Blue Box: Yamaha SS-30 String-Synthesizer

Der Yamaha SS-30 nimmt unter den zahlreichen String-Synthesizern der 70er Jahre eine Ausnahmestellung ein. Obwohl das Instrument auf der für die Gattung üblichen Frequenzteiler-Technik basiert, ähnelt es in einigen Punkten doch mehr einem Synthesizer. So besitzt jede der 49 Tasten eine eigene Hüllkurve für die Lautstärke. Vor allem aber verfügt der Yamaha SS-30 über zwei (!) Oszillatoren, die gegeneinander verstimmt werden können. Zusammen mit der für String-Synthesizer so typischen Ensembleeffekt-Schaltung und einer zusätzlichen Vibratoeinheit liefert der Yamaha SS-30 einen unglaublich fetten Klang. „It’s richer sounding than the ARP Solina String Synth“, stellt Vintage Synth fest, um das Instrument am Ende doch nur mit „Humdrum“ (also „langweilig“) zu bewerten. Das mag am Gesamtklangcharakter liegen, der sich vom beliebten Solina-Weichspülersound doch stark unterscheidet.

Bright and cutting

Der Klang des Yamaha SS-30 polarisiert. So lässt etwa Stephen Parsick, den AMAZONA.de-Lesern bekannt als iggy_pop, kaum kein gutes Haar daran: „I think it´s one of the most overrated pieces of gear. It certainly does have a distinct sound but it tends to be on the bright and cutting side.”

„Bright and cutting“ – das beschreibt ziemlich genau den Ultravox-Stringsound. Der Yamaha SS-30 hat – nicht nur bei der Edelschnulze „Reap the wild wind“ – den Sound dieser „Neuen Romantiker“ mitgeprägt. Aficionados dieser Band kommen um das Instrument also gar nicht herum. Aber nicht nur unter Ultravox-Fans hat der String-Synthesizer seine Anhänger: „It’s textures are richer, thicker and creamier due to detune facility over chorus.“ (Vintage Synth-Forum) String-Synthesizer sind ja vor allem als Teppichleger bekannt. Und der Yamaha SS-30 macht in der Disziplin „Flächen“ wahrlich keine schlechte Figur. Der durchsetzungsfähige Klang eignet sich aber auch hervorragend für Sololinien. Namentlich die Celli erzeugen auch bei monophoner Spielweise mächtig Druck.

Peter Forrest hat der Klang des Yamaha SS-30 jedenfalls überzeugt. In seinem Standardwerk „The A-Z of Analogue Synthesizers“ würdigt er den String-Synthesizer: „Even without the Orchestra modulation on, it sounds very good. And through a classy hall room reverb setting it sounds very, very good. It just goes to show that it’s better to do one thing well, than three things to a so-so standard.“ (Hier erlaubt sich Forrest einen kleinen Seitenhieb gegen die damals ebenso beliebten Multi-Keyboards.)

Rückblende

Berlin (West) Ende der 70er Jahre. Mehrere Bands treten im bekannten „Quartier Latin“ in der Potsdamer Straße auf. Die meisten haben „Keyboards“ dabei. (Die Punk-Gruppen spielten damals eher im SO36 in der Kreuzberger Oranienstraße.) Eine Hammond schleppt niemand mehr mit sich rum. Meist steht da ein Fender Rhodes oder Wurlitzer 200 A auf der Bühne, darauf geparkt eine Korg CX3 oder der Crumar Organizer T1, ganz oben thront ein Monosynth: Kein Minimoog – aber immerhin ist ein ARP Odyssey zu sichten, der Rest spielt Korg MS-20 oder (zweite Ausnahme) einen Yamaha CS-15D.

Eine Abweichung gibt es noch: Das Instrument in der Mitte des Sandwichs kann auch mal ein Crumar Performer, Hohner String Melody oder Korg Delta sein. Ein Mellotron schleppte nämlich erst recht niemand mehr mit sich rum. Und bevor noch die erste Note gespielt war, wusste man Bescheid. Die mit der Orgel machten Rock, die mit dem String-Teil episch-versponnene „Kiffermusik“ – kein Stück unter 7 Minuten.