Groove Synthesis 3rd Wave Desktop Module, Wavetable-Synthesizer

Kompakte Version mit gleicher Power

Mit dem Groove Synthesis 3rd Wave Desktop Module wird eine tastaturlose Variante des hybriden Wavetable-Synthesizers angekündigt, die ab November erhältlich sein soll.

Groove Synthesis 3rd Wave Desktop Module

Mit einem Bild reagiert der Hersteller auf die anscheinend viel geäußerte Nachfrage nach einer Desktop-Version des 3rd Wave. Als Begleitinformation wird lediglich ausgeführt, dass das Modul alle Features, alle Ein- und Ausgänge und den gleichen Sound des Keyboards haben soll.

Unseren Testbericht zum 3rd Wave Keyboard könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Was beim Anblick des Moduls auffällt, ist die geänderte Anordnung des Displays und der Bedienelemente, die hier aufgrund des geringen Platzes reduziert wurden. Offenbar wird beim Modul beim Editieren mehr mit dem Display gearbeitet.

In der Zusammenfassung der Specs hat der Synthesizer 24 Stimmen und ist vierfach multitimbral. Die drei Oszillatoren pro Stimme greifen auf unterschiedliche Wavetables zu, von denen 32 aus dem originalen PPG-Bestand stammen. Außerdem gibt es “ high-resolution modeled analog waveforms“ sowie Funktionen wie VCO-Sync und Linear FM.

Mit dem Wavemaker Tool können eigene Wavetables mit je 64 Waves erstellt werden. Dafür lassen sich Samples via USB an das Gerät übertragen und umwandeln. Außerdem werden Wavetables im Serum-Format importiert werden.

Pro Stimme sind ein analoges Tiefpassfilter und ein 12 dB State-Variable-FilterHüllkurven vorhanden. Für die Modulation gibt es vier ADSR- und zwei weitere Hüllkurven sowie vier LFOs. Über eine Matrix mit 16 Slots lassen sich Modulationsverbindungen frei herstellen.

Mit zwei digitalen Effekten (BBD, Stereo Delay, Tape Delay, Chorus, Phaser, Flanger, Distortion, Rotating Speaker, Ringmod, Room Reverb, Hall Reverb, Super Plate Reverb) kann der Klang aufbereitet werden. Weiterhin gibt es einen 4-Part Sequencer und einen Arpeggiator. Ab der Version 1.5 unterstützt 3rd Wave den MPE-Standard.

Das Groove Synthesis 3rd Wave Desktop Module soll ab November erhältlich sein. Der Preis ist mit 3495,- US-Dollar angegeben.