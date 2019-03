Making of: Genesis – The Lamb lies down on Broadway

Die Fliege an der Windschutzscheibe

Ende November 1974 lud mich mein großer Bruder (was nicht allzu oft vorkam) in sein Zimmer ein, um das neue Genesis-Doppelalbum „The Lamb lies down on Broadway“ zu hören. Der SME 3009 Tonarm seines Thorens-Plattenspielers senkte sich auf das Vinyl und kurz danach tönten aus den von einem ausreichend dimensionierten Marantz-Verstärker betriebenen Bose 901 MkII die flirrenden Klänge von Tony Banks Klavierintro zum Titelstück. Hochkonzentriert und schweigend hörten wir nacheinander die vier Plattenseiten. Als die letzten Takte von „it.“ verklungen waren, meinte mein Bruder kurz und bündig: „Irgendwie anders als gewohnt aber trotzdem gut“. Was ich antwortete, erinnere ich nicht mehr. Eines weiß ich aber noch ganz genau: Ich liebte das Album vom ersten Moment an.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Richard Haines, der mir erlaubt hat, die Story mit seinen wunderbaren Fotos aus der Zeit in Headley Grange zu illustrieren. Gerne revanchieren wir uns mit dem Hinweis, dass Genesis-Fans auf seiner Website auch Drucke seiner Fotos bestellen können.

Genesis Live

Am 23. Februar 1975 war ich mit den Genesis-Fans unter meinen Freunden in der Berliner Eisporthalle und sah die „The Lamb lies down on Broadway“ Show mit der dreifach geteilten Leinwand für Dia-Projektionen und den wohl exzentrischsten Kostümen, die Peter Gabriel je in einem Konzert getragen hat. Bei „Colony of Slippermen” trug er eine groteske Latexverkleidung mit ballonartigen Testikeln. Der überdimensionale Kopf des Kostüms war beim Singen wohl eher hinderlich. Geschenkt! Die Band spielte das ganze Doppelalbum und als Zugabe „Watcher of the Skies“ und „The Musial Box“. Das war mein Konzerterlebnis schlechthin, an das auch später nur wenige andere Konzerte heranreichen sollten. Was man mit 15 hört, prägt sich halt ins emotionale Gedächtnis ein.

Was ich damals nicht ahnen konnte: Die Produktion des Albums „The Lamb lies down on Broadway“ hatte Genesis an die Grenzen der Belastbarkeit geführt. Die Konsequenz daraus war letztlich der Weggang von Peter Gabriel – die wohl einschneidendste Veränderung in der gesamten Bandgeschichte. Peter Gabriel hatte bereits im Dezember – als Genesis durch die USA tourten – seinen Bandkollegen mitgeteilt, dass er nach der Tournee definitiv aussteigen würde. Die Gründe dafür waren vielschichtig: Er wollte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, kein Rock’n’Roll-Papa sein, der ständig auf Tour ist. Er spürte, wie sein Starruhm die Band zunehmend belastete. Und er wollte auch künstlerisch neue Wege gehen. Mit seinen Ausstieg zwang er auch die Band, sich neu zu erfinden. Genesis sollten bald riesige Stadien füllen und es zu Superstarruhm bringen. Auch, wenn das dann nicht mehr „meine“ Genesis waren.

West Side Story statt Nursery Cryme

The „Lamb lies down on Broadway“ war in mehrfacher Hinsicht ein Bruch mit der bisherigen Genesis-Geschichte. Die Band hatte nie zuvor ein Konzept-Album gemacht, schon gar kein Doppelalbum. Sie verabschiedete sich von ihrer bis dahin liebevoll zelebrierten „Englishness“, die sie beim Vorgängeralbum „Selling England by the pound“ noch explizit im Titel zitiert hatte. Statt spleeniger Geschichten, die in viktorianischen Herrenhäusern oder den „Royal Gardens at Kew“ spielten, hatte „das Lamm“ New York als Schauplatz. Mehr West Side Story als Nursery Cryme. Die Hauptfigur Rael ist ein Puertoricaner, eine Art Präto-Punk: „Er wäre der Letzte gewesen, der auf Genesis gestanden hätte“, verriet Gabriel dem Melody Maker. Gabriel wollte eine Art moralischer Fabel erzählen: „a type of Pilgrim’s Progress but with this street character in leather jacket and Jeans.“ (Hugh Fielder: The Book of Genesis, St. Martin’s Press, New York City, 1984, Seite 90)

Auch die bei Genesis übliche Arbeitsteilung war bei „The Lamb lies down on Broadway“ komplett anders als gewohnt. Bis dahin galten die Genesis-Alben als Gemeinschaftswerk. Auch wenn in dieser Gruppe manche Mitglieder (die Charterhouse-Zöglinge Tony Banks, Mike Rutherford und Peter Gabriel) immer „gleicher“ waren als andere (die später dazugestoßenen Steve Hackett und Phil Collins) und entsprechend ihre musikalischen Ideen durchdrücken konnten.

Peter auf dem Ego-Trip

Bei „The Lamb lies down on Broadway“ bestand Peter Gabriel darauf, die Texte komplett selbst zu verfassen. Ein Roman würde schließlich auch nicht von einem Kollektiv geschrieben, argumentierte er. Außerdem steckten in Raels Geschichte eine Menge von Gabriels eigenen Erfahrungen. „I wrote indirectly about lots of my emotional experiences in ‘The Lamb‘ and so I didn’t want other people colouring it.” (H. Fielder, 1984, Seite 90)

Speziell Tony Banks war nicht glücklich über Peters Ego-Trip. Zum einen, weil Tony der Meinung war, seine eigene, konkretere Art zu texten, hätte einen angenehmen Kontrast zu Peters stark assoziativem Schreibstil gebildet. Aber auch aus ganz praktischen Gründen. Es sollte sich bald herausstellen, dass Peter sich mit der Mammutaufgabe übernommen hatte. Am Ende mussten Tony und Mike sogar aushelfen und den Text zu „The Light lies down on Broadway“ schreiben.

Und dennoch bin ich heilfroh, dass sich Mike Rutherford mit seiner Idee, Saint-Exupérys „Kleinen Prinzen“ zu vertonen, nicht gegen Gabriel durchsetzen konnte. Der hatte schlicht keine Lust mehr auf Hippie-Romantik: „It seemed that prancing around in fairyland was rapidly becoming obsolete.“ (Spencer Bright: Peter Gabriel: An Authorized Biography, Sidgwick & Jackson 1988, Seite 61)

There’s always magic in the air

Um was es in der Geschichte von „The Lamb lies down on Broadway“ genau geht, weiß eigentlich keiner so genau. Peter Gabriel hat damals Bücher des Psychoanalytikers C.G. Jung gelesen. Als weiteren Einfluss nannte er den Kult-Western „El Topo“ des chilenischen Regisseurs Alejandro Jodorowsky: „The Lamb war zum Teil psychedelisch, zum Teil eine Suche nach spiritueller Erleuchtung“, hat Peter das Konzept später erläutert: „Es thematisierte Entfremdung, Unterdrückung und Ablehnung und versuchte einen direkten Weg zu bestimmten Erfahrungen und am Ende auch zu ein wenig Weisheit zu schaffen. Keine allzu schwere Kost also.“ (Genesis – Chapter and Verse, hg. von Philip Dodd, 2007, S. 157)

Die mannigfaltigen Interpretationen füllen Artikel, ganze Bücher und Fanforen. Bereits das berühmte, von Hipgnosis gestaltete Plattencover mit seinen Schwarzweißfotografien und der an Art Deco angelehnten Typografie ist rätselhaft. Es steht in einer langen Tradition ikonischer Plattencover wie „Sgt. Pepper“ oder „Dark Side of the Moon“.

Im Inneren der Plattenhülle gibt es eine ellenlange erläuternde Story von Peter Gabriel, die eher zusätzliche Verwirrung stiftet. Im Kern dreht es sich um das alte Thema der „Heldenreise“. Rael muss zahlreiche Abenteuer und Herausforderungen bestehen. Manche scheinen ganz real, wie die Rivalität der Jugendbanden in „Back in N.Y.C.“:

„When I take out my bottle, filled up high with gasoline, You can tell by the night fires where Rael has been“

Andere Episoden sind scheinbar surreal, spielen sich nur in seinem Kopf ab. Der Dampf, der in New York aus den Kanaldeckeln dringt, inspirierte Gabriel nach eigener Aussage dazu, sich unterirdische Welten auszudenken, imprägniert mit Geheimnis und Gefahr.

Im Song „In the Cage“ findet sich der Protagonist in einem Käfig wieder und leidet Höllenqualen. Draußen sieht er seinen Bruder John, der aber unwillig oder unfähig ist, ihm zu helfen.

„And I shout ‚John please help me!‘

But he does not even want to try to speak“

Needles and Pins

Gabriel bietet ein Feuerwerk von Anspielungen und Bezügen. Es gibt Hinweise auf die griechische Mythologie (die lüsternen, Vampir-ähnlichen Lamien), moderne Psychoanalyse oder Personen der US-Zeitgeschichte. In dem Song „Broadway Melody of 1974“ heißt es:

„Caryl Chessman sniffs the air and leads the parade, he knows in a scent, You can bottle all you made.“

Dazu muss man wissen, dass Chessman nach einem umstrittenen Prozess 10 Jahre in der Todeszelle von San Quentin saß, bevor er 1960 in der Gaskammer des Gefängnisses hingerichtet wurde. „In a scent“ klingt gesprochen ganz ähnlich wie „innocent“ – schuldlos. Solche Wortspiele machen die Qualität von Gabriels Texten aus. Andere berühmte Persönlichkeiten, die in dem Song auftauchen, sind der kanadische Philosoph Marshall McLuhan, der Schauspieler Groucho Marx und der Filmproduzent und Luftfahrtpionier „Howard Hughes in blue suede shoes“ – und schon ist der Reim perfekt.

Wie oft bei Gabriel spielt auch die Sexualität eine große Rolle, mal ironisch-verspielt in der Popnummer „Counting out time“:

„Erogenous zones I love you.

Without you, what would a poor boy do?“

Mal als bedrohliche Kastrationsphantasie in „The Colony of Slippermen“.

„To see, Doktor Dyper, reformed sniper

he’ll whip off your windscreenwiper“

Gabriel hat sich aber selbst gegen einige vorschnelle Interpretationen verwahrt. So sei das Lamm keine christliche Anspielung auf „das Lamm Gottes“: „You see, the lamb isn’t a symbol so I was bit worried about the title.“ Gabriel freute sich eher an der Absurdität der Vorstellung, ausgerechnet ein Lamm könnte sich vor den Augen Raels auf dem Broadway niederlegen: „a catalyst of peculiarities that take place“. (Max Bell: Gabriel’s Cosmic Juice, NME, 15.3.1975)

It’s only knock and knowall

Am Ende wächst Rael über sich selbst hinaus, rettet unter Einsatz seines Lebens seinen Bruder John aus den Stromschnellen („In the Rapids“). Nur um in dessen Gesicht sein eigenes zu erkennen. Ein Akt der Selbsterkenntnis, vielleicht war sein Bruder auch von vornherein eine Chiffre für Raels gespaltene Persönlichkeit. Es ist meiner Meinung nach aber auch müßig, sich zu viele Gedanken darüber zu machen. Selbst ein begeisterter Kritiker wie Stephen Thomas Erlewine, der dem Album in AllMusic mit 5 Sternen die Höchstwertung gab, stellte nüchtern fest: „the story never makes sense“. Ich finde aber, die Geschichte macht zumindest Spaß. Gabriel wollte mit „The Lamb lies down on Broadway“ vor allem auch erstklassiges Entertainment bieten und das muss man nicht künstlich durch Textexegese überhöhen. Am Ende heißt es mit einem verballhornten Stones-Zitat.

„‘Cos it’s only knock and knowall, but I like it

Yes it’s only knock and knowall, but I like it“

Bis das bei mir immer noch Gänsehaut auslösende Synthesizer-Portamento am Ende von „In the Rapids“ den Schlusssong „it.“ einleitet und Gabriel diese letzten Zeilen singen konnte, ging die Band allerdings durch ein Fegefeuer physischer und vor allem mentaler Qualen.

Headley Grange – Das Ratten-Haus

Die Produktion von „The Lamb lies down on Broadway“ dauerte rund fünf Monate. Das Schreiben und die Proben für das Album begannen im Juni 1974. Die Band mietete sich zum Komponieren in Headley Grange in Hampshire ein. Das uralte Gemäuer hatte zuvor diverse andere Bands beherbergt, darunter auch Led Zeppelin. Headley Grange muss sich damals in einem grauenhaften Zustand befunden haben. Völlig verdreckt. Banks erinnert sich, dass auf dem Boden menschliche Exkremente lagen. Überall Ratten, die sich aufführten, als ob das Haus ihnen gehören würde. Phil Collins zog als einer der Letzten ein und bekam das mieseste Zimmer ab. Nachts konnte er kein Auge zumachen von dem Getrappel der Ratten, die zuweilen auch über die Bettdecke liefen: „Für mich ist das einzig Versöhnliche daran die Tatsache, dass Jon Bonham im Treppenhaus der Eingangshalle seinen unglaublichen Groove zu ‚When The Levee Breaks‘ aufgenommen hat“, resümiert Phil Collins in seiner Autobiographie (Da kommt noch was, München 2016, S. 167). Steve Hackett trat an einem Tag nach der Morgenwäsche vom Waschbecken zurück, als vor ihm buchstäblich der Boden einkrachte.

Jammen für das Lamm

Zumindest musikalisch machte sich diese Umgebung nicht negativ bemerkbar, denn in einem kreativen Rausch schrieb die Band einige ihrer besten Songs. Mike Rutherford erinnert sich: „Wir hatten von Anfang an vor ein Doppelalbum zu machen, was es uns ermöglichte, ein paar von den längeren Stücken zu spielen, mehr zu improvisieren. Es war offener und viel freier.“ (Genesis – Chapter & Verse, 151)

Der großartige Titelsong war dabei der letzte, den die beiden Schul-Freunde Peter und Tony gemeinsam komponierten: „Und ich glaube, er zeigt unsere Stärken: Ich hatte ihm eine gute Stimmung verliehen, aber seine Dichte erhielt er hauptsächlich durch Peter“, sagt Tony Banks mit etwas Schwermut im Herzen. (Genesis – Chapter & Verse, S. 156) Auch als Solo-Künstler spielte Peter Gabriel den Titelsong „The Lamb lies down on Broadway“ später noch bei Live-Auftritten. Obwohl er sich die Lyrics alleine unter den Nagel gerissen hatte, mischte er also auch wenigstens anfangs bei den Kompositionen mit. Gabriel zeichnet für „Counting out Time“ verantwortlich und hatte auch einen guten Anteil an „Chamber of 32 doors“. Als die musikalische Arbeit fortschritt, musste er sich dann mehr und mehr auf das Texten konzentrieren. Die Melodien der Gesangslinien für die Songs entstanden meist im Nachhinein.

Weil die restlichen Musiker ohnehin ständig aufeinanderhockten, verbrachten sie viel Zeit mit gemeinsamen Jam-Sessions: „Wir bauen unser Equipment im großen Wohnzimmer auf, während sich Peter an ein schäbiges altes Klavier zurückzieht, das in einem anderen Zimmer vor sich hin verstaubt“, beschreibt Phil Collins die Arbeitsaufteilung. „Wir vier jammen, er notiert seine Textideen und ich nehme alles mit meinem zuverlässigen Nakamichi-Kassettenrekorder auf.“ (P. Collins 2016, S. 168)

Wie diese Jam-Sessions abliefen, hat Tony Banks am Beispiel von „Fly on a Windshield“ erklärt: „at times things were little more than improvisation on an idea.“ (H. Fielder, 1984, S. 91) Mike Rutherford hatte die Grundstimmung für den Song vorgegeben mit dem Motto: „Pharaos going down the Nile“. Tony hat im Reissue-Interview von 2007 schön beschrieben, wie so eine Anregung aufgegriffen wurde. Alle hatten plötzlich das Bild einer Armee von ägyptischen Soldaten vor Augen, die sich langsam Richtung Nil bewegten. Zwei wechselnde Akkorde auf der akustischen Gitarre, darüber schweben Tonys „ägyptische“ Mellotron-Chöre. Die beste Stelle des Songs ist die, in der Gabriel mit ganz zurückgenommener Stimme die Titelgebende Zeile singt.

„And I’m hovering like a fly, waiting for the windshield on the freeway.“

Ein kurzer Moment der Ruhe, dann setzt mit voller Kraft Schlagzeug, Bass und die verzerrte E-Gitarre ein. Die Fliege prallt auf die Windschutzscheibe. Ein unglaublich starker Moment des Albums.

„The Waiting Room“ („The Evil Jam“) und „The Colony of Slippermen“ („Chinese Jam“) sind weitere Stücke, die in Jam-Sessions entwickelt wurden. Die Songs auf dem Doppel-Album stehen meist für sich. Manche gehen ineinander über oder werden durch kleine Interludien verbunden. „The Colony of Slippermen“ ist in sogar verschiedene Abschnitte unterteilt: „The Arrival“, „A Visit to the Doctor“ und „Raven“. Aber nie drängt sich ein Vergleich zur großen durchgängigen Suite „Supper’s Ready“ vom Album Foxtrot auf.

Tony Banks hat verraten, dass er sich auch nicht scheut, olle Kamellen aufzuwärmen, wenn sie in den Kontext passen. So fand zum Beispiel der Song „Anyway“ seinen Weg aufs Album, den Tony bereits 6 Jahre zuvor komponiert hatte – also wirklich in den Anfangstagen von Genesis. „I’ve never been frightened to use old pieces…So, when I am playing and writing for a new record, I get an idea. I’ll just sort of hear a piece that I’ve had before, and I’ve got the old tapes around, and I think, ‚Well, that might work well on this project.'“ (Tony Banks-Interview auf World of Genesis, 17.04.2004)

The Chamber of 32 Doors

Doch schon bald bahnten sich Konflikte an, als Peter Gabriel von Film-Regisseur William Friedkin (Der Exorzist) aufgefordert wurde, sich an seinem neuen Filmprojekt zu beteiligen. Gabriel war sehr aufgeschlossen, zumal ihn das Thema Film brennend interessierte. Weil es nicht einmal ein Telefon in der Bruchbude gab, musste er zur nächsten Telefonzelle radeln, die Hosentaschen voller 10 Pence-Münzen um Mr. Friedkin in Kalifornien anzurufen. Schließlich zog er sich für mehrere Tage zurück, um Ideen für den Film zu entwickeln. Die Stimmung in der Band konnte nicht schlechter sein. Wie im Song „The chamber of 32 doors“ suchte sie nach dem einen Ausgang, der aus der Krise herausführte. Hätte die Band Peters Schlusszeilen ernst genommen, hätte sie gewusst, dass es für ihn bald kein Zurück mehr geben würde:

„Find a door

That doesn’t lead me back again

-take me away.“

Es bedurfte erst der entschiedenen Intervention von Genesis-Manager Tony Stratton-Smith, um Peter Gabriel zurückzuholen. Friedkin zog sein Angebot zurück, da er nicht am Auseinanderbrechen der Band schuld sein wollte. (Nur am Rande: Friedkins Film „The Sorcerer“ floppte.) „Tony Smith und Strat halfen eine Menge, und es wurde hinterher alles so arrangiert, dass niemand sein Gesicht verlor. Aber ich kam in eine sehr finstere Atmosphäre zurück“, erinnert sich Gabriel. (Armando Gallo: Genesis, 1978, S. 100) Alle in der Band spürten, dass Peter über kurz oder lang eigene Wege gehen würde. Im Probenraum sah man ihn praktisch nie, er arbeitete in einem anderen Raum an seinen Texten. Steve Hackett erwähnt „long periods when the band didn’t actually come together. I felt that the tension was really very, very strong.” (Bright, 1988, S. 60)

Get me out of the Cage

Zusätzlich geriet Gabriel privat unter Druck durch die komplizierte Schwangerschaft seiner Frau Jill. Zu einem Zeitpunkt, da ihn Jill am nötigsten gebraucht hätte, saß er in diesem Rattenloch fest und schrieb Lyrics gegen die Uhr. Die Geburt war extrem kritisch und die Ärzte mussten um das Leben seiner Tochter Anna kämpfen. Die Band aber zeigte keinerlei Empathie. „They were pissed off I wasn’t taking the album as seriously as my child.“ (Bright, 1988, Seite 4-5) Peter besang „In the Cage“ praktisch den Käfig, in dem er selber steckte.

Dazu kam, dass Gabriel, Rutherford und Banks durch ihre elitäre Public School-Sozialisation ohnehin kaum in der Lage waren, über solche Probleme wie normale Menschen zu sprechen. Bitte keine Emotionen zeigen, hieß es unter diesen Internatszöglingen. Typisch war die sprichwörtliche stiff-upper-lip. Das Foto auf dem Cover mit dem zugewachsenen Mund spricht Bände! Genesis sind wirklich meine Helden, aber ich glaube, ich hätte es keine zwei Stunden gemeinsam mit diesen Herrschaften in einem Probenraum ausgehalten.

Umzug nach Wales

Im August konnten Genesis dann das gastliche Haus in Headley Grange verlassen und zogen um ins Glaspant Manor-Haus in Carmarthenshire, Wales. Dort starteten die Aufnahmen mit dem Island Mobile Studio: „Wir haben festgestellt, dass uns die Atmosphäre in einem Studio erdrückt, außerdem wollen wir auf Platte so aufregend klingen wie bei einem Konzert“, schreibt Collins in seiner Biographie (S. 170). Das Island Mobile Studio war ausgerüstet mit zwei 3M 24-Kanalrekordern, einem Helios Mixer mit 30 Kanälen, Altec-Monitoren und zwei Studer A62-Tonbandgeräten für das Mastering. (siehe Tim Morse: Classic Tracks: Genesis‘ „The Lamb Lies Down on Broadway“ in Mix, 1.5.1999)

David Hutchins betreute die Aufnahmen als Toningenieur. Eine besondere Rolle kam John Burns als Produzent zu. Nicht nur, dass John ein sehr guter Musiker, Toningenieur und Producer war. Die Band schätzte ihn vor allem auch als gute Seele. Es gelang ihm, manche kritische Situation allein durch seinen Humor zu entschärfen.

Auf der nächsten Seite gehen wir auf die fünf Genesis-Musiker näher ein: Auf das Equipment, was sie damals einsetzten, und die persönlichen Erfahrungen, die sie während der Produktion von „The Lamb lies down on Broadway“ machten.