SPECIAL: Riebes FACHBLATT MUSIKMAGAZIN und seine Geschichte

„Endlich, das neue Fachblatt ist da!“

So oder ähnlich haben in den 70ern und 80ern viele Musiker empfunden, wenn die neue Ausgabe des FACHBLATT MUSIKMAGAZINS im Briefkaste lag, im Handel auslag oder am Kiosk gekauft werden konnte. Meistens von der Branche und den Musikern einfach nur FACHBLATT genannt, war das FACHBLATT MUSIKMAGAZIN nicht nur irgendein Musikmagazin, es war vielmehr eine Institution.

Der Umstand, dass das FACHBLATT viele Jahre das einzige Fachblatt für Musiker war, lange vor Keyboards, Soundcheck und Co., ebnete dem Magazin nicht nur bei Musikern eine eingeschworene Gefolgschaft, sondern hatte auch wirtschaftlich enormen Einfluss auf die Popularität und den Abverkauf von Produkten.

Wir sprechen von einer Zeit lange vor Internet und Google. Wollte man Informationen zu neuem Equipment haben, gab es nur zwei Möglichkeiten, den Handel und das FACHBLATT. Und der Handel hatte sehr schnell verstanden, dass nur Produkte, die im FACHBLATT gut bewertet wurden, sich einfacher verkaufen ließen.

Das FACHBLATT-Monopol hatte aber auch seine Schattenseiten. Meinungsverschiedenheiten zwischen Redaktion und Vertrieben wurden da schon mal öffentlich ausgetragen. Anzeigenboykotts sollten dieses Monopol in die Knie zwingen, Preisanzeigen sollten unterbunden werden und die Branche wartete händeringend auf Erlösung durch Verlage, die Wettbewerber zum FACHBLATT ins Rennen schickten.

Aber erst 1984, 12 Jahre nach der ersten Ausgabe des FACHBLATTs, begannen die Magazine KEYBOARDS und SOUNDCHECK zunächst zaghaft an diesem Monopol zu rütteln. 1986 folgte schließlich GITARRE & BASS und schließlich nach und nach weitere Musikmagazine, die sich auf einzelne Musikergruppen spezialisierten. Genau diese Spezialisierung brach dem einstigen Klassenprimus das Genick. War das FACHBLATT immer ein Heft für die ganze Band, bei dem noch dazu lange der Teil Reportagen über neue Platten und aktuelle Bands sogar den Instrumenten-Anteil überwiegte, waren Magazine wie KEYBOARDS oder GITARRE & BASS maßgeschneiderte Fachmagazine für spitze Zielgruppen und damit auf lange Dauer auch deutlich erfolgreicher. Unter diesem Gesichtspunkt ist es erstaunlich, dass das FACHBLATT, welches mittlerweile mehrmals den Besitzer gewechselt hatte, erst Ende 1999 endgültig eingestellt wurde. Für viele war das damals das Ende einer Ära und sicher ein Grund zu trauern, auch wenn die letzte FACHBLATT Ausgabe nur noch ein Schatten seiner selbst war.

RIEBE’s – Fachblatt für die deutsche Musikszene

Kehren wir zurück zu den Anfängen dieses Magazins, als noch ein vollkommen anderer Name das Cover zierte, kehren wir zurück zum Ursprung 1972, als das FACHBLATT noch „RIEBE’s“ hieß und nur in der Subline mitgeteilt wurde „Fachblatt für die deutsche Musikszene“.

RIEBE’s stand damals für den Erfinder und Gründer dieses Magazins „Hans Riebesehl“. Ein ehemaliger Roadie, der erkannt hatte, dass die deutsche Musikerszene dringend ein „Informations-Medium“ für Musiker benötigte.

Wir haben für euch Hans Riebesehl ausfindig gemacht, besucht und zu einem hoch interessanten Interview gebeten. Geht mit uns auf eine Zeitreise, die 1972 beginnt. Willy Brandt war Bundeskanzler der BRD, Richard Nixon Präsident ist Präsident der Vereinigten Staaten und wird im selben Jahr über die Watergate-Affäre stolpern. Die USA und UDSSR schließen erstmals einen Vertrag zur Eindämmung des nuklearen Wettrüstens. Im deutschen TV wird erstmals eine Folge von STAR TREK ausgestrahlt. Vicky Lendros gewinnt in Edinburgh den Eurovision Song Contest für Luxemburg. In Schweden gründet sich ABBA, in USA die Hard-Rock-Band VAN HALEN. „Komm gib mir deine Hand“ von Tony Marshall ist der erfolgreichste Hit den Jahres in den deutschen Charts. In UK geht Pink Floyd mit DARK SIDE OF THE MOON auf Tour. Zu den erfolgreichsten internationalen Interpreten gehören 1972 die ROLLING STONES, DAVID BOWIE, NICK DRAKE, NEIL YOUNG, LOU REED, YES, DEEP PURPLE, JETHRO TULL, GENESIS und CAN.

Und … der Moog Minimoog Model D war sicher für Keyboarder in diesem Jahr „THE HOTTEST SHIT ON EARTH“.

Ich wünsche viel Spaß bei unserem Interview mit FACHBLATT-Gründer Hans Riebesehl.

Interview mit dem Gründer Hans Riebe

Peter:

Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht, bevor das mit Riebe’s Fachblatt, warst du Roadie. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das damals?

Hans:

1965 hatte ich als Kamerahilfe beim TV-Beat-Club von Radio Bremen erstmals Kontakt zu damals schon richtig bekannten Gruppen aus England und den USA. Sie hatten alle Begleiter dabei, die sich um die Band selbst (als Tour Manager) und solche, die sich als Roadmanager um das Equipment (meist nur Gitarren, denn die Verstärker wurden vom Sender gestellt) kümmerten. Da ich in jenen Jahren auch schon als Veranstalter tätig war, stellte ich fest, dass Deutschlands damals bekannteste Gruppe, die RATTLES, keinen Roadmanager hatten. Als ich die RATTLES dann für einen Dreifach-Gig (drei Auftritte an drei verschiedenen Orten am selben Tag) engagierte, habe ich das so gut vorbereitet, dass alles „in time“ funktionierte. Sie boten mir an, ihr Roadie zu werden, was ich dann auch tat. Sie waren die erste Band in Deutschland, die einen festen Roadie hatten. In den folgenden Jahren habe ich sie dann deutschlandweit landauf landab im Ford Transit zu den Auftrittsorten gefahren, die Anlage auf- und abgebaut, mich um Getränke und Essen gekümmert und mit den Veranstaltern abgerechnet. Sehr bequem für die Band, sie brauchten „nur“ noch auf die Bühne zu gehen und zu spielen, alles andere nahm ich ihnen ab. Allerdings war die Anlage nicht sehr umfangreich, alles passte in den Ford Transit, auch die Band. Als die RATTLES dann Ende der 60er Jahre nicht mehr so angesagt waren, wechselte ich zu FRUMPY. Hier war die Anlage schon etwas umfangreicher, ein Mercedes 813 mit Doppelkabine wurde benötigt und ein zweiter Roadie kam dazu. Immer noch fuhren Band, Roadies und Anlage gemeinsam von Gig zu Gig.