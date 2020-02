Test: KORG wavestate Wave Sequencing Synthesizer

Korg Wavestation 2020

Die Vorgeschichte zum Korg Wavestate

„So etwas hatte man noch nie zuvor gesehen oder gehört!“ Das dürften in etwa die Reaktionen gewesen sein, als man zum ersten Mal mit Begriffen wie Vektor-Synthese oder Wavesequencing konfrontiert worden ist. Wann war das? 1990. Vor dreißig Jahren. Kaum zu glauben, wie lange das schon wieder her ist. KORG war schon immer für Überraschungen gut. Sich von der analogen Vergangenheit verabschiedend, hatte die Firma aus Japan gerade mal zwei Jahre zuvor mit der M1 Workstation einen ersten digitalen Volltreffer gelandet und die Musik-Produktionsmethoden dauerhaft umgekrempelt. Nun schickte man sich an, das arg ausgetretene Feld der analogen Klangerzeugung zu verlassen und öffnete mit der Wavestation eine neue Tür im fortan größer werdenden Feld der Klangsynthesemodelle. Die ungemein erfolgreiche Wavestation wurde von 1990 bis 1994 produziert. Final bestand das Wavestation-Sortiment aus vier Modellen: den Wavestation- und Wavestation EX-Keyboards sowie den Rackmount-Modulen Wavestation AD und Wavestation SR.

Sollte man meinen, dass (wie durchaus üblich) selbst erfolgreiche Konzepte irgendwann einmal in der „Kammer des Vergessens“ abgelegt werden, so hat man sich bei KORG arg getäuscht. Ich kenne kaum eine andere Firma, die Produktpflege mit derartiger Hingabe betreibt wie KORG. Den Blick nach hinten machen sie allerdings auch immer mit mindestens einem Blick nach vorne. Trends werden wahrgenommen und geschickt mit dem verbunden, was man gerne als „Heritage“, also als Erbe bezeichnet. Auf Apples iPads und iPhones zu produzieren, war noch vor wenigen Jahren der letzte Schrei. Und so gab es für die iOS-Plattform reichlich Apps aus dem Hause KORG, wie zum Beispiel den iMono/Poly, iPolysix oder eben auch die iWavestation. Nun sind bezahlbare Hardware-Synthesizer wieder so beliebt wie lange nicht. Und wieder ist es KORG, die auf der vergangenen NAMM-Show mit dem Wavestate Synthesizer an alte Zeiten erinnern und diese mit modernen Möglichkeiten kombinieren. Ob das gelungen ist und wie das Ganze klingt, wollen wir hier näher betrachten.

Die Klangerzeugung der KORG Wavestation

Worum es ging. Die Vektorsynthese ist eine Art der Audiosynthese, die 1986 von Sequential Circuits im Prophet VS Synthesizer eingeführt wurde. Das Konzept wurde später auch von Yamaha im SY22/TG33 und dann von KORG in der Wavestation verwendet.

Die Vektorsynthese sorgt für Bewegung in einem Klang, indem sie ein dynamisches Überblenden zwischen normalerweise vier Klangquellen durch Definieren eines Punkts auf einer Vektorebene ermöglicht. Die vier Klangquellen sind konzeptionell als Extrempunkte der X- und Y-Achse angeordnet und typischerweise mit A, B, C und D bezeichnet. Eine gegebene Mischung der vier Klangquellen (damals einfache Schwingungsformen) kann durch einen einzelnen Punkt in dieser „Vektorebene“ dargestellt werden. Das Mischen erfolgt häufig mit einem Joystick, obwohl der Punkt auch mit Hüllkurvengeneratoren oder LFOs gesteuert werden kann. Die KORG Wavestation ging jedoch noch weiter und ermöglichte es in jeder der vier Klangquellen, nicht nur einen statischen Ton, sondern eine komplexe Schwingungsabfolge zu erzeugen, indem eine Schwingung nach der anderen wiedergegeben oder überblendet wurde. Was uns zum Wavesequencing bringt.

Eine Wavesequence ist eine programmierte Liste von PCM-Schwingungsformen, die nacheinander gespielt werden. Jeder Schritt in dieser Sequenz kann eine andere Dauer, Tonhöhe, Feinabstimmung, Pegel usw. haben. Zusätzlich können Wavesequences vorwärts- oder rückwärts abgespielt werden. Sie können auch mit der internen Clock der Wavestation oder mit MIDI-Clock-Signalen eines Sequencers synchronisiert werden. Das Ergebnis ist ein sich ständig ändernder Klang, der entweder eine sanfte Mischung aus überblendeten Schwingungen oder semi-arpeggierten und rhythmischen Sequenzen oder eine Kombination aus beiden erzeugt.

In einem Patch der Wavestation konnten jedem der vier Oszillatoren eine unterschiedliche Wavesequence zugewiesen werden, sodass die Wavestation vier verschiedene Wavesequences erzeugen konnte, die gleichzeitig während einer einzelnen Note abgespielt wurden. Im Performance-Modus konnten bis zu zweiunddreißig unterschiedliche Wave-Sequenzen gleichzeitig abgespielt werden, indem acht 4-Voice-Patches überlagert wurden. Die tatsächliche Anzahl spielbarer Wave-Sequenzen konnte jedoch geringer sein, da ein zusätzlicher Oszillator erforderlich gewesen ist, um eine Überblendung auszuführen.

Die interne Synthesearchitektur basierte auf der „AI Synthese“ (Advanced Integrated), die in KORGs früheren Synthesizern der M- und T-Serie verwendet wurde. Die Wavestation bot eine 32-stimmige Polyphonie mit bis zu vier digitalen Oszillatoren pro Patch, einem nicht resonanten Tiefpassfilter und einem Verstärkerblock für jeden Oszillator. Als Steuerquellen für diese Blöcke wurden Modulatoren, LFOs und Hüllkurvengeneratoren angeboten. Der Effektbereich enthielt zwei DSP-Blöcke, die eine Vielzahl von Effektalgorithmen wie Hall, Delay, Chorus, Flanger, Phaser usw. unterstützten.

Die Klangerzeugung des KORG Wavestate Synthesizers

Worum es geht. Mit „Wave Sequencing 2.0“ bezeichnet KORG nun das neue Synthesemodell des Wavestate und will damit klarmachen, dass es sich nicht um eine Neuauflage eines alten Konzepts, sondern dass es etwas Neues sein will. Was früher eine Wavesequence gewesen ist, besteht nun aus Lanes. Timing, Sample-Reihenfolge und Melodie werden nun jeweils in einer Lane editiert und können unabhängig voneinander beeinflusst werden, ebenso wie Formen, Notendauer und Step-Sequenzwerte. Jede Lane kann eine unterschiedliche Anzahl Schritte und eigene Start-, End- sowie Schleifenpositionen verwenden. KORG bringt hier folgendes Beispiel: Ein Sample kann fortwährend mit unterschiedlichen Längen-, Tonhöhen-, Form-, Notendauer- und Step-Sequenzwerten angetriggert werden. Die Start-, End- und Schleifenposition der Lanes können für jede Note frei moduliert werden und zwar mit Quellen wie Anschlag, LFOs, Hüllkurven, Modulationsregler u.v.a.

Bei Bedarf kann sogar jede Note eines Akkords etwas völlig anderes spielen! Ferner können die Schritte jeder Lane nach einem Zufallsprinzip abgespielt werden, wobei man in Echtzeit festlegt, um wie viele Schritte es sich handeln soll. Das zufallsbasierte Überspringen von Schritten ist ebenfalls möglich – die Wahrscheinlichkeit der Schritte lässt sich im Bereich von 0-100 % modulieren. So bleibt alles permanent im Fluss und kann trotzdem in die gewünschten Bahnen gelenkt werden. Auch die vier integrierten Arpeggiatoren können mit den Wave-Sequenzen interagieren, woraus sich noch viele weitere Möglichkeiten ergeben. Der Wavestate enthält mehrere Gigabyte an Samples, wozu auch die Original-Samples der Wavestation gehören. Außerdem wurden brandneue KORG-Samples und das Beste aus der Kronos- und Krome-Bibliothek zur Verfügung gestellt. Bis zu 64 Stereo-Stimmen können simultan in höchster Klangqualität gespielt werden.

Aufbau und Struktur des KORG Wavestate Synthesizers

Die Soundmodi des Korg Wavestate

Der Wavestate verfügt über drei Ebenen der Klangerzeugung und Klangverwaltung.

Performance mit vier Ebenen, Reverb, EQ; alle Änderungen werden in den Performances gesichert

mit vier Ebenen, Reverb, EQ; alle Änderungen werden in den Performances gesichert Layer für Programm, Arpeggiator, Noten- und Anschlagsbereiche

für Programm, Arpeggiator, Noten- und Anschlagsbereiche Program für Wave-Sequenz, Filter, Amplitude, Pre FX, Mod FX, Delay

Geliefert wird der Wavestate mit über 240 Performances, 740 Programs und 1000 Waveform-Sequenzen

Die Wavestate-Filter

Als Filter werden folgende Modelle verwendet: 2-pole LPF, 2-pole HPF, 2-pole BPF, 2-pole Band Reject, 4-pole LPF, 4-pole HPF, 4-pole BPF, 4-pole Band Reject, Multi Filter, MS-20 LPF, MS-20 HPF, Polysix.

Modulationsquellen

Als Modulationsquellen und -Kontrollen verfügt der Wavestate über Modulationsrad, Pitch-Rad, X/Y-Vektor-Joystick, 8x Program/Performance Mod-Regler sowie 3x Hüllkurven, Vektorhüllkurve, 3x LFOs, 2x Modulationsprozessoren, 2x Key Track, Step-Sequencer Lane, Step Pulse, Tempo, Program/Performance Note Count, Program/Performance Voice Count, PolyLegato, Velocity, Exponential Velocity, Release Velocity, Gate/Gate + Damper, Note-On Trigger/Note-On Trigger + Damper, Note Number, Aftertouch/Poly Aftertouch (nur via MIDI), MIDI CCs +/-, MIDI CCs +.

Die meisten Parameter sind modulierbar (Modulationsziele), darunter auch die Parameter der einzelnen Waveform-Sequenzschritte. Je nach Länge der Waveform-Sequenz bietet ein Program über 1000 Modulationsziele.

Der Wavestate verfügt über folgende Effekte:

Pre FX: Decimator, Graphic EQ, Guitar Amp, Modern Compressor, Parametric EQ, Red Compressor, Ring Modulator, Tremolo, Wave Shaper.

Mod FX: Black Chorus/Flanger, Black Phase, CX-3 Vibrato Chorus, EP Chorus, Harmonic Chorus, Modern Chorus, Modern Phaser, Orange Phase, Polysix Ensemble, Small Phase, Talking Modulator, Vintage Chorus, Vintage Flanger, Vintage/Custom Wah, Vox Wah

Delay: L/C/R Delay, Multiband Mod Delay, Reverse Delay, Stereo/Cross Delay, Tape Echo

Reverb: Early Reflections, Overb

Performance-EQ: Parametrische 4-Band-Klangregelung

Angesicht dieser klanglichen Möglichkeiten kommt der Wavestate äußerlich schon beinahe bescheiden daher. Das Gehäuse besteht aus schwarzem Kunststoff (ganz Wavestation-like). Der Wavestate wiegt gerade mal 2,9 kg und ist leicht transportabel. Das Gehäuse ist eng um das 3-oktavige Keyboard geschnitten worden, soll heißen, die Modulationsräder und der Joystick befinden sich oberhalb der Tastatur auf der linken Seite des Panels. Ähnliches kennt man schon vom Minilogue oder KORG Odyssey. Auf der Rückseite befinden sich die Ein- und Ausgänge für Kopfhörer (6,3 mm Stereoklinkenbuchse), Output L/mono und R (symmetrische 6,3 mm TRS-Klinkenbuchsen), Damper, MIDI IN- und OUT-Buchse und USB B-Port. Einen Editor für das Wavesequencing gibt es nicht. Alles muss im Wavestate selbst editiert werden.

Die Bedienung des Digital-Synthesizers

An die Bedienung des KORG Wavestate muss man sich etwas gewöhnen. Glaubt man, die Benutzeroberfläche verstanden zu haben, muss nicht unbedingt das passieren, was man erwartet hat. Mit anderen Worten: Auf eine Erklärung der Bedienoberfläche verzichte ich hier. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und … ein Blick in die Bedienungsanleitung schadet auf keinen Fall.

„Zentrales“ Element des Wavestate ist ein hochauflösendes, aber recht klein geratenes schwarzweißes OLED-Display. Die Sichtfläche beträgt ca. 30 x 57 mm. Da über das Display die gesamte Editierung des Wavestate erfolgt, ist es für diesen Zweck für mich zu klein geraten. Leider gibt es keinen Editor, der Abhilfe schaffen könnte. So wird der eine oder andere wohl eine Lupe in Anspruch nehmen müssen.

Die oberste „Datenebene“ des Wavestate sind sogenannte PERFORMANCES. Wer Musik machen will, arbeitet eben genau mit diesen. Rechts neben dem Display befindet der „Utility“ Bereich (ich nenne ihn einmal so), zudem ein VALUE-Regler und der PERFORM-Taster (neben anderen Tastern) gehören. Letzteren muss man drücken, wenn man sich durch die Performances durcharbeiten will. Dreht man am VALUE-Regler, zeigt das Display eine Liste mit den Performances. Durch diese Liste kann man vorwärts und rückwärts durch die Liste scrollen. Die ausgewählte Performance wird weiß unterlegt und kann ohne Druck auf ENTER sofort gespielt werden. Eine alternative Methode, um mit Performances zu arbeiten, ist der Zugriff über die SET LISTs. Im unteren Bereich der Benutzeroberfläche befinden sich 16 beleuchtete Taster, die man über den gleichnamigen SET LIST Schalter aktivieren kann. Die ersten vier Taster sind zusätzlich mit der Bezeichnung BANK (A, B, C und D) sowie einer kleinen LED zur Anzeige der Aktivität versehen. Standardmäßig wird bei einem Druck auf SET LIST die Bank A und einer der 16 Speicherplätze aktiviert.

Will man auf eine andere Bank als A gehen, muss man die extrem unscheinbare und schlecht leserliche SHIFT-Taste, die sich wiederum im „Utility“-Bereich befindet, drücken und gedrückt halten. Ich habe meine Zweifel, ob diese Lösung praxistauglich ist (auch und gerade auf der Bühne). Da der SHIFT-Taster eine übergeordnete Bedeutung hat, hätte man ihn einerseits deutlicher hervorheben und eigentlich auch an anderer Stelle platzieren sollen. Darüber hinaus ist er, wie alle Funktionen der zweiten Programmierebene, in einer blassblauen Farbe beschriftet, die im Halbdunkel eines Studios oder eben auf einer dunklen Bühne kaum lesbar ist. Die SET LIST erlaubt nun Zugriff auf 64 Performances, die man im Rahmen einer (Bühnen-) Performance beliebig zuweisen kann. Es sind halt Schnellzugriffstasten. Dedizierte BANK-Taster wären allerdings sinnvoller gewesen als eine SHIFT-Taste, die man gedrückt halten muss, denn man bräuchte so nur eine Hand zum Bedienen und nicht zwei. Auf die Beschreibung des Prozesses, eigene SET LISTs zu schreiben oder bestehende zu verändern, will ich an dieser Stelle verzichten. Es sei nur so viel gesagt, es folgt ein „Ballett“ aus gedrückter WRITE-Taste (auch im „Utility“-Bereich zu finden), der ENTER-Taster und dem VALUE-Regler, was schon beim Lesen wenig Spaß bereitet. Ohne Blick in die Bedienungsanleitung erklärt er sich jedenfalls nicht von alleine.

Die (oberste) PERFORM-Ebene ist auch der Einstieg in tiefer liegende Menüstrukturen. Die erste Zeile zeigt die verwendeten LAYER an (A, B, C oder D) bzw. die PROGRAMS, die zu einem LAYER gehören. Über die SHIFT und PAGE + sowie SHIFT- und PAGE-Taster (im „Utility“-Bereich) kann man zu den unterhalb von LAYER befindlichen Seiten navigieren. Man kann die PAGE-Taster auch ohne SHIFT verwenden, nur dann steppt man nicht nur durch die folgenden Seiten, sondern durch alle Parameter, die zu einer Seite gehören. Bleiben wir aber bei den Seiten, die zu einem LAYER gehören. Dies sind Layer Programs, Velocity Zones, Keyboard Zones, Program Setup, Voice Assign, Layer Setup und Performance Setup. Ein weiterer Druck auf PAGE + oder auf PERFORM öffnet wieder die Hauptseite. Ich will hier nicht alle einstellbaren Parameter erklären, die teilweise für alle vier Layer identisch sind. Die Seite Layer Programs ist zunächst aber die wichtigste Seite. Auf dieser Seite weist man einerseits einem LAYER das entsprechende PROGRAM zu. Andererseits kann man hier auch die Lautstärke des LAYERS verändern, die werkseitig auf 0 dB eingestellt ist.

Um sich auf dieser Hauptseite noch besser zurechtzufinden, bedarf es der Einführung weiterer Bedienelemente. Da sind zum einen sieben Taster, die mit WSEQ (für Wavesequence) LANES bezeichnet worden sind. Sie befinden sich in der linken Hälfte der Benutzeroberfläche. Folgende LANES können für jedes der vier LAYER aktiviert und editiert werden: MASTER, TIMING, SAMPLE, PITCH, SHAPE, GATE und STEP SEQ. Zum anderen gibt es noch die 16 SET LIST Taster, die aber funktional doppelt belegt sind und durch Druck auf den Schalter WSEQ STEPS in den Modus zum Editieren der STEPS für eine LANE gebracht werden können. Zurück zum Anfang. Neben den vier LAYERS-Schaltern (links neben dem Display) befindet sich ein weiterer Schalter, der mit WAVE SEQUENCE Select bezeichnet worden ist. Drückt man ihn, erscheint im Display das passende Fenster zum Laden einer Wave-Sequence in das ausgewählte LAYER oder alternativ eines Single-Multisamples.

Im Wave Sequence Mode kann man aus einer sehr langen Liste (ich habe bei 300 aufgehört zu zählen) unterschiedlichste Waveform-Sequenzen auswählen. Das Angebot reicht von eher rhythmusorientierten Mustern bis hin zu völlig abstrakten Klanggebilden. Die Liste der Single-Multisamples ist wesentlich kürzer und beinhaltet One-Shot-Samples von Naturinstrumenten. Doch zurück zur Wave-Sequence. Wie die abgespielt und behandelt werden soll, stellt man in den LANES ein. Hier kommen nun weitere Bedienelemente ins Spiel. Diese korrespondieren mit den dazugehörenden WSEQ LANES. LANE PRESET. Mit diesem Taster springt man zum Preset-Parameter der aktuellen Zeile. Die Zeilenspeicher enthalten alle Parameter einer Zeile (LANE) sowie ihre Schritte. START, END, LOOP START, LOOP END. Diese Regler beeinflussen die Schritte, wo eine Zeile beginnt, endet und geschleift wird. Diese Einstellungen können in Echtzeit geändert werden. Modulationen mit den LFOs, Hüllkurven usw. sind ebenfalls möglich. LOOP MODE. Hiermit wählt man die Wiedergaberichtung der Schleife: vorwärts, rückwärts oder abwechselnd vorwärts und rückwärts. NOTE ADVANCE. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Start-Position beim Spielen einer Note jeweils eine Einheit weitergeschoben. Das sorgt für noch mehr Lebendigkeit beim Abspielen einer Wave-Sequence. Gerade in Verbindung mit einem Arpeggiator.

Die LANES des KORG Wavestate

Exemplarisch für alle anderen LANES will ich hier kurz die TIMING LANE vorstellen. Ein Druck auf den entsprechenden Schalter und im Display wird das Timing Lane Menü angezeigt. Die Zeilenbedienelemente kommen nun ins Spiel. Über LANE PRESET kann man auf eine Liste bereits vorinstallierter Timing Presets zugreifen. Die TIMING LANE hat Einfluss darauf, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Abhängigkeit von den anderen LANES eine WAVE SEQUENCE abgespielt wird. Sie beeinflusst die Dauer und Übergänge zwischen den einzelnen Schritten und erzeugt Rhythmen oder lebendige Sounds. Im ersten Menü kann man z. B. einstellen, mit welcher Geschwindigkeit die gesamte LANE abgespielt wird.

Im zweiten Menü, das den Namen TIMING LANE STEP trägt, kann man die Abspielgeschwindigkeit eines jeden Steps einstellen, aus denen die WAVE SEQUENCE besteht. Die Anwahl erfolgt entweder mittels des VALUE-Reglers oder der STEP WSEQ Tasten. Der aktive STEP leuchtet dann. Leider kann man in der Tabelle der Wave-Sequenzen nicht sehen, aus wie viel Schritten diese besteht. Da eine Sequenz theoretisch aus bis zu 64 Schritten bestehen kann, wundert man sich natürlich, wenn man manchmal nur eine Wave-Sequenz mit einem oder mit fünf Schritten hat. Der Wert End-Step zeigt die Länge der Sequenz an. Dieser kann aber nur verkürzt, nicht aber verlängert und um Elemente erweitert werden. So wird natürlich aus der gegebenen Länge einer Wave -Sequenz abgeleitet, innerhalb welchen Bereichs man die LANES laufen lassen kann. Hier ist ein wenig Übung und Einarbeitung erforderlich. Hinweisen möchte ich noch auf den Xfade-Parameter, mit dem man in diesem Fall Überblendungsgeschwindigkeiten von einem Schritt zum nächsten einstellen kann.

So und so ähnlich funktioniert der Prozess für alle LANES. Wichtig ist aber, dass nicht alle LANES auf dasselbe Preset zugreifen müssen. Die TIMING LANE kann auf einem anderen Preset basieren als die SAMPLE LANE oder die PITCH LANE. Das macht die Sache so köstlich kompliziert, aber auch sehr spannend. Ich wiederhole mich da gerne. Ums Experimentieren kommt man nicht herum. Man muss sich das alles aber im Kopf visualisieren, denn der Monitor gibt diesbezüglich nicht viel her.

Jede LANE hat natürlich noch ihre eigenen, speziellen Parameter. Diese hier vorzustellen, geht aber weit über Test hinaus.

Die KORG Wavestate Vektor-Synthese

Das spannendste Feature der alten Wavestation darf beim Wavestate natürlich nicht fehlen. Der Vektor-Joystick ist unter den möglichen Modulatoren natürlich ein außerordentliches Ausdrucksmittel. Eine PERFORMANCE besteht maximal aus vier LAYER-Klängen. Der Vektor-Joystick besteht aus vier Quadranten, die durch eine X- und eine Y-Achse ausgespannt werden. An den Enden der Achsen „sitzen“ die LAYER A, B, C und D. Wer nun meint, es reiche den Joystick zu bewegen und man merke eine Verschiebung der Lautstärken zwischen den einzelnen LAYERN, der mag sich wundern, wenn dieser Fall nicht sofort und automatisch eintritt. Ich musste tatsächlich ein wenig tiefer graben, um den „Trick“ diesbezüglich zu erkennen. Die Antwort lautet Vector Volume’-Steuerung und Modulation. Aktiviert wird dieser Modulator in der Hüllkurven-Sektion mit dem VECTO- Schalter. Drückt man diesen, wird zunächst im Display das Joystick-Feld angezeigt. Bewegt man den Joystick, wird des Lage auf dem Monitor angezeigt.

Die erste Seite dieses Menüs heißt Vector Env Volume. Auf dieser Seite werden die A/B/C/D-Lautstärkewerte für jeden Punkt als Prozentwerte der maximalen Lautstärke angezeigt. An jeder Position ergeben A, B, C und D zusammen immer 100. Der Trick ist nun, dass man hier fünf Zeilen sieht, die mit 0, 1, 2, 3 und R bezeichnet sind. Man beginnt in Zeile o und setzt den Joystick an eine gewünschte Stelle. Nun geht man mit PAGE + in die nächste Zeile 1 und setzt den Joystick an eine andere Position usw. Das wiederholt man, bis man einen kompletten fünfstufigen Pfad gezeichnet hat. Das Ganze nennt sich nun Vector-Hüllkurve. Die nächste Seite (SHIFT und PAGE +) wird Vector Env X-Y genannt. Sie zeigt denselben Sachverhalt wie die Seite davor. Allerdings werden die Koordinaten in X/Y-Werten angezeigt.

Die dritte Seite des Menüs lautet Vector Env Time. Hier können mit dem VALUE-Regler, aber auch mit dem Regler der Hüllkurve die passenden Zeitwerte eingestellt werden. Sie bestimmen letztlich, mit welcher Geschwindigkeit die einzelnen Teilpfade durchlaufen werden.

Weshalb man die vierte und wichtigste Menüseite ans Ende dieses Prozesses gehängt hat, ist mir allerdings ein Rätsel. Vector Env Setup heißt sie. Hier können Loop-Anweisungen und die Anzahl der Wiederholungen (REPEAT) eingestellt werden. Was immer man will. Über Joystick on/off bestimmt man, ob der Joystick Daten aufzeichnen soll oder nicht. Im konkreten Fall bedeutet es, dass die eingestellte Hüllkurve so bleibt wie sie ist und durch den Joystick nicht weiter verändert werden kann. Sie wird dann mit dem entsprechenden PROGRAM und LAYER gespeichert. Der wirklich letzte Eintrag heißt Vector Volume (on, off). Und das ist genau der Punkt, den man aktivieren muss, wenn man live mit dem Joystick die Layer ein- und ausblenden, sprich in der Lautstärke verändern will. Das (Verzeihung) geilste Feature bedarf tieferer Kenntnisse, um es zu aktivieren. Seltsam. Wenn der Wavestate jetzt noch vier Einzelausgänge zur separaten Abnahme der vier LAYER hätte, würde ich das kaum aushalten…

Weitere Features

Folgende Features will ich an dieser Stelle nur kurz anreißen. Sie gelten für jedes Layer separat. Der Wavestate bietet folgende Filtermodelle an: Bypass, 2-pole LPF, 2-pole HPF, 2-pole BPF,2-pole Band Reject, 4-pole LPF, 4-pole HPF, 4-pole BPF, 4-pole Band Reject, Multi Filter, MS-20 LPF, MS-20 HPF und Polysix. Die Filter haben mich nicht so sehr gepackt. Insgesamt würde ihnen mehr Biss recht gut stehen. Am besten, weil sehr ausgewogen klingend, gefällt mir das Filter-Modell vom Polysix. Die Sounds klingen für mich irgendwie „wertiger“.

Der Arpeggiator verfügt über die Modi Up, Down, Alt1, Alt2 und Random. Ein wenig mehr, hätten es da schon sein dürfen. Die Auflösung reicht von Viertelnote bis zu 1/32 Triole. Will man den Arpeggiator frei laufen lassen, muss man LATCH aktivieren. Leider gibt es dafür keinen separaten Schalter, sondern man muss wieder einmal SHIFT + LATCH drücken.

In der LFO-Sektion stehen LFOs für FILTER, PITCH, AMP und PAN zur Verfügung. Über den INTENSITY-Regler kann man die Stärke der Modulation einstellen. An dieser Stelle handelt es sich um statische Modulationen, die nicht über das Modulationsrad eingesteuert werden. Insgesamt stehen 19 Schwingungsformen zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt über SHIFT + WAVEFORM oder über den VALUE Regler.

Im eingangs erwähnten „Utility“-Bereich befindet sich der MOD-Schalter. Über ihn gelangt man in das Menü zur Erstellung und Verwaltung von Modulationspfaden. Je PROGRAM stehen acht weiße Modulationsregler zur Verfügung, die eine beliebige Parameteranzahl beeinflussen können (die Beschriftungen sind lediglich Vorschläge). Zusätzlich stehen Performance-Mod-Regler zur Verfügung, die jeweils die Parameter der gesamten beeinflussen. Die Mod-Regler dienen sowohl zur Echtzeitsteuerung als auch für die Einstellung von Parameterwerten. Ihre auf der „Mod Knobs“-Seite angezeigten Positionen werden gespeichert.

Wie immer reicht eine einzelne Präsentation nicht aus, um alle Features eines Synthesizers in vollkommener Tiefe abzuhandeln. Das gilt auch für den Wavestate. Alleine die umfangreichen Modulationsmöglichkeiten und die Vielzahl an Effekten würde für einen zweiten Artikel reichen. Alle Möglichkeiten gemein ist, dass sie sich einem nicht so leicht und auch nicht schnell erschließen. Wer es eilig hat, mag an der einen oder anderen Stelle frustriert sein. Es ist wirklich sinnvoll, beim Wavestate mit einer Init-Performance zu beginnen und sich die Möglichkeiten Schritt für Schritt zu erarbeiten. Das hat aber natürlich auch sein Gutes. Nur so lernt man eine Maschine wirklich kennen. Allerdings braucht es dafür Zeit …

