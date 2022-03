Rode NTH-100, Neuer Studiokopfhörer

Erster Kopfhörer des Mikrofonspezialisten

Kopfhörer in allen Formen und Farben sind weiterhin im Trend. Neben den vielen etablierten Herstellern von Kopfhörern drängen seit einigen Jahren auch immer wieder Unternehmen in dieses Marktsegment, die sich zuvor auf andere Produkte spezialisierten. So unter anderem auch Neumann oder ADAM Audio mit ihren Studiokopfhörern NDH 20 und SP-5. Nun stellt auch Rode seinen ersten eigenen Studiokopfhörer vor, den Rode NTH-100.

Rode NTH-100

Der Over-Ear-Studiokopfhörer NTH-100 verfügt über speziell angepasste dynamische 40-mm-Treiber, die laut Rode „… einen extrem präzisen Frequenzgang und außergewöhnliche Klarheit…“ liefern. Das Design basiert auf einer speziell angefertigten Schwingspule mit einer vierlagigen, festen Aluminiumlegierung als Kern, die mit einer dreilagigen Mylar-Membran verbunden ist. Zusammen mit einem Neodym-Magneten sollen diese Komponenten eine optimale akustische und elektrische Leistung für extrem niedrige Verzerrungswerte und einen äußerst präzisen Frequenzgang über einen breiten Frequenzbereich gewährleisten.

ANZEIGE

Das ergonomische Design des Kopfhörers ist laut Rode nicht nur äußerst bequem, sondern auch akustisch optimal, da es Stehgeräusche und Frequenzresonanzen eliminiert. Die Ohrmuscheln sind mit Memory-Schaumstoff ausgestattet, der zusätzlich eine weitere Geräuschisolierung gewährleistet.

Der NTH-100 trumpft mit einigen praxisnahen Extras auf. So unter anderem Kabelbefestigungen an beiden Ohrmuscheln, so dass das Kabel dort positioniert werden kann, wo es am bequemsten und praktischsten ist. Der Anschlussstecker kann sicher arretiert werden, dazu sind die beiden Ohrmuscheln nicht nur mit Leuchtbuchstaben auf der linken/rechten Seite markiert, sondern auch mit Blindenschrift.

ANZEIGE

Der Kopfhörer wird mit einem 2,4 m langen geraden schwarzen Kabel ausgeliefert. Optional erhältlich ist eine kürzere Version (1,2 m) sowie farbige Varianten (rosa, grün, orange und blau). Zum Lieferumfang gehören außerdem eine Aufbewahrungstasche, ein 3,5 mm auf 6,3 mm-Adapter und ein Satz farbiger ID-Ringe zur einfachen Identifizierung des Kabels (diese sind auf die Kanalfarben des RØDECaster Pro und RØDE Connect abgestimmt).

Der NTH-100 wird in den Produktionsstätten von RØDE in Sydney, Australien, hergestellt. Der Kopfbügel besteht aus hochfestem Federstahl mit einer haltbaren, kratzfesten Beschichtung, der Alcantara-Kopfbügel und die Ohrpolster sind strapazierfähig und leicht zu reinigen. Diese Komponenten sind vom Benutzer austauschbar und können entsprechend abgenommen und ausgetauscht werden. Diese modulare Bauweise soll zu einer großen Langlebigkeit führen.

Der Rode NTH-100 ist ab sofort im Handel erhältlich, der Preis liegt bei 179,- Euro.