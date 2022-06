Die berühmtesten Synthesizer-Klänge, Teil 2: Platz 12 bis 21

Die berühmtesten Synthesizer-Sounds, Teil 2, noch mehr Presets und Sounds

Auch im zweiten Teil der kleinen Reihe über die „berühmtesten“ Presets und Synthesizer-Sounds sind wir wieder tief in die Archive gestiegen und haben diesmal 10 weitere Perlen gefunden, die man vermutlich so nicht mehr im Gedächtnis hatte. Wer Lust auf Platz 1 bis 10 hat, der möge HIER klicken.

12. Prophet-5 – Clannad: Harrys Game

Wir beginnen heute mit Clannad. Nun wird der geneigte Leser fragen: Clannad wer? Irisch Folk und Synthesizer. Ja. Hierzu gibt’s es einen interessanten englischen Artikel im Guardian.

Clannad befand sich damals in einer schwierigen Phase, zum einen irischer Folk war Anfang der Achtziger Jahre des letzten Jahrtausends ungefähr so hip, wie ein Flokati. New Wave war der letzte Schrei. Zum anderen war Enya auch ein Clan(nad) Mitglied, verließ mit Manager und Produzent Nicky Ryan die Band.

Clannad bekam nun das Angebot, für die TV Serie Harrys Game die Titelmusik zu schreiben. Innerhalb einer Woche war das Thema und der Text fertig. Und hier kommt nun ein Prophet-5 ins Spiel.

Zitat: We’d just started using electronics and wrote the song on a Prophet-5 synth. We had the lyrics, harmonies and melody in a couple of hours, then came back the following evening and recorded a demo on a little cassette recorder. Yorkshire TV loved it.

Man muss es so sagen, dass diese Synthläufe und Klänge dem Song seinen Charakter geben und sie Moyas Gesang wohlfeil unterstützen. Das Thema, die Troubles in Nordirland, ist nun alles andere als fröhlich und genau das wird hier eingefangen und transportiert. Und so wundert es nicht, dass dieser Song später mit Unterstützung von Chicane und Moya Brennan als Remix auch ein Hit wurde.

Übrigens Clannad ermöglichten einer damals recht neuen und unbekannten Band aus Dublin U2 mit der Kollaboration „In a lifetime“ die Initialzündung für eine Weltkarriere. Denn Clannad waren zu dem Zeitpunkt schon Plattenmillionäre.

Über Enya werden wir uns später noch unterhalten und sie vorstellen. Und Clannad werden wir auch noch einmal hören. Aber erstmal geht’s ab in die Disco.

13. Moog – Donna Summer: I feel love

Donna Summer war Mitte der siebziger Jahre mit ihren Hits „Love to love you baby“ und „I feel love“ berühmt geworden, bei denen sie das futuristische Moog Synthesizer-Getacker des Produzenten Giorgio Moroder mit hingehauchten Versen und lustvollem Stöhnen unterlegte. Diesem Ruhm sollte sie bis zu ihrem Tod nicht mehr entkommen. Ein Kritiker des Magazins „Time“ zählte nach, dass sie auf „Love to love you“ 22 Orgasmen simuliert habe, Plattencover zeigten sie im Nachthemd. „Ich fühlte mich wie ein Produkt“, erzählte Summer später. „Wie eine Flasche, auf die jemand ein Etikett geklebt hat.“ Wobei sie durchaus einen Beitrag zum Produkt geleistet hatte. Als ihr eines nachts die Zeile „Ich liebe dich zu lieben“ eingefallen war, rief sie Moroder an.

Hier muss man auch wissen, dass der Kollege Faltermeyer hier auch seine Finger im Spiel hatte. Aber lest selber in diesem AMAZONA.de-Interview nach.

14. OB-X/OB-Xa, Van Halen: Jump

Und hier muss mit einer urbanen Legende aufgeräumt werden.

Zitat „Making of Jump“:

The Oberheim OB-Xa synthesizer was used in the video of “Jump”, and can be seen in video footage from their follow-up tour. However, it is a common misconception that it was used on the recording itself. The recording features its predecessor Oberheim OB-X, played through a Marshall amplifier stack. Even though it features a somewhat thicker sound than the OB-Xa, due to its discrete circuitry used instead of Curtis chips, it had a bad reputation of being unstable on the road.

Was aber nichts an der Einzigartigkeit dieses Riffs und des Sounds ändert. Wir haben ein breites Lead-Riff entwickelt, daa durch sanfte Verzierungen unterstützt wird und genau das macht das Riff und den Sound aus.

15. MiniKorg 700S, Roland Jupiter-4,Roland System-100 – The Human League: Don’t you want we baby

“Don’t you want me baby“ ist sozusagen schon Inbegriff des Synthie-Pops und der New-Wave-Ära. Der Song strotzt jedenfalls nur so vor lauter Synth-Sounds: Sechzehntel-Arpeggiator, Polysynth und Pads lassen keine Wünsche offen. Gleich zu Beginn startet das charakteristische Synth-Riff, bevor die erste Strophe losgeht. Human League benutzten jedenfalls ein ganzes Synthesizer-Arsenal, das sich mit der Zeit veränderte. Klar ist allerdings, dass der charakteristische Bass-Sound lange Zeit aus einem MiniKorg 700S stammt. Außerdem wurden auch Roland Jupiter-4 und das Roland System-100 verwendet.

16. ARP2600 – Summer Madness, Kool and the Gang

Wir achten bitte hier auf die aus dem ARP 2600 kommende Hookline. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Richtig. Dieser Sound wurde später gesampelt von „Jazzy Jeff“ und wurde zusammen mit dem „Fresh Prince“ als Summertime auch wieder zu einem Hit. Allerdings befassen wir uns heute mit dem Original. Auch hier achten wir auf die Hook und den Lead-Sound. Der ARP 2600 schwingt immer höher und höher. Der perfekte Sound, um einen Sommer zu beschreiben.

17. ARP 2600 – Edgar Winter Frankenstein

1973 waren Keyboard-Riffs so lang wie die Haare eines anständigen Rockers und kamen durchaus aus dem Keller und gingen bis aufs Dach. Edgar Winter setzt hier noch einen drauf. Und spielt den ARP 2600 mit einem umhängenden Controller-Keyboard. Allein diese Keytar Anmutung, noch bevor es Keytars gab, macht diesen Titel bemerkenswert. Wesentlich interessanter ist allerdings der Sound, der aus dem ARP 2600 tönt und Edgar Winters Spielweise.

18. Fairlight CMI – Art of Noise: Moments in love

Endlich ZTT und Orchester-Hits. Yikes! Propaganda hatten wir gerade, also Art of Noise. Das Line-up von Art of Noise muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Anne Dudley, J. J. Jeczalik, Gary Langan, Trevor Horn, Paul Morley, Lol Creme. Interessanterweise war Moments in love streng genommen nur ein Abfallprodukt, das während der Produktion zu YES „90125“ entstand. Die hier verwendeten Samples, Hits, Loops entstanden nebenbei.

19. OB-Xa, OB DMA, OB-DMX – Rod Stewart: Young Turks

Rod Stewart hatte zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichungen eigentlich schon eine Karriere hinter sich. Wenn man die Small Faces und Faces als eine Phase zählt. Sein Beitrag zum New Wave des Britpop würde in dieser Playlist fehlen, wenn hier nicht zwei Punkte zusammenkommen würden. Zum einen die Produktion, der komplette Song besteht, bis auf das fällige Gitarrenriff, aus Oberheim Geräten. Durchaus ein Prototyp für Band in the box. Der zweite Grund ist der souveräne Vortrag einer, Verzeihung, flachen Nummer.

20. Roland D-50 – Enya: Orinoco flow

Die beiden Rausschmeißer -ounds kommen heute von Enya und dann auch wieder Clannad. Nun verbindet mich mit Enya wenig musikalisch. Aber tatsächlich war ich in jungen Jahren, also vor Gandalf dem Grauen und 9-11, von Enya doch sehr angetan. Enya als Elfenkönigin des New Age zu bezeichnen oder als Kate Bush der der Folkmusik, wird ihr nicht gerecht. Wenn wir ihren Weg und eben auch den von Clannad betrachten, haben wir irische „traditional“ Musiker, die frischen Wind in ihre Genre brachten und das fernab klischeehafter Batik und Symbolik. Enya kann für sich mit Orinoco Flow und anderen Titeln in Anspruch nehmen, ein Weltstar geworden zu sein. Ihre Titel und der Einsatz von Synthesizern sind sicherlich nicht immer über jeden Zweifel erhaben. Aber darum geht es hier nicht. Letztlich eröffnet sich über Enya ein Klangkosmos der in Summe größer ist als die einzelnen Teile.

21. Roland JD-800 Clannad: I will find you

Clannad hatten in den Achtzigern mehreren Künstler entscheidende Impulse für ihren Karrierestart gegeben. Die beginnenden Neunziger Jahre stellten das Pop-Business ziemlich auf den Kopf. Clannad war etabliert, aber der Einsatz von Synthesizern war nichts Neues mehr in der Musikwelt. Neben dem Ton wurde nun auch das optische Element wichtig. Also streckte die Musikindustrie die Fühler nach Hollywood aus. „I will find you“ ist so ein Beispiel. Dieser Titel ist neben anderen insofern ein Meilenstein, ein Track trägt den ganzen Film und ohne diesen Titel und den Sound des JD-800 würde heute weder jemand „Der letzte der Mohikaner“ kennen. Hier hören wir auch, wenn man ein Preset sparsam und kompositorisch sorgsam einsetzt, gibt es dem Song die richtige Richtung. Clannad haben diesen Song bis heute in ihrem Live-Set, allerdings ohne den JD-800. Red Glue lässt grüssen. Ebenso wurde der tiefe Synthbass mittlerweile durch einen Kontrabass ersetzt.

Weil es schwer ist, nicht immer die Titel und Songs anzuführen, deren Airplay ehedem schon durch die Decke geht, werden wir im abschließenden dritten Teil uns genau diesen Airplay-Hits widmen.