Test: Roland MC-707 Groovebox & Music-Workstation

Am 29. August 2019 hatte Roland in die Abbey Road Studios nach London eingeladen und präsentierte exklusiv spannende Produkte, deren Gemeinsamkeit die neue Klangerzeugung ZEN-Core ist. Neben aktualisierten Fantom-Workstations und Jupiter-Synthesizern waren auch zwei Grooveboxen mit am Start, unser Test zur MC-101 von meinem Kollegen Vincent ist hier zu lesen und aufgrund der Ähnlichkeit beider Geräte zu empfehlen. Die Unterschiede findet man nicht in der Klangerzeugung, die über 3.000 Sounds mit 128-stimmiger Polyphonie ist beiden gemein. Dafür bietet die MC-101 weniger Bedienelemente, nur vier statt acht Spuren, kein direktes Sampling, keine Einzelausgänge, kein Effekt Send/Return und dafür Batteriebetrieb im handlichen Format zum halben Preis. Die Überraschung war groß und die MC-707 hat meinen weißen Roland JD-Xi abgelöst. Doch war das eine kluge Entscheidung? Natürlich kann reine Hardware nicht so flexibel sein wie es eine computergestützte Groovebox sein könnte.

Für mich persönlich ist die Reduktion auf das Wesentliche in doppelter Hinsicht vorteilhaft. Mit Seheinschränkungen ist ein Touchscreen für mich eher mühsam, zu viele Features verwirren mich und ich verliere die Lust, mich damit zu beschäftigen. Daher finde ich es erfreulich, dass Roland diesen Schritt gewagt hat und es neben dem Analog-Trend auch digitale Alternativen gibt.

Das Prinzip dieser All-in-Ones hat mich schon immer begeistert und ich fragte mich stets, ob man nicht absichtlich das P vergessen hat. Im Jahre 1997 stellte Roland die MC-303 vor, darauf folgten MC-505 und MC-307. Mit der MC-909 wurde der vorläufige Höhepunkt markiert, 2003 waren USB und erweiterbarer Sampling-Speicher mit von der Partie. Kleiner Fun Fact am Rande, die eigentlich erste Groovebox wurde bereits 1983 als MicroComposer MC-202 vorgestellt, basierend auf der TB-303 und dem SH-101 mit 2-Spur-Sequencer und ohne Rhythmus-Sektion. Wen die Geschichte der MC-Serie interessiert, möge daher einen Blick in unsere Black Box werfen:

Ist sie eine Nachfolgerin der Roland MC-909? – Eigentlich nicht. Die MC-707 kann in Teilen weniger, siehe Sampling-Speicher, Kunststoff- statt Metallgehäuse, acht statt 16 Spuren, kein internes Netzteil, keine Digitalausgänge und ein kleineres Display, wartet dafür aber mit Rolands modernster Klangerzeugung ZEN-Core auf. Diese soll durch neue DSP-Algorithmen der ACB-Synthese überlegen sein und das will ich einfach mal glauben, denn einen direkten Vergleich habe ich nicht machen können. Somit folgt die MC-707 einerseits den Traditionen, geht andererseits aber auch moderne Wege. Während sie die Ein-Kilo-Euromarke knackt, kann man eine MC-909 schon für um 600 Euro gebraucht erstehen. Und wie klingt das Teil? Hier zwei live manipulierte Werks-Demos.

Was kann die MC-707 und was kann sie nicht?

Als All-in-One-Lösung könnte man die MC-707 am besten beschreiben, eine Mischung aus Drumcomputer mit Sequencer, Synthesizer, integrierten Effekten und Sampling-Funktion für alle Arten von tanzbarer Musik, über MIDI auch als Steuerzentrale nutz- oder synchronisierbar. Im Prinzip ist die MC-707 ein umfassendes Performance-Tool, das gleichermaßen live und zur Produktion eingesetzt werden kann. Es lassen sich mit ihr auch melodische Pattern bauen, jedoch gibt es zur Music-Workstation à la Fantom neben der fehlenden Tastatur auch im Workflow Unterschiede. Die MC-707 ist kein Backing-Expander und daher weniger etwas für Live-Keyboarder, sie fühlt sich gleichermaßen im Studio oder auf der DJ-Kanzel wohl und könnte notfalls als reine Preset-Schleuder oder Rhythmusmaschine herhalten. Selbst als vollwertiger Digitalsynthesizer kann sie taugen, eben die eierlegende Wollmilchsau.

Verabschieden muss man sich hingegen vom Pattern- und Song-Gedanken, waren vorher noch inspirierende Vorlagen mannigfaltig im Speicher, gibt es das nicht mehr. Projekte enthalten alle Daten und müssen neu geladen werden, ohne die Demo-Projekte würde gähnende Leere vorherrschen. Demnach ist es mit der MC-707 nicht möglich, automatisierte Songs ablaufen zu lassen, das war früher für Orgelspieler eine wichtige Funktion bei Drumcomputern. Dafür lassen sich bis zu 128 Takte je Spur eingeben und dies sogar unabhängig, so dass sich die MC-707 etwas an den Circuit und NI Maschine anlehnt. Wer dennoch Pattern bevorzugt, muss diese dann eben als Clips ablegen – aber für jede Spur einzeln. Alles was passiert, spielt sich daher live ab, wie in den obigen Demos zu hören.

Mit von der Partie sind wie üblich die alten Roland-Klassiker, sämtliche Drum-Maschinen von CR-78 über TR-707, TR-727 und TR-808 bis TR-909, Synthesizer von Juno 106 über Jupiter-8 und sogar Sounds des D-50 wurden als Samples integriert. Man mag dem durchaus kritisch gegenüberstehen, so bewirbt Roland schließlich auch in den anderen Neuheiten die Reinkarnation alter Klassiker, aber schließlich weiß der geneigte Käufer, auf was er sich einlässt. Darüber hinaus lässt sich unter den über 3.000 Sounds genug modernes Futter finden, vieles kenne ich allerdings schon aus dem JD-Xi. So etwas kann man übrigens in fünf bis 15 Minuten zaubern.

Ein Rundblick auf die Roland MC-707

Als Henkelmann kommt die Verpackung zu mir, nur mit MC-707, passendem Steckernetzteil und Anleitung befüllt. Kein USB-Kabel, was aufgrund der Nutzbarkeit als Audio-Interface sinnvoll wäre. Die Ähnlichkeit zur TR-8S ist offensichtlich und nicht nur am Netzteil und Bedienfeld erkennbar. Die MC-707 ist genauso wertig verarbeitet und mit 2,1 kg ebenso schwer. Das Chassis besteht aus solidem Kunststoff und verjüngt sich unten im vorderen Teil, was das Anheben erleichtert, und hat eine metallene Deckplatte. Die Drehregler haben allerdings geringen Spiel und scheinen nicht mit dem Gehäuse verschraubt zu sein, Fader, Regler und sämtliche Tasten bis auf den Start-Button sind aus zum Teil transparentem Gummi gefertigt und allesamt beleuchtet. Die Abmessungen betragen 42,6 cm Breite, 26,3 cm Tiefe und 6 cm Höhe – die TR-8S ist nur 40,9 cm breit und gleich schwer. Die optionale Tasche CB-BTRMX dürfte für die MC-707 daher zu schmal sein, Innenmaße ließen sich leider nicht ermitteln.

Anschlüsse der MC-707

Betrachten wir zunächst die Rückseite und das sich über fast die gesamte Breite erstreckende Anschlussfeld. Von Vorne aus gesehen beginnt es links mit Kensington- und Kopfhörerbuchse als große Klinke, den Main-Ausgängen, zwei zuweisbaren Outputs und Stereobuchsen für Send und Return, um externe Effekte in den Signalweg einzuschleifen. Daneben befindet sich der Umschalter, um das Eingangssignal von Line- auf Mikrofonpegel zu wechseln sowie die zugehörigen Klinkeneingänge, die alle bis auf die Kopfhörerbuchse symmetrisch ausgeführt sind. Die SD-Karte mit 8 GB Speicher ist eingelegt und befindet sich hinter der mit zwei Schrauben gesicherten Abdeckung, danach folgen drei MIDI-Buchsen als In, Out 1 und 2, wobei MIDI-Out 2 auch als Thru genutzt werden kann. USB-B-Buchse, Netzschalter und Netzteilanschluss mit daneben liegender Kabelsicherung schließen die Rückseite ab. Das Netzteil hat einen Winkelstecker und die Nähe zur Kabelsicherung ist etwas eng, das Handbuch zeigt aber, wie es geht. Den Schalter und die Kopfhörerbuchse auf die Rückseite zu platzieren war vielleicht nicht die beste Idee, bei angeschlossenem Netzteil und USB-Kabel kann das Einschalten fummelig sein. Dieser Schalter arbeitet softwareseitig, so dass man ihn gut und gerne auch auf der Oberseite hätte platzieren können.

USB und SD

Über USB lässt sich die MC-707 als Audio-/MIDI-Gerät nutzen, die SD-Karte scheint offenbar nicht ohne Weiteres erreichbar zu sein. Dies gelang beim JD-Xi durch Drücken und Halten einer Taste beim Einschalten, das Handbuch der MC-707 war diesbezüglich nicht auskunftsfreudig. Neben dem Stereo-Mix, dessen Pegel von der Hauptlautstärke abhängt, gibt es Einzelspuren für die DAW, auch für den Effektweg und intern lässt sich auch über den USB-Port samplen. Die zugehörigen Treiber für Windows 10 werden automatisch installiert, für ältere Windows-Versionen und für macOS muss man diese bei Roland laden. Die maximale Abtastrate liegt bei 44,1 kHz und 24 Bit, mehr geht nicht. Im Setup-Menü lässt sich einstellen, ob die Einzelspuren vor oder nach dem Effektweg an die DAW übergeben werden sollen. Zwei MIDI-Out-Buchsen sind sehr sinnvoll, allerdings sucht man CV-/Gate-Anschlüsse vergebens. Via USB ist auch der Betrieb am Roland MX-1 möglich, die MC-707 lässt sich mit diesem synchronisieren.

Mixer und Drumpads

Die Oberseite wird mittig von der Mixer-Sektion dominiert, acht mehrfarbig leuchtende Fader mit geringem Regelwiderstand und 45 mm Weg, sowie je Kanal drei darüber liegende Drehregler mit Endanschlag, beides haptisch gut zu greifen. Die Drehregler sind zwar mit Filter, Mod und FX beschriftet, die Belegung lässt sich mit der Assign-Taste schnell zuweisen. Oben finden sich je vier LEDs, die den jeweiligen Takt der Spur anzeigen. Unter den Fadern befinden sich die Tasten zum Aktivieren des zugehörigen Kanals. Direkt darunter ist die Lauflicht-Leiste mit 16 mehrfarbigen Step-Tastern zur schnellen Programmierung verortet, das kennt man von vielen TR-Maschinen. Hält man eine der Steps gedrückt, können Zwischenschritte editiert werden, beispielsweise Flams. Ganz vorne befinden sich wie üblich die anschlagsempfindlichen Pads mit RGB-Beleuchtung. Sie sind gefühlt ein Viertel so groß als bei der MPC, haben einen harten Anschlag und sind mit Symbolen für die Klaviatur bedruckt. Das Spielgefühl ist für meine Begriffe sehr gut und nuanciert, die Anschlagskurve lässt sich auf Wunsch verändern. Für tonale Eingaben werden nur die 25 Notentaster beleuchtet, die obere linke und rechte Taste dient zur Oktavierung und zeigt den Wert entsprechend farblich an. Beide gleichzeitig gedrückt bringen die Oktave wieder in Nullstellung.

Im linken Teil gibt es starke Ähnlichkeit zur TR-8S, oben geht es mit zwei Volume-Reglern los, jeweils für Kopfhörer und Main-Out. Leider hat man die Drehregler entgegen der Anschlüsse ausgerichtet, die Kopfhörerlautstärke ist somit rechts platziert. Von den darunter liegenden Tasten ist die linke Shift und aktiviert die Doppelfunktion, Clear zum Löschen von Eingaben befindet sich rechts daneben. Darunter sind drei größere Tasten für Project zum Laden oder Sichern, zur Quantisierung und optisch abgesetzt die Rec-Taste. Mit den zwei Tasten darunter lassen sich Motion-Sequences (Reglerbewegungen) aufzeichnen. Die vier Szenen-Tasten und die Transportsektion mit Measure zum Auswählen des Takts und Play/Pause schließen unten ab. Das erinnert etwas an einen DJ-Turntable, Shift und Play setzt alle Spuren auf Takt 1 zurück – gut für das Beatmatching.

Effektsektion und OLED-Display

Im rechten Teil beginnt es mit der Effektsektion, vier Taster und zwei Drehregler zur Einstellung der Master-Effekte einschließlich Filter, 5-Band-EQ mit drei parametrischen Mittenbändern und Kompressor. Darunter ist das LC-Display mit einer Auflösung von 250 x 80 Pixeln eingebaut. Das ist vergleichsweise wenig und normalsichtige Menschen werden sich fragen, warum der Platz oberhalb nicht ausgenutzt wurde. Für mich als sehbehinderter Anwender ist das allerdings ein Vorteil, so passt die gesamte Anzeige in die Lupe und erleichtert es mir, wichtige Funktionen abzulesen. Allerdings ist die Schrift dafür in Teilen schon recht klein und der vertikale Blickwinkel etwas eng bemessen, man hätte es etwas anschrägen oder auf OLED setzen sollen. Für die Dateneingabe stehen vier rastende und drückbare Endlosdrehregler C1 bis C4 zur Verfügung, sowie Pfeiltasten und ein Data-Rad, das ebenfalls gerastert ist. Acht Funktionstasten zum Auswählen von Sounds und Zuweisung des großen Drehreglers für Tempo oder Lautstärke des externen Eingangs befinden sich dazwischen. Mit Shift gedrückt werden die jeweiligen Funktionsmenüs aufgerufen, beispielsweise zur Soundprogrammierung. Unten rechts in der Gruppe sorgen Exit und Enter dafür, dass man auch mit den Pfeiltasten und Data-Rad Eingaben machen kann, das gelingt alternativ auch mit den vier Drehreglern.

Die fünf Tasten in der unteren Reihe dienen zur Wahl des Pad-Modus: Mute, Clip, Note, Chord und Scatter. Hier lassen sich die typischen DJ-Effekte abrufen, beispielsweise Backspin oder Stutter. Im Mute-Modus werden Pads in der unteren Reihe spontan stummgeschaltet, in der oberen Reihe wird der jeweilige Clip pro Track zum Taktende angehalten. Shift und Mute aktiviert den Cue-Modus, dann können die Clips auf dem Kopfhörerausgang vorgehört werden.

Im Ergebnis hat man auf dem dezent leuchtenden Panel alles im Griff und vor Allem vieles im Direktzugriff. Optisch dominierend neben den Pads und Display ist auch das Data-Rad, dessen Umrandung in blauem Licht erstrahlt. Ob und wie stark die Intensität der Beleuchtung ist, lässt sich auch in den Einstellungen verändern, jedem Kanal kann zur besseren Orientierung eine Farbe zugewiesen werden. Die deutsche Kurzanleitung geht zwar nicht in die Tiefe, bringt einem den logischen Aufbau jedoch sehr nahe. Das Referenzhandbuch ist aktuell nicht in Deutsch erhältlich.

Systematik und Aufbau der MC-707

Zunächst sei angemerkt, dass auf meinem Exemplar zum Testzeitpunkt Version 1.02 installiert ist. Es ist daher gut möglich, dass Roland im Laufe der Zeit noch einige Änderungen vornehmen wird, vielleicht auch mehr Automationen oder einen Song-Modus. Hierarchisch hat die MC-707 eine feste Struktur und unterscheidet sich wie erwähnt vom bekannten Song-Pattern-Prinzip. Während man früher bei der TR- und wohl auch bei der MC-Serie zwischen Patterns wählen konnte, ist die oberste Ebene nun ein Project. Es enthält alle Songdaten, Samples, Scenes und die individuellen Einstellungen wie Tempo und Beleuchtung. Standardmäßig wird nach dem Einschalten das zuletzt im Speicher befindliche Project geladen, wer das Speichern vergisst, wird quasi brutal nach dem Ausschalten daran erinnert. Im Menü kann alternativ auf ein leeres Project nach dem Einschalten erzeugt werden, dabei sind die ersten beiden Spuren stets als Drum und Tone belegt. Gewünscht hätte ich mir einen Auto-Save-Mode, der den letzten Zustand nach dem Ausschalten speichert.

Die nächste Ebene sind Scenes, die in Echtzeit aufgerufen werden und im Prinzip eine Anordnung von Clips sind. Vier Tasten stehen dafür bereit, mit Shift gedrückt gibt es insgesamt acht davon, langes Drücken speichert eine Anordnung von Clips als Scene, je 16 Clips pro Track bilden mit insgesamt 128 Clips eine Matrix. Dabei kann man wählen, ob alle Clips je Track denselben oder unterschiedliche Sounds oder Looper enthalten sollen.

Das kennen Nutzer von Ableton Live und schaut man sich die 16 Tasten an, wirkt das etwas gedrungen. Da sind aber noch die 16 Step-Tasten, mit denen man schnell eine Ebene wechseln kann. Das gelingt auch mit den Pfeiltasten, das Display gibt Auskunft über die jeweiligen Clips. Der Launch erfolgt immer am nächsten Taktanfang, dabei kann jeder Clip bzw. Spur im Takt frei laufen. Bei der NI Maschine und MPC ist dies ähnlich, so dass Clips auch versetzt ablaufen und somit mehr Dynamik ins Projekt bringen können. Wechselt man eine Scene, erfolgt dies auch zum nächsten Taktanfang und man muss etwas aufpassen, dass man nicht zu früh drückt. Songs lassen sich auf diese Weise frei aufbauen, für Übergänge müsste man eigene Clips programmieren. Aufgrund der fehlenden Song-Struktur lässt sich mit der MC-707 allerdings nur live performen oder man muss das Werk dann mit einem Rekorder aufzeichnen oder in der DAW fertigstellen.

Die optionalen Motion Sequences werden über die zugehörigen Taster aufgezeichnet und abgerufen. Kleine Besonderheit, die ablaufenden Reglerbewegungen können unabhängig vom Track aktiviert und deaktiviert werden, mit Shift lässt sich eine Aufzeichnung auch löschen. Allerdings bezieht sich die Motion Sequence nur auf den Regler und nicht die Funktion. Ändert man die Zuweisung, verändert sich entsprechend auch das Ergebnis. Je Track können eigene Effekte zugeteilt werden, ein Multiband-Kompressor, EQ und natürlich auch das Panorama lässt sich anpassen.

Sounds und Samples

Die unterste Ebene ist der jeweilige Track, der drei Betriebsmodi einnehmen kann. Drum Track, Tone und Looper lassen sich wählen, wobei mit Ausnahme von Synth je 16 Sounds oder Clips auf eine Spur gelegt werden können. Dabei ist es auch möglich, Sounds aus anderen Projekten zu übernehmen und aus den Drum-Kits frei zu kombinieren. Schön ist, dass die Sounds der meisten Kits gleich belegt sind, so dass man nach der Programmierung eines Drum-Tracks durch die Kits blättern und Änderungen vornehmen kann. Weniger schön ist, dass zwar WAV-Dateien erkannt werden, aber keine Multi-Samples. Auch müssen sich diese im entsprechenden Samples-Ordner befinden, was eine Organisation wie bei NI oder Akai unmöglich macht. Deshalb habe ich direkt von einer größeren SD-Karte Abstand genommen, weil man eine kopierte Library eh nicht vernünftig verwalten könnte.

Die Sortierung der Sounds ist dafür schön gelöst, so lassen sie sich wahlweise komplett alphabetisch, nach Programmspeicher oder Kategorie auswählen. Sortiert sind sie in Bänken im Format A-001, mit Shift und Drehen an C4 geht das Blättern auch ziemlich schnell vonstatten. Natürlich wiederholt sich einiges oder klingt ähnlich, so dass der integrierte Vorrat an Samples mehrfach zum Tragen kommt. Die Kits und Sounds lassen sich direkt beim Drehen vorhören und müssen explizit durch Drücken von Enter oder C4 bestätigt werden. Vergisst man das, bleibt der vorige Sound oder das Kit bestehen. Hören wir uns doch einmal durch die Sounds.

Ist die Roland MC-707 auch ein Sampler?

Als Sampler-Ersatz kann die MC-707 daher nur eingeschränkt dienen. Wer wie ich wenig mit eigenen Sounds arbeitet, kommt damit zurecht. Allerdings ist der Speicher für heutige Verhältnisse und erst recht mit einem Seitenblick auf die Akai Force doch ziemlich begrenzt. Gerne hätte ich meine Library an Drum-Sounds in die MC-707 kopiert, aber alle Files in einem Ordner ist auch nicht wirklich ein Spaß. Warum man nicht wenigstens einen Modus hat, dass man meinetwegen 16 Sounds nummeriert in Unterordnern vorhalten kann, die man in einem Rutsch als Kit lädt, verstehe ich nicht. Da wäre sicherlich mit wenig Programmieraufwand einiges drin gewesen und wer mit Samples arbeitet, wird zu Recht nicht alternativlos auf die MC-707 schauen. In diesem Beispiel hört man die Artefakte beim Time Stretching, die allerdings erst bei großen Tempounterschieden hörbar sind.

Umfangreicher Synthesizer integriert

Mit den Synthesefähigkeiten sieht das jedoch anders aus, denn eine Stärke der MC-707 ist der vielfältig programmierbare Synthesizer. Dabei stehen die PCM-Basis-Samples und typischen Wellenformen Sinus, Pulsmodulation, Rechteck und Sägezahn ebenso zur Verfügung, wie auch die Roland-typische Super SAW. Vier VCOs lassen sich mischen und subtraktiv bearbeiten. Die Parameter alle zu erfassen würde Wochen dauern, denn man verliert sich regelrecht in den Menütiefen. Im Gegensatz zum JD-Xi allerdings, der mit seinem zweizeiligen Display etwas beschränkt ist, wird die Handhabung durch das Grafikdisplay und Drehregler deutlich erleichtert. Mit einer externen Tastatur wird auch Aftertouch über Midi ausgewertet, was einigen Sounds positiv entgegen kommt und sich melodische Parts auf diese Weise deutlich einfacher erstellen lassen. Zum Schluss noch ein kleiner Querschnitt durch die Drum Kits.

Die Schwächen der MC-707

Manches finde ich persönlich etwas unglücklich gelöst. Dazu gehört das erwähnte initiale Ausschalten, das zum Verlust aller Änderungen führt. Will man live etwas performen, wirkt das Umschalten zwischen den Ebenen etwas hektisch. Muten und Clips launchen kann mehrere Tastendrücke erfordern, wenn man auf die Clip-Ansicht wechselt und schnell noch die Ebene umschalten muss. Daher sollte man sich im Vorfeld mit Knob-Assign und Effektparametern befassen, die man bei seiner Darbietung benötigt. Ein Projekt automatisieren zu können, beispielsweise ein Master-Track zum partiellen Akkordwechsel, wäre wünschenswert und für mich ist es unverständlich, warum Roland darauf verzichtet hat. Zwischen zwei Projekten muss man etwas Zeit einplanen, auch werden diese nur in einer Liste dargestellt. Für jeden Track muss man schlichtweg ein anderes Projekt laden und darauf achten, dass man versehentliche Änderungen nicht abspeichert. Der SD-Kartenzugriff vom Computer aus wäre nützlich und sei es über einen speziell dafür vorgesehenen Modus. Alternativ muss man die Kartensicherung weglassen, ständiges An- und Abschrauben wird irgendwann zum Problem.

So folgt die MC-707 und somit auch die MC-101 nicht dem klassischen Konzept und orientiert sich neu. Das sehe ich nicht als Nachteil, dennoch sollte man dies berücksichtigen und überlegen, ob die eigene Arbeitsweise zum Gerät passt. Offene Architekturen, wie die NI Maschine, Akai MPC Studio oder Force, haben es in diesem Punkt einfacher, denn sie sind wandlungsfähiger. Eine Hardware mit dedizierten Bedienelementen ist zunächst so, wie sie ist. Allerdings habe ich beim JD-Xi Rolands Bemühungen erfahren und man darf gespannt sein, ob man bei der MC-707 auch noch einiges nacharbeitet. So jedenfalls bereue ich den Umstieg vom JD-Xi schon mal nicht, zumal ich viele der Sounds wieder bekommen habe.

