregelung, bei der sich Bässe und Höhen separat einstellen ließen. 2001 wurde die analoge Klangerzeugung mit Eimerkettenspeichern aufgegeben. Der Chorus-Effekt wurde nun digital erzeugt. Der CE-5s soll, wie ich auf „Musiker-Board“ las, etwas kälter und härter klingen.

Boss CE-2W – Wiedergeburt der Legende?

Zum 40jährigen Jubiläum 2016 wollte Boss die beiden Chorus-Legenden CE-1 und CE-2 mit dem Model Waza Craft CE-2W wiederaufleben lassen. Natürlich arbeitet das Effektpedal für eine authentische CE-1-Reproduktion auch in stereo. Auf Amazona gibt es eine hymnische Besprechung von Florian Anwander für das Pedal Boss DC-2W, welches freilich das Roland Dimension D als Vorbild hat. Das CE-2W wurde hier noch nicht getestet, hat aber jede Menge überragende Kunden-Bewertungen bei Thomann und wird im „Guitarist“ als absoluter No-Brainer bezeichnet. Da muss sich also qualitativ im Vergleich zum (nicht mehr lieferbaren) CE-20 doch einiges getan haben. Selbstverständlich gibt es auch von anderen Effektgeräteherstellern ausgezeichnete Chorus-Geräte. Auf die möchte ich hier aber nicht näher eingehen, weil wir dann Äpfel mit Birnen vergleichen. Ein EH Small Clone zum Beispiel ist ein wunderbarer Vintage-Chorus (der Sound von Curt Cobain), aber er klingt wirklich völlig anders als ein Boss CE-1.

Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an meinen Uraltschulfreund und langjährigen Bandkollegen Stefan G. Deubel, von dem die Gitarrenbeispiele stammen.