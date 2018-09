Der letzte seiner Art?

Spross einer Großfamilie

Seit dem gigantischen Erfolg des Korg M1, der 1988 die Keyboardszene gewaltig aufmischte, waren Synthesizer mit einem Vorrat an PCM-Samples der große Hit unter Musikern. E-Mu sicherte sich ab dem Proteus 1 von 1989 sein Stück des Kuchens, Roland mit dem Knaller JV-1080 ein anderes – noch größeres Stück. Der Vorrat an gesampelten Wellenformen im ROM nahm deutlich schneller zu als Innovationen und Möglichkeiten der Synthese, die diese Wellenformen nutzten. Und so übertrumpften sich die Hersteller mit fast immer denselben Synthesizern, die sich am Ende nur noch durch Namen, Farbgebung und Sample-ROM unterschieden – überspitzt ausgedrückt.

Besonders beliebt im PRE-VST Zeitalter waren dabei die sogenannten Expander, also Soundmodule im 19″-Rack-Format, die sich ohne großen Platzverlust durch ein Masterkeyboard über MIDI ansteuern ließen. Der E-Mu Proteus sollte für die Entwicklung von E-Mu auch fast das Ende der Fahnenstange bedeuten. Nur der monströs misslungene E-Mu Proteus 2500, ein Proteus 2000 auf Steroiden, toppte 2001 ein letztes Mal diese Entwicklung. Danach verschwand die Kultmarke E-Mu bis heute in der Bedeutungslosigkeit.

Der E-mu Proteus 2000 war 1999 aber nicht nur Nachfahre des Ur-Proteus 1 von 1989, er war gleichzeitig auch die Blaupause für die krachbunte Proteus-Serie, mit denen ab dem Jahr 2000 E-Mu den Markt überschwemmte.

Im Einzelnen waren das die Modelle:

Was kaum einer weiß und wie die Bildunterschrift schon verrät, all diese Nachkommen waren in Bezug auf die Hardware abgespeckte Varianten der E-Mu Proteus 2000 „Mutter“.

An dieser Stelle möchte ich nun an Florian Scholz übergeben, der sich nicht nur den E-Mu Proteus 2000 genau angesehen hat, sondern auch die Unterschiede zu seinen Budget-Varianten auflistet.

Viel Spaß, Euer Tyrell

Ein kleiner E-Mu Proteus Rückblick

Die amerikanische Klangerzeuger-Schmiede fällt bereits seit den frühen 1970ern positiv durch Synthesizer und Sampler auf. Neben eben diesen Produkten lieferte man auch Drum-Computer – die SP12 ist legendär geworden – und mit der Emulator-Serie einige Kult-Instrumente der treuen User-Gemeinde. Vor fast 30 Jahren erblickte der erste Synthesizer der Proteus-Serie das Licht der Tonstudio-Welt. Den Proteus 1 gab es in drei Ausführungen (Pop/Rock, Plus Orchestral und XR) und mit 16 Bit und 32 Stimmen. Das war 1989 keine schlechte Sache. Mit jeweils einem Jahr Abstand kamen dann Proteus 2 und 3. Eine Keyboard-Version wurde 1991 erstmals angeboten und die klangliche Spezialisierung weiter vorangetrieben. Die Proteus-Linie fand Ihren Höhepunkt mit dem E-MU Proteus 2000 und mit dem Proteus 2500 ihren Abschluss. Ein kleiner Blick auf den E-MU Proteus 2000 und den Weg dahin.

Bis zum E-Mu Proteus 2000

Bereits 1996 kam der E-Mu Orbit. Ein 19″-Synthesizer, der für die elektronische Fraktion konzipiert wurde, die ja bekanntlich in dieser Dekade einen Höhepunkt feierte. Bereits ein Jahr später wurde die Hiphop-Gemeinde mit dem Planet Phatt beglückt. Für den Latin-Markt wurde noch der Carnaval in die Musikalienläden des Vertrauens gestellt. Ich war von den ersten beiden Teilen sehr angetan und bekam akutes Gear Acquisition Syndrom. Leider war ich damals noch Schüler, hatte kein Geld und sollte mich lieber auf mein Abitur vorbereiten.

Mit dem Audity 2000 stellten die Kollegen von E-M bereits einen Synthesizer im späteren Proteus 2000er Gehäuse vor. Er war eine Reminiszenz auf den 1980 vorgestellten, aber nie ausgelieferten Audity (mit knapp 70.000 USD Verkaufspreis hätte das gute Stück wie Blei in den Regalen gelegen).

Der E-Mu Proteus 2000 erblickt das Licht der Welt

Angeblich fing mit dem Audity 2000 der Proteus 2000 an. Das Gehäuse des Audity ist mit dem Proteus 2000 nahezu identisch, auch das verbaute Board und der Chipsatz scheinen eng verwandt, sogar die Audioausgänge waren identisch. Den E-Mu Proteus 2000 bauten also die Ingenieure auf Basis der Entwicklungsarbeit zum Audity 2000 passend zum Millenium – der Name ist Programm – 1999. Der gerade einmal 1 HE große Rack-Synthesizer schickte sich direkt an, ein paar Rekorde/Superlative aufzustellen. So war er der erste 32-fach multitimbrale Synthesizer auf dem Markt und verfügte auch über zwei getrennt nutzbare MIDI-Eingänge (kein Merge). Der Audity 2000 lieferte nur 16-fache Multitimbralität. Auch lieferte der Proteus bereits 128 Stimmen gleichzeitig ab – der Audity „nur“ 64. Es gab vier ROM-Steckplätze, um das gute Stück mit Klangfarben zu bestücken, alles Sample-basiert. Der erste Steckplatz war mit den Werksklängen bestückt. Die Werkssound-Bank hört auf den Namen Composer. Die sechs Einzelausgänge gefielen mir besonders gut, hatte ich doch meinen Eltern im Vorfeld ein wenig Geld für ein gebrauchtes 8-Bus-Pult abgeschwatzt, was dringend auch bestückt werden wollte. Glücklicherweise war das Abitur mittlerweile in der Tasche und Vater Staat verlangte seinen Anteil: Als Zivi konnte ich etwas Geld für einen Synthesizer sparen. Im Musikgeschäft ließ ich mir die „Prothese“, wie der ambitionierte Verkäufer den E-M spaßeshalber nannte, auf mein Fahrrad schnallen und konnte damit stolz nach Hause fahren.

Unboxing – damals noch völlig ohne Video

Daheim angekommen wurde der E-Mu Proteus 2000 erst einmal aus der Verpackung geschält. Danach begann die Überlegung, ob ich wirklich beide MIDI-Eingänge nutzen sollte. Immerhin könnte man so mehr als 16 MIDI-Kanäle nutzen. Ich habe es nicht getan (nie, auch heute nicht). Zum einen wusste ich nicht, warum ich dem kleinen Synthesizer 32 MIDI-Spuren zumuten sollte, zum anderen hatte ich kaum genug MIDI-Ausgänge dafür am Start. MIDI-Ausgänge aus dem Rechner waren damals auch schon mal knapp.

Mit etwas Spannung drückte ich, nachdem die Verkabelung geschafft war, eine Taste auf dem Keyboard. Der erste Eindruck wusste zu begeistern. Besonders fielen mir gleich die vier Potis auf der Front auf. Hier konnte man schon recht intuitiv am Sound „kurbeln“ und mal einen Filterverlauf „live“ testen und dergleichen Dinge mehr. Die Belegung der vier Knöpfe war in Vierergruppen umschaltbar, so dass 12 Parameter recht fix im Zugriff waren. Das wog ein wenig das nicht grafikfähige, zweizeilige Display auf.

Klanglich war der E-Mu Proteus 2000 gut bis sehr gut. Klar gab es Besseres, aber kaum in der Preisklasse: Im oberen Drittel war der Proteus also durchaus vertreten. Die Filter haben mich nie 100%ig überzeugt. Sie klangen zwar recht ordentlich, ich hatte mir aber mehr versprochen. Die meisten Werkssounds waren (und sind) recht gut und die Bedienung – trotzt zweizeiligem Text-Display – recht einfach, ja sogar fast intuitiv für damalige Verhältnisse. Ein Editor für PC oder MAC wurde nicht mitgeliefert, die meisten Profis hatten sowieso Sounddiver. Mittlerweile gibt es auch Editoren für den Proteus zum Download aus der Community.

Der S/PDIF-Ausgang am Proteus 2000 ließ mich glauben, ich sei in der Zukunft angekommen. Damals war mir einfach nicht klar, dass ein einzelner S/PDIF-Ausgang eher eine Alibifunktion erfüllt und ohne Wordclock-Anschluss kaum sinnvoll nutzbar ist.

So klingt’s im Proteus 2000

Die 32 MB große Klangbibliothek, die mitgeliefert wird, bieten erstmal 1.536 neue Sounds, die in aller Ruhe angetestet werden wollen. Der „Audition“-Taster auf der Frontblende hilft hier weiter, da er mit dem gerade geladenen Sound kurze Sequenzen spielt. Schade, dass sich dieses Feature nicht durchgesetzt hat. Abgedeckt wird klanglich eigentlich „alles“: Die üblichen Brot und Butter Sounds sowie Synthetisches aus verschiedenen Klangrichtungen.

Da mir der Klangvorrat an synthetischen Sounds im E-mu Proteus 2000 ab Werk ein wenig unterrepräsentiert schien, dachte ich an Aufrüstung. Das ersehnte ROM-Modul hört auf den Namen „Techno Synth Construction Yard“, war von Rob Papen designt und 50 % der Sounds des Orbit 3, ein spezialisierter Proteus 2000 Abkömmling fürs Elektronische. Ab dem Jahr 2000 hat E-mu einige Soundmodule angeboten, die vom Proteus 2000 abgeleitet waren. Die ROM-Bausteine sind auch für den Proteus erschienen – so konnte man individuell nachrüsten, sehr gut. Nun bezog eben besagter Orbit 3 seine technoiden Sounds aus den ROM-Bausteinen, die für den Proteus 2000 als das erwähnte „Techno Synth Construction Yard“ und als „Beat Garden“ beim Musikalienhändler an der Ecke auf den Erwerb warteten.

Um ganz ehrlich zu sein: Der „Techno Synth Construction Yard“ hat mich eher enttäuscht als überzeugt. Die Demos auf den Heft-CDs klangen zwar ganz gut, aber im Alltag war mein Yamaha QS300 diesem ROM-Modul um Lichtjahre voraus, schade. Ein Quasar oder Vergleichbares wäre wohl eher was für mich gewesen.

Insgesamt erschienen in Laufe der Zeit 16 ROM-Module für die E-Mu Proteus 2000 Familie, mit denen man einen E-Mu Proteus ebenso nachrüsten konnte, wie z. B. einen X-Treme Lead oder die Desktop-Varianten E-Mu MP-7, E-Mu XL-7 und E-Mu PX-7.

Siedlaczek Orchestra (auf 32 MB ROM)

Pure Phatt (auf 32 MB ROM) War Standardbestückung im Mo’Phatt, sowie den Desktop-Varianten MP-7 und MK-6

Beat Garden (auf 32 MB ROM) – Sounds des Orbit 3

Ensoniq Project (auf 32 MB ROM), beinhaltet Klangfarben von EXP-1 Real World sowie EXP-3 Urban Dance Erweiterungs-ROMs

Vintage Collection (auf 32 MB ROM) ROM-Variante des Vintage Pro

Protean Drums (auf 32 MB ROM) aus dem PX-7

Holy Grail Piano (auf 16 MB ROM) – ein Sound-Paket von Q-Up Arts. Man entwickelte eine eigene Syntheseform für E-Mu: Virtual Modeling Synthesis (VMS).

Protozoa (16 MB ROM) Klangquerschnitt aus den Proteus 1, 2, 3

Definitive B-3 (auf 32 MB ROM) Soundpakt des B3-Rack-Moduls

Techno Synth Construction Yard (auf 32 MB ROM) Sounds des Orbit 3

Orchestral Session Vol. 1 & Vol. 2 (je auf einem 32 MB ROM) Klangfarben des Virtuoso.

World Expedition (auf 32 MB ROM) Die Planet Earth-Sounds.

Sounds of the ZR featuring the Perfect Piano (auf 32 MB ROM) mit Sounds vom Ensonig Halo

X-Lead (auf 32 MB ROM) Liefert die Klangfarben des Xtreme Lead-1 sowie des XL-7 und XK-6.

Proteus Pop Collection (auf 32 MB ROM) – ist die Standard-Soundbank vom Proteus 2500. Es handelt sich um das Composer ROM (Werkssounds des Proteus 2000) mit 640 zusätzlichen Presets.

Wenig bekannt ist, dass es beispielsweise auch Siedlaczek’s Advanced Orchestra als ROM-Modul gab oder die Sounds der Proteus 1, 2 und 3 Linie als 16 MB Modul. Letztere ROM-Erweiterung hört auf den phantasievollen Namen „Protozoa“ (s.o.). Für mich blieb es bei dem von Rob Papen bestückten Techno-Modul, mehr Erweiterungen hatte ich mir dann (leider) nicht mehr gegönnt.

Die Proteus Budget-Varianten

Die knallbunten Proteus 2000-Abkömmlinge von Mo’Phatt bis Xtreme-Lead etc. (siehe Liste oben) sind technisch gesehen, abgespeckte Versionen des E-Mu Proteus 2000 sind. Sie besitzen nur zwei ROM-Ports, Stereo-Ausgang, kein S/P-DIF und weniger potente Hardware im Innenleben. Trotzdem werden diese Rack-Module zu ähnlichen – und teilweise höheren – Preisen auf dem Gebrauchtmarkt gehandelt, wie der original Proteus 2000. Ein Blick in die Syntacheles-Tabelle zeigt das deutlich. Natürlich geht es auch um die Sounds, aber wer einen Proteus 2000 mit den gewünschten ROM-Modulen gebraucht findet, oder beides getrennt, wird – in der Summe – billiger fahren und hat das bessere Gerät am Start.

Was ich erst viel später zu Hause gemerkt habe: Mir haben die doch glatt einen Proteus 2000 mit falscher Beschriftung verkauft. Auf meinem steht Audity 2000, habe ich nun ein Sammlerstück?

Bemerkenswert scheint mir auch, dass E-Mu dem damaligen GM/GS/XG-Wahn gut widerstehen konnte und maximal das Mapping der Drums dem GM-Standard ähnelte.

Als Proteus 2000 Nutzer bin ich guter Gesellschaft. So hat angeblich Mark Snow das X-Files-Theme mit dem Proteus eingespielt. Das typische Pfeifen ist nicht Agent Mulder auf dem Weg zu Scully, sondern der kleine E-Mu. Max Martin hat mit den Proteus-Modulen Welthits produziert. Darunter ‚N Sync, Backstreet Boys, Britney Spears und einige mehr.