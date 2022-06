Test: Roland J-6 Chord Synthesizer

Guter Begleiter mit Abstrichen

Mit dem Roland J-6 Chord Synthesizer und der AIRA Compact Linie steigt Roland nun also auch in den Bereich der Minigeräte ein, der vorher hauptsächlich von den KORG Volcas dominiert wurde. Im Preisbereich um die 200 Euro tummeln sich auch noch einige andere Kleingeräte, die um die Gunst des Kunden buhlen. Was macht den Roland J-6 Chord Synthesizer kaufenswert?

Der Roland Juno-6 stand Pate

Wie der Name unschwer vermuten lässt, ist das Vorbild der Sound-Engine des Roland J-6 Chord Synthesizer der Klassiker von Roland, der 6-stimmige Juno-6. Tatsächlich werkelt im Roland J-6 Chord Synthesizer die ACB-Technologie von Roland, also sollte man sich auf einen authentischen Klang freuen können. Nun ja, mit Einschränkungen. Denn als erster Dämpfer ist der Roland J-6 Chord Synthesizer Im Gegensatz zum Original lediglich vierstimmig. Einerseits verstehe ich die Einschränkungen in diesem Preissegment, andererseits sind nun mal 3 Stimmen das absolute Minimum für Akkorde und mit einer Stimme mehr kann man zwar schon einiges anstellen (7er Akkorde z. B.), für mehr Erweiterungen (9er, 11er etc.) taugt er aber nicht. Das macht ihn für manche Stilrichtungen, die sowas verlangen, uninteressanter.

Die Engine des Roland J-6 Chord Synthesizers

Bleiben wir bei der Sound-Engine. Man hat natürlich keine volle Kontrolle über alle Parameter des Juno-Sounds. Auf dem Roland J-6 Chord Synthesizer stehen lediglich zwei zur Verfügung: Filter (-Cutoff) und Envelope (-Intensität). Das hört sich jetzt nicht wirklich nach viel an und lässt einige bestimmt verwundernd mit dem Kopf schütteln. Aber auch hier ist diese Reduktion dem Preis und dem Formfaktor geschuldet. Aber, und das ist ein großes „Aber“: Es gibt 64 Preset-Sounds, organisiert in acht Bänken, die Voreinstellungen für die anderen Parameter enthalten. So wird z. B. der Effekt des Filter- und des ENV-Reglers immer ein wenig anders ausfallen, je nachdem welches Preset gewählt ist.

Obwohl ich im Endeffekt mit dieser Einschränkung leben kann, hätte ich mir doch sehr, sehr, sehr stark gewünscht, dass man zumindest die Resonanz manuell hätte einstellen können. Denn gerade der gefühlvolle (oder eben weniger gefühlvolle) Einsatz der Resonanz bestimmt den Charakter vieler Sounds, die ich mit meinem Juno-6 erstellen kann. Dennoch enthalten einige Presets des Roland J-6 Chord Synthesizers natürlich Resonanz und hier drängt sich mir gleich nochmal der Vergleich mit dem Vorbild auf.

Denn während der Juno-6 hier eindeutig seine Stärken präsentiert und man das Filter geradezu zum Singen bringen kann, scheitert der Roland J-6 Chord Synthesizer hier für meine Begriffe recht deutlich. Gerade bei hohen Resonanzeinstellungen hört man, wie die digitale Simulation ein wenig in sich zusammenbröselt, während sie versucht, den ikonischen Sound nachzuahmen.

Bitte versteht mich nicht falsch. Generell empfinde ich den Klang des Roland J-6 Chord Synthesizers als sehr gut und angenehm junoesque. Auch diejenigen Presets, die den Chorus simulieren, kommen richtig schön flockig schwebend rüber. Aber bei der Resonanz ist dann halt leider Schluss.

Als zusätzliche Effekte stehen einem noch ein synchronisierbares Delay und ein Reverb zur Verfügung, der mit insgesamt 255 Variationen aufwarten kann. Sehr einfach kann man diese über die Shift-Funktion einstellen. Einfach Shift-Taster halten, am Reverb- bzw, Delay-Regler drehen und man kommt schnell an die Variationen. Beim Reverb geht es da von kleinen Räumen bis ca. 9 Sekunden Nachhallzeit. Die Qualität ist OK, aber nicht umwerfend. Und bevor ich es vergesse: Der J-6 hat einen Akku verbaut, mit dem man ihn nach dem Aufladen ca. 3 bis 5 Stunden benutzen kann.

Hardware und Äußerlichkeiten

Seltsamerweise musste ich diesmal mit dem Klang beginnen, obwohl ja sonst zuerst die Äußerlichkeiten und die Bedienung im Vordergrund stehen. Das liegt vermutlich dran, dass ich das Original besitze und den Klang verinnerlicht habe und dass ich den Klang des Juno-6 einfach abgöttisch liebe.

Das 300 g leichte Gerät hat die Abmessungen von 18,8 x 10,6 x 3,6 cm. Da es auch einen Juno-106 gibt, halte ich aber eher für einen Zufall, dass die Tiefe 106 mm ist. Die 6-Potis haben einen angenehmen Widerstand und auch der Encoder zur Dateneingabe fühlt sich gut an. Ich will nicht lügen, wenn man den Roland J-6 Chord Synthesizer in der Hand hält, fühlt es sich durch das Kunststoffgehäuse schon ein wenig pappig an. Dennoch vermittelt das Gerät insgesamt einen soliden Eindruck.

Die Eingabe erfolg über gummierte Taster, die im Fall der Keyboard-Taster auch größer ausfallen. Alle Taster des Roland J-6 Chord Synthesizers sind hintergrundbeleuchtet. Leider schwimmen die Taster ein wenig, aber der Druckpunkt ist dennoch gut zu treffen. Natürlich kann man keine Vetocity über die Keyboard-Taster eingeben; verstehen tut der Roland J-6 Chord Synthesizer MIDI-Vetocity jedoch sehr wohl. Bleibt noch das numerische Display, das in diesem Fall den passenden 80er-Charme versprüht.

MIDI-, CV- und Audio-Verbindungen

Der J6 bietet sowohl MIDI In/Out über die beiden Miniklinken-Buchsen, als auch über die USB-Verbindung. Das USB-C-Kabel wird mitgeliefert, die Adapter auf DIN-MIDI leider nicht. Für diese Preisklasse erstaunlich ist die Class-Compliant-Audioverbindung über USB 2.0 mit 44,1 kHz, 24 Bit. Das gilt aber nur für die Ausgabe des Roland J-6 Chord Synthesizers selber. Geräte, die über den MIX-IN angeschlossen sind, werden nicht übertragen. Der Pegel, der über USB ausgegeben wird, wird entweder vom Volume-Regler selbst bestimmt oder unabhängig (mit einem Wert von 1-127) im System-Menü festgelegt. Praktisch, wenn man Live in einem Set die Lautstärke anpassen muss, aber die Aufnahme davon nicht beeinflusst werden soll.

Zur Synchronisation mit analogen Geräten besitzt der Roland J-6 Chord Synthesizer auch analoge Clock-Sync-I/O. Die PPQ (Pulses Per Quarter Note) können dabei auf 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24 eingestellt werden. Damit ist die Kompatibilität mit einer großen Bandbreite an analogen Geräten gewährleistet. Die analoge Synchronisation hat dabei immer Vorrang. Sobald am Sync-In-Eingang ein Signal anliegt, wird dieses übernommen. Auch eine eingehende MIDI-Clock wird dann ignoriert. Ich hatte zum Test hier noch andere Geräte der Aira-Compact-Geräte. Das mit dem Sync funktioniert einwandfrei.

Chords eines Chord Synths

Man kann einerseits die Akkorde selber eingeben, andererseits gibt es auch insgesamt 100 Chord-Presets, die über die Shift-Funktion „Genre“ abgerufen werden können. Diese reichen von Pop über EDM zu Jazz und Klassik. Auf jedem Keyboard-Taster liegt dann ein Akkord. Wobei man sich schon fragen muss wie „Jazz“-Chords mit nur vier Tönen sein können. Im PDF-Handbuch, von dem es auch eine Online-Version gibt, kann man in einer Tabelle nachschlagen, aus welchen Tönen die jeweiligen Akkorde aufgebaut sind.

Alle Chord-Sets können dabei über das schnell erreichbare Key-Menü transponiert werden. Dies erreicht man einfach über Shift + Keyboard-Taste „A“. Natürlich ist diese Funktion unter der Taste abgedruckt, so dass man sich das nicht merken muss.

Alle Chord- und Style-Variationen werden übrigens genau wie man sie hört auch über MIDI ausgegeben. Das ist wirklich fantastisch, denn so kann man allerlei anstellen, wie z. B. doppeln mit anderen Synths und und und. Was leider weder ausgeben, noch aufgezeichnet wird, sind die Bewegungen der Regler für Filter, Envelope, Delay, Reverb. Der Roland J-6 Chord Synthesizer akzeptiert auch keine CC, außer CC-64 (Hold). Verläufe werden also immer manuell gemacht werden müssen.

Style und Variation des Roland J-6 Chord Synthesizers

Ein reiner Chord-Sequencer bei dem jeder Step gleich lang ist klingt nun nicht besonders interessant, obwohl er immerhin 64 Steps pro Pattern bietet. Und auch wenn man die Steps von einer Länge von einer 1/4-Note bis zu 8 Takten einstellen kann, gilt das immer für alle Steps des Patterns. Hier kommen nun die Styles und deren Variations ins Spiel. Diese beinhalten sowohl Arpeggiator- als auch Phrase-Funktionen.

Jeder der 9 Styles hat 12 Variations. Die ersten beiden Styles bedienen eine Reihe der üblichen Arpeggiospielarten. Die Styles 3 bis 5 beinhalten einfache Phrasen, bei denen z. B. von einem Takt nur jede erste oder zweite 16tel gespielt wird. Das betrifft wohlgemerkt den ganzen Akkord. Die Styles 6 bis 9 sind dann schon spezieller und beinhalten auch gleichzeitig Arpeggios und Phrasen. Man startet beispielsweise mit einem Arpeggio auf den ersten beiden Viertelnoten und danach gibt es kurze 16tel Chord-Stabs. Hier muss man sich einfach durchhören. Das Beste ist aber, dass es möglich ist, pro Step eine andere Variation auszuwählen!

Alles in allem stehen also 108 Style/Variations zur Verfügung. Kombiniert mit den bereits erwähnten Sound-Presets, gibt das mehr an Material her, als man zunächst annehmen würde. Bezieht man hier noch Sync-Delay und die Reverb-Variationen ein, wird einem so schnell nicht langweilig werden.

Ein Manko gibt es aber bei der jetzigen Firmware-Version (1.02) des Roland J-6 Chord Synthesizers jedoch. Verstellt man die Variations, während der Sequencer läuft, gibt es ein unmusikalisches Gerumpel. Nur wenn man genau die 1 eines Steps trifft, bekommt man den Übergang hin. Live empfiehlt es sich also nicht, mit den Variations zu experimentieren. Ich bin mir aber sicher, dass das in einem Update behoben werden kann.

Bei meinem Test kam es auch schon mal vor, dass ich eine Variation partout nicht von einem Step wegbekommen habe. Eigentlich sollte das möglich sein, wenn man den Step auswählt und dort einfach den Style-Taster deaktiviert.

Meine Zeit mit dem Roland J-6 Chord Synthesizer

Ich muss sagen, obwohl es hier und da kleine Unstimmigkeiten gibt, bin ich mit dem Gesamtpaket sehr zufrieden. Es ist das erste Mini-Gerät, mit dem ich mich mal gemütlich auf die Couch gelegt habe, um einfach ein paar Akkordverläufe zu programmieren. Dabei habe ich mich ertappt, wie angefangen habe, unwillkürlich Melodien zu summen. Der Roland J-6 Chord Synthesizer hat mich also tatsächlich inspiriert, auch mal was außerhalb meiner Routine zu versuchen.

Dass das Gerät ein eignes Audiosinterface hat und auch AIRA-Sync-kompatibel ist, ist schon erstaunlich, so wird es sich nahtlos in ein Setup mit anderen Geräten, wie der Boutique-Serie, einreihen. Durch die Sync-Optionen ist es aber nach allen Seiten hin kompatibel und universell einsetzbar. Das ist viel Funktion fürs Geld.

