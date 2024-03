70 Jahre Thomann: Die Symphonie einer Erfolgsgeschichte

70 Jahre Thomann und Amazona.de feiert mit

70 Jahre Thomann, 70 Jahre Leidenschaft: Europas größtes Musikhaus feiert 2024 Jubiläum.

Für das Jubiläumsjahr hat Thomann eine Vielzahl von Aktivitäten als Dankeschön für Musikerinnen und Musiker geplant, darunter exklusive Deals, limitierte Sondermodelle und zahlreiche Aktionen.

Heute startet offiziell das Jubiläumsjahr von Thomann, gefolgt von sieben Monaten voller Angebote und Aktionen bis einschließlich September. Und zum Einstieg des Jubiläums teilen wir heute auf AMAZONA.de die Thomann-Erfolgsgeschichte. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Der Firmengründer Hans Thomann Senior wäre dieses Jahr 102 Jahre alt geworden und es gibt einen weiteren Grund zum Feiern: das 70-jährige Jubiläum von Thomann. Dies markiert sieben Jahrzehnte voller Musik und Leidenschaft. Ein historischer Abriss von den Anfängen des Musikhauses bis heute spiegelt 70 Jahre fränkischer Musikgeschichte wider, die sich wie ein roter Faden durch die Zeit zieht.

Die Geschichte beginnt mit dem jungen Hans Thomann (Senior), der auf einem Hof aufwuchs und täglich schwere Arbeit verrichtete. Seinen Traum Musik zu machen – insbesondere auf der Trompete, lässt er sich nicht ausreden und wird von seiner Mutter unterstützt. Sein Vater war wenig begeistert. Von Zirkusauftritten bis zur Weiterbildung unter einer Trompeten-Koryphäe nutzte er jede Gelegenheit, um sich musikalisch zu entwickeln. Saxophon, Hawaii-Gitarre und Klarinette brachte er sich sogar selbst bei. 1954 entschloss er sich, mit einem eigenen Musikgeschäft sesshaft zu werden, eine Entscheidung, die von seiner Ehefrau, der Liebe seines Lebens, bedingungslos unterstützt wurde.

Das Elternhaus wurde zum Nabel der Musikwelt. Treppendorf, ein Ort, an dem zu jeder Zeit Musik gemacht werden konnte, zog Kunden besonders an. Nach der Feldarbeit besuchte Hans Thomann abends Musikkapellen, beim Proben in Kneipen und Kellern und verkaufte dort seine Instrumente mit Gewinn. 1954 kam Thomann Senior die Idee, sich mit dem Musikgeschäft sesshaft zu machen.

In den 1970er-Jahren erlebte Thomann eine Zeit des Wachstums und der Expansion, da immer mehr Räume des Thomann-Hofes in Ausstellungsräume umgewandelt wurden. Es war die Ära der Orgeln, Gitarren und der ersten Synthesizer und Thomann war mittendrin.

Trotz Expansion und zahlreichen Umbauten des Musikhauses blieb Thomann Senior stets bescheiden und bodenständig.

Mit seiner Ehefrau Betty hatte er fünf Kinder, die alle bis heute bei Thomann arbeiten. Hans Thomann Junior übernahm am 1. Januar 1990 die Leitung des Unternehmens. 1996 wurde das Internet als Kanal für Online-Musikalien-Bestellungen genutzt, was das Unternehmen bis heute prägt.

1980 stand neben dem Wohnhaus der Familie der Laden und die Scheune diente gleichzeitig als Lichtabteilung und Kartonlager. Beides steht nach wie vor unverändert in Treppendorf.

Von den ersten „Hot Deals“ im Jahr 1992 bis zur Eröffnung einer eigenen Website im Jahr 1996, über den Ladenneubau im Jahr 1998, dem Bau eines neuen Logistikzentrums im Jahr 2003, bis hin zu zahlreichen Auszeichnungen hat Thomann seinen Weg fortgesetzt und ist zu einer globalen Gemeinschaft gewachsen, die Musiker aus der ganzen Welt verbindet.

Zwanzig Jahre nach seinem Rückzug hinterließ Hans Thomann Senior seiner Frau und den Kindern ein florierendes Traditionsunternehmen. Das Unternehmen setzte auf gesundes Wachstum statt auf Umsatzmaximierung und baute eine langfristige Kundenbindung durch vorzüglichen Service, ein umfangreiches Sortiment und günstige Produkte auf.

Bis heute, mit 1.500 Mitarbeitern und über 18.350.000 Kunden, ist Thomann ein unabhängiger Familienbetrieb geblieben, der durch eine gemeinsame Leidenschaft zur Musik geprägt ist.

Heute steht Thomann nicht nur für ein breites Angebot an Musikinstrumenten und Ausrüstung, sondern repräsentiert eine Gemeinschaft, die durch Leidenschaft und Expertise zusammengehalten wird. In einer Welt, die immer schneller und lauter wird, ist Thomann ein Symbol für die Leidenschaft, die uns antreibt und die Gemeinschaft, die uns stärkt. Wir blicken voller Vorfreude auf die nächsten 70 Jahre, in denen Thomann weiterhin die Welt mit Musik bereichern wird.

