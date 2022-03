ESI Planet 22c, kompaktes Audiointerface mit Dante-Schnittstelle

Dante, jetzt auch in günstig

Mit dem neuen Planet 22c bringt ESI ein neues Audiointerface auf den Markt, das die Dante-Schnittstelle, die bisher oftmals nur in größeren und deutlich teureren Interfaces zu finden war, integriert hat. Zusätzlich bietet das ESI Planet 22c jeweils zwei analoge Ein- und Ausgangskanäle.

Leicht und robust, so bewirbt ESI das Planet 22c. Es ist mit 24 Bit, 96 kHz Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlern ausgestattet und unterstützt symmetrische Line-Audiosignale mit -10 dBV und +4 dBu Signalpegeln. Entsprechend könnte das Planet 22c als kompakte Schnittstelle zwischen herkömmlichen Mischpulten, Studiomonitoren oder PA-Lautsprecher,n Synthesizern oder anderen elektronischen Instrumenten und der Dante-Welt dienen.

Praktisch ist die Tatsache, dass sich das Interface nicht nur über das mitgelieferte 12 V DC-Netzteil mit Strom versorgen lässt, sondern auch direkt über das Ethernet-Kabel als PoE (Power over Ethernet) Gerät. Ideal für den Einsatz an einem abgelegenen Ort. Dazu lässt es sich mit der optionalen Dante Virtual Soundcard (DVS)-Software für PC oder Mac auch in ein modernes Musikstudio integrieren.

Die Features des Planet 22c im Überblick

Dante-Netzwerk-Audiointerface mit 2 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen

Unterstützt -10 dBV (Consumer) und +4 dBu (Professional) Audiopegel für Eingang und Ausgang

symmetrische analoge Eingänge (TRS, 6,3 mm)

BurrBrown PCM1804DB 24 Bit-Stereo-ADC mit 110 dB Dynamikbereich (A-gewichtet)

Maximaler Eingangspegel: +6 dBV (-10 dBV Einstellung), +20 dBu (+4 dBu Einstellung)

Eingangsfrequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz +/-0,1 dB

symmetrische Analogausgänge (TRS, 6,3mm, 1/4″)

BurrBrown PCM1796DB 24 Bit-Stereo-DAC mit 120 dB Dynamikbereich (A-gewichtet)

maximaler Ausgangspegel: +6 dBV (-10 dBV Einstellung), +20 dBu (+4 dBu Einstellung)

unterstützt 44,1, 48, 88,2 und 96 kHz bei 24 Bit

Latenzzeit abhängig von der Netzwerkkonfiguration, typischerweise ca. 1 ms

Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE / Power over Ethernet) oder optionales 12 V DC-Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Gewicht: ca. 236 g

Das ESI Planet 22c ist ab sofort im Handel zum Preis von 269,- Euro erhältlich und zählt damit zu den günstigsten Interfaces mit Dante-Schnittstelle.