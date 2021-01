Reason Studios bietet seine DAW Reason+ nun im Abo-Modell an

Kaufen oder mieten, das ist (jetzt) die Frage!

In den letzten 1 1/2 Jahren hat sich bei Reason Studios, besser bekannt als Propellerheads, und deren gleichnamiger Digital Audio Workstation Reason einiges getan. Im August 2019 stellte die Firma Version 11 seiner DAW vor, den Test dazu findet ihr hier. Damit einher ging die Umbenennung des Unternehmens in Reason Studio sowie die Möglichkeit die DAW nicht nur Standalone, sondern auch als Plugin in anderen DAWs zu nutzen. Also quasi die DAW in der DAW. Darüber hinaus gab es etliche Neuerungen, die letztlich auch zu unserem „sehr gut“ als Bewertung im Test führten. Im Februar letzten Jahres folgte das Update auf Version 11.2 samt dem Drum-Player. Beat Map und MIDI-Out-Device.

Heute hat Reason Studios nun ein neues Bezahl-Modell vorgestellt, damit folgt der Hersteller Firmen wie Adobe, Waves, AVID etc. Wer möchte, kann die DAW Reason nun also abonnieren. Den ersten Monat gibt es kostenlos, danach kostet die DAW monatlich 19,99 Euro. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Um das Abo-Modell attraktiver zu gestalten, bekommen Abo-User ein paar Extras oben drauf: So soll es ab sofort wöchentlich neue Soundpacks geben, die über das neue Tools Reason+ Companion installiert und verwaltet werden können.

Ebenfalls enthalten sind alle 70 Instrumente und Effekte von Reason, die man aus der Reason 11 Suite kennt. Eine Übersicht dazu findet ihr in unserem Reason 11 Test.

Doch was passiert mit den bestehenden Usern? Laut Hersteller erhalten Bestandskunden einen 50% Rabatt auf das erste Jahr, sofern sie auf das Abo-Modell wechseln. Das gilt für alle Reason Versionen von 1 bis 11. Nutzer von Adapted, Limited, Lite, Intro or Essentials Versionen sind davon ausgeschlossen. Man kann aber auch einfach bei seiner gekauften Lizenz bleiben, diese soll vom Abo-Modell nicht beeinflusst werden. Doch was passiert beim nächsten Major-Update auf Version 12? Dazu gibt es aktuell noch keinerlei Informationen.

Grundsätzlich ist solch ein Abo-Modell nicht zwingend schlecht. Sofern der Hersteller das als zusätzliche Option anbietet, sollten alle User – egal ob Hobby-Musiker, Semi-Profi oder Profi – damit glücklich werden. Anders sieht es natürlich aus, wenn nur noch das Abo-Modell angeboten wird, vor allem im Hinblick auf bestehende Kunden. Vermutlich wird man bei Reason Studios abwarten müssen, ob und wie die beiden Bezahlmodelle in Zukunft fortgeführt werden. Wir bleiben dran!