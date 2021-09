Superbooth 21: ASM Hydrasynth Deluxe

Mit doppelter Engine

Nachdem gestern der kleine Hydrasynth Explorer vorgestellt wurde, präsentiert ASM nun quasi das Gegenteil der Sparvariante, den Hydrasynth Deluxe.

Die Deluxe-Variante ist das Top-Modell der Reihe. Zum einen fällt das 73 Tasten Keyboard mit der PolyTouch-Tastatur deutlich größer als das bisherige Keyboard aus. Zum anderen ist intern eine Dual-Engine vorhanden, die dem Digital Wavemorphing Synthesizer zu 16 Stimmen verhilft. Darüber kann das Instrument im Dual Voice Modus und im Key Split wie zwei Hydrasynths mit jeweils acht unabhängigen Stimmen genutzt werden. Ein 16-stimmiger Single-Modus ist selbstverständlich ebenso vorhanden.

Auf der Rückseite gibt es zwei Paare mit symmetrischen Stereoausgängen, die jeweils von den Engines angesprochen werden können. Außerdem lässt sich mit dem Utility Shelf eine abnehmbare Ablagefläche an das Keyboard anbringen, um mehr Platz zum Beispiel für einen Mixer, einen Sequencer, einen weiteren Expander oder einen kleinen Laptop zur Verfügung zu haben. Hydrasynth Deluxe verfügt auch über CV/Gate-Buchsen (I/O), worüber modulare und analoge Synthesizer angeschlossen werden können.

Über der Tastatur befindet sich ein Ribbon-Controller, der über vier Oktaven reicht. Der Synthesizer ist MPE-kompatibel und die Möglichkeiten seiner äußerst vielfältigen Klangerzeugung entspricht den bisherigen Modellen, nur in doppelter Ausführung.

Der ASM Hydrasynth Deluxe soll ab November in vorerst begrenzten Stückzahlen lieferbar sein. Der UVP beträgt 1.749,- Euro.

Übrigens, den AMAZONA.de-Testbericht zum Hydrasynth Desktop-Modul könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ASM Hydrasynth Deluxe Spezifikationen

• Digitaler Wavemorphing Synthesizer

• 73 normalgroße Tasten

• Hochwertiges Polytouch® Keyboard inklusive Anschlagdynamik und Aftertouch

• voll MPE kompatibel

• 16 Stimmen, monotimbral

• Single/Multi Dual/Keysplit-Voicing

• Dual Engine mit separatem Stereoausgangspaar

• Vollpolyphoner Aftertouch

• Hochwertiges und robustes Metallgehäuse

• Arpeggiator inklusive Ratchet, Chance, Gate time & Swing (8 Modi)

• 3 Oszillatoren mit 219 Single-Cycle-Wellenformen

• WaveScan-Parameter zum modulieren durch Wavetables

• Wavelist-Modus zum Überblenden von bis zu 8 Wavetables

• 8 benutzerdefinierte Wavelist pro Oszillator

• Mixer inklusive Noise Generator und Ringmodulator

• 2 Filter (seriell oder parallel)

• Filter 1 mit 11 verschiedenen Filtermodellen (12 & 24 db ladder, vintage ladder, HP, LP, Vocal u.a.)

• Filter 2: 12 dB (SEM style) pro Oktave inkl. kontinuierlichen Sweep von Tief- über Band- bis Hochpass

• Oszillatoren 1 und 2 verfügen über jeweils 2 Mutanten inkl. FM-Linear, Wavestack™, Hard Sync, Pulse Width, PW Squeeze, PW ASM, Harmonic Sweep

• 4 Oktaven Ribbon Controller (67 cm) inkl. Theremin Mode

• Modulation Matrix

• 32 benutzerdefinierbare Modulation-Routings

• 5 DAHDSR Hüllkurven

• 5 LFOs (inkl. Sine, Triangle, Square, Saw up, Saw down, S&H, Low random, Noise, Pulse width u.a.)

• LFO’s inkl. Delay, Fade In, 3 Triggermodi, Glättung, Startphase, One-Shot-Modus

• 5 Bänke mit insgesamt 128 Patches

• 256 Werkspatches

• CV-Gate-Ein- und -Ausgänge

• 8 hochauflösende Encoder inklusive LED-Ringen

• OLED Displays

• Patch Makros

• Unterstützung aller gängigen CV/GATE-Standards

• V-trig, S-trig: 3,5 und 10 Volt

• 1 Volt pro Oktave +/-5V, 1 Volt pro Oktave 0-10V, Hz auf Volt +/-5V, Hz bis Volt 0-10V

• Clock Ein- und Ausgang (1 PPS, 2 PPQ, 24 PPQ, 48 PPQ)

• Clock-Spannung: – 3, 5, 10 und 10 Volt

• USB (USB MIDI In/Out)

• MIDI IN/OUT/THRU

• PC/MAC-basiertes Patch Manager-Plugin

• Pre- und Post-Effekte für einzigartige Soundbearbeitung

• Delay & Reverb

• Side Panels aus Aluminium

• Expression Pedal-Eingang

• Kopfhörerausgang mit 3,5 und 6,3mm Anschluss

• Sustain Pedal-Eingang (automatische Erkennung der Polarität)

• Abnehmbares „Utility Shelf“

• Abmessungen: 112,9 x 34,6 x 9,2 cm

• Gewicht: 13,3 kg