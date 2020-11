Test: Cybersound T-1 analoger Bass-Synthesizer

Ein Moog Bass Clone wie Dynamit?

Die deutsche Hardware-Schmiede Cybersound hat mir bis dato nichts gesagt, bis ich gefragt wurde, zwei dieser Geräte zu testen. Christian Fischer ist der „Schöpfer“ der Firma Cybersound und hat ein übersichtliches Programm auf seiner Shop-Website, was Liebe zu Details zeigt. Die Firma hat fünf verschiedene Tools im Warenregal, doch die Informationen hierzu sind aufs Minimale begrenzt. Dieser Test wird also ohne jegliche Insider-Information geschrieben und so soll es ja auch sein bei AMAZONA.de. Neben diesem Gerät werden auch noch andere Tests des Herstellers folgen.

Der Cybersound T-1 Bass-Synthesizer

Ein kurzes Vorwort

Ich hatte ja keine Ahnung, was hinter dem Kürzel T-1 steht. Hieß die Modellreihe des ersten Terminators nicht T-1? Aha, wieder so ein Mono-Analogsynth als Tischhupe, den es zu testen gilt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Nach kurzer Recherche offenbart sich mir doch der Anspruch, es hier mit einem Moog Clone der frühen Synthesizer-Stunde zu tun zu haben. Nämlich einem Moog Taurus 1. Daher der Name T-1, gecheckt? Der Taurus 1 ist ein Bass-Pedal-Synth der alten Schule, also ein „sowas-steht-doch-unter-der-Orgel-Ding“. Hier ein Bild des Originals:

Ein erster Blick auf den Cybersound T-1

Der kleine rote Synth kommt in einem schlichten Karton mit Netzteil. Eine Anleitung ist nicht vorhanden. Gerade mal 19×12 cm klein ist der T-1. Durch das Metallgehäuse hat er ordentlich Gewicht und die Gummifüße halten ihn fest auf dem Untergrund.

Alles wurde von Hand „with love in Germany“ gefertigt. Robust und wertig, aber trotz der roten Farbe wirkt das Gerät recht unscheinbar. Der Originalbolide bringt immerhin 13 kg auf die Waage mit den Maßen 61x48x21 cm. Als Anschlüsse gibt es MIDI IN und THRU, die Buchse für das Netzteil und einen Klinkenausgang in 6,35 mm. Ein kleiner MIDI-Learn-Knopf befindet sich auch noch auf der Rückseite. Vergeblich sucht man CV-Eingänge, aber gerade das hätte sich bei einem analogen Gerät angeboten. Vorderseitig gibt es eine POWER-LED und eine MIDI-LED. Die Regler sind gut griffig, haben einen sehr angenehmen Widerstand und laufen gleichmäßig. Die zwei beleuchteten On/Off-Schalter „Glide“ und „Decay“ leuchten je nach Zustand rot oder grün. Die Regleraufteilung und die Beschriftung sind übersichtlich und sinnvoll. Auf manche Besonderheit der Beschriftung wird später noch eingegangen. Soweit sieht es erst mal nach nicht viel aus.

Retrospektive Moog Taurus

Wer sich zuerst über den Moog Taurus 1 informieren möchte, der findet hier auf AMAZONA.de einen Bluebox Artikel über das Gerät. Dieses Basspedal wurde von 1975 bis 1981 gebaut und wurde unter anderem von Genesis, Rush, The Police und Marillion verwendet. Von Moog gab es ebenfalls einen aktuelleren Nachfolger, den Taurus 3. Der Vergleichstest zwischen den beiden Geräten ist ebenfalls im AMAZONA.de Archiv zu finden.

Ein waschechter Moog Taurus 1 Klon

Cybersound spricht offiziell von einem Taurus 1 Clone, ohne dabei die lästigen Pedale zu integrieren, dafür aber mit MIDI-Eingang. Alle Regler sind wie beim Original enthalten. Auf die drei Preset-Schalter wurde indes verzichtet. Die komplette Schaltung wurde diskret aufgebaut, wobei keine SMD-Bauteile verwendet wurden. Auch die sofortige Stimmstabilität soll hier vorhanden sein und die Hüllkurven wurden 1:1 vom Original übernommen. Das verspricht abgrundtiefste Bässe, die schon bei 16 Hz anfangen und aus einer besonderen Kopplung zwischen Filter und Verstärker resultieren. Diese Wechselstromkopplung bewirkt, dass der Bassanteil bei der Frequenz von 20 Hz angehoben wird. Auch wurde das Gerät um eine weitere Oktave erweitert, es geht somit noch tiefer in den Keller, anders als beim Original – somit noch brachialer!

Die voll analoge Klangerzeugung

Die Klangbasis liefern zwei Sägezahn-ähnliche kräftige VCOs über 3 (VCO A) bzw. 4 Oktaven (VCO B). Das Mischverhältnis beider VCOs lässt sich über den MIX-Regler einstellen. Auch können diese nur einzeln erklingen. Über den Oszillator-B-Frequenzregler kann der zweite VCO um eine Oktave nach unten oder nach oben verstimmt werden. Um Bewegung in das Schwingverhalten beider VCOs zu bringen, nutzt man den BEAT-Regler, der dem Sound ein Feintuning verpasst und somit schöne pulsierende Klangteppiche erzeugen kann. Die Hüllkurve, hier „Lounness“ genannt, hat Attack, Sustain und Decay, wobei das Decay schlagartig mit dem dazugehörigen ON/OFF-Druckknopf deaktiviert werden kann. Für das Filter existiert eine eigene Hüllkurve. Die Resonanz reicht bis in die Selbstoszillation des Filters. „AMOUNT“ bestimmt, wie stark der Einfluss der Filterhüllkurve auf das VCF ist. Die Filterhüllkurve hat nur noch Attack und Decay, dies reicht aber für die meisten Anwendungen aus. Die GLIDE-Zeit lässt sich auch ebenfalls sehr gezielt bestimmen und verfügt über einen eigenen ON/OFF-Schalter.

Wie klingt der Cybersound T-1?

Wie schon eingangs erwähnt: Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was vor mir steht. Was soll schon passieren, ist ja nur ein kleiner Monosynth. Tief, tiefer und voller Schub wälzt sich die Bassfront aus meinen Kopfhörern, erst mal mit geöffnetem Filter. Dabei ist es egal, ob nur ein Oszillator schwingt oder beide im Zusammenspiel. Es mulmt aber überhaupt nicht, sondern knattert in richtiger Manier dem Hörer entgegen. Es lassen sich schwebende Basswände oder ganz trockene Bässe aus der untersten Schublade erzeugen. Die Wandelbarkeit finde ich enorm. Klassische sowie moderne Sounds aktueller Genres mit minimalem Aufwand liefert die rote Box. Wohlgemerkt erst einmal, ohne das Filter zu bemühen. Besonders deep ist es, wenn man VCO B eine Oktave nach unten stimmt und beide VCOs gleich laut eingestellt. Hier kommt der erweiterte Bassumfang zum Tragen, den nur dieses Gerät bietet. Tiefer, aber immer noch voll differenziert, drückt der Sound. Sobald das Filter mit ins Spiel kommt, entdeckt man die Wandelbarkeit der Schaltung. Einstellungen, die unbrauchbar sind, konnte ich nicht finden. An sehr nahe TB-303 Sounds kommt man zwangsläufig auch heran und das sogar mit eigenem Charakter. Trotz des Etiketts Bass-Synthesizer ist die klangliche Vielfalt weitaus größer, wobei per MIDI IN in den oberen Lagen irgendwann einfach keine Sounds mehr klingen. Das Filter mit 24 dB Ladder-Charakter ist super eingestellt und absolut musikalisch. Hier gibt es nichts zu kritisieren. Klar ist aber auch, dass durch so kräftige Einstellmöglichkeiten der Output-Pegel sehr stark schwankt. Hier sollte man schon Acht geben, nachfolgende Gerätschaften darauf vorzubereiten und ein Auge auf den Pegel haben, denn die rote Box gibt ordentlich Saft ab. Das ist aber nicht als Kritik zu verstehen, sondern hier zeigt sich die rohe Schaltung, die direkt und saftig agiert. Wobei ich noch mal extra erwähnen will, dass der Klang nicht nur rau und heftig sein kann, sondern auch sehr sanft und elegant. Daher auch die Aussage zur Wandelbarkeit.

Moog-Clone gelungen oder nicht?

Ich habe extra vor diesem Test kein Klangbeispiel oder Video eines Moog Taurus angehört oder angeschaut, nur darüber gelesen. Die Jungfräulichkeit wollte ich mir bewahren. Nach meinem beendeten Testaufbau konnte ich mir endlich das Original anhören und konnte den Klangcharakter sofort wiedererkennen. Cybersound hat sich alle Mühe gegeben und bis ins Detail wohl seine Schaltung und die Bauteile optimiert, um dieses Klangerlebnis in einem neuen Gerät für die nächsten Generationen zur Verfügung zu stellen. Ich finde, das Ziel wurde gut getroffen.

Zu den Klangbeispielen des Cybersound T-1

Als Klangbeispiele habe ich Auszüge aus den Videos genommen. Diese sind eher spielerischer Natur und zeigen die Vielfalt. Klangbeispiele analytischer Natur habe ich danach noch mal extra aufgenommen, weil ich schauen wollte, wie sich der tiefste zu erzeugende Bass anhört. Aber hört am besten selbst. Ich empfehle einen Kopfhörer, denn die wenigsten werden eine Anlage haben, die diese Bässe abdeckt.

Ein trockener Bass über 3 Oktaven geschaltet:

Hier kann man die Verschiebungen der VCOs hören:

Der klassische Taurus Bass, hier mit Reverb und ein bisschen Filter:

„303“-artige Klänge gehen auch:

Hier die analytischen Klangbeispiele aus den tiefsten Bass-Abgründen. Zuerst VCO A und danach VCO B:

Jetzt mit geschlossenem Filter:

Als Abschluss noch mit vollaufgedrehter Resonanz:

Der Cybersound T-1 on YouTube

Hier ein kleines Video, das ich zum Cybersound T-1 produziert habe: