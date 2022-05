Groove Synthesis 3rd Wave advanced wavetable Synthesizer

PPG Wave Klon?

Aus dem Nichts ist gestern Abend auf dem Instagram Account von Kurt Kurasaki (peff) der 3rd Wave/3 Wave advanced wavetable Synthesizer von dem noch unbekannten Hersteller Groove Synthesis aufgepoppt.

Kurt Kurasaki (peff) ist ein Sound-Designer und Voicing-Experte, der unter anderem den Feinschliff am neuen Oberheim OB-X8 gemacht hat. Schaut man sich das IG Posting an, so sieht man, dass er aktuell an diesem neuen Wavetable Flaggschiff Synthesizer arbeitet.

Features und Veröffentlichungsdatum sind bisher unbekannt.

Die Optik des Instrumentes mit seinem blauen Frontpanel und weißen Tastern fällt natürlich sofort ins Auge. Auf den ersten Blick glaubt man, Wolfgang Palm wäre mit einem neuen PPG Wave zurück. Da ist hier eher nicht der Fall. Man kann aber davon ausgehen, dass die Groove Synthesis Entwickler große Fans des PPG Wave sind und möglicherweise das Konzept weiterführen wollen.

Laut neusten Informationen ist Geoff Farr die Hauptperson hinter der neuen Firma, ein Entwickler der schon für UDO Audio und Knifonium gearbeitet hat. Dieser scheint nicht nur großer Fan des PPG Wave zu sein, sondern auch von Interfaces mit sehr vielen Bedienelemente. Der 3rd Wave ist vollgepackt mit Drehreglern, vielen weißen Menü-Buttons und einem mittigen Display.

Groove Synthesis hat bereits eine Website online, auf der man ein weiteres Bild des Synthesizers findet.

Was uns der Name schon verrät, wird quasi hier bestätigt. 3rd Wave/3 Wave wird wohl drei Wavetable Oszillatoren haben, die man getrennt am Interface einstellen kann. Das Foto zeigt die Bedienelemente Tonhöhe (Pitch), Fine, Wavetable, Wave Offset und Level pro Oszillator.

Neben neuen Informationen zum Entwickler sind während des Verfassen dieses Artikels weitere Informationen zu den Features eingetrudelt. Von Fotos und vom Entwickler der auf dem Gearspace Forum aktiv ist. So soll der Synthesizer vierfach multitimbral sein, 24 Stimmen, 3 Oscillatoren, 2 analoge Filter (state variable morph & ladder Tiefpass), 4 LFOs, 4 Hüllkurven, 2 FX und einen Sequencer haben.

Dazu gibt es noch Bedienelemente für die mysteriösen Wave-Flow- und Wave-Surfer-Funktionen. Ob es eine Evolution des PPG Wave Konzeptes ist, kann man bisher nicht sagen. Das hängt natürlich von den Features ab: analoge oder digitale Filter. Dazu mehr, wenn der Synth offiziell vorhestellt wird.

Der Instagram Post von Kurt Kurasaki (peff) beinhaltet auch ein erstes Sound-Demo des 3rd Wave/3 Wave Synthesizers. Klanglich sehr mächtig. Man muss aber hier wissen, dass der Sound etwas zu tief in die Reverb-Suppe gefallen ist. Nichtsdestotrotz bekommt man einen ersten Eindruck vom Sound.

Ein spannender Synthesizer einer neuen Firma. Wir können gespannt auf das komplette Feature-Set und die Sound-Qualität sein. Laut Entwickler planen die Auslieferung im Sommer 2022.