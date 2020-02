Test: Malekko Heavy Industry Manther, analoger Desktop Synthesizer

Malekko erfindet die 80er neu!

Der Hersteller Malekko Heavy Industry aus Portland Oregon, kurz Malekko, produzierte innerhalb der letzten Dekade so manchen Eurorack Klassiker aber auch Boutique Gitarrenpedale. Zuletzt machten sie vor allem mit ihrer Zusammenarbeit mit Roland von sich Reden, mit der gemeinsamen Roland SYSTEM-500 Eurorack Serie. Was bislang aber gefehlt hat im Lineup von Malekko, war ein Stand-Alone Synthesizer, mit dem Malekko Manther haben sie aber genau das verwirklicht, einen analogen monophonen Desktop Synthesizer im Groovebox Gewand, also hiermit Bühne frei für einen ausgiebigen Test!

Konzept des Malekko Manther

Malekko Manther ist analog, monophon und als Desktopgerät ausgeführt, das Konzept ist grob an der Roland MC-202 angelehnt, vor allem optisch und funktionell gibts hier mehr als ein paar Parallelen. Gemeinsam haben die beiden einen VCO, einen 24 dB Tiefpass Filter, eine Hüllkurve einen LFO und Sequencer. Trotzdem ist das hier ausdrücklich kein Klon, auch wenn der Malekko Manther im ersten Moment so wirken mag, der Sound und die Features gehen in eine andere Richtung und der Filter ist schlicht ein anderer. Zusätzlich zum ursprünglichen Konzept gibts hier noch eine digitale Delay Einheit, Motion Sequencing, Parameter Morphing, einen Waveshaper und das alles voll speicherbar.

Im Herzen des Manthers schlagen aber nichtsdestotrotz ein paar 80er Jahre Chip „Herzen“. Der VCO ist der legendäre Curtis CEM 3340, bekannt aus vielen Synthesizer Klassikern (Oberheim OB-Xa, viele Roland Synhts, Memorymoog…) und der Filter Chip ist mit dem ebenso sagenumwobenen SSM 2044 aufgebaut (Korg Polysix, Fairlight II, PPG Wave 2.2 …). Beide Chips haben den Ruf, zu den Besten der Besten zu gehören.

Für Eurorack Nutzer sei nochmal erwähnt das es mit dem Malekko Manther Growl auch eine Voicemodul Version fürs Eurorack gibt, die dann aber keinen Sequencer besitzt aber dafür zwei Hüllkurven, der Klang dürfte aber der selbe sein.

Abmessung und Verarbeitung des Malekko Manther

Der Malekko Manther ist mit 35,6 x 24,1 x 12,7 cm bei 1,8 kg nicht besonders groß, aber gut bemessen für ein Desktopgerät. Die Verarbeitung ist rundum wertig, das gefaltete Metall Gehäuse ist robust und in dunkelgrauem Finnish gehalten. Allerdings ist der weiße und blaue Druck der Beschriftung etwas fransig an den Kanten und die weißen Linien sind ein bisschen ungerade. Aufgrund des Looks und dicken Farbauftrags, gehe ich schwer von einem Siebdruck aus, ich finde das allerdings charmant, Oldschool eben. Im Karton befinden sich noch vier durchsichtige Gummifüsschen die man verwenden sollte, sonst schlittert der Kleine rum und man verkratzt sich irgendwann die Unterseite.

Die Potis sind sehr stramm, verschraubt und gummiert aber haben keinen weißen Strich oder Punkt, nur eine kleine punktförmige Kerbe, was in schlechter Beleuchtung zu Problemen führt. Die zwei gerasterten Encoder lassen sich angenehm bedienen und klicken. Die Fader sind rot beleuchtet und zeigen Automationen an, sie sind zwar sehr schmal, dafür fassen sie sich aber erstaunlich gut an. Die Drucktasten sind aus hartem Plastik und haben ein sattes Klicken beim Drücken, sie sind allerdings mit grellen blauen LEDs ausgestattet. Im abendlichen Schummerlicht meines kleinen Desktopstudios jedoch für mich zu hell. Der OLED Bildschirm ist klein und blau aber gut lesbar, könnte aber bei Menschen mit Weitsichigkeit zu Problemen führen.

Die Rückseite ist spartanisch und bietet Midi In und Out im Standard Format, Mono Klinken Ausgang, Kopfhörer Buchse im Miniklinken Format und einen Anschluss für ein 9V DC Netzteil. Auf der Frontseite gibts noch zahlreiche Miniklinken Mono Buchsen im Eurorack Standard, die da währen:

CV Gate In und Out

Clock In und Out

External In

LFO Out und Waveform Outs

VCF und VCA CV In

Übersicht über die Funktionen des Malekko Manther

Gleich vorweg, ich bespreche hier schon die neuste Version der Firmware also 1.2, die auf meinem Testgerät schon vorhanden war und einige Bugs behoben hat aber nicht alle, die werden wir dann nach und nach aufdecken. Die Firmware wird per Gate und Soundfile draufgespielt, ähnlich wie damals bei der Korg Monotribe. Im Lieferumfang fand sich übrigens auch ein gedrucktes Manual auch wenn das sehr kurz ausfällt und etwas kryptisch geschrieben ist, trotzdem löblich. Da die Featureliste sehr lang ist, erspare ich mir hier eine Zusammenfassung und liste die Specs einfach mal auf:

VCO mit Oktavwahlschalter und Sägezahn, Puls mit PWM, Dreieck mit Waveshaper

Sinus/Rechteck Sub Oscillator

White Noise

Sourcemixer für die Wellenformen, Noise und Waveshaper

LFO in zwei Geschwindigkeiten und Sync mit Sinus, Sägezahn Ramp Up und Down, Rechteck und Random

ADSR Hüllkurve mit zwei Geschwindigkeiten

Filter 24 db Lowpass

VCA kann wahlweise im Gate Modus, Offen (per Fader) oder mit Hüllkurve betrieben werden

64-step Sequencer mit verschiedenen Play Modi und Song Modus

Accent, Glide, Probability, Noterepeat

Mini Keyboard mit Transpose Tasten

Parameter Morphing

Onboard Delay mit Time, Mix, Regenerate und Sync

Audio Input

Vier Bänke mit je 16 Speicherplätzen

Diverse CV/Gate/Audio Buchsen

MIDI in and out in normaler Größe

Mono Output 6,35 mm Mono Klinke

Headphone Output 3,5 mm Stereo Klinke

Die Oszillatorsektion, Sourcemixer und Waveshaper im Detail

Wie oben erwähnt, erklingt hier der CEM 3340, der als Triangle Core aufgebaut ist, das heißt Puls und Sägezahn werden von einem Dreieck abgeleitet und nicht wie bei den meisten VCOs aus einem Sägezahn. Das soll vor allem einen reineren Klang zur Folge haben. Besonders ist auch das überdurchschnittlich gute Tracking bis in die hohen Lagen und dabei bleibt er sehr oktavrein. Unten rum klingt er selbstverständlich ebenso kräftig, aber schauen wir uns das Ganze mal im Detail an.

Der VCO stimmt sich selbst beim Einschalten, kann aber auch im Menü nachgestimmt werden, einen Coarse und Fine Regler gibt es aber nicht. Dafür allerdings einen Oktavwahlschalter der in den Fußlagen 16′, 8′, 4′ oder 2′ eingestellt wird, da man allerdings auch transponieren kann, erreicht man auch höhere und tiefere Oktaven. Zudem gibts noch einen Mod Fader um die Tonhöhe des VCO per LFO zu modulieren. Dasselbe gilt für die Pulswelle die per Fader manuell eingestellt wird und wahlweise von LFO oder Hüllkurve moduliert werden kann.

Die Pulsbreitenmodulation geht nicht ganz in den Nadelimpuls Bereich und ist somit bei Minimum und Maximum nicht stumm. Der Klang der PW ist satt, und es lassen sich fette Schwebungen realisieren, da kann man sich nicht beschweren.

Sämtliche Wellenformen also, Puls, Sägezahn und Dreieck können dann im Source Mixer zusammen gemischt werden. Zusätzlich steht noch White Noise und ein digitaler Suboszillator zur Verfügung der im Menü als Sinus oder Rechteck festgelegt wird und hier wiederum zwischen den beiden Wellenformen in 100 Werten gemischt werden kann, außerdem kann er ziemlich frei in Semitones gestimmt werden, auch höher als der VCO. Der Fader für den Sub erzeugt aber in der Sinus Einstellung ein kleines Störgeräusch beim Einblenden. Der Klang des VCO ist generell gut und knarzig.

Man sieht schon, für einen Synthesizer mit nur einem VCO, hat man hier schon zig Möglichkeiten das Timbre komplex zu beeinflussen doch der eigentliche Clou kommt erst noch, das Dreieck hat nämlich einen Waveshaper.

Der Waveshaper

Dieser ist sehr interessant, technisch hat man es hier mit einer Art Wavefolder zu tun, der ein bisschen klingt wie der Metallizer der Arturia Brute Familie. Damit lassen sich klirrende, metallische und Clipping/Distortion artige Töne aus dem Dreieck formen. Der Klang ist dementsprechend brachial und fügt ordentlich Obertöne hinzu, ist aber wirklich von der harten und kreischenden Sorte.

Leider gibt es hier aber ein paar Punkte die nicht gut gelöst sind, das Dreieck wird zwangsläufig immer etwas gefärbt selbst wenn der Waveshaper auf Null steht, das hört man sehr gut in den Soundbeispielen, man hört immer ein leichtes Scharren, vor allem im unteren Frequenzbereich. Das andere Problem ist der Speicherbarkeit geschuldet, der Fader lässt einen nicht weich durch das Spektrum des Shapers gleiten, Parameterstepping wird uns leider bei diesem Synth noch häufiger begegnen, dazu später mehr. Toll ist aber dass man den Waveshaper nicht nur auf das Dreieck anwenden kann, sondern übers Menü auf den Ausgang des Filters leiten kann, dazu sag ich dann aber in der Filter Sektion noch was.

Die Modulatoren

Der LFO kann Sinus, Rechteck, Random und Sägezahn in zwei Richtungen also rauf oder runter. Die Rate kann im Menü zwischen langsam und schnell eingestellt werden, wobei letzterer in den Audiobereich geht. Zudem kann sich der LFO zur Clock syncen, oder über das Menü im Keysync Modus betrieben werden. Auch kann man die Phase des Startpunkts im Menü einstellen. Dann gibts noch einen Delay Parameter der vor allem interessant ist wenn man den Manther mit einem Keyboard spielt. Als Ziele hat man allerdings nicht alles zur Verfügung, man kann Tonhöhe, Filtercutoff, Pulsweite und die Geschwindigkeit des digitalen Delays ansteuern. Leider nicht vorhanden ist die Möglichkeit den Waveshaper oder die Resonanz anzusteuern, das hätte auf jeden Fall noch mal einiges an Sounds rausholen können, trotzdem hat Malekko hier einen guten Job gemacht.

Die Hüllkurve kann ebenso in langsam und schnell betrieben werden und die Ziele PW, Filtercutoff und VCA Modulieren. Für den Filter steht auch ein Invertierter Modus per Schalter bereit. An sich klingt der Envelope gut und hat ein schönes voluminöses Abklingverhalten aber ich fand es sehr schwer damit punchige kurze Klicks, Kicks und Bassdrums zu formen, das hat allerdings, wie ich dann festgestellt hab, eher was mit dem VCA und Filter zu tun.

Der Filter des Malekko Manther

Der SSM 2044 Filter ist ja für seinen sehnigen, strammen und vollen Klang bekannt der bei FM schon mal ins Metallische abdriften kann, aber auch für seine brillante Selbstoszillation. Diese kann man sehr gut als Sinus Oszillator nutzen, der sehr sauber ist aber nicht ganz oktavrein. Also hab ich natürlich sofort ein paar Sounds mit dem Manther gemacht die ich mir davon versprochen hab und muss gestehen dass ich für manche Sounds ein wenig lange rumschrauben musste. Aber ja, der Charakter ist auf jeden Fall da, ohne jetzt esoterisch zu werden, man hört den SSM Chip raus aber in vielen Einstellungen ziehe ich meinen SSM Eurorack Filter vor, der klingt für meinen Geschmack voller und macht wesentlich mehr Druck im Lowend. Man kommt aber nicht umhin dem Manther eine gewisse typische 80er Aura zu bescheinigen, manche Sounds erinnern an Korgs Polysix, aber ganz so fett ist er nicht, dazu hab ich im VCA Teil auch noch was zu sagen. Trotzdem, auf den zweiten Blick mochte ich ihn doch sehr. Weiche Leads und perlende Sequenzen lassen sich durchaus damit machen und in den Mitten und Höhen ergibt sich mit dem VCO eine schöne Einheit. Also ein rundherum vielseitiger Filter Klang. Die Resonanz dünnt standesgemäß etwas das Lowend aus aber der Filter kann durch Keytracking bis 100% auch als Sinusoszillator benutzt werden und dann in allen erdenklichen Lagen funkeln und brillieren.

Wenn man jetzt noch bedenkt, das man ja den Waveshaper auf den Filter anwenden kann, wird sofort klar wo hier das Potenzial steckt. So kann man den Filter Sinus falten oder gleich das Komplette Signal mit sämtlichen Wellenformen. Was man da für Sounds rausbringt ist in der Tat spektakulär und was für aufgeschlossene Menschen. Ich hab mal ein paar Beispiele dazu aufgenommen die teilweise mit Vorsicht zu genießen sind, also verbrennt euch nicht die Ohren. Auch hier muss ich allerdings wieder anfügen, dass der Filter hörbares Stepping aufweist, ich kann aber schon mal soviel verraten, es gibt einen Weg drumherum, dafür ist der Morphparameter zuständig.

Morphing im Malekko Manther

Malekko hat sich hier etwas ausgedacht, was ich in der Form einfach nur begrüßen kann, der Morphparameter, der sein eigenes Poti hat, ist kurz gesagt zum Glätten der abgestuften Parameter da. Damit kann man beim Motionsequencing schnelle Veränderungen verlangsamen, bei Linksanschlag schnell bei Rechtsanschlag super langsam. Wenn man einen Parameter schnell aufreißt zum Beispiel das Cutoff, kann man diese Reglerbewegung verlangsamen, glätten und dass auch noch superweich und nachträglich. Das ist schon weit mehr als eine Parameterglättung, denn hier wird das Ganze um den Faktor Zeit erweitert. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, wenn man live performt oder eine Aufnahme macht, kann man den Parameter auch ohne Motionsequenzing nutzen, dreht man den Regler auf 14 Uhr erhält man super langsame Reglerfahrten, bewegt man jetzt zum Beispiel den stark abgestuften Shapefader, klingt er nicht mehr abgehackt, sondern moduliert wie bei einem LFO langsam an den Punkt an den man den Fader bewegt, am Bildschirm kann man dann beobachten wie sich der Wert langsam dem eingestellten Maximum nähert. So lassen sich butterweiche Faderbewegungen realisieren, wie in der Automation einer DAW nur einfacher und intuitiver. Dieses Feature ist vor allem bei der geringen Faderauflösung Gold wert.

Der Parameter hat jedoch nur Auswirkung auf die LFO, VCO und Sourcemixer Abteilung, sowie über das Filter Cutoff, die Resonanz bleibt unberührt davon und beim EG konnte ich auch keine Veränderung wahrnehmen, kann mich hier aber irren, da das nirgends dokumentiert ist.

Die Delay Einheit

Das Delay kann seine digitale Herkunft zwar nicht leugnen, es ist aber mehr als eine nette Dreingabe, wahlweise gesynct oder frei laufend. Die Regeneration geht bis in einen Bereich bei dem man endlos Loops oder Freezeffekte basteln kann, zwar klingt das dann nicht mehr so schön aber cool ist es allemal. Die eigentliche Soundqualität ist recht neutral, erzeugt aber bei gewissen Pegeln einen leichten Noisefloor im Vergleich zu analogen BBD Delays ist es aber leise. Wenn man im Syncmodus den Time Regler dreht, gibts allerdings Knackser. Die Delayzeit kann sowohl vom LFO als auch durch Motionsquenzing moduliert werden, was natürlich toll ist und auch schöne Resultate liefert.

Der Sequencer des Malekko Manthers

Das Herzstück des Malekko Manthers ist zweifelsohne der mächtige 64 Step Sequencer der mich beim Testen die meiste Zeit gekostet hat und wir sehen auch gleich warum. Prinzipiell kann man im Step Modus Aufnehmen oder in Realtime, beides stellt man im Menü ein. Es gibt die Möglichkeit die Clock zu dividieren oder zu multiplizieren. Eingegeben werden die Noten über das winzige einoktavige Keyboard wie man es aus Roland Geräten kennt. Da die Tasten viel Wiederstand haben ist es aber ein bisschen hakelig so eine Melodie einzugeben und man ist auch ständig damit beschäftigt, mit den transpose Tasten hin und her zu schalten.

Im Step Modus wird bei Record eine Note nach der anderen eingehämmert, Pausen werden über die Clear Taste eingegeben. Diese Methode kennt man ja von vielen Sequencern und ist zwar nicht intuitiv aber alt bewährt und man kommt schon irgendwie ans Ziel. Das Realtime Recording ist allerdings gruselig, nicht nur der harte Klick der Tasten, sondern auch das Timing erschweren das aufnehmen einer Sequenz sehr. Die Aufnahme ist leider zumindest bei meiner Unit etwas zeitverzögert und wird immer leicht versetzt gesetzt, die Funktion müsste umbedingt nachgebessert werden, so kann man sich beim Aufnehmen nur ärgern. Im Step Mode funktioniert aber alles wie gewohnt.

Automationen/Motionsequencing macht man einfach, indem man die Rec Taste gedrückt hält und dann den gewünschten Regler bewegt, diese Funktion interagiert mit dem Morph Parameter wie oben beschrieben und ermöglicht intuitive Eingriffe in den ansonsten repetitiven Ablauf eines Sequencers. Mit Clear kann man die Faderfahrt wieder löschen. Das geht flüssig von der Hand und ist ein geniales performing Tool und funktioniert ganz ähnlich wie in KORG Produkten.

Es gibt drei Spielarten des Sequencers, Normal, Reverse und Pendulum bei dem eine Sequenz erst vorwärts und dann rückwärts spielt. Desweiteren gibt es einen Song Mode. Gilde kann man global einsetzen oder per Step, wenn man ihn gedrückt hält und dann den Gildepoti bewegt.

Die Nächsten Funktionen erreicht man allesamt per Shift Taster. Accent, Repeat, Probability und Gatelänge zeigen beim Aufrufen ein Untermenü, bei dem jeder Step visualisiert wird, man wählt einen Steptaster aus und stellt dann den gewünschten Wert ein. Die unterschiedlichen Gatelängen sind wirkungsvoll, das Glide klingt zwar nicht so flüssig wie in einer TB 303 und der Accent hat eher eine subtile Auswirkung. Trotzdem sind diese Funktionen allesamt mehr als nützlich. Es drängt sich schön langsam der Gedanke auf, das der Malekko Manther trotz einiger Macken, ein richtiges Performance Tier ist, ich mag zwar die etwas hakelige und umständliche Bedienung an manchen Stellen nicht aber der Sequencer ist durchdacht, das muss man Malekko lassen.

Probleme hatte mein Testgerät allerdings mit der Midiclock, wenn man extern über die DAW taktet kommt es zu kleinen Verzögerungen beim Overdubben, nichts läuft mehr synchron. So etwas hatte ich schon lange nicht mehr und ist ärgerlich, selbst mit unterschiedlichen Clocksync Verzögerungen hatte ich hier keinen Erfolg. Bleibt einem nur eine externe Clock zum syncen zu benutzen aber die hat ja nicht jeder. Hier ist auf jeden Fall Nachbessrung angesagt, für manche mag das ein Dealbraker sein.

Und zu guter letzt der VCA

Der VCA hat die Möglichkeit von der Hüllkurve gesteuert zu werden, per Kabel ist aber auch Amplitudenmodulation durch den LFO möglich, durch den CV Eingang des VCAs. Des weiteren gibts noch eine Möglichkeit statt des EGs den VCA im Gate Modus zu betreiben, dann schaltet er bei Tastendruck den Ton an und aus, je nach Gate Länge, was traditionsgemäß recht hart klingt. Oder man lässt ihn offen, wofür es den Levelfader gibt. Insgesamt kommt es leider an mehreren Punkten der Signalkette zu Rauschen. Das mag einerseits am Grundrauschen des Filters liegen und andererseits ist das mitgelieferte Delay auch ein bisschen geräuschhaft. Was mich aber wirklich gestört hat, ist die Outputlautsärke, die ist leider viel zu leise, grundsätzlich hatte ich vor allem bei Bass und Leadsounds Probleme beim Austeuern, in den Höhen ist der Manther lauter. In den Soundbeispielen hört man auch sehr gut dass immer wenn der Filter low ist, der Noisefloor lauter wird und das kommt definitiv nicht von den Preamps des Interfaces, auch über Kopfhörer am Kopfhörerausgang liegt das selbe Grundrauschen an. Nun ist das ja nicht der erste analog Synth meines Lebens und andere Geräte rauschen auch aber bei dem niedrigen Output erwarte ich etwas mehr Signal to Noise Ratio, am Ende muss man die Vorverstärker so weit aufdrehen das man da auch noch zusätzlich Probleme kriegt. Absurderweise glaube ich aber das sich Malekko selbst hierbei was gedacht hat, der Waveshaper, wenn er auf den Filter angewendet wird, verdoppelt oder verdreifacht die Outputlautstärke bei Maximalstellung des Shapers. Um den VCA nicht zu übersteuern, hat man vermutlich extra viel Headroom gelassen, da muss dann jeder selber wissen ob das ein Problem ist, ich persönlich hatte bei normalen Brot und Butter Sounds erstaunlicherweise die meisten Probleme, in den mittleren und höheren Cutoff Einstellungen ist das Problem nicht so stark vorhanden, hört euch einfach die vielen Beispiele an um einen Eindruck des Noisefloors zu gewinnen.