Workshop Modular Synthesizer: Oszillatoren Synchronisation

Jeder Ton besteht in Wirklichkeit aus mehreren Tönen bzw. Wellen, die sich überlagern und die wir in Summe als „einen Ton“ wahrnehmen. [Ausnahme: Die reine Sinuswelle ist de facto wirklich „eine“ einzige Welle – und kein Gemisch aus mehreren. Sie lässt sich ausschließlich elektronisch erzeugen und ist bei akustischen Instrumenten nicht anzutreffen)]. Wenngleich wir also „einen Ton“ wahrzunehmen glauben, sind es (fast) immer mehrere Töne gleichzeitig. Die wichtigste Schwingung innerhalb des Klanggemischs ist der erste (tiefste) Ton. Dieser „Grundton“ ist subjektiv jener, den wir einfach als „den Ton“ (oder: „den Klang“) identifizieren. Doch in Wirklichkeit gesellen sich viele Teil-Töne – so genannte Obertöne oder Partialtöne – hinzu. Sie stehen in einem bestimmten Verhältnis zum Grundton (Oktave, Quint, Quart, etc) und sind deutlich leiser als die Grundschwingung. Dennoch sind sie von äußerster Wichtigkeit, da die ANZAHL und die LAUTSTÄRKE der einzelnen OBERTÖNE – auch wenn wir sie nicht unmittelbar heraushören – die KLANGFARBE des Tons ausmachen.