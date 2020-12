Interview mit Andreas Michel, SynMag / Synthesizer-Magazin

SynMag -14 Jahre Synthesizer-Liebe

Nach dem Ausscheiden der „alten“ Keyboards aus dem Special-Interest-Markt für Synthesizer-Liebhaber beschränkte sich die Auswahl an gedruckten deutschsprachigen Magazinen auf KEYS und BEAT, die aber das einstige Leserpotential von KEYBOARDS nur zum Teil einfangen konnten. Der gleichzeitige Wandel hin zum Online-Markt machte es darüber hinaus interessierten Verlagen schwer, eine Alternative zu lancieren, bis eben Andreas Michel dieses Wagnis 2006 einging und mit dem ersten Ausgabe des Synthesizer-Magazins (heute SynMag), die Szene überraschte.

Hatten viele zu Beginn noch erwartet, dass sich dieses neue Magazin kein Jahr halten würde, blickt Andreas mit seinem Team inzwischen auf 14 Jahre Schaffenszeit zurück. Wir dachten, wir sollten auch auf AMAZONA.de sein Engagement, die vielen tollen Ausgaben, die in seinem Verlag entstanden sind, nun endlich einmal würdigen. Und wie üblich, tun wir das in Form eines Interviews.

Viel Spaß beim Lesen, euer Peter Grandl

Peter:

Hallo Andreas, seit 2006 gibt es jetzt bereits das SynMag – früher noch Synthesizer-Magazin. Wie kam es denn zur Gründung des Magazins, immerhin waren zu diesem Zeitpunkt die gedruckten Fachmagazine für Musik gerade auf dem Rückzug, wenn ich das so salopp sagen darf.

Andreas:

Nach vielen Jahren als recht erfolgloser Hobby-Musiker wollte ich endlich einmal mehr aus meiner Liebe zur elektronischen Musik machen. Die erste Idee war ein Konzept namens „Vintage-News“ umzusetzen, aber nach den ersten Gesprächen mit potenziellen Mitstreitern wurde daraus das Synthesizer-Magazin. Trotzdem blieb meine „Vintage“-Affinität erhalten und es wurde ein Print-Magazin. Dafür konnte ich die erforderliche Begeisterung einsteuern. :-)

Peter:

In Deutschland hatte sich ja in den 80ern Keyboards als das Synthesizer-Magazin der Szene etabliert. Erst viel später kam Keys hinzu und schließlich Beats. Keyboards hat dann im neuen Jahrtausend den strategischen Fehler begangen, den Synth-Inhalt zu reduzieren und auszugelagern. Wurde dadurch vielleicht Platz geschaffen für ein neues Magazin?

Andreas:

Nun ja, unser Magazin ist nach wie vor spezialisiert und geht diesen Weg in voller Überzeugung, ohne sich häufiger neu auszurichten. Das unterscheidet uns wohl von den anderen Magazinen. Hier muss aber deutlich gesagt werden, dass wir mit einer anderen Kostenstruktur arbeiten, die etwas mehr Engagement und etwas weniger Streben nach Reichtum erfordert. Wir sind quasi eher Überzeugungstäter.

Peter:

Hattest du zuvor schon Erfahrung als Zeitungsmacher oder bist du mit dem Synthesizer-Magazin ins „kalte Wasser“ gesprungen?

Andreas:

Zu der Zeit hatte ich mit einem Freund eine kleine Firma für die Versandaufbereitung von Zeitschriften betrieben. Zeitschriften werden über das sogenannte Pressenetz vertrieben, was einige Spezialkenntnisse erfordert. Als damals unser größter Kunde (der HSV) absprang, kam es leider zu einigen Differenzen, da mein Freund sich hauptberuflich der Firma widmen wollte und ich es bedauerte, am Ende der Produktionskette zu sitzen. So trennten wir uns und ich suchte neue Wege, hatte aber definitiv keine Erfahrung als Verleger einer Zeitschrift.

Peter:

Kannst du vom SynMag deinen Lebensunterhalt bestreiten oder ist das eher ein „Nebenbei-Projekt?“ Auch wenn ich glaube, dass du und dein Team hier viel Zeit und Engagement reinstecken musst.

Andreas:

Für den Lebensunterhalt meiner Familie gehe ich schon einem Fulltime-Job nach. Das Magazin kann dadurch unabhängig von einer Grundbedarfssicherung unterhalten werden. Neben der finanziellen Sicherheit ist der Preis daher eine recht arbeitslastige Freizeit, die aber zum Glück auch von meiner Frau respektiert und sogar geteilt wird. Der Versand der Abohefte wird gemeinsam mit unseren Kindern abgewickelt und fast alle Reisetätigkeiten unternehme ich zusammen mit meiner Frau.

Peter:

Mit Beats und Keys gab es ja zum Zeitpunkt eures Erscheinens zwei Synthesizer-lastige Magazine. Was wolltet ihr damals anders machen?

Andreas:

Die Beat nahm ich eher mit dem Schwerpunkt Software wahr und die Keys war thematisch breiter aufgestellt. Wir wollten ein Magazin mit einem einzigen Schwerpunkt sein. Darin haben wir unsere Abgrenzung gesehen.

Peter:

Print hat ja immer das Problem, dass Neuheiten gegenüber Online-Plattformen verzögert erscheinen müssen. Siehst du das als Nachteil an?

Andreas:

Eher als Herausforderung, einen eigenen Berechtigungsnachweis für das SynMag zu finden. Ganz klar: Aktuelle Neuigkeitsmeldungen und Print schließen sich schon beinahe aus. Während das Netz oft sehr aktuell und zum Teil komprimiert berichtet, können wir in die Tiefe gehen und auch schon vorhandene Erfahrungswerte mit einfließen lassen. Das sind dann oft ganz andere Inhalte. Wenn ich also schnell etwas über einen neuen Synthesizer lesen möchte, gehe ich ins Netz und wenn ich mehr über den dauerhaften Nutzen lesen möchte, kaufe ich mir z. B. das SynMag.

Peter:

Als die ersten Ausgaben des Synthesizer-Magazins erschienen, hast du mir damals erzählt, dass du absolut nicht absehen kannst, wie lange es das Magazin geben wird. Da steckte ja kein großer Verlag mit finanzieller Deckung dahinter, sondern euer Herzblut und euer Engagement – und wahrscheinlich privates Geld. Nun seid ihr seit bald 15 Jahren auf dem Markt und habt euch etabliert. Lässt sich damit besser in die Zukunft sehen?

Andreas:

Ja, ein wenig besser ist der Blick in die Zukunft schon. Inzwischen konnte der Verlag sein erstes Buchprojekt (A Guide to Modular Worlds) realisieren, welches erfolgreich läuft und wir arbeiten gerade an unserer nächsten Sonderausgabe, die international veröffentlicht wird. Dadurch haben wir eine solidere finanzielle Basis und das stabilisiert auch das SynMag.

Peter:

Lass uns ein wenig über die redaktionellen Abläufe sprechen. Wie wird heute eine Ausgabe geplant und zusammengestellt.

Andreas:

Wir arbeiten da gemischt. Zum einen haben unsere Autoren viele Freiheiten und können daher eigene Vorschläge einreichen und zum anderen diktieren Neuerscheinungen auch unsere redaktionellen Schwerpunkte. Mit einem Vorlauf von ca. 8 Wochen werden die Themen in unserem Seitenplan gesammelt und notiert. Dann erfolgt der Feinschliff und es werden mal Themen geschoben und mal umsortiert. So ergibt sich dann die fertige Themenliste zur Deadline für die Artikelabgabe.

Peter:

Mic Irmer alias Moogulator ist von Anfang an Chefredakteur des SynMags und hat lange Zeit ja auch als Autor für AMAZONA.de gearbeitet. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit?

Andreas:

Das war ganz spannend. Zu Beginn recherchierte ich im Netz, wer denn etwas mit Synthesizern zu tun hat und da stieß ich auf seinen Namen. Dann habe ich ihn einfach angemailt und gefragt, ob er auf so ein Projekt Lust hat. Damals war der Moogulator doch recht irritiert, weil er mich ja überhaupt nicht kannte. Nach einigen Mails lernten wir uns dann kennen und wir hatten schnell gemerkt, dass einige unserer Interessen übereinstimmten und wir haben dann zusammen das Projekt aus dem Boden gestampft.

Peter:

Und wer setzt und gestaltet am Ende das Magazin?

Andreas:

Das machen David und Sven, zwei sehr kompetente Layouter, die sich sehr engagiert um unser Erscheinungsbild kümmern.

Peter:

Gibt es sonst einige Köpfe, die du quasi als Stammmannschaft des Magazins bezeichnet würdest?

Andreas:

Neben unseren beiden Layoutern David Thiehoff und Sven Weis sind noch unsere beiden Lektoren Volker und Dieter dabei. Wir arbeiten allerdings etwas lockerer zusammen, da sich viele Themen von selber (Neuerscheinungen) ergeben und andere Fragen dann temporär mit den jeweilig zuständigen Kollegen besprochen werden. Ansonsten bilden sich die Teams immer anhand der Aufgabenstellungen einzelner Projekte wie Sonderausgaben oder Buchprojekte.

Peter:

Darf man fragen, in welche Auflage SynMag heute erscheint? Und sind die Auflagenzahlen mit der Zeit nach oben gegangen?

Andreas:

Das große Geheimnis jedes Magazins. Aber hier müssen wir keine Fantasiezahlen generieren. Unsere Auflage liegt um die 4.000 Exemplare und schwenkt mal noch oben und unten. Bei den Vertriebspunkten muss ab und zu nachgesteuert werden, damit das Produkt SynMag interessant bleibt, dann schließlich gibt es noch einige andere Zeitschriften und viele mit höheren Auflagen (Mode, Lifestyle, Sport). Über die Jahre konnten wir aber tatsächlich stabil bleiben.

Peter:

Zeitschriften leben von Anzeigen und ich spreche da aus Erfahrung, Anzeigenverkauf ist ein hartes Brot. Wer macht das bei euch und wie hat sich die Akzeptanz im Laufe der Jahre entwickelt?

Andreas:

Tja, hier ist die Verantwortung bei mir geblieben. Wir haben großes Glück, dass wir in der Industrie inzwischen recht treue Kunden gefunden haben und die jeweiligen Akquise-Gespräche verlaufen stets angenehm. Es ist weniger eine klassische Akquise als ein regelmäßiges Austauschen, was natürlich auch für das SynMag sehr wichtig ist. Allerdings sind hier nach über 10 Jahren kaum noch neue Kunden zu finden und daher konzentrieren wir uns auf die bestehenden.

Peter:

Lass uns mal zum Inhalt wechseln. Was sind die erfolgreichsten Themen bei euch im Heft?

Andreas:

Zum einen werden gerne Artikel über „Reiseerfahrungen“ gelesen. Also Musiker und/oder Museen in anderen Ländern. Ist aber momentan etwas schwierig. Zum anderen kommen Berichte an, die ein Thema ausführlicher behandeln. Also z. B. Sequencer, Eurorack oder Groove-Boxen. So können sich die Leser ein umfassenderes Bild über ein Thema machen, als wenn nur ein einzelnes Gerät besprochen wird.

Peter:

Und welche Rubriken tun sicher schwer bzw. habt ihr euch auch schon von Rubriken getrennt?

Andreas:

Getrennt haben wir uns von CD-Rezensionen. Hier ist die Nachfrage von Seiten unserer Leser recht gering bis ablehnend. Da hat sich auch die Zeit geändert. Heute geht das Online erheblich schneller und umfassender. Eine beliebte Rubrik war noch „Vintage-Geräte“. Hier ist aber inzwischen der Nachschub versiegt und so langsam sind das auch eher Geräte für Spezialisten, da sie meist eine umfassendere Pflege erfordern und viele neue Geräte einfach praktischer sind. Aus einem ähnlichen Grund gibt es auch keine „The Story of /from“. Meist sind die Recherchen einfach zu umfassend und übersteigen unser Budget.

Peter:

Wo geht die Reise mit dem SynMag hin, Andreas? Gibt es Pläne für die nächsten 15 Jahre?

Andreas:

Also es geht schon mal auf jeden Fall weiter. Wir haben ein wenig expandiert und dem anfangs erwähnten englischen Buch wird jetzt auch eine englische Sonderausgabe folgen. Das verbreitert die Akzeptanz und ein wenig färbt auch positiv auf das SynMag ab, was Ideen angeht. Möglicherweise nehmen wir nächstes Jahr auch wieder eine deutsche Sonderausgabe in Angriff. Ansonsten stehen unsere Zukunftspläne natürlich in einem engen Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Mediums Print. Da bleibt es abzuwarten.

Peter:

Ihr betreibt inzwischen auch einen YouTube-Kanal?

Andreas:

Ja, das entstand mal aus Spaß an der Sache. Ab und zu kommen ja Testgeräte bei mir an und ich wollte die Dokumentationskamera mal in den eigenen 4 Wänden nutzen. So fing es mit dem Doepfer Dark Energy an. Der Kanal wird aber eher sporadisch gefüttert und inzwischen kommen viele tolle Videos von unseren Autoren. Mit den großen erfolgreichen Kanälen können wir nicht mithalten, aber das würde auch ein anderes Arbeitskonzept erfordern.

Peter:

Und nutzt bzw. besitzt du selbst noch einige Hardware-Synthesizer?

Andreas:

Ja, in meinem Arbeitszimmer stehen ein GRP A4, ein ARP 2600 FS sowie 2x Moog Mother und 1x DFAM. Das Set wird durch einen 8-Kanal Zoo, D/A-Wandler ergänzt.

Peter:

Und bleibt dir noch Zeit, selber Musik zu machen?

Andreas:

Leider hat diese Zeit rapide abgenommen und ist momentan bei null angekommen. Aber es ist alles betriebsbereit und die Hoffnung, mal wieder Zeit zu finden, schwindet nie. :-)

Peter:

Ich wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!!!

SynMag on You Tube

Hier ein Clip aus dem Angebot des SynMag TV-YouTube Channels: